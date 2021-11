Offerte Amazon 2 novembre fino al 58% su Meross, Invicta, EzWiz, HP, Oral-B

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Philips Hue White and Color Lightstrip, Kit base Striscia LED Smart da 2m, con Bluetooth, 1600 Lumen [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 50,00 € – invece di 63,92 €

sconto 22% – fino al scadenza sconosciuta

Bose QuietComfort 35 II Noise Cancelling Bluetooth Headphones – Cuffie Over-Ear Wireless con Microfono Integrato e Controllo Vocale Alexa, Nero In offerta a 179,99 € – invece di 209,99 €

sconto 14% – fino al scadenza sconosciuta

Marshall Major IV – Cuffia On-Ear Bluetooth Pieghevole, Nero In offerta a 99,99 € – invece di 149,99 €

sconto 33% – fino al scadenza sconosciuta

Marshall Acton II Altoparlante Bluetooth, Nero, One size In offerta a 199,99 € – invece di 249,99 €

sconto 20% – fino al scadenza sconosciuta

Logitech G332 Cuffie Gaming Cablate, Audio Stereo, Driver da 50 mm, Jack Audio 3.5 mm, Microfono Flip-To-Mute, Padiglioni Rotanti, Leggere, PC/Mac/Xbox One/PS4/Nintendo Switch, Nero/Rosso In offerta a 29,99 € – invece di 61,99 €

sconto 52% – fino al scadenza sconosciuta

RAMPOW Caricabatterie Auto USB [ 24W/4.8A ] 2 Porte,Caricatore Auto USB, Caricabatteria Auto USB Universale Carica Batteria Compatibile con iPhoneX/8/7/6,iPad, Samsung S9/S8/S7, Huawei,Honor – Nero In offerta a 8,13 € – invece di 15,99 €

sconto 49% – fino al scadenza sconosciuta

Telesystem DECODER T2 TS6105, Nero In offerta a 27,90 € – invece di 28,90 €

sconto 3% – fino al scadenza sconosciuta

EBL 1.2V AAA Batterie Ricaricabili con 1200 cicli,Pile Ricaricabili da 1100mAh Ni-MH con Comodo Astuccio,Confezione da 8 pezzi In offerta a 11,04 € – invece di 13,99 €

sconto 21% – fino al scadenza sconosciuta

Sandisk Ultra Dual USB Drive Type-C 64 GB, USB 3.1 Type C, Nero/Argento In offerta a 15,95 € – invece di 37,99 €

sconto 58% – fino al scadenza sconosciuta

Metro Laser 100M,Mileseey IP54 Misuratore Laser,Misura di Distanza Digitale Portatile con 2 Livelli di Bolla,Telemetro Laser Distanziometro con Display LCD a 4 Righe e Retroilluminazione più Grande In offerta a 30,20 € – invece di 42,99 €

sconto 30% – fino al scadenza sconosciuta

Samsung Memorie MZ-V8V250 980 SSD Interno da 250GB, PCIe NVMe M.2 In offerta a 39,99 € – invece di 51,99 €

sconto 23% – fino al scadenza sconosciuta

Logitech MX Master 3 Mouse Wireless Avanzato, Ricevitore Bluetooth o USB 2.4 GHz, Scorrimento Rapido, 4000 DPI Qualsiasi Superficie, Ergonomico, 7 Pulsanti, PC/Mac/Laptop/iPadOS, Grigio (Scuro) In offerta a 76,99 € – invece di 114,99 €

sconto 33% – fino al scadenza sconosciuta

Govee Immersion TV LED Striscia, Luci Smart Retroilluminazione WiFi 3,8m con Fotocamera, Strisce LED RGBIC per TV e PC 55-65 Pollici, Controllo App Compatibile con Alexa e Google Assistant per TV PC In offerta a 67,99 € – invece di 79,99 €

sconto 15% – fino al scadenza sconosciuta

UGREEN Caricatore USB C 65W GaN Tech con 2M Cavo USB C da 100W, Caricabatterie USB Compatibile con MacBook Pro iPad Pro iPhone 12 Mini Pro Max e tutti gli smartphone tablet PC laptop USB C In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino al 8 nov 21

Tronsmart T6 Plus Cassa Bluetooth 40W, Altoparlante Waterproof IPX6 con Powerbank, Suono Stereo, 15 Ore di Riproduzione, Effetti Tri-Bass, Speaker con Bluetooth 5.0 In offerta a 66,29 € – invece di 84,99 €

sconto 22% – fino al 8 nov 21

Altoparlante Bluetooth,Tronsmart T6 25W Cassa Bluetooth 4.1 Speaker Subwoofer Wireless, Basso, Audio Stereo 360, 15 ore di gioco, Microfono Incorporato per Smartphone Tablet PC In offerta a 50,99 € – invece di 69,99 €

sconto 27% – fino al 8 nov 21

Tronsmart 40W Altoparlante Bluetooth 5.0 Cassa, NFC, Pulsanti Touch,Sound Digital 3D Riproduzione di 15 ore, per Telephone, Computer, Laptop In offerta a 59,49 € – invece di 79,99 €

sconto 26% – fino al 8 nov 21

Invision Supporto TV Parete per 37-65 Pollici Schermi, VESA 200x200mm a 400x400mm, Staffa TV Braccio Doppio Forte e Robusto Inclinabile Orientabile e Estensibile Funzione, Carico Max 45.5kg (EV600) In offerta a 39,99 € – invece di 54,99 €

sconto 27% – fino al 8 nov 21

Tronsmart Glary Cuffie gaming, Cuffie da gaming Suono Surround 7.1, Driver da 50 mm, Cuffie da gioco con microfono-cancellazione del rumore Cuffie over-ear per PC/Mac In offerta a 39,09 € – invece di 57,99 €

sconto 33% – fino al 8 nov 21

Broadlink – RM4 Mini – Telecomando universale IR audio/video, hub remoto WiFi per la casa intelligente, compatibile con Alexa (RM4 mini) In offerta a 26,39 € – invece di 32,99 €

sconto 20% – fino al 3 nov 21

BroadLink RM4 pro – Telecomando universale IR e RF, apprendimento codici, TV, AC, motori per tende, supporta Alexa In offerta a 39,99 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino al 3 nov 21

HP – Gaming Pavilion15-ec1021nl Notebook, AMD Ryzen 5, RAM 8 GB, SSD 512 GB, NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB, Windows 10 Home 64, Display 15.6″ FHD IPS Antiriflesso, Webcam HP TrueVision 720p, Nero In offerta a 799,99 € – invece di 899,99 €

sconto 11% – fino al 25 nov 21

HP – PC 22-df0045nl All-In-One, AMD Athlon 3050U, RAM 8 GB, SSD 256 GB, Grafica AMD Radeon, Windows 10 Home, Schermo 21.5″ FHD IPS, Casse Audio Integrate, USB, HDMI, Lettore Micro SD, Webcam, Bianco In offerta a 489,99 € – invece di 549,99 €

sconto 11% – fino al 25 nov 21

Neewer Luce 1904 LED Avanzata 2,4G Dimmerabile Bicolore con LCD Display, Barndoor, Staffa-U & 2,4G Wireless Telecomando per Ritratti Foto di Prodotti Video Riprese In offerta a 183,99 € – invece di 239,99 €

sconto 23% – fino al 3 nov 21

Neewer 1,8×2,7 metri Fondale Verde di Poliestere con 5 pezzi Morsetti di Anelli in Metallo per Studio di Video Fotografico, Ideale per Ritratti e Riprese di Prodotti In offerta a 13,99 € – invece di 19,99 €

sconto 30% – fino al 13 nov 21

Neewer Kit 150x200cm Fondale Pieghevole Chroma Key Blu/Verde con Supporto Stand: 2-in-1 Pannello Reversibile Pop-up per Fotografia, Registrazioni Video, Streaming in Diretta ecc. In offerta a 79,46 € – invece di 96,99 €

sconto 18% – fino al 8 nov 21

Neewer Luce ad Anello LED 48cm Esterno 55W 5500K Dimmerabile con Stativo di Luce, Ricevitore Bluetooth per Smartphone, Youtube, TikTok, Autoritratto In offerta a 82,44 € – invece di 109,99 €

sconto 25% – fino al 8 nov 21

Neewer Luce LED RGB 530PRO Controllo via APP con Stand, Illuminazione a 360° Colore Pieno 45W CRI97+ per Giochi Streaming Zoom YouTube Webex Trasmissioni Conferenza Online Fotografia In offerta a 201,01 € – invece di 239,99 €

sconto 16% – fino al 8 nov 21

Neewer Luce LED RGB con Controllo via APP, 360° Colore Pieno, 50W Kit d?Illuminazione a 660 PRO Bulbi Professionali, CRI 97+, per Giochi Streaming Zoom YouTube Webex Trasmissioni Conferenze Online ecc In offerta a 257,11 € – invece di 305,99 €

sconto 16% – fino al 8 nov 21

Reolink 2 Pezzi 4K Telecamera PoE Esterno Bullet con Rilevamento di Persone/Veicoli, Videosorveglianza con Time-Lapse, impermeabile IP66, Visione Nottura IR, Audio e Slot per Scheda Micro SD, RLC-810A In offerta a 151,99 € – invece di 198,99 €

sconto 24% – fino al 8 nov 21

Reolink 5MP Telecamera PoE Esterno Dome Supporto Audio e Slot per Scheda Micro SD, Telecamera IP Esterno Visione Nottura IR 30m, Impermeabile IP66 e Rilevamento Movimento, RLC-520-5MP In offerta a 44,99 € – invece di 59,99 €

sconto 25% – fino al 8 nov 21

EZVIZ BC1 Telecamera wi-fi esterno a batteria 100% senza fili 1080p, Telecamere Aggiuntiva, Batteria Durata 365 Giorni, Visione Notturna a Colori, Audio Bidirezionale, Compatibile Alexa, Sensore PIR In offerta a 117,28 € – invece di 139,98 €

sconto 16% – fino al 8 nov 21

EZVIZ BC1 Telecamere a Batteria 1080p Telecamera WiFi Esterno, Batteria Durata di 365 Giorni,100% Senza Fili, Visione Notturna a Colori, PIR, Audio Bidirezionale, Alexa, Kit da 3 telecamere con 1 Base In offerta a 339,99 € – invece di 399,99 €

sconto 15% – fino al 8 nov 21

EZVIZ CTQ3N Telecamera WiFi Esterno 1080p, Videocamera Sorveglianza Esterno WiFi con Visione Notturna a Colori 30m, IP Camera con Intelligenza Artificiale, Rilevamento di Persone, Funziona con Alexa In offerta a 54,99 € – invece di 79,99 €

sconto 31% – fino al 8 nov 21

EZVIZ Telecamera da Interno Wi-Fi IP Camera 1080P Grandangolare Visione Notturna Avviso Movimento Audio ad Due Vie Grandangolare App Mobile Compatibile con Alexa Confezione Formato Famiglia da 2 In offerta a 59,49 € – invece di 69,99 €

sconto 15% – fino al 8 nov 21

LIFX Mini Day&Dusk E27 Lampadina a LED Wi-Fi Smart, Regolabile, Multicolor, Dimmerabile, non Richiede un Hub, Funziona con Alexa, Apple HomeKit e Google Assistant [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 23,30 € – invece di 29,99 €

sconto 22% – fino al 14 nov 21

LIFX Mini E27 Lampadina a LED Wi-Fi Smart, Regolabile, Multicolor, Dimmerabile, non Richiede un Hub, Funziona con Alexa, Apple HomeKit e Google Assistant In offerta a 48,10 € – invece di 54,99 €

sconto 13% – fino al 14 nov 21

meross Lampadina Wifi Intelligente LED 9W 810LM Dimmerabile Multicolore E27 A19 Smart Light RGBCW Equivalente 60W 2700K-6500K Compatibile con SmartThings, Amazon Alexa, Google Home, IFTTT, 4 pezzi In offerta a 33,99 € – invece di 43,99 €

sconto 23% – fino al 8 nov 21

Ciabatta Smart Intelligente Multipresa Wifi – 4 Schuko 4 Porte USB, Funzione Timer Protezione da Sovraccarico 2400W, Compatibile con HomeKit, SmartThings, Alexa, Google Assistant e IFTTT In offerta a 40,79 € – invece di 58,99 €

sconto 31% – fino al 8 nov 21

meross Smart Lampada da Comodino a LED Intelligente, Compatibile con HomeKit, Alexa, Google e SmartThings, Luce Notturna Bambini Dimmerabile, per Camera da Letto, Soggiorno, con Cavo USB In offerta a 30,59 € – invece di 52,79 €

sconto 42% – fino al 8 nov 21

Invicta ZAINO CARLSON FANTASY – 27 LT – Tasca porta Pc In offerta a 39,00 € – invece di 49,00 €

sconto 20% – fino al 14 nov 21

Invicta ZAINO JELEK FANTASY – 38 LT – Tasca porta pc In offerta a 55,20 € – invece di 69,00 €

sconto 20% – fino al 14 nov 21

Invicta Zaino Minisac Next, Richiudibile e Tascabile, Rosa, 8 Lt 25 x 40 x 8 In offerta a 26,80 € – invece di 37,00 €

sconto 28% – fino al 14 nov 21

Zaino Active Invicta , Benin Eco-Material, Nero, Sport, Scuola e Tempo Libero In offerta a 49,20 € – invece di 69,00 €

sconto 29% – fino al 14 nov 21

Zaino Benin M Invicta , Stripes, Blu, Doppio Scomparto, Scuola & Tempo Libero In offerta a 47,80 € – invece di 59,90 €

sconto 20% – fino al 14 nov 21

Zaino Estensibile Invicta , Tartan, Blu, Scuola & Tempo Libero In offerta a 43,60 € – invece di 69,90 €

sconto 38% – fino al 14 nov 21

Zaino Packable, Invicta Minisac, 8 Lt, Blu, Richiudibile e Tascabile, Viaggio & Tempo Libero In offerta a 29,80 € – invece di 35,00 €

sconto 15% – fino al 14 nov 21

Zaino Reversibile Invicta , Twist Eco-Material, Nero, 2 in 1 in Fantasia e Tinta Unita, Scuola & Tempo Libero In offerta a 44,70 € – invece di 69,90 €

sconto 36% – fino al 14 nov 21

Oral-B Pro-Expert Clinic Line, 12 pezzi, Filo Interdentale per Denti Sensibili, 40 m In offerta a 23,99 € – invece di 39,99 €

sconto 40% – fino al 15 nov 21

Oral-B CrossAction Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico con Tecnologia CleanMaximiser, Confezione da 8 Pezzi, Pacco Adatto alla Buca delle Lettere In offerta a 22,99 € – invece di 39,99 €

sconto 43% – fino al 15 nov 21

Oral-B Genius 8500 Spazzolino Elettrico 5 Modalità di Spazzolamento, Protezione Gengive, Sbiancante Denti, 1 Testina, Batteria Litio, Idea Regalo, Pacco Adatto alla Buca delle Lettere, Bianco In offerta a 99,99 € – invece di 159,99 €

sconto 38% – fino al 15 nov 21

Oral-B Genius X Spazzolino Elettrico Oro Rosa, 1 Spazzolino Premium Con Intelligenza Artificiale, 1 Testina Di Ricambio, 1 Custodia Da Viaggio In offerta a 119,99 € – invece di 199,99 €

sconto 40% – fino al 15 nov 21

Oral-B iO 8 Go Electric Spazzolino Elettrico Puizia professionale Profonda, Tecnologia Magnetica, Micro-Vibrazioni, 1 Testina, Custodia Viaggio, Batteria Litio, Idea Regalo, Special Edition, Nero In offerta a 169,99 € – invece di 249,99 €

sconto 32% – fino al 15 nov 21

Oral-B iO 9 – Spazzolino elettrico ricaricabile, edizione speciale, 1 manico con tecnologia magnetica, schermo a colori, 1 testina di ricambio, 1 custodia da viaggio, colore: bianco In offerta a 219,99 € – invece di 299,99 €

sconto 27% – fino al 15 nov 21

Oral-B iO 9 Go Electric Spazzolino Elettrico Pulizia Professionale, Sbiancante Denti, Protezione Bocca, 1 Testina, Custodia Viaggio, Batteria Litio, Idea Regalo, Special Edition, Nero In offerta a 219,99 € – invece di 299,99 €

sconto 27% – fino al 15 nov 21

Oral-B iO Gentle Care Testine Di Ricambio Per Spazzolino Elettrico, 4 Pezzi In offerta a 24,90 € – invece di 39,90 €

sconto 38% – fino al 15 nov 21

Oral-B iO Ultimate Clean Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico, 4 Pezzi, Bianco, Per una Pulizia dei Denti Accurata e in Profondità In offerta a 24,90 € – invece di 34,99 €

sconto 29% – fino al 15 nov 21

Oral-B Pro 3-3900 – Set Di 2 Spazzolini Elettrici Rosa E Nero, 2 Spazzolini Con Sensore Di Pressione Dello Spazzolamento Visibile, 2 Testine Di Ricambio In offerta a 64,99 € – invece di 129,99 €

sconto 50% – fino al 15 nov 21

Oral-B Smart 4 4500 Spazzolino Elettrico Testine Oral B Cross Action, 3 Modalità di Spazzolamento, Bluetooth, 1 Testina, Sbiancante Denti, Batteria Litio, Idea Regalo, Design Special Edition, Bianco In offerta a 59,99 € – invece di 99,99 €

sconto 40% – fino al 15 nov 21

Oral-B Waterjet Pro 700 Spazzolino Elettrico con Idropulsore Dentale, 4 + 2 Testine, con Azione Pulente e Massaggiante, Batteria Litio, Idea Regalo, Bianco In offerta a 69,99 € – invece di 149,00 €

sconto 53% – fino al 1 dic 21

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).