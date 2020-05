Offerte Amazon 2 maggio fino al 40%: Ecovacs, Ariete, Anker, Tacklife, PS4

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Vi ricordiamo che al momento sono ancora attive le offerte sulle memorie SanDisk e potete abbonarvi gratuitamente per tre mesi ad Amazon Music e due mesi a Kindle Unlimited. Sono ancora attive anche le offerte del weekend fino al domenica 3 maggio.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate”

ECOVACS Robotics DEEBOT 502, Robot aspirapolvere, forte potenza di aspirazione, Compatibile con Alexa, Controllo tramite App, adatto a pavimenti duri, tappeti e peli di animali, durata fino a 110 min In offerta a 159,98 € – sconto 16%

– fino al 02 maggio

Click qui per approfondire

APEMAN Action Cam A79 PRO, 4K 20MP WiFi Impermeabile 40M con Telecomando e Microfono Esterno fotocamera subacquea digitale, Anti-Shaking Stabilizzazione Webcam, Time Lapse Slow Motion Videocamera In offerta a 47,99 € – sconto 40%

– fino al 02 maggio

Click qui per approfondire

Caricatore Controller PS4, VicTsing Base di Ricarica Doppio per Joystick PS4 con Indicatore LED per PlayStation 4, PS4 Slim e PS4 Pro In offerta a 12,74 € – sconto 33%

– fino al 02 maggio

Click qui per approfondire

Tacklife DM01M Multimetro Digitale Avanzato TRMS 6000 Conti Senza Contatto di Tensione, Rileva Amp Ohm Volt e Temperature, Filo Vivo, Test di Continuità con Display Retroilluminato [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 26,34 € – sconto 34%

– fino al 02 maggio

Click qui per approfondire

Bastone Selfie, Estensibile Selfie Stick Monopiede, Asta Bastone Selfie Treppiede con Bluetooth Remote Shutter per iPhone Samsung Galaxy Huawei In offerta a 10,99 € – sconto 35%

– fino al 02 maggio

Click qui per approfondire

Campanello Senza Fili, Govee Campanello Wireless IP66 Impermeabile con Raggio d’Azione di 300m 36 Suonerie 5 Volume Regolabile, 1 Trasmettitore e 1 Ricevitore per Casa, Negozio, Ufficio(Bianco) In offerta a 11,89 € – sconto 21%

– fino al 02 maggio

Click qui per approfondire

Wake up Light, Luce Sveglia da Comodino con Simulazione dell’Alba e Tramonto Sveglia Luce Sveglia Digitale con FM Radio Funzione snooze, 20 Livelli di Luminosità e 7 Colori per Luce Notturna In offerta a 28,89 € – sconto 15%

– fino al 02 maggio

Click qui per approfondire

TACKLIFE M1 Compressore Portatile per Auto – spedito Entro 24 Ore, 40L/Min Mini Pompa Elettrica a Basso Rumore, 150PSI Manometro Digitale Preciso In offerta a 33,99 € – sconto 19%

– fino al 02 maggio

Click qui per approfondire

AIMEZO Ergonomic Adjustable Desk Computer Tastiera e Mouse Piattaforma Vassoio sotto Tavolo Desk Mount Drawer (Nero) – In offerta a 84,99 € – sconto 15%

– fino al 02 maggio

Click qui per approfondire

Pulilang Custodia in Silicone per AirPods PRO, airpods PRO Case Supporta Ricarica Wireless, airpods per Custodia con moschettone per Protezione da Urti, Polvere e Spruzzi (Agata Verde) In offerta a 6,79 € – sconto 24%

– fino al 02 maggio

Click qui per approfondire

EZVIZ CTQ3W telecamera da esterno telecamera Wi-Fi esterno 720p ip camera da esterno con visione notturna (30m) sistema d’allarme con luce stroboscopica e sirena protezione IP66 compatibile con Alexa In offerta a 44,99 € – sconto 25%

– fino al 02 maggio

Click qui per approfondire

Tacklife HD60m Telemetro Laser Distanziometro in M / In / Ft con 2 Bolle d’aria e Funzione Muto, 4 Modalità di Pitagora Misuratore Precisa di Distanza, Superficie, Volume e Misura Continua In offerta a 26,34 € – sconto 34%

– fino al 02 maggio

Click qui per approfondire

Mpow Custodia Impermeabile Smartphone,[ IPX8 Garanzia a Vita] [2 Pezzi 6.5 Pollici] Cellulare Impermeabile Custodia Subacquea per iPhone 11 /11 Pro Max/ XS/X/XR/8/Galaxy S10/S9/S8/Mate 20/P30/P20 In offerta a 8,15 € – sconto 16%

– fino al 02 maggio

Click qui per approfondire

ivoler [3 Pezzi] Porta Cellulare da Auto Supporto Smartphone per Telefono Magnetico Ventilazione bocchette Macchina calamita Universale Adesivo iPhone Samsung Huawei ASUS Zenfone – Nero In offerta a 8,41 € – sconto 15%

– fino al 02 maggio

Click qui per approfondire

Atsui Lampada Tavolo 36LED USB, Lampada Ricaricabile con 180° Girevole+3 Colore di Luce+Regolazione della luminosità ILLIMITATA per Bambini, Controllo Tattile, Lampada Tavolo con Efficienza Energetica [Classe di efficienza energetica A+++] In offerta a 15,29 € – sconto 27%

– fino al 02 maggio

Click qui per approfondire

Neewer Video Luce LED Dimmerabile Bicolore 660 LED 3200-5600K Supporto Staffa-U Barndoor 2 Batterie a Litio Ricaricabili Caricabatterie a USB per Reflex Digitali Fotografia Registrazioni Video In offerta a 64,59 € – sconto 29%

– fino al 02 maggio

Click qui per approfondire

MYCARBON Ventilatore da Tavolo Turbo 6,8m/s 1800m³/h Ventilatore Silenzioso 30dB 4 velocità Oscillante 90° Display Spentibile Ventilatore Circolare Aria con Telecomando Timer di 12 Ore In offerta a 73,09 € – sconto 15%

– fino al 02 maggio

Click qui per approfondire

Neewer 480 LED Pannello Luce Dimmerabile Bicolore con Supporto Staffa-U, 2 Batterie a Litio Ricaricabili & Caricabatterie a USB per Fotografia in Studio, Registrazioni Video per Youtube In offerta a 58,64 € – sconto 16%

– fino al 02 maggio

Click qui per approfondire

Allarme di Perdita d’Acqua Intelligente Allarme per la Segnalazione di Acqua del sensore dell’Acqua Wi-Fi Nessun hub costoso Necessario Funzionamento con Alexa – In offerta a 17,84 € – sconto 15%

– fino al 02 maggio

Click qui per approfondire

Supporto da auto per iPad, supporto per poggiatesta per auto con rotazione a 360 gradi per iPad Air/Pro, Surface, Samsung Galaxy e altri tablet PC da 4.7″-12.9″ pollici – IBRA In offerta a 15,25 € – sconto 24%

– fino al 02 maggio

Click qui per approfondire

Ariete 187 Waffle Maker – Piastra elettrica antiaderente per waffle, 700W, Riponibile in verticale, Rosso In offerta a 29,90 € – sconto 15%

– fino al 02 maggio

Click qui per approfondire

Anker – Caricabatteria PowerPort III Mini 30 W Power IQ 3.0 Power Delivery Compatto USB-C per iPhone 11/11 Pro/11 PRO Max/XR/XS/X/8, iPad PRO, MacBook, Galaxy S10/9, Pixel, Mate 20 PRO ECC. In offerta a 15,99 € – sconto 20%

– fino al 02 maggio

Click qui per approfondire

”

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte), oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive.”