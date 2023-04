Offerte Amazon 20 aprile fino al 75% su Apple, Xiaomi, Panasonic, Lenovo, WD, Anker, Epson

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Apple 2023 Mac mini computer desktop con Chip M2 con CPU 8-core e GPU 10-core: 8GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet

In offerta a 799,99 € – invece di 959,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 890,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1223,00 € – invece di 1529,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Pro con CPU 12-core e GPU 19‑core: display Liquid Retina XDR da 16″, 16GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD – Grigio siderale In offerta a 2599,00 € – invece di 3099,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1549,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte In offerta a 1223,99 € – invece di 1529,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Galassia In offerta a 1606,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 979,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Nero siderale In offerta a 1299,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Argento In offerta a 1179,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro Max (256 GB) – Viola scuro In offerta a 1449,00 € – invece di 1619,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Galassia In offerta a 1110,99 € – invece di 1309,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 999,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 mini (256GB) – Azzurro In offerta a 807,56 € – invece di 959,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Nero siderale In offerta a 1179,99 € – invece di 1339,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Air (Wi-Fi, 64GB) – viola (5a Generazione) In offerta a 649,00 € – invece di 789,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico (per Mac con chip Italiano – Nero ​​​​​​​

In offerta a 139,99 € – invece di 205,00 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 249,99 € – invece di 299,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 127 € – invece di 159,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica Lightning ​​​​​​​ In offerta a 169,99 € – invece di 209,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Auricolari EarPods con connettore Lightning In offerta a 15,56 € – invece di 19,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Adattatore da Lightning a jack cuffie (3,5 mm) In offerta a 8,00 € – invece di 10,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple MagSafe Battery Pack (per iPhone 12 – iPhone 14) In offerta a 99,99 € – invece di 119,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore MagSafe In offerta a 37,70 € – invece di 49,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag in confezione da 4 In offerta a 99,90 € – invece di 129,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi 13 – Smartphone 8+256GB, FHD+ 120Hz AMOLED 6.36″, Snapdragon 8 gen 2, Leica main camera, 67W turbo charging, 4500mAh, Flora Green (IT + 2 anni garanzia)

In offerta a 899,99 € – invece di 999,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Panasonic TX-55LZ800E: 55′ Smart TV OLED 4K HDR, NERO, 2022 [Classe di efficienza energetica G]

In offerta a 1099,00 € – invece di 1799,99 €

sconto 39% – fino a scadenza sconosciuta

Lenovo C24-25 Monitor – Display 24′” FullHD (1920 x 1080, VA, Bordi Ultrasottili, FreeSync, 4ms, 75Hz, Cavo VGA, Input HDMI + VGA) – Black – Esclusiva Amazon

In offerta a 99,00 € – invece di 159,00 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

G-Technology 500 GB G-DRIVE Mobile SSD ,SSD Portatile, fino a 560 MB/s, Impermeabile, Resistente a Urti e Cadute

In offerta a 79,81 € – invece di 159,99 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

WD 20TB Elements Desktop Disco rigido esterno – USB 3.0

In offerta a 403,20 € – invece di 618,99 €

sconto 35% – fino a scadenza sconosciuta

Anker Caricabatterie Wireless Magnetico 633 (MagGo), Stazione Ricarica Wireless, Caricabatterie Portatile Rimovibile, per iPhone 12 e AirPods PRO, Bianco dolomiti

In offerta a 89,99 € – invece di 109,99 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Anker Nano II – Mini alimentatore USB-C da 30 W, GaN II Tech, compatibile con MacBook Air/iPhone 12/12 Mini/12 Pro/Max, Galaxy S21/S21+, Note 20/Note 10, iPad Pro, Pixel, nero

In offerta a 24,49 € – invece di 34,99 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Epson EcoTank ET-2851 Stampante Multifunzione A4 (Stampa, Copia, Scansione) Display LDC, USB, Wi-Fi Direct, Epson Smart Panel, AirPrint, Serbatoi Flaconi Alta Capacità, Fronte/Retro, Nero

In offerta a 274,99 € – invece di 359,99 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Belkin BoostCharge Supporto di ricarica wireless da 15 W (Caricabatteria wireless Qi rapido per iPhone, Samsung, Pixel e altri) – Nero

In offerta a 32,99 € – invece di 39,99 €

sconto 18% – fino a 3 mag 23

Belkin Tappetino di ricarica wireless BoostCharge da 10 W (Caricabatteria wireless a ricarica rapida con certificazione Qi per dispositivi iPhone, Samsung, Google e altri), nero

In offerta a 19,99 € – invece di 29,99 €

sconto 33% – fino a 3 mag 23

ECOFLOW Centrale Elettrica Portatile 2016Wh DELTA Max, Capacità Espandibile, Generatore Solare con 4 Prese CA da 2400W (4600W Sovratensione) per l?Uso all?Aperto, Viaggio, Campeggio

In offerta a 1899,00 € – invece di 2299,00 €

sconto 17% – fino a 3 mag 23

TESSAN Ciabatta Multipresa con USB, Multipresa Verticale con 8 Prese e 3 USB, Multipresa Elettrica Protezione Sovratensione, Ciabatta Elettrica con Cavo 2M e Interruttore, Multipresa Schuko 3600W

In offerta a 28,04 € – invece di 34,99 €

sconto 20% – fino a 3 mag 23

Ultrasport , Step Multifunzione Ottimo Per Aerobica E Fitness Tapboard Banco A Gradini Regolabile In 3 Altezz Unisex Adulto, Nero/Arancia, Taglia unica

In offerta a 27,99 € – invece di 39,99 €

sconto 30% – fino a 30 apr 23

Ultrasport Cavalletto Biciclette, per mountain bike e tutti tipi biciclette a 30 kg, incl. portautensili scomparto magnetico, girevole 360°, sgancio rapido adatto alla vernice, Nero/Rosso

In offerta a 55,99 € – invece di 69,90 €

sconto 20% – fino a 30 apr 23

Ultrasport F-Bike 150, Allenatore biciclette, computer allenamento LCD, cyclette pieghevole, peso massimo utente 110kg, misurazione frequenza cardiaca, 8 livelli resistenza, Verde

In offerta a 123,99 € – invece di 194,99 €

sconto 36% – fino a 30 apr 23

Ultrasport F-Bike 200B, cyclette, allenatore domicilio, bicicletta per fitness LCD Computer allenam, peso massimo utente 110 kg, Cardiofrequenzimetro, 8 livelli resistenza, pieghevole, Nero/Argento

In offerta a 148,99 € – invece di 224,99 €

sconto 34% – fino a 30 apr 23

Ultrasport F-Bike 200B, trainer per bicicletta, cyclette pieghevole, con schienale, computer allenam LCD, peso massim utent 110 kg, misurazione frequenz cardiaca, 8 livelli resistenza, Arancio/Bianco

In offerta a 113,99 € – invece di 229,99 €

sconto 50% – fino a 30 apr 23

Ultrasport F-Bike Heavy, Bicicletta Allenamento, Computer allenamento LCD, Pieghevole Bicicletta, Max. Peso 130kg, Misurazione battito cardiaco, 8 livelli resistenza, Supporto asciugamano, Opaco Nero

In offerta a 113,99 € – invece di 147,99 €

sconto 23% – fino a 30 apr 23

Ultrasport F-Bike Work, cyclette con stazione lavoro, dispositivo domestico, cyclette con console sensore di pulsazioni sul manubrio, pieghevole, peso massimo dell’utente: fino a 100 kg, Argento/Nero

In offerta a 119,99 € – invece di 155,99 €

sconto 23% – fino a 30 apr 23

Ultrasport F-Bike, Bicicletta Trainer, Fitness Bicicletta LCD Computer allenamento, Cyclette pieghevole, Max. Peso 110 kg, misurazione pulsazio, 8 livelli resistenza, ruota rifinitura, Bianco/Argento

In offerta a 109,99 € – invece di 184,99 €

sconto 41% – fino a 30 apr 23

Ultrasport F-Bike, Bicicletta Trainer, Fitness Bicicletta LCD Computer allenamento, Cyclette pieghevole, Max. Peso 110 kg, misurazione pulsazioni, 8 livelli resistenza, ruota rifinitura, Verde

In offerta a 133,99 € – invece di 174,45 €

sconto 23% – fino a 30 apr 23

Ultrasport Mini Bicicletta 25, Pieghevole Casa Allenatore L’Allenamento Braccia E Gambe, Ideale Mini Casa Allenatore Per Muscolare E L’Allenamento Resistenza

In offerta a 34,99 € – invece di 49,99 €

sconto 30% – fino a 30 apr 23

Ultrasport pedana per esercizi aerobici pedana per esercizi, pedana esercizi pedana per fitness multifunzionale, pedana fitness gradino altezza regolabile pedana per casa, panca per gradini Nero/Blu

In offerta a 27,99 € – invece di 39,99 €

sconto 30% – fino a 30 apr 23

Ultrasport Power Tower Avanzato, stazione fitness, dispositivo multifunzione compatto, stazione dip barra per trazioni, maniglie per flessioni, altezza regolabile, trainer per addominali, Nero-Rosso

In offerta a 160,99 € – invece di 271,99 €

sconto 41% – fino a 30 apr 23

Ultrasport Tappetino Multifunzionale Forma Fisica, tappetino attrezza forma fisica, tappetino protezio pavimento cross allenatore, roulant e altre attrezzature llenamento, 200x90cm, Colore: Antracite

In offerta a 33,99 € – invece di 43,99 €

sconto 23% – fino a 30 apr 23

Ultrasport TR-5 Pro Compact, panca pieghevole, panca professionale e attrezzo sportivo multifunzione per casa, utilizzabile come curlpult, attrezzo fitness con comoda imbottitura

In offerta a 132,99 € – invece di 172,84 €

sconto 23% – fino a 30 apr 23

Ultrasport Trampolino da giardino Jumper, Ø 251 cm, Compreso il tappetino per saltare, molle, rete sicurezza, Posta rete imbottita e paraspigoli, resistente intemperie, carico massimo 120 kg, Blu

In offerta a 148,99 € – invece di 275,99 €

sconto 46% – fino a 30 apr 23

Ultrasport Trampolino da giardino Wave, Ø 430 cm, Compreso il tappetino per saltare, molle, rete sicurezza, Posta rete imbottita e paraspigoli, resistente intemperie, carico massimo 150 kg, Verde

In offerta a 233,99 € – invece di 334,99 €

sconto 30% – fino a 30 apr 23

Ultrasport Trampolino giardino Uni-Jump, trampolino per bambini, Ø 244 cm, set completo di trampolino elastico comprendente tappetino salto, rete sicurezza, palo rete imbottito e copertura bordi, Blu

In offerta a 148,99 € – invece di 159,99 €

sconto 7% – fino a 30 apr 23

Ultrasport Unisex 4-1 Barra per trazioni, Allenatore parte superiore del corpo, Allenatore multifunzionale, Attrezzatura per esercizi a casa e ufficio, lunghezza telaio ca. 73 a max. 89, Nero

In offerta a 21,99 € – invece di 27,99 €

sconto 21% – fino a 30 apr 23

Fast & Furious 9 (Blu-ray) ( Blu Ray)

In offerta a 4,99 € – invece di 19,99 €

sconto 75% – fino a 30 apr 23

Hazzard – Serie Completa (1-7) (Box 52 Dv)

In offerta a 44,99 € – invece di 169,99 €

sconto 74% – fino a 30 apr 23

JURASSIC WORLD: IL DOMINIO STEELBOOK (4K Ultra HD + Blu-Ray)

In offerta a 10,99 € – invece di 29,99 €

sconto 63% – fino a 30 apr 23

Me Contro Te – Persi Nel Tempo (DS) ( DVD)

In offerta a 5,99 € – invece di 12,99 €

sconto 54% – fino a 30 apr 23

THE BATMAN (2022) + Contenuto Bonus – Edizione Limitata (4K Ultra-HD + Blu-Ray)

In offerta a 14,99 € – invece di 29,99 €

sconto 50% – fino a 30 apr 23

ANIMALI FANTASTICI – I Segreti di Silente Steelbook (4K Ultra HD + Blu-Ray)

In offerta a 8,99 € – invece di 29,99 €

sconto 70% – fino a 30 apr 23

BATMAN, THE BATARANG EDITION (2022) (4K Ultra HD + Blu-Ray) – Esclusiva Amazon

In offerta a 29,99 € – invece di 69,99 €

sconto 57% – fino a 30 apr 23

JOKER COMIC EDITION (4K Ultra HD + Blu-Ray)

In offerta a 19,99 € – invece di 59,99 €

sconto 67% – fino a 30 apr 23

LO HOBBIT – TRILOGIA CINEMATOGRAFICA + EXTENDED (4K Ultra HD)

In offerta a 29,99 € – invece di 79,99 €

sconto 63% – fino a 30 apr 23

WONDER WOMAN 1984, COMIC EDITION (4K Ultra HD + Blu-Ray)

In offerta a 19,99 € – invece di 59,99 €

sconto 67% – fino a 30 apr 23

ZACK SNYDER?S JUSTICE LEAGUE COMIC EDITION (4K Ultra HD + Blu-Ray) Contiene: Film 4K UHD + BD Comic Book con cover esclusiva Poster inedito

In offerta a 23,99 € – invece di 59,99 €

sconto 60% – fino a 30 apr 23

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).