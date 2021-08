Offerte Amazon 20 agosto fino al 62%: Apple iPad e MacBook Air M1, Adobe, Yamay, Samsung

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto

Sono ancora valide queste promozioni

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

2020 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 32GB) – Oro (8ª generazione)

In offerta a 343,16 € – invece di 343,16 €

sconto 0% – fino al 20 agosto

Click qui per approfondire

2020 Apple iPad Air (10,9″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (4ª generazione)

In offerta a 569,00 € – invece di 669,00 €

sconto 15% – fino al 20 agosto

Click qui per approfondire

2020 Apple MacBook Air con Chip Apple M1 (13″, 8GB RAM, 512GB SSD) – Grigio siderale

In offerta a 1189,00 € – invece di 429,00 €

sconto -177% – fino al 20 agosto

Click qui per approfondire

Lenovo D32qc-20 Monitor Curvo – Display 31.5″ QHD, VA (2560×1440, 75Hz, 4 ms, AMD Radeon FreeSync, Input HDMI+DP, Cavo HDMI) Inclinazione regolabile – Raven Black

In offerta a 216,99 € – invece di 349,00 €

sconto 38% – fino al 20 agosto

Click qui per approfondire

Echo Show 5 (1ª generazione, modello 2019) | Schermo intelligente con Alexa | Resta sempre in contatto con l’aiuto di Alexa | Antracite

In offerta a 54,99 € – invece di 89,99 €

sconto 39% – fino al 20 agosto

Click qui per approfondire

ANYCUBIC Photon Mono X Stampante 3D Resina, LCD UV con 4K monocromatico schermo e 3X Stampa rapida, APP telecomando, Dimensione stampa 192x120x250mm

In offerta a 532,96 € – invece di 697,99 €

sconto 24% con Coupon Speciale = checkbox – fino al 20 agosto

Click qui per approfondire

Philips TV Ambilight 58PUS8505/12 58″ 4K UHD TV LED (Processore P5 Perfect Picture, HDR10+, Dolby Vision∙Atmos, Android TV, Works with Alexa) Argento – Modello 2020/2021 [Classe di efficienza energetica G]

In offerta a 619,49 € – invece di 749,00 €

sconto 17% – fino al 20 agosto

Click qui per approfondire

TP-Link Tapo C310 Telecamera Wi-Fi Esterno FHD 1296P, Telecamera IP di Sorveglianza, Notifiche in Tempo Reale, Visione Notturna fino 30m, Impermeabile IP66, 2 Vie Audio, Compatibile con Alexa

In offerta a 36,90 € – invece di 44,90 €

sconto 18% – fino al 20 agosto

Click qui per approfondire

Amazon Basics Batterie industriali alcaline AA, confezione da 40

In offerta a 8,86 € – invece di 13,57 €

sconto 35% – fino al 20 agosto

Click qui per approfondire

AMANKA Convertitore da SCART a HDMI Adattatore Audio Stereo HD Video Composito per SKY HD Blu Ray DVD TV PS3 con USB Cavo, Nero

In offerta a 10,19 € – invece di 11,99 €

sconto 15% – fino al 20 agosto

Click qui per approfondire

WD 4TB Elements Portable, Hard Disk Esterno Portatile, USB 3.0

In offerta a 87,50 € – invece di 132,99 €

sconto 34% – fino al 20 agosto

Click qui per approfondire

AVM FRITZ! 2400 Ripetitore / estensore segnale WiFi AC+N (Dual Band fino a 1.733 MBit/s a 5GHz + 600MBit/s a 2,4 GHz), Bianco

In offerta a 82,99 € – invece di 89,99 €

sconto 8% – fino al 20 agosto

Click qui per approfondire

Adobe Photoshop & Premiere Elements 2021 1 Utente PC Codice d’attivazione per PC via Email

In offerta a 86,99 € – invece di 142,73 €

sconto 39% – fino al 31 ago 21

Click qui per approfondire

Adobe Photoshop Elements 2021 1 Utente Mac Codice d’attivazione per Mac via Email

In offerta a 57,99 € – invece di 95,15 €

sconto 39% – fino al 31 ago 21

Click qui per approfondire

Adobe Premiere Elements 2021 1 Utente Mac Codice d’attivazione per Mac via Email

In offerta a 57,99 € – invece di 95,15 €

sconto 39% – fino al 31 ago 21

Click qui per approfondire

Echo Flex ? Controlla i dispositivi per Casa Intelligente con comandi vocali grazie ad Alexa

In offerta a 14,99 € – invece di 29,99 €

sconto 50% – fino al 21 ago 21

Click qui per approfondire

Anker Power Port, 5 Porte USB, Caricatore da 60 W, 1 Porta con Power Delivery per Apple MacBook, Nexus 5 X/6P e 4 Porte PowerIQ per iPhone, iPad, Samsung e Altri dispositivi.

In offerta a 28,89 € – invece di 33,99 €

sconto 15% – fino al 22 ago 21

Click qui per approfondire

1 BY ONE Giradischi Stereo a Cinghia in Legno con Impianto di Altoparlanti Hi-Fi Wireless 36W, Lettore Vinile Contrappeso Regolabile e Cartuccia Magnetica, Registrazione da Vinile a MP3

In offerta a 195,49 € – invece di 499,99 €

sconto 61% – fino al 22 ago 21

Click qui per approfondire

Corsair T1 Race (2018) Sedia Gaming, Pelle, 58 x 58 x 144 cm, Nero

In offerta a 228,00 € – invece di 279,90 €

sconto 19% – fino al 29 ago 21

Click qui per approfondire

YAMAY Smartwatch Uomo Donna con Saturimetro Pressione Sanguigna Cardiofrequenzimetro Orologio Fitness Contapassi Fitness Tracker Conta Calorie IP68 per Huawei Xiaomi Samsung Android iOS Smartphone

In offerta a 33,99 € – invece di 43,99 €

sconto 23% – fino al 22 ago 21

Click qui per approfondire

YAMAY Smartwatch Donna Uomo con Saturimetro Alexa Integrata Orologio Fitness Android iOS Contapassi Cardiofrequenzimetro, Sfondo Personalizzato, Modalità Nuoto, Gestire la Musica, GPS Condiviso, Meteo

In offerta a 42,49 € – invece di 59,99 €

sconto 29% – fino al 22 ago 21

Click qui per approfondire

YAMAY Smartwatch Uomo Donna con Saturimetro Pressione Sanguigna Cardiofrequenzimetro Orologio Fitness Contapassi Fitness Tracker Conta Calorie IP68 per Huawei Xiaomi Samsung Android iOS Smartphone

In offerta a 33,99 € – invece di 43,99 €

sconto 23% – fino al 22 ago 21

Click qui per approfondire

Auricolari Bluetooth, Tribit 100 Ore Utilizzo IPX8 Impermeabile per Sport e Bassi Cuffie Bluetooth con Custodia di Ricarica Rapida Microfono Cuffiette Wireless Senza Fili in Ear per Correre e Musica

In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino al 22 ago 21

Click qui per approfondire

Reolink Videocamera Sorveglianza Esterno WiFi 4MP 2.4GHz o 5GHz Slot per Scheda Micro SD Integrato (Scheda Micro SD Non Inclusa) IP66 Telecamera per Telecamera di Sicurezza Supporto Audio, RLC-410W

In offerta a 57,65 € – invece di 72,99 €

sconto 21% – fino al 22 ago 21

Click qui per approfondire

Reolink Telecamera di Sicurezza WiFi 1080P HD, Videocamera Esterno Alimentata a Batteria o a Energia Solare, Senza Fili, Sensore di movimento PIR, Visione Notturna Starlight, Audio a 2 Vie, Argus 2

In offerta a 79,99 € – invece di 114,99 €

sconto 30% – fino al 22 ago 21

Click qui per approfondire

Reolink Telecamera 4MP WiFi 2,4&5GHz Inetrno, Videocamera per Bambini, Anziani e Animali Domestici, Audio a 2 Vie, Visione Notturna IR, Acesso Remoto, con Slot per Scheda SD, E1 PRO Nero

In offerta a 47,99 € – invece di 59,99 €

sconto 20% – fino al 22 ago 21

Click qui per approfondire

Reolink Telecamera 4MP da Esterno, IP Cam CCTV WiFi 2,4 o 5 GHz Impermeabile con Visione Notturna da 30 M, Rilevamento di Movimento, Registrazione Audio e Vista Live Remoto, RLC-410W Nera

In offerta a 58,38 € – invece di 72,99 €

sconto 20% – fino al 22 ago 21

Click qui per approfondire

Reolink 4MP Kit Videosorveglianza PoE, 8CH 2TB NVR con 4X 4MP Telecamera Esterno IP PoE Impermeabile, Sistema di Sorveglianza con Visione Notturna di 30 Metri, Registrazione 24/7, RLK8-420D4-4MP

In offerta a 319,19 € – invece di 419,99 €

sconto 24% – fino al 20 ago 21

Click qui per approfondire

Aogled Striscia LED 5m,kit Cambio Colore RGB 5050LED con Telecomando a 24 pulsanti,Strisce Luminose con Controller,Strisce LED adatta per la decorazione di interni come camera da letto, soggiorno

In offerta a 15,29 € – invece di 23,99 €

sconto 36% – fino al 22 ago 21

Click qui per approfondire

Aogled Striscia LED 10 metri,Bluetooth Striscia LED RGB con Controllo APP e Telecomando,Strisce LED con Sincronizzazione Musicale,Strisce Luminose 5050 LED per Interni,Camera da Letto,Soggiorno,Feste

In offerta a 22,09 € – invece di 33,99 €

sconto 35% – fino al 22 ago 21

Click qui per approfondire

Samsung Jet 70 Turbo Vs15T7031R1/Et, Aspirapolvere Senza Fili Ricaricabile, Senza Sacco con Base Self Standing, Potenza 150W, Durata Carica fino a 40 Minuti, Base 2 In 1, Bianco/Argento

In offerta a 269,00 € – invece di 499,00 €

sconto 46% – fino al 29 ago 21

Click qui per approfondire

Samsung POWERstick Essential VS60M6010KA/ET Scopa elettrica senza sacchetto, 120 W, 0,25 L, Blu

In offerta a 79,00 € – invece di 209,00 €

sconto 62% – fino al 29 ago 21

Click qui per approfondire

Samsung POWERbot Precision Robot Aspirapolvere, Spazzola Morbida Soft Action, Sistema di Pulizia ad Alte Prestazioni, Comandi Vocali tramite Smartphone, Connessione Wi-Fi, Metal Satin

In offerta a 399,00 € – invece di 899,00 €

sconto 56% – fino al 29 ago 21

Click qui per approfondire

Samsung Elettrodomestici WW90T4040EE/ET Lavatrice 9 kg, 1400 Giri, Bianco

In offerta a 329,00 € – invece di 749,00 €

sconto 56% – fino al 29 ago 21

Click qui per approfondire

Samsung Lavatrici WW80T304MWW/ET con Lavaggio Rapido, Pulizia Cestello, Tecnologia Digital Inverter, Display LED, Fine Programmata, Slim, Profondità 46.5 cm, Colore Bianco

In offerta a 299,00 € – invece di 549,00 €

sconto 46% – fino al 29 ago 21

Click qui per approfondire

Samsung Elettrodomestici RB38T603DEL/EF Frigorifero Combinato RB7300T, 385 L, Sabbia

In offerta a 499,00 € – invece di 1199,00 €

sconto 58% – fino al 29 ago 21

Click qui per approfondire

Samsung Elettrodomestici RB34T602DSA/EF Frigorifero Combinato RB7300T, 340 L, Silver Inox

In offerta a 449,00 € – invece di 1149,00 €

sconto 61% – fino al 29 ago 21

Click qui per approfondire

Samsung RB46TS154WW/ES Frigorifero Serie RB3000RM, No Frost, Compressore Digital Inverter, 461 L, Bianco

In offerta a 599,00 € – invece di 1199,00 €

sconto 50% – fino al 29 ago 21

Click qui per approfondire

Samsung RB3VTS104WW/ES Frigorifero Serie RB3000RM, No Frost, Compressore Digital Inverter, 317 L, Bianco

In offerta a 399,00 € – invece di 599,00 €

sconto 33% – fino al 29 ago 21

Click qui per approfondire

Samsung Microonde MG23K3614AW Forno Microonde Grill, 23 Litri, 800 W, Grill 1100 W, Bianco

In offerta a 89,00 € – invece di 159,00 €

sconto 44% – fino al 29 ago 21

Click qui per approfondire

Samsung AX60R5080WD Purificatore d’Aria AirPurifier con Copertura di 60 m2, Bianco

In offerta a 199,00 € – invece di 389,00 €

sconto 49% – fino al 29 ago 21

Click qui per approfondire

Samsung MS23F300EEK Forno a Microonde 23L

In offerta a 79,00 € – invece di 95,99 €

sconto 18% – fino al 29 ago 21

Click qui per approfondire

Samsung Microonde HOTBLAST, Tecnologia Slim Fly, Funzione Lievitazione e Yogurt, Rivestimento Ceramic Inside, ECO Mode, Crusty Plate, Colore Nero

In offerta a 129,00 € – invece di 279,00 €

sconto 54% – fino al 29 ago 21

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).