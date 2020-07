Offerte Amazon 2 luglio fino al 53%: Xiaomi, Hisense, Jabra, Olympus, PS4, Kippy

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate

Vi ricordiamo che sono ancora attive alcune offerte sui prodotti Apple, Xiaomi, Echo, LG, Hisense, Philips oltre che su Beats, Nikon, Sony, Huawei, Echo.

URAQT Caricabatteria Moto,12V 6A Multi Proictezioni Caricatore Intelligente Automato Caricabatterie Auto Manutentore per Auto, Moto, ATV, Barca,Camper, Powers Ports (Giallo) In offerta a € 17,75 – sconto 29%

– fino al 02 luglio

Xiaomi Mi Box S TV Box 2GB RAM + 8GB Storage 4K Ultra HD Media Player YouTube Netflix Google Assistant Integrato HDMI 4K HDR Dolby Audio Versione Globale In offerta a € 54,99 – sconto 11%

– fino al 02 luglio

Aigostar Clover 33QNV – Ventilatore da Pavimento da 110 W,Cromato. Testa Regolabile a 360 Gradi, 3 Velocità, 45 cm (18D.). Uso industriale, Domestico, palestre o ufficio In offerta a € 46,99 – sconto 15%

– fino al 02 luglio

Aigostar Daisy 33JTP – Ventilatore a piantana con oscillazione a 80°, altezza regolabile fino a 130cm. Base stabile e salvaspazio, 3 velocità e cavo lungo 180cm. 40W Motore statico antirumore. Bianco In offerta a € 26,99 – sconto 10%

– fino al 02 luglio

HISENSE H65U8BE Smart TV ULED Ultra HD 4K 65″, Dolby Vision HDR 1000, Dolby Atmos, Unibody Design, Ultra Dimming, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2019] [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a € 749,00 – sconto 17%

– fino al 02 luglio

Kippy – Kippy Evo – Il Nuovo Collare GPS And Activity Monitor per Cani e Gatti, 38 gr, Impermeabile, Batteria 10 GG, Green Forest In offerta a € 50,00 – sconto 15%

– fino al 02 luglio

Cuffie Gaming PS4 PC, Cuffie con Microfono Headset Auricolare Gioco con 3.5mm LED Bass Stereo Noise Cancelling per Playstation 4 Nintendo Switch Xbox One X Laptop Tablet In offerta a € 18,99 – sconto 53%

– fino al 02 luglio

Aigostar Multipresa Ciabatta Elettrica a 5 Posti, 250v/2500W Cavo 5m. Bianco In offerta a € 10,49 – sconto 20%

– fino al 02 luglio

Neewer 53-In-1 Kit di Accessori per Action Camera Compatibile con GoPro Hero 8 Max 7 6 5 4 Black GoPro 2018 Sessione Fusion Argento Bianco Insta360 DJI AKASO APEMAN Campark SJCAM Action Camera ecc In offerta a € 17,99 – sconto 31%

– fino al 02 luglio

Bilancia da Cucina Digitale – 3kg x 0.1g Bilancia Pesapersone Professionale, Bilancia Elettronica Pesa Alimenti, Indicatore Batteria Scarica con LCD Display Retroilluminato In offerta a € 11,46 – sconto 28%

– fino al 02 luglio

Atolla HUB USB 3.0 Alimentato, 4 Porte USB SuperSpeed Trasmissione Dati e 1 Porta Quick Charge, con Interruttore indipendent e Adattatore d’Alimentazione 5V/3A e LEDs In offerta a € 15,29 – sconto 24%

– fino al 02 luglio

Jabra Move Style Edition Cuffie On-Ear, Cuffie Stereo con Connessione a Tablet, Computer e Telefono, Chiamate e Musica Wireless, Nere Titanio In offerta a € 62,98 – sconto 37%

– fino al 02 luglio

Olympus PEN E-PL10 Micro Four Thirds – Kit per Macchina Fotografica con Obiettivo 14-42 mm M.Zuiko EZ, Stabilizzazione dell’Immagine nella Custodia, Video 4K, Wi-Fi, 16 Tipi di Filtri, Nero In offerta a € 475,87 – sconto

– fino al 02 luglio

