Offerte Amazon 2 febbraio fino al 64%: Arlo, Audio Technica, Crucial, Netgear, Logitech

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in offerta

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

”

Arlo Essential Spotlight VMC2330, 3 telecamere sorveglianza Wifi senza fili, 1080p, Visione notturna a colori, Audio 2 vie, interno/esterno, Faro e sirena integrati, non richiede Base Arlo, bianche In offerta a 339,99 € – invece di 399,99 €

sconto 15% – fino al 14 feb 2021

Arlo Essential Spotlight VMC2330B, 3 telecamere sorveglianza Wifi senza fili, 1080p, Visione notturna a colori, Audio 2 vie, interno/esterno, Faro e sirena integrati, non richiede Base Arlo, nere In offerta a 339,99 € – invece di 399,99 €

sconto 15% – fino al 14 feb 2021

Arlo Pro3 VMS4440P Sistema di Videosorveglianza Wi-Fi con 4 Telecamere 2K HDR, Audio 2 Vie, Visione Notturna a Colori, Faro e Sirena Integrati, Visione 160°, Interno/Esterno, Bianco, Base + 4 Cam In offerta a 699,99 € – invece di 999,99 €

sconto 30% – fino al 14 feb 2021

Arlo Essential Spotlight VMC2030B, telecamera sorveglianza Wifi senza fili, 1080p, Visione notturna a colori, Audio 2 vie, interno/esterno, Faro e sirena integrati, non richiede Base Arlo, nera In offerta a 127,49 € – invece di 149,99 €

sconto 15% – fino al 14 feb 2021

Arlo Pro3 VMS4340P Sistema di Videosorveglianza Wi-Fi con 3 Telecamere 2K HDR, Audio 2 Vie, Visione Notturna a Colori, Faro e Sirena Integrati, Visione 160°, Interno/Esterno, Bianco In offerta a 559,99 € – invece di 799,99 €

sconto 30% – fino al 14 feb 2021

Arlo Pro3 VMS4440B-100EUS Sistema di Videosorveglianza Wi-Fi con 4 Telecamere 2K Hdr, Audio 2 Vie, Visione Notturna a Colori, Faro e Sirena Integrati, Visione 160°, Interno/Esterno, Nero In offerta a 699,99 € – invece di 999,99 €

sconto 30% – fino al 14 feb 2021

Arlo Pro3 VMS4240P Sistema di Videosorveglianza Wi-Fi con 2 Telecamere 2K HDR, Audio 2 Vie, Visione Notturna a Colori, Faro e Sirena Integrati, Visione 160°, Interno/Esterno, Bianco In offerta a 419,99 € – invece di 599,99 €

sconto 30% – fino al 14 feb 2021

AUDIO TECHNICA ATH-AR3ISBK SonicFuel On-Ear Headphones SonicFuel on-e In offerta a 44,20 € – invece di 69,00 €

sconto 36% – fino al 14 feb 2021

Cuffie Wireless Bluetooth Over-Ear Beoplay H9 3a Gen. Bang & Olufsen (Versione esclusiva Amazon) – Active Noise Cancellation, Transparency Mode, Bottone per Assistenti Vocali, Argilla Bright In offerta a 425,00 € – invece di 500,00 €

sconto 15% – fino al 14 feb 2021

Bang & Olufsen Beoplay E8 Sport – Veri auricolari Wireless sportivi, Nero, Senza Accessori In offerta a 281,60 € – invece di 350,00 €

sconto 20% – fino al 14 feb 2021

Crucial P5 1TB CT1000P5SSD8 SSD Interno-Fino a 3400 MB/s (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 2280SS) In offerta a 133,99 € – invece di 156,15 €

sconto 14% – fino al 7 feb 2021

Crucial Ballistix BL2K8G30C15U4R 3000 MHz, DDR4, DRAM, Memoria Gaming Kit per Computer Fissi, 16GB (8GB x2), CL15, Rosso In offerta a 69,99 € – invece di 79,29 €

sconto 12% – fino al 7 feb 2021

Crucial CT1000X6SSD9 X6 1TB Portable SSD, Fino a 540MB/s, USB 3.2, Unità a Stato Solido Esterno, USB-C In offerta a 108,99 € – invece di 129,31 €

sconto 16% – fino al 7 feb 2021

Crucial Ballistix MAX BLM2K8G40C18U4BL RGB, 4000 MHz, DDR4, DRAM, Memoria Gaming Kit per Computer Fissi, 16GB (8GBx2), CL18, Nero In offerta a 173,99 € – invece di 198,85 €

sconto 13% – fino al 7 feb 2021

Crucial CT2000X6SSD9 X6 2TB Portable SSD, Fino a 540MB/s, USB 3.2, Unità a Stato Solido Esterno, USB-C In offerta a 210,99 € – invece di 248,87 €

sconto 15% – fino al 7 feb 2021

NETGEAR Orbi Router 4G con SIM LBR20, Modem 4G integrato per Connessione Internet Principale o di Backup, Copertura Fino a 125 m2 e Oltre 20 Dispositivi, WiFi AC2200 (Fino a 2.2 Gbps) In offerta a 339,00 € – invece di 399,99 €

sconto 15% – fino al 20 feb 2021

Netgear Modem 4G con slot sim, Backup automatico linea fissa, 2 Porte gigabit WAN (LB2120) In offerta a 126,99 € – invece di 159,90 €

sconto 21% – fino al 20 feb 2021

Netgear GS324P-100EUS Switch Unmanaged PoE+ Gigabit Ethernet 24 Porte, GS324P, con 16 PoE+ a 190 W, Desktop/Montaggio a Parete In offerta a 229,49 € – invece di 269,99 €

sconto 15% – fino al 7 feb 2021

Netgear Router WiFi Gaming XR500, Velocità AC2600, Ottimizzato per Fortnite, COD, FIFA e Tutti i Giochi più Famosi, Router per Fibra Nighthawk Pro Gaming In offerta a 219,99 € – invece di 299,90 €

sconto 27% – fino al 8 mar 2021

Netgear SRR60 Orbi Pro Router WiFi Mesh, copertura negozi, bar e uffici fino a 175 mq e 40 dispositivi collegati, sostituisce gli AP In offerta a 182,99 € – invece di 239,90 €

sconto 24% – fino al 14 feb 2021

NETGEAR Ripetitore WiFi Mesh AC2200 EX7300, WiFi Extender Dual band, Porta Lan, Ripetitore WiFi wireless compatibile con modem fibra e adsl In offerta a 79,99 € – invece di 94,99 €

sconto 16% – fino al 14 feb 2021

NETGEAR Ripetitore WiFi Mesh AC3000 EX8000, WiFi Extender Tri-Band, 4 porte Lan, Ripetitore WiFi wireless compatibile con modem Fibra e ADSL In offerta a 144,29 € – invece di 169,90 €

sconto 15% – fino al 14 feb 2021

Logitech Keys-To-Go Tastiera Wireless Bluetooth Per iPhone, iPad, Apple TV, Sottile, Leggera, Tasti Scelta Rapida, Layout Italiano ?QWERTY, Nero In offerta a 49,99 € – invece di 69,99 €

sconto 29% – fino al 14 feb 2021

Logitech K280e Pro Tastiera Business Cablata per Windows/Linux/Chrome, USB Plug-and-?Play, Layout Standard, Anti Schizzi, PC/Laptop, Layout Italiano QWERTY, Nero In offerta a 19,99 € – invece di 30,99 €

sconto 35% – fino al 14 feb 2021

Logitech M590 Mouse Wireless Silenzioso, Multidispositivo, Bluetooth o Wireless 2.4 GHz ?Con Ricevitore USB Unifying, Rilevamento Ottico 1000 DPI, ?PC/Mac/Laptop, Rosso (Ruby) In offerta a 27,99 € – invece di 51,99 €

sconto 46% – fino al 14 feb 2021

Logitech R500 Puntatore Laser per Presentazioni Wireless, 2.4 GHz e Bluetooth, Ricevitore USB, ?Puntatore Laser Rosso, Portata 20 Metri, 3 Pulsanti, PC/Mac/Android/iOS, Nero In offerta a 26,99 € – invece di 51,99 €

sconto 48% – fino al 14 feb 2021

Logitech M310 Mouse Wireless, 2.4 GHz con Ricevitore USB Nano, Rilevamento Ottico 1 000 ?DPI, Lunga Durata Batteria Fino a 18 Mesi, PC/Mac/Laptop, Grigio (Argento) In offerta a 19,99 € – invece di 35,99 €

sconto 44% – fino al 14 feb 2021

Logitech M535 Mouse Wireless Bluetooth, Sensore Ottico Precisione Laser 1000 DPI, Batteria Lunga ?Durata 10 Mesi, PC/Mac/Laptop, Blu In offerta a 29,99 € – invece di 46,99 €

sconto 36% – fino al 14 feb 2021

Logitech R700 Puntatore Laser Per Presentazioni Wireless, 2.4 GHz con Ricevitore USB Nano, ?Pointer Laser Rosso, Campo Operativo da 30 Metri, Display LCD per Rilevare Tempo, 6 Pulsanti, per ?PC, Nero In offerta a 47,99 € – invece di 87,69 €

sconto 45% – fino al 14 feb 2021

Logitech M545 Mouse Wireless Compatibile con Bluetooth/Unifying, Nero In offerta a 32,99 € – invece di 45,99 €

sconto 28% – fino al 14 feb 2021

Logitech MX Anywhere 2S Mouse Wireless, Multidispositivo, Bluetooth o 2.4 GHz Wireless con Ricevitore USB Unifying, 4000 DPI su Ogni Superficie, 7 Pulsanti, Ricaricabile, PC/Mac/Laptop/iPadOS, Grigio In offerta a 49,99 € – invece di 92,99 €

sconto 46% – fino al 14 feb 2021

Avvitatore Elettrico, TECCPO 6Nm Cacciavite Elettrico, 9+1 Coppia di Serraggio, 45 Pezzi Accessori, 2000mAh Li-ion 3,6V, 2 Diversi Angolazione a Piegare, Luce a LED, Migliore Regalo di DIY -TDSC01P In offerta a 14,44 € – invece di 39,99 €

sconto 64% – fino al 2 feb 2021

Cassetta Attrezzi Completa, 97 Pezzi Set di Attrezzi, Attrezzi da Lavoro con 8x Cacciaviti, 3 x Pinza, Chiave Regolabile, Chiave a Cricchetto Per Uso Domestico In offerta a 31,24 € – invece di 69,99 €

sconto 55% – fino al 2 feb 2021

Oral-B Genius 10000N Spazzolino Elettrico Ricaricabile, Manico Viola Orchidea, 6 Modalità tra cui Sbiancante, 2 Testine di Ricambio, Custodia da Viaggio Smart, Idea Regalo San Valentino In offerta a 99,99 € – invece di 249,00 €

sconto 60% – fino al 2 feb 2021

Oral-B CrossAction Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico con Tecnologia CleanMaximiser, Confezione da 8 Pezzi In offerta a 27,99 € – invece di 39,99 €

sconto 30% – fino al 2 feb 2021

Medisana BU 546 Misuratore di Pressione Sanguigna Braccio Superiore, senza Cavi, Visualizzazione dell’Aritmia per una Misurazione Precisa della Pressione Sanguigna con Funzione di Memoria e App In offerta a 31,99 € – invece di 49,95 €

sconto 36% – fino al 7 feb 2021

Gillette Fusion 5 Lamette di Ricambio per Rasoio Uomo per una Rasatura Scorrevole, Confezione da 12 Lamette In offerta a 26,99 € – invece di 34,99 €

sconto 23% – fino al 15 feb 2021

Gillette Fusion5 ProGlide Lamette di Ricambio per Rasoio, 14 Lamette In offerta a 34,99 € – invece di 49,99 €

sconto 30% – fino al 15 feb 2021

Gillette Fusion 5 Proshield Chill Lamette di Ricambio per Rasoio Uomo, Confezione da 11 Lamette In offerta a 29,99 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino al 15 feb 2021

Gillette Mach3 Lamette di Ricambio per Rasoio Uomo, Confezione da 18 Lamette In offerta a 29,99 € – invece di 38,99 €

sconto 23% – fino al 15 feb 2021

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).