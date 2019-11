Offerte Amazon 2 novembre fino al 63%: Choetech, Aukey e tante memorie SanDisk

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon. La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate

CHOETECH USB C HDMI Adapter, ([email protected]) Tipo C a HDMI Cavo HDMI Adattatore per iPad PRO 2018, MacBook PRO, MacBook, MacBook Air, Galaxy S10/S9/S9+/S8/Note 8, Mate 20/30/P20/P30/P30 PRO, Surface Book 2 In offerta a 11,89 euro sconto 15% Click qui per approfondire

Zanflare C4 Caricabatterie Universale, Caricabatterie Intelligente per Li-ion 18650 26650 22650, Ni-MH,Ni-Cd, A,AA,ecc, Può essere Utilizzato come Caricatore Portatile per Caricare phone, ipad,ecc In offerta a 26,99 euro sconto 18% Click qui per approfondire

Cover iPhone 7 Cover iPhone 8 J Jecent [Look in Fibra di Carbonio] Custodia Protezione in Morbida Silicone TPU [Anticaduta Antiscivolo Antigraffio Antiurto] Case per iPhone 7/8 – Nero In offerta a 7,63 euro sconto 15% Click qui per approfondire

iLepo USB Charging Station 8-Port Charger Plug with LCD Display Voltage Meter Monitor 50W Max 8A Desktop Portable USB Wall Charger for Smart PhoneTablets,Camera, PowerBanks And More (USB hub-It) In offerta a 18,62 euro sconto 25% Click qui per approfondire

Supporto a Muro per Dot 3a Generazione, Migliore qualità del suono dell’altoparlante Dot, Gestione dei cavi integrata senza viti, Adatta per cucina, Camera da letto, Bagno e Garage ecc In offerta a 7,64 euro sconto 15% Click qui per approfondire

AUKEY Auricolari Bluetooth Sport, Key Series B60 Cuffie Wireless con Smart Switch, Resistenza all’acqua IPX6, Durata Della Batteria di 8 Ore, Microfono Incorporato, per Palestra, Allenamento e Jogging In offerta a 35,99 euro sconto 49% Click qui per approfondire

OctoPad XL: Base Universale più grande/Treppiede da Tavolo/Mini-Treppiede per tablet e fotocamere, include testa a sfera In offerta a 14,07 euro sconto 63% Click qui per approfondire

AUKEY Hub USB C Ethernet con 2 Porte USB 3.0, Porta Dati USB-C e Gigabit Ethernet RJ45 Hub USB Type C Compatibile con MacBook PRO, dell XPS 15, Chromebook Pixel e Molti Altri Dispositivi In offerta a 16,99 euro sconto 15% Click qui per approfondire

Telecomandi INSMA® Telecomando Cancello Universali 12V 4CH 200M Telecomando Senza Fili Interruttore 2 Transceiver con 1 Ricevitore In offerta a 10,53 euro sconto 16% Click qui per approfondire

Hoidokly Caricatore Wireless Doppio QI 10W Caricabatterie Senza Fili Rapida per Galaxy Watch 42/46mm, Galaxy Buds/Watch Active/Gear S3, Samsung S10/S9/S8, iPhone 11/11 pro/11 Pro Max/XS Max, AirPods 2 In offerta a 21,78 euro sconto 16% Click qui per approfondire

TaoTronics Auricolari True Wireless Bluetooth 5.0 TWS Auricolari Custodia per Ricarica Cuffie Bluetooth Microfoni Integrati a Prova di Sudore Touch Control Mini Auricolari Riproduzione Fino a 40 Ore In offerta a 27,30 euro sconto 24% Click qui per approfondire

ESDDI Faretto a led fotografico, Video Luce, dimmerabile 3200-5600K regolabile, CRI 95, con batteria e caricabatteria, aretto montatura fotocamera, per interni ed esterni In offerta a 30,59 euro sconto 24% Click qui per approfondire

BENKS L18 Supporto da Tavolo V-Stand, Supporto da Tavolo Cell Phone Supporto da Scrivania per Telefoni iPhone X/XR/XS/XS Max / 8 7 Plus / 6 6s Plus [ Bianco ] In offerta a 9,34 euro sconto 15% Click qui per approfondire

CHOETECH USB C HDMI Adattatore, 4K/60 Hz Tipo C HDMI Adapter per iPad PRO 2018, MacBook PRO, MacBook, Galaxy S10/S9/S8/S8 Plus/Note 8, Huawei P20/P30/P30 PRO/Mate 20/20 Pro/30/30 PRO, Surface Book 2 In offerta a 13,25 euro sconto 15% Click qui per approfondire

Smatree Caricabatterie da 5000 mAh Compatibile con Set di Supporti DJI OSMO Pocket per OSMO Pocket e iPhone XR/XS / 8/7/6 (OSMO Pocket e Telefono Non Sono Inclusi) In offerta a 36,54 euro sconto 15% Click qui per approfondire

SanDisk Extreme PRO SSD Portatile 2 TB, Velocità di Lettura fino a 1050 MB/s, USB-C, Resistente e Impermeabile In offerta a 549,99 € – sconto 15 % Click qui per approfondire

SanDisk Extreme PRO SSD Portatile 500 GB, Velocità di Lettura fino a 1050 MB/s, USB-C, Resistente e Impermeabile In offerta a 144,99 € – sconto 15 % Click qui per approfondire

SanDisk Extreme Scheda di Memoria microSDXC da 64 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 160 MB/sec, Classe 10, UHS-I, U3, V30 In offerta a 19,99 € – sconto 31 % Click qui per approfondire

SanDisk Extreme Scheda di Memoria, SDXC da 64 GB fino a 150 MB/sec, Classe 10, U3, V30 In offerta a 25,99 € – sconto 16 % Click qui per approfondire

SanDisk High Endurance Scheda MicroSD per Videosorveglianza da 128 GB In offerta a 37,99 € – sconto 12 % Click qui per approfondire

SanDisk High Endurance Scheda MicroSD per Videosorveglianza da 256 GB In offerta a 77,99 € – sconto 26 % Click qui per approfondire

SanDisk MicroSDXC UHS-I Scheda per Nintendo Switch 256 GB, Modello 2019, Official Nintendo Licensed Product, Giallo In offerta a 69,99 € – sconto 30 % Click qui per approfondire

SanDisk Plus SSD Unità a Stato Solido 1TB, Velocità di Lettura fino a 535 MB/s, 2,5″, Sata III In offerta a 119,99 € – sconto 33 % Click qui per approfondire

SanDisk Plus SSD Unità a Stato Solido 480 GB, Velocità di Lettura fino a 535 MB/s, 2,5″, Sata III In offerta a 62,99 € – sconto 60 % Click qui per approfondire

SanDisk SSD Extreme PRO da 1 TB, M.2 NVMe 3D, Nero In offerta a 214,99 € – sconto 17 % Click qui per approfondire

SanDisk SSD Extreme PRO da 2 TB, M.2 NVMe 3D, Nero In offerta a 449,99 € – sconto 12 % Click qui per approfondire

Sandisk Ultra Flair 128 GB, Chiavetta USB 3.0, Velocità di Lettura fino a 150 MB/s, Nero In offerta a 24,99 € – sconto 15 % Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Loop 128 GB, Chiavetta USB 3.0, Velocità di Lettura fino a 130 MB/s In offerta a 36,99 € – sconto 31 % Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Loop 64 GB, Chiavetta USB 3.0, Velocità di Lettura fino a 130 MB/s In offerta a 22,49 € – sconto 22 % Click qui per approfondire

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte), RSS e altri aggregatori oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive.