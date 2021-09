Offerte Amazon 2 settembre fino al 56%: Apple, Sony, Samsung, LG, Belkin, Blue Mic

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

”

2021 Apple iMac (24″, Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 7‑core, due porte, 8GB RAM, 256GB) – Rosa In offerta a 1299,00 € – invece di 1499,00 €

sconto 13% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

”

Apple Magic Mouse 2 In offerta a 74,00 € – invece di 85,00 €

sconto 13% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

”

Samsung TV UE55AU7175UXZT, Smart TV 55″ Serie AU7100, Modello AU7175, Crystal UHD 4K, Compatibile con Alexa e Google Assistant, Titan Grey, 2021, DVB-T2 [Efficienza energetica classe G] [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 469,00 € – invece di 749,00 €

sconto 37% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi Mi Smart TV P1 55 Pollici,UHD,senza Cornice,Android 10.0, Dolby Vision,HDR10+,HLG,MEMC, Video e Netflix,Assistente Google,Bluetooth,3 HDMI,2 USB,Nero [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 499,90 € – invece di 649,90 €

sconto 23% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi Mi Smart TV P1 32 Pollici, senza Cornice, HD, Triplo Tuner, Android 9.0, Assistente Google, Bluetooth, 3 HDMI, 2 USB, Nero [Classe di efficienza energetica E] In offerta a 224,90 € – invece di 279,90 €

sconto 20% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

LG 75UP75006LC Smart TV LED 4K Ultra HD 75” 2021 con Processore Quad Core 4K, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, Compatibile con Google Assistant e Alexa [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 924,89 € – invece di 1399,00 €

sconto 34% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

LG 65UP75006LF Smart TV LED 4K Ultra HD 65” 2021 con Processore Quad Core 4K, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, Compatibile con Google Assistant e Alexa [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 648,99 € – invece di 949,00 €

sconto 32% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung Soundbar HW-A430/ZF da 270W, 2.1 Canali, Nero In offerta a 109,00 € – invece di 169,00 €

sconto 36% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

De’Longhi Alicia PLUS EMKM4.B Caffettiera Moka Elettrica 2-4 Tazze, 450 W, Nero/Argento In offerta a 39,99 € – invece di 60,00 €

sconto 33% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Echo Studio – Altoparlante intelligente con audio Hi-Fi e Alexa In offerta a 169,99 € – invece di 199,99 €

sconto 15% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Razer Kraken, Gaming Headset, le Cuffie Cablate per il Gaming Multipiattaforma per PC, PS4, Xbox One + Switch, Driver da 50 mm, Cavo Audio da 3.5 mm con Controlli su Filo, Nero In offerta a 54,99 € – invece di 79,99 €

sconto 31% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Crucial BX500 480 GB CT480BX500SSD1 fino a 540 MB/s, SSD Interno, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici, Nero In offerta a 49,00 € – invece di 62,13 €

sconto 21% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

HP Envy Photo 6230 K7G25B Stampante Fotografica Multifunzione A4, Stampa, Scansiona, Fotocopia, Wi-Fi, HP Smart, Stampa Fronte/Retro Automatica, 4 Mesi di Servizio Instant Ink Inclusi, Nero In offerta a 79,99 € – invece di 109,00 €

sconto 27% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

realme 8 5G Smartphone, Processore 5G Dimensity 700, Display fluido a 90 Hz, Grande batteria da 5.000 mAh, Fotocamera da 48 MP con modalità Nightscape, Dual Sim, NFC, 4+64GB, Blu (Supersonic Blue) In offerta a 159,00 € – invece di 199,00 €

sconto 20% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Fellowes 58024 Tapettino per Mouse Soft in Blister, Nero In offerta a 2,90 € – invece di 4,17 €

sconto 30% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

JBL Tune500BT Cuffie Wireless Sovraurali con Funzione Multipoint e Ricarica veloce, Cuffie On-Ear Bluetooth con connessione a Siri e Google, fino a 16 Ore di Autonomia, Nero In offerta a 29,90 € – invece di 49,99 €

sconto 40% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

TECOOL Custodia MacBook Air 13 Pollici 2020 2019 2018 (Modello: A2337 M1/A2179/A1932), Plastica Case Cover Rigida Copertina con Copritastiera in Silicone per MacBook Air 13.3 Touch ID – Trasparente In offerta a 14,99 € – invece di 14,99 €

sconto 0% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Bose SoundLink Mini II Diffusore, Bluetooth, Bianco (Perla) In offerta a 119,99 € – invece di 189,95 €

sconto 37% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

IntimaTe WM Heart Sedia da Ufficio, Sedia Gaming Poltrona Girevole Sedia presidenziale Ufficio da Computer con Ruote e braccioli Design Ergonomica sedie da Studio Regolabile, Blu In offerta a 67,99 € – invece di 99,99 €

sconto 32% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Soundcore Auricolari True Wireless Anker, Versione aggiornamento di Liberty 2 PRO con Audio ad Alta risol. modalità LDAC e Trasparenza, 7 Ore di Riproduzione. Equalizzatore Personalizzato HearID In offerta a 109,99 € – invece di 149,99 €

sconto 27% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Sony WF-1000XM3 – Auricolari True Wireless con HD Noise Cancelling, Compatibili con Google Assistant, Alexa e Siri, iOS/Android, Bluetooth, NFC, Batteria fino a 24 ore (Nero) In offerta a 109,00 € – invece di 250,00 €

sconto 56% con Coupon Speciale = checkbox – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Sony WH-CH510 – Cuffie wireless on-ear, Compatibile con Google Assistant e Siri, Batteria fino a 35 ore, Bluetooth, Bianco In offerta a 28,90 € – invece di 29,90 €

sconto 3% – fino al 7 set 21

Click qui per approfondire

Sony Wh-Ch710N – Cuffie Bluetooth Senza Fili, Over Ear, con Noise Cancelling, Microfono Integrato E Batteria Fino a 35 Ore (Bianco) In offerta a 79,90 € – invece di 79,99 €

sconto 0% – fino al 7 set 21

Click qui per approfondire

Sony SRS-XB43 – Speaker bluetooth waterproof, cassa portatile con autonomia fino a 24 ore e effetti luminosi (Nero) In offerta a 149,00 € – invece di 170,99 €

sconto 13% – fino al 7 set 21

Click qui per approfondire

Sony SRS-XB13 – Speaker Bluetooth portatile, resistente e potente con EXTRA BASS (Nero) In offerta a 44,99 € – invece di 45,99 €

sconto 2% – fino al 7 set 21

Click qui per approfondire

Audio Technica ATH-S200BTBK SonicFuel Bluetooth Wireless On-Ear Headphones with Microphone Foldable (Black) In offerta a 56,37 € – invece di 66,32 €

sconto 15% – fino al 7 set 21

Click qui per approfondire

Bang & Olufsen Beoplay H4 (2a Generazione, Versione esclusiva Amazon), Cuffie Wireless Over-Ear, Matte Black, One Size, 2nd Generation In offerta a 149,00 € – invece di 300,00 €

sconto 50% – fino al 7 set 21

Click qui per approfondire

Bang & Olufsen Beosound A1 (2a Generazione) Altoparlante Bluetooth portatile e impermeabile con microfono, Gold Tone In offerta a 199,00 € – invece di 250,00 €

sconto 20% – fino al 7 set 21

Click qui per approfondire

Amazfit Smartwatch GTR 47mm Orologio Intelligente Fitness Tracker 1,39 Pollici Touch Control Display, 5 ATM, Cronometro con GPS, Contapassi, Monitor del Sonno, 12 Modalità Sport In offerta a 79,92 € – invece di 99,90 €

sconto 20% – fino al 31 ago 21

Click qui per approfondire

Amazfit Smartwatch GTS Orologio da Polso Display del Quadrante in Vetro 3D Impermeabile 5 ATM con GPS, Contapassi, 12 Modalità Sport per Donna Uomo In offerta a 79,92 € – invece di 99,90 €

sconto 20% – fino al 1 set 21

Click qui per approfondire

Belkin Adattatore da USB-C a Ethernet e Ricarica, Alimentazione Passante Fino a 60 W per i Dispositivi Connessi e Velocità Ethernet Fino a 1 000 Mbps, Adattatore Ethernet per MacBook Pro, Nero In offerta a 24,99 € – invece di 39,99 €

sconto 38% – fino al 13 set 21

Click qui per approfondire

Belkin Adattatore Multimediale USB-C, Hub USB-C con porte VGA, HDMI 4K, USB 3.0 ed Ethernet, per MacBook Pro, iPad Pro, Surface Pro, Chromebook e Altri, Nero In offerta a 34,99 € – invece di 56,99 €

sconto 39% – fino al 13 set 21

Click qui per approfondire

Belkin Boost Charge Batteria Esterna USB-C PD 10K (Caricabatteria Portatile a Ricarica Rapida con Porte USB-C e USB, Capacità 10000 mAh, Power Bank per iPhone, Samsung, Pixel e altri), Bianco In offerta a 29,99 € – invece di 35,27 €

sconto 15% – fino al 13 set 21

Click qui per approfondire

Belkin Boost Charge Doppio Caricabatteria Wireless (2 Tappetini di Ricarica Wireless, 10W, Ricarica Velocemente 2 Dispositivi Contemporaneamente, come iPhone, AirPods, Galaxy, Pixel e altri), Bianco In offerta a 34,99 € – invece di 44,90 €

sconto 22% – fino al 13 set 21

Click qui per approfondire

Belkin Boost Charge Doppio Caricabatteria Wireless (2 Tappetini di Ricarica Wireless, 15 W, Ricarica Velocemente 2 Dispositivi nello stesso istante, come iPhone, AirPods, Galaxy, Pixel e altri), Nero In offerta a 44,99 € – invece di 59,99 €

sconto 25% – fino al 13 set 21

Click qui per approfondire

Belkin Boost Charge Supporto di Ricarica Wireless da 15 W (Caricabatteria Wireless Rapido Certificato Qi per iPhone, Samsung, Pixel e altri), Nero In offerta a 34,99 € – invece di 44,99 €

sconto 22% – fino al 13 set 21

Click qui per approfondire

Belkin Boost Charge Tappetino di Ricarica Wireless da 15 W (Caricabatteria Wireless Rapido Certificato Qi per Dispositivi iPhone, AirPods, Samsung, Google e altri. Adattatore CA non incluso), Nero In offerta a 27,99 € – invece di 29,00 €

sconto 3% – fino al 13 set 21

Click qui per approfondire

Belkin Altoparlante Intelligente Hi-Fi + Caricabatteria Wireless SoundForm Elite (Alexa, Bluetooth, AirPlay2, Acustica Devialet), Nero In offerta a 179,99 € – invece di 249,00 €

sconto 28% – fino al 13 set 21

Click qui per approfondire

Blue Snowball iCE Plug ‘n Play Microfono USB per Registrazione, Podcast, Broadcast, Twitch Game Streaming, Doppiaggio su PC e Mac, Nero In offerta a 51,99 € – invece di 64,99 €

sconto 20% – fino al 1 set 21

Click qui per approfondire

Blue Snowball Microfono USB Classic Studio-Quality per Registrazione, Podcast, Broadcast, Twitch Game Streaming, Doppiaggi, Video YouTube su PC e Mac – Nero In offerta a 69,12 € – invece di 84,99 €

sconto 19% – fino al 9 set 21

Click qui per approfondire

Blue Yeti Microfono Professionale USB a Condensatore Multi-Pattern, per la registrazione, Streaming, Podcasting, Broadcasting, Gaming, Voiceover e altro, Plug ‘n Play su PC e Mac, Blu Scuro In offerta a 111,99 € – invece di 139,99 €

sconto 20% – fino al 9 set 21

Click qui per approfondire

Blue Yeti Nano Microfono a Condensatore USB Professionale, 2 Pattern Polari, con effetti vocali Blue VO!CE, Compatto, Senza latenza, per Gaming, Streaming e Podcast su PC e Mac, Nero In offerta a 95,99 € – invece di 119,99 €

sconto 20% – fino al 4 set 21

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).

Vi ricordiamo inoltre che sono valide ancora queste offerte