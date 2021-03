Offerte Amazon 2 marzo fino al %: Apple, Samsung, TP-link, Yale, Honeywell, Burton, Clarks

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Ancora in sconto

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

”

Novità Apple MacBook Air (13″, Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 8‑core, 8GB RAM, 512GB SSD) – Oro In offerta a 1309,23 € – invece di 1429,00 €

sconto 8% – fino al 02 marzo

Click qui per approfondire

YI Home Camera 1080p ,Telecamera Wi-Fi Interno Compatibile con Alexa ,Telecamera IP per Bambini con Sensore Rilevamento Movimento,Notifiche Push in Tempo Reale,Audio Bidirezionale,Visione Notturna In offerta a 21,24 € – invece di 33,99 €

sconto 38% – fino al 02 marzo

Click qui per approfondire

AUKEY Omnia 90W Caricatore USB C a 3 Porte, Caricatore MacBook PRO con Tecnologia GaNFast, Caricatore PD Caricatore USB C per Laptop, MacBook PRO 16″, iPhone 11 PRO Max, Galaxy S20 + / Note 20 Ultra In offerta a 42,60 € – invece di 70,99 €

sconto 40% con Coupon Speciale Macitynet = casella da spuntare prima di aggiungerlo nel carrello – fino al 02 marzo

Click qui per approfondire

Sitecom CN-389 USB-C Multiport Pro Dock | USB-C to 3x USB 3.1 + 2x HDMI + 1x VGA + 1x Gigabit LAN + 1x SD/Micr-SD card reader + 1x 3.5mm audio port + 1x USB-C Power Delivery 100W In offerta a 119,20 € – invece di 159,99 €

sconto 25% – fino al 14 marzo 2021

Click qui per approfondire

Supporto PC Portatile, Angolazione Regolabile Portatile Pieghevole PC Stand, Alluminio Ventilato Supporto per MacBook/PRO/Air/iPad Laptop/Huawei Matebook D/HP/Altri 10-15.6″ Laptop Tablet iPad-Argento In offerta a 16,14 € – invece di 25,99 €

sconto 38% – fino al 7 marzo 2021

Click qui per approfondire

TP-Link Archer VR2800 Modem Router, Wi-Fi AC2800 Dual Band, ADSL/VDSL/Fibra, 4 Porte Gigabit, Wi-Fi Avanzata MU-MIMO 4 Stream, 2 USB 3.0, CPU Broadcom Dual-Core, Nero In offerta a 185,40 € – invece di 249,99 €

sconto 26% – fino al 14 marzo 2021

Click qui per approfondire

Tecnoware Power Systems Reg – Stabilizzatore Elettronico Office Monofase – Stabilizzazione ± 8% – Ingresso Cavo con Spina SCHUKO, 2 Uscite (1 SCHUKO/ITALIA e 1 IEC) – Potenza 3000 VA In offerta a 106,80 € – invece di 167,90 €

sconto 36% – fino al 14 marzo 2021

Click qui per approfondire

Samsung C24RG52FQU Monitor Gaming Curvo da 24 pollici, Full HD,1800R, 144 Hz, Freesync, 4 ms, Display port, 2 HDMI, Nero In offerta a 179,90 € – invece di 229,00 €

sconto 21% – fino al 28 marzo 2021

Click qui per approfondire

Samsung C34J791 Monitor Curvo Ultrawide, 34 Pollici, WQHD, QHD, 3440 x 1440, 4 ms, 21:9, 100 Hz, 1440p, HDMI, Display Port, Thunderbolt 3, Quantum Dot, Base Tonda, Bianco, VESA In offerta a 699,99 € – invece di 999,00 €

sconto 30% – fino al 28 marzo 2021

Click qui per approfondire

Samsung Monitor LC27G73TQSUXEN – Monitor Gaming Curvo G73 da 27 Pollici, 240 Hz, 1000R, 1 ms, G-Sync, Nero In offerta a 539,90 € – invece di 649,00 €

sconto 17% – fino al 28 marzo 2021

Click qui per approfondire

Samsung C27F396 Monitor Curvo per PC, 27” Full HD, 1920 x 1080, 60 Hz, 4 ms, Freesync, D-sub, HDMI, Nero In offerta a 139,90 € – invece di 279,00 €

sconto 50% – fino al 28 marzo 2021

Click qui per approfondire

Samsung Monitor PC C24F396 Curvo, 24” Full HD, 1920 x 1080, 60 Hz, 4 ms, Freesync, Nero In offerta a 119,90 € – invece di 219,00 €

sconto 45% – fino al 28 marzo 2021

Click qui per approfondire

Honeywell Home DW915S Campanello Cablato e Senza Fili con Amplificatore di Campo, Funzione Sospensione e Indicatore Halo, Bianco In offerta a 39,99 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino al 7 marzo 2021

Click qui per approfondire

Honeywell Home DW315S Serie 3, Campanello Cablato con LED, Bianco e Funzione di Sospensione/Silenziamento In offerta a 31,99 € – invece di 39,99 €

sconto 20% – fino al 7 marzo 2021

Click qui per approfondire

Honeywell Home DC311S Serie 3, Campanello Portatile senza Fili con Pulsante, Bianco In offerta a 23,99 € – invece di 29,99 €

sconto 20% – fino al 7 marzo 2021

Click qui per approfondire

Honeywell Home DC313SP2 Serie 3, Campanello senza Fili Plug-In con LED e Pulsante (Bianco) In offerta a 32,40 € – invece di 44,99 €

sconto 28% – fino al 7 marzo 2021

Click qui per approfondire

Honeywell Home DC313S Serie 3, Campanello Portatile senza Fili con LED e Pulsante, Bianco In offerta a 28,99 € – invece di 39,99 €

sconto 28% – fino al 7 marzo 2021

Click qui per approfondire

Honeywell W1KS Rilevatore di Perdite Acqua, Gelo, Umidità W1, Bianco In offerta a 52,59 € – invece di 79,90 €

sconto 34% – fino al 7 marzo 2021

Click qui per approfondire

TACKLIFE Trapano Avvitatore Batteria 18V, Trapano Elettrico con Percussione 35N.m Max, 43 Accessori, 2 Batterie 2000mAh, Mandrino Autoserrante 13mm, PCD04B In offerta a 76,49 € – invece di 109,99 €

sconto 30% – fino al 7 marzo 2021

Click qui per approfondire

Livella laser, Tacklife SC-L01 Laser a Croce Autolivellante Misuratore a Infrarossi Orizzontale e Verticale, Livello Laser Autolivellante 15M, 360 Gradi Rotante, IP54 In offerta a 31,44 € – invece di 58,99 €

sconto 47% – fino al 7 marzo 2021

Click qui per approfondire

TACKLIFE Avvitatore Elettrico, Cacciavite Elettrico 6+1 Coppia di Serraggio, 3 Diversi Angolazione a Piegare, 2000mAh Li-ion 3,6V, 4 Nm, con 6 LED Lampadine e 31 Punte SDH13DC In offerta a 21,24 € – invece di 37,99 €

sconto 44% – fino al 7 marzo 2021

Click qui per approfondire

Cassetta di Sicurezza a Mobile, Blu, XS In offerta a 27,42 € – invece di 35,90 €

sconto 24% – fino al 7 marzo 2021

Click qui per approfondire

Cassetta di Sicurezza a Mobile Home, Nero, M In offerta a 45,13 € – invece di 59,90 €

sconto 25% – fino al 7 marzo 2021

Click qui per approfondire

Yale 60-3200-EU0I-SR, Allarme per la casa gestito da Smartphone, 868MHz/2.4 GHz. In offerta a 301,02 € – invece di 564,41 €

sconto 47% – fino al 7 marzo 2021

Click qui per approfondire

DANISH ENDURANCE Calze Escursionismo in Lana Merino 3 Paia (Grigio Chiaro, EU 35-38) In offerta a 22,95 € – invece di 39,95 €

sconto 43% – fino al 2 marzo 2021

Click qui per approfondire

Burton 10992104002, Sacca Snowboard Unisex Adulto, Nero, 181 In offerta a 31,60 € – invece di 55,00 €

sconto 43% – fino al 14 marzo 2021

Click qui per approfondire

Burton Distortion 2.0, Zaini Unisex Adulto, True Black In offerta a 39,10 € – invece di 75,00 €

sconto 48% – fino al 14 marzo 2021

Click qui per approfondire

Burton Wrist Guards, Protezioni Snowboard Unisex Adulto, True Black, L In offerta a 17,80 € – invece di 35,00 €

sconto 49% – fino al 14 marzo 2021

Click qui per approfondire

Burton Annex 2.0, Zaino Unisex Adulto, Port Royal Slub In offerta a 26,80 € – invece di 90,00 €

sconto 70% – fino al 14 marzo 2021

Click qui per approfondire

Clarks Coling Limit, Scarpe Stringate Derby Uomo, Nero (Black Leather), 42 EU In offerta a 50,60 € – invece di 160,00 €

sconto 68% – fino al 14 marzo 2021

Click qui per approfondire

Clarks Vargo Plain, Scarpe Stringate Derby Uomo, Marrone (Dark Brown Leather-), 43 EU In offerta a 38,70 € – invece di 89,95 €

sconto 57% – fino al 14 marzo 2021

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).