Offerte Amazon 2 giugno fino al 45%: LG, SanDisk, WD, eufy, Ecovacs, Tronsmart, Anker

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate

Vi ricordiamo che sono ancora attive fino al 7 Maggio le offerte su MacBook Air, iPad, Apple Watch, Sony, Yamaha, iRobot, Netatmo, Xiaomi.

NEBULA Anker Capsule, Mini-proiettore Portatile Wi-Fi Intelligente, 100 ANSI Lumen, Altoparlante 360°, proiettore cinematografico, Immagine da 100", 4 Ore di Video, intrattenimento Domestico In offerta a € 249,99 – sconto 38%

– fino al 2 giugno

Click qui per approfondire

CHEFBOT COMPACT – Robot da Cucina Multifunzione, Compatto, 23 Funzioni, 10 Velocità con Turbo, 3,5 Litri in Acciaio Inossidabile, Senza BPA (Con accessorio Vapore e ricettario – Bianco) In offerta a € 162,95 – sconto 19%

– fino al 2 giugno

Click qui per approfondire

Revoe Tech Ion, Monopattino Elettrico Unisex – Adulto, Singolo, Nero In offerta a € 179,90 – sconto

– fino al 2 giugno

Click qui per approfondire

Robot aspirapolvere ECOVACS DEEBOT OZMO920, 2-in-1 Aspira e Lava con tecnologia laser Smart Navi 3.0, Pulizia personalizzata, Mappatura multi piano, Barriere virtuali In offerta a € 379,98 – sconto 31%

– fino al 2 giugno

Click qui per approfondire

eufy Robot aspirapolvere [BoostIQ] RoboVac 15C Max, connessione Wi-Fi, Super Sottile, aspirazione a 2.000 Pa, Silenzioso, aspirapolvere Robot autocaricabile, pulisce parquet e tappeti a Pelo Medio In offerta a € 179,99 – sconto 21%

– fino al 2 giugno

Click qui per approfondire

ECOVACS Robotics DEEBOT 502, Robot aspirapolvere, forte potenza di aspirazione, Compatibile con Alexa, Controllo tramite App, adatto a pavimenti duri, tappeti e peli di animali, durata fino a 110 min – In offerta a € 159,98 – sconto 16%

– fino al 2 giugno

Click qui per approfondire

HYLOGY Misuratore di Pressione da Braccio, Sfigmomanometro da Braccio Pressione Arteriosa Digitale Automatica, Grande Schermo LED, 2 * 90 Memoria e Bracciale 22-42 cm In offerta a € 25,45 – sconto 15%

– fino al 2 giugno

Click qui per approfondire

Tronsmart T6 Mini Cassa Bluetooth 15W, 24 Ore Riproduzione, Audio Stereo TWS 360°, IPX6 Impermeabile, Altoparlante Wireless Portatile 5.0, Supporto Scheda di Memoria USB 64G e Assistente Vocale In offerta a € 25,49 – sconto 15%

– fino al 2 giugno

Click qui per approfondire

Cassa bluetooth 5.0 Anker PowerConf vivavoce con 6 microfoni, riconoscimento vocale avanzato, durata chiamate 24 ore, USB C, compatibile con le principali piattaforme, tecnologia PowerIQ In offerta a € 89,99 – sconto 25%

– fino al 2 giugno

Click qui per approfondire

GeekerChip 3.5mm Mini Microfono a Condensatore Omnidirezionale con 2 Adattatore per Registrazione di Interviste/Conferenza Video/Podcast/Voice Dictation/Phone In offerta a € 11,04 – sconto 26%

– fino al 2 giugno

Click qui per approfondire

1byone Bilancia Digitale Pesapersone Bluetooth, App per Dispositivi iOS e Android, Bilancia Impedenziometrica per Peso Corporeo, Massa Grassa, Massa Muscolare, BMI, BMR, Massa Ossea-180kg/400lb In offerta a € 27,19 – sconto 20%

– fino al 2 giugno

Click qui per approfondire

dodowin Adattatore USB C Compatibile con MacBook PRO 2019/18/17/16, MacBook Air 2019/18 HUB MacBook PRO 7 it 2 hub USB c: Ethernet, Thunderbolt 3 USB-C, 4K HDMI, 2 * USB 3.0, Lettore di schede SD/TF In offerta a € 36,54 – sconto 15%

– fino al 2 giugno

Click qui per approfondire

BoYata Supporto per Telefono, Supporto per Telefono da scrivania Regolabile Multi-Angolo Compatibile per Tutti i 4″-7,9″ iPhone, Huawei, Samsung, Altri telefoni Intelligenti – Nero In offerta a € 11,89 – sconto 21%

– fino al 2 giugno

Click qui per approfondire

XYC EC HUB USB C, Adattatore USB C con HDMI 4K, Thunderbolt 3, 3 USB 3.0, USB-C Port, Lettore schede SD/TF, Typ C Hub per MacBook Pro 13"&15" 2019/2018/2017/2016, MacBook Air 2018(Grigio) In offerta a € 29,99 – sconto 25%

– fino al 2 giugno

Click qui per approfondire

EasyULT Unità CD DVD Esterna, Portatile Masterizzatore e Lettore CD/Dvd-RW Esterno con Doppia Interfaccia USB 3.0 e Type-C, Compatibile con WIN98/7/8/10/XP, Vista, Linux, Mac OS 8.6 In offerta a € 16,99 – sconto 17%

– fino al 2 giugno

Click qui per approfondire

ELEGIANT Luce per Selfie, 8'' Luce ad Anello LED per Foto con Treppiede Telecomando 3 modalità 7 Colore 10 Livelli per video di trucco streaming foto selfie scenari di vlog fotografia pubblicitaria In offerta a € 19,98 – sconto 26%

– fino al 2 giugno

Click qui per approfondire

BESTEK 200W Inverter da Auto 12V-230V con 4 Porte Smart USB (4.2A Total) e 2 EU, Convertitore Tensione per Camper/Barca a Onda Sinusoidale Modificata con Multi Protezioni e Soft Start, Accendisigari In offerta a € 25,49 – sconto 15%

– fino al 2 giugno

Click qui per approfondire

Eono by Amazon – Clear Borsa da Viaggio, Cosmetici Trousse Trasparente, Toiletry Bag, Beauty Case da Viaggio, Borsa da Trucco per Donna Uomo Impermeabile Doccia Wash Bags Organizer, 3 Pcs In offerta a € 13,59 – sconto 15%

– fino al 2 giugno

Click qui per approfondire

TACKLIFE Utensile Multifunzione, 200W Display LCD Utensile Rotante Ad Alte Prestazioni, 40,000 Giri/Min Strumento Multifunzione Alta velocità, Utilizzando Per Fai Da Te, Incisione e Così Via, RTD37AC In offerta a € 44,99 – sconto 26%

– fino a 2 giugno

Click qui per approfondire

Borsa Impermeabile a Tracolla Regolabile 20L Kit 3 in 1 Sacca Acqua Resistente Custodia Case per Cellulare Waterproof Zaino per Nuoto Sci Pesca Trekking Surf Rafting Campeggio Canoa Nautica Giallo In offerta a € 14,44 – sconto 31%

– fino al 2 giugno

Click qui per approfondire

LG 27GL650F UltraGear Monitor Gaming 27″ Full HD IPS HDR 10, 144 Hz, Radeon FreeSync e G-Sync Compatible, Blur Motion Reduction, 2 x HDMI, 1 x DP 1.4, Uscita Audio, Multitasking, Stand Pivot In offerta a € 249,99 – sconto 28%

– fino al 7 giugno

Click qui per approfondire

LG 29WL500 Monitor 29″ UltraWide 21:9 LED IPS Full HDR 10, 2560 x 1080, Radeon FreeSync 75Hz, 2 x HDMI, Uscita Audio, Multitasking, Nero In offerta a € 209,99 – sconto 16%

– fino al 7 giugno

Click qui per approfondire

LG 34WK95U UltraWide Monitor da 34″, 21:9 LED Nano IPS HDR 600, 5120×2160, 5ms, Multitasking, Audio Stereo 10W, Design UltraSlim, HDMI, Display Port, Thunderbolt 3 In offerta a € 1.099,99 – sconto 27%

– fino al 7 giugno

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme SSD Portatile 500GB, resistente alla polvere, Velocità di Lettura fino a 550MB/s In offerta a € 89,99 – sconto 5%

– fino al 7 giugno

Click qui per approfondire

Sandisk Ultra Flair 128 GB, Chiavetta USB 3.0, Velocità di Lettura fino a 150 MB/s, Nero In offerta a € 31,99 – sconto 45%

– fino al 7 giugno

Click qui per approfondire

Sandisk Extreme Pro Scheda di Memoria da 256 Gb, Velocità di Lettura Fino a 170 MB/S, Classe 10, U3, V30 In offerta a € 68,49 – sconto 40%

– fino al 7 giugno

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme microSDXC 128GB per Action Camera e Droni + Adattatore SD, Velocità di Lettura fino a 160 MB/s, A2 C10 V30 UHS-I U3 In offerta a € 29,99 – sconto 40%

– fino al 7 giugno

Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Dual Drive Go, Unità USB Flash Type-C, 128 GB In offerta a € 32,99 – sconto 28%

– fino al 7 giugno

Click qui per approfondire

Western Digital WD My Passport Go SSD Portatile, 1 TB, Blu (Bordo Cobalto) In offerta a € 168,99 – sconto 35%

– fino al 7 giugno

Click qui per approfondire

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

