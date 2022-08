Offerte Amazon 20 agosto fino al 59% su Apple, Xiaomi, Samsung, LG, Sony, Echo

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip Apple M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID- Oro In offerta a 999,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (128 GB) – verde In offerta a 799,00 € – invece di 939,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple iPad Air (Wi-Fi + Cellular, 256GB) – Grigio siderale (5a Generazione) (5a Generazione) In offerta a 929,00 € – invece di 1039,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 119,00 € – invece di 149,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

JETech 13,3 Pollici Sleeve Laptop Notebook Tablet iPad Tab, Custodia Borsa Impermeabile Compatibile MacBook Air/PRO, 13″ MacBook Pro, 12.3 Surface PRO, Surface Laptop, Grigio scuro In offerta a 10,99 € – invece di 15,99 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC, Orologio Smart Xiaomi, Funzione Pagamento Contactless, Controllo Vocale con Alexa, Schermo AMOLED 1.56”, Resistente all’Acqua, Cinturino Antibatterico, Versione Italiana In offerta a 35,99 € – invece di 54,99 €

sconto 35% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Galaxy Watch4 40mm Orologio Smartwatch, Monitoraggio Salute, Fitness Tracker, Batteria lunga durata, Bluetooth, Nero, 2021 [Versione Italiana] In offerta a 147,90 € – invece di 269,00 €

sconto 45% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Galaxy Buds Live Auricolari True Wireless Open-type senza tappi In-Ear, Tre Microfoni, Controlli Touch, Ricarica Wireless, Cancellazione attiva del rumore, Mystic White [Versione Italiana] In offerta a 69,23 € – invece di 169,00 €

sconto 59% – fino a scadenza sconosciuta

Sony WH-CH510 – Cuffie wireless on-ear – Bluetooth – compatibili con Google Assistant e Siri – Batteria fino a 35 ore – Ricarica Rapida (10 min. per 90 min. di riproduzione) – Blu In offerta a 29,99 € – invece di 50,00 €

sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

LG 27UN880 UltraHD 4K ERGO Monitor 27″ LED IPS HDR 400, 3840×2160, AMD FreeSync 60Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, USB-C, USB 3.0, Audio Stereo 10W, AUX, ERGO Stand, Flicker Safe, Nero In offerta a 449,99 € – invece di 699,00 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

Lexar Professional 633x Scheda SD 128 GB, Scheda di Memoria SDXC UHS-I, U3, V30, Class 10, Fino a 95 MB/s di Lettura, SD Card per DSLR di Fascia Media, Videocamera HD, Fotocamere 3D (LSD128GCB1EU633) In offerta a 42,11 € – invece di 59,99 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Lexar Professional 1667x Scheda SD 64 GB, Scheda di memoria SDXC UHS-II, Fino a 250 MB/s di lettura, per Fotografi Professionisti, Videografi, Appassionati (LSD64GCB1667) In offerta a 28,18 € – invece di 30,84 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

SEAGATE ST2000DM008 BARRACUDA – Unità disco interna, 2 TB, Velocità di rotazione 7200 giri/min, SATA da 6 Gbit/s, 3,5″ In offerta a 49,32 € – invece di 70,74 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

DJI Mini 2 Combo Drone Con Fotocamera 4K, Grigio In offerta a 545,00 € – invece di 599,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech Pebble Mouse Wireless, Bluetooth o 2.4 GHz con Mini Ricevitore USB, Silenzioso, Mouse per Computer Sottile, Clic silenziosi, per PC/Mac/Laptop/iPadOS, Nero In offerta a 15,99 € – invece di 25,99 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech M185 Mouse Wireless, 2,4 GHz con Mini Ricevitore USB, Durata Batteria di 12 Mesi, Tracciamento Ottico 1000 DPI, Ambidestro, Compatibile con PC, Mac, Laptop – Grigio In offerta a 9,99 € – invece di 17,99 €

sconto 44% – fino a scadenza sconosciuta

Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente con Alexa e telecamera da 2 MP | Antracite In offerta a 39,99 € – invece di 84,99 €

sconto 53% – fino a scadenza sconosciuta

Echo Show 8 (1ª generazione, modello 2019) | Schermo intelligente con Alexa | Resta sempre in contatto con l’aiuto di Alexa | Antracite In offerta a 64,99 € – invece di 109,99 €

sconto 41% – fino a scadenza sconosciuta

LK 2 Pezzi Compatibile con Apple Watch Series 7 45mm Pellicola Protettiva, Vetro Temperato Cover Custodia, HD Clear Anti-Graffio Cover -Nero In offerta a 8,49 € – invece di 9,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

TESSAN Ciabatta Multipresa con USB, Multipresa Elettrica con 4 Schuko e 4 Bivalenti 10A/16A, Ciabatta Multipresa con 3 USB e Interruttore Bipolare, Multipresa con Cavo 2M e Spina 16A , 3680W In offerta a 25,75 € – invece di 29,99 €

sconto 14% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Presa Multipla Salvaspazio, TESSAN Prese Multiple Elettriche con 1 Polivalenti e 2 Bivalenti 10/16A, Tripla Presa con 2 Porte USB, Multipresa Elettrica con Spina 16A, Presa USB Multipla 3680W In offerta a 14,07 € – invece di 15,99 €

sconto 12% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

[Nuovo] TP-Link Tapo P105 Presa Smart Italiana, WiFi Intelligente Smart Plug, Controllo Vocale, Compatibile con Alexa e Google Home, Controllo Remoto Tramite APP Tapo In offerta a 12,99 € – invece di 15,99 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

QGECEN Convertitore da RCA a HDMI, Adattatore RCA HDMI, Supporta PAL/NTSC con USB Cavo per PS2 Wii Xbox Gamecube N64 SNES VHS DVD In offerta a 10,99 € – invece di 10,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

EBL 1.2V AAA Batterie Ricaricabili con 1200 Tech,Pile Ricaricabili da 1100mAh Ni-MH con Comodo Astuccio,Confezione da 8 pezzi In offerta a 9,99 € – invece di 10,99 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Digiquest CAM tivùsat 4K Ultra HD In offerta a 89,99 € – invece di 99,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Einhell Aspiratore Elettrico GC-EL 3024 E, Nero Rosso In offerta a 55,00 € – invece di 59,95 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Loctite Super Attak Brush, Adesivo Istantaneo Con Pennello Facile E Preciso, Colla Liquida Trasparente Per Gomma, 16.5 X Cm X 2.0 X Cm X 9.8 In offerta a 8,29 € – invece di 8,99 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Avvitatore Elettrico, TECCPO 6Nm Cacciavite Elettrico, 9+1 Coppia di Serraggio, 45 Pezzi Accessori, 2000mAh Li-ion 3,6V, 2 Diversi Angolazione a Piegare, Luce a LED, Migliore Regalo di DIY -TDSC01P In offerta a 23,61 € – invece di 39,99 €

sconto 41% – fino a scadenza sconosciuta

YINSAN 120 in 1 Set Cacciaviti Precisione Magnetici Professionali, Kit Cacciavite di Riparazione Portatile per Orologio, Occhiali, iPhone, iPad, Smartphone, PC, Laptop, Tablet, Elettronica In offerta a 18,69 € – invece di 21,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).