Offerte Amazon 20 febbraio fino al 57% su Apple, Logitech, Ugreen, Soundcore, Orico

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Nero siderale In offerta a 1229,99 € – invece di 1339,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro Max (128 GB) – Viola scuro In offerta a 1399,99 € – invece di 1489,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento In offerta a 1649,99 € – invece di 1879,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Pro con chip M2: display Retina 13″, 8GB di RAM, 256GB ​​di archiviazione ​​​​​SSD ​​​​​​​Touch Bar, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1299,99 € – invece di 1629,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core: display Liquid Retina XDR da 14″, 16GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD – Grigio siderale In offerta a 2302,74 € – invece di 2499,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 256GB SSD) In offerta a 599,99 € – invece di 669,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Pro 11″ (Wi-Fi, 128GB) – Argento (4ª generazione) In offerta a 949,00 € – invece di 1069,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Pro 12,9″ (Wi-Fi, 512GB) – Argento (6ª generazione) In offerta a 1615,39 € – invece di 1849,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 mini (128GB) – Azzurro In offerta a 790,00 € – invece di 839,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 939,99 € – invece di 1059,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 1049 € – invece di 1179,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Azzurro In offerta a 899,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 1029,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (512 GB) – Azzurro In offerta a 1299,00 € – invece di 1419,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm) Smartwatch con robusta cassa in titanio e Cinturino Ocean color mezzanotte. Fitness tracker, GPS di precisione, batteria a lunghissima durata In offerta a 929,99 € – invece di 1009,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS + Cellular, 44mm) con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 375,00 € – invece di 399,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 429,00 € – invece di 509,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 469,00 € – invece di 549,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular, 41mm) Smartwatch con cassa in acciaio inossidabile color argento con Loop in maglia milanese color argento Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 499,00 € – invece di 789,00 €

sconto 37% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag In offerta a 29,90 € – invece di 39,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 129,99 € – invece di 159,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore USB-C da 140W In offerta a 72,90 € – invece di 105,00 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Apple MagSafe Battery Pack (per iPhone 12 – iPhone 14) In offerta a 100,43 € – invece di 119,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Mouse In offerta a 69,00 € – invece di 85,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico (per Mac con chip Italiano – Argento In offerta a 159,00 € – invece di 185,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech Combo Touch per iPad (7a, 8a e 9a generazione) Custodia con trackpad di precisione, tastiera retroilluminata simile a quella di un laptop, Smart Connector, Layout Italiano QWERTY – Grigio

In offerta a 96,76 € – invece di 154,99 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech Pebble Mouse wireless con Bluetooth o ricevitore da 2,4 GHz, mouse sottile per computer con clic silenziosi, per Laptop/Notebook/iPad/PC/Mac/Chromebook – Nero

In offerta a 12,99 € – invece di 29,99 €

sconto 57% – fino a 26 feb 23

Logitech MX Master 3 for Mac – Mouse wireless avanzato per Mac, scorrimento ultraveloce, design ergonomico, 4000 DPI, USB-C, Bluetooth, compatibile con MacBook Pro, MacBook Air, iMac, iPad – Grigio

In offerta a 84,99 € – invece di 134,99 €

sconto 37% – fino a 26 feb 23

Logitech ERGO M575 Mouse Trackball Wireless – Facile controllo con il pollice, Tracciamento fluido, Design ergonomico e confortevole, per Windows, PC e Mac, con Bluetooth e USB – Bianco

In offerta a 34,99 € – invece di 58,99 €

sconto 41% – fino a 26 feb 23

Logitech StreamCam ? Webcam per Live Streaming su Youtube e Twitch, Full HD 1080p a 60 fps, Connessione USB-C, Facial Tracking, Autofocus, Video Verticali, Grigio Scuro

In offerta a 86,99 € – invece di 164,99 €

sconto 47% – fino a 26 feb 23

Logitech C922 Pro Stream Webcam, Streaming Veloce HD 1080p/30fps o 720p/60fps, Correzione Luce, Autofocus, Audio ?Stereo, Per YouTube, Twitch, XSplit, ?PC/Mac/Laptop/Macbook/Tablet, Nero

In offerta a 67,99 € – invece di 134,99 €

sconto 50% – fino a 26 feb 23

Logitech K400 Plus Tastiera Wireless Touch TV, Facili Controlli Multimediali e Touchpad Integrato, Tastiera HTPC per TV Collegata al PC, Windows, Android, Chrome OS, Laptop, Italiano QWERTY – Nero

In offerta a 26,99 € – invece di 58,99 €

sconto 54% – fino a 26 feb 23

Logitech G435 LIGHTSPEED Cuffie Gaming Wireless Bluetooth, Cuffie Over Ear Leggere, Microfoni Integrati, Batteria da 18 Ore, Compatibile con Dolby Atmos, PC, PS4, PS5, Mobile, Nintendo Switch – Nero

In offerta a 42,49 € – invece di 87,99 €

sconto 52% – fino a 26 feb 23

Logitech Combo Touch per iPad (7a, 8a e 9a generazione) Custodia con trackpad di precisione, tastiera retroilluminata simile a quella di un laptop, Smart Connector, Layout Italiano QWERTY – Grigio

In offerta a 96,79 € – invece di 154,99 €

sconto 38% – fino a 26 feb 23

Logitech Combo Touch iPad Pro da 11 pollici (1a, 2a, 3a, 4a generazione – 2018, 2020, 2021, 2022) Custodia con tastiera – Tastiera retroilluminata staccabile – Italiano QWERTY – Grigio

In offerta a 156,59 € – invece di 199,99 €

sconto 22% – fino a 26 feb 23

Logitech Combo Touch per iPad Pro da 12,9 pollici (5a, 6a gen – 2021, 2022) Custodia con tastiera, Supporto pieghevole, trackpad con tracciamento superficie, Smart Connector, Italiano QWERTY – Grigio

In offerta a 164,99 € – invece di 229,99 €

sconto 28% – fino a 26 feb 23

Seagate Exos 7E8, 8 TB, Hard Disk Interno, SATA, Classe Enterprise, 3,5″, Data Center (ST8000NM000A)

In offerta a 195,60 € – invece di 327,20 €

sconto 40% – fino a 5 mar 23

TONOR Microfono USB, Cardioide Condensatore Computer PC Mic con Supporto per Treppiede, Filtro Pop, Supporto Shock per Gaming, Streaming, Podcasting, YouTube, Voice Over, Twitch, Discordia, TC30

In offerta a 31,44 € – invece di 53,99 €

sconto 42% – fino a 26 feb 23

UGREEN Cavo USB C a USB C 100W, Cavo USB Tipo C 20V/5A PD 3.0, Compatibile con MacBook Pro/Air M2, iPad Pro/Air, Galaxy S22 S21 S20 Tab S8, Gaming Laptop. (2M)

In offerta a 12,74 € – invece di 14,99 €

sconto 15% – fino a 26 feb 23

UGREEN Cavo USB Tipo C Ricarica Rapida in Nylon, Cavo USB C USB A QC 3.0 Compatibile con Galaxy A80 A70 A50 S20 S10 S9, Huawei P30 P20 Lite, Xiaomi Redmi Note 7,Mi 9,Mi A2,Mi 9T, ecc. 1M

In offerta a 8,49 € – invece di 9,99 €

sconto 15% – fino a 26 feb 23

UGREEN Cavo USB Tipo C Ricarica Rapida in Nylon, Cavo USB C USB A QC 3.0 Compatibile con Galaxy A80 A70 A50 S20 S10 S9, Huawei P30 P20 Lite, Xiaomi Redmi Note 7,Mi 9,Mi A2,Mi 9T, ecc. 2M

In offerta a 10,19 € – invece di 11,99 €

sconto 15% – fino a 26 feb 23

UGREEN Cavo USB Tipo C Ricarica Rapida in Nylon, Cavo USB C USB A QC 3.0 Compatibile con Galaxy A80 A70 A50 S20 S10 S9, Huawei P30 P20 Lite, Xiaomi Redmi Note 7,Mi 9,Mi A2,Mi 9T, ecc. 0,5M

In offerta a 6,79 € – invece di 7,99 €

sconto 15% – fino a 26 feb 23

UGREEN Porta Cellulare da Auto Gravità in Alluminio, Supporto Cellulare Auto Bocchette d’Aria, Porta Telefono Auto per iPhone 14/14Pro/13/12/Mini/Pro Max/11, Galaxy S22/S21/S10, Huawei P40, Grigio

In offerta a 15,29 € – invece di 17,99 €

sconto 15% – fino a 26 feb 23

UGREEN Case SSD M.2 NVMe PCIe USB C 3.2 Gen 2 10Gbps UASP, Case per Disco Rigido 2TB M/M&B Key 2230/2242/2260/2280, Case Hard Disk con Cavo Compatibile con 970 Evo Plus 980 PRO WD SN770 Kingston Blu

In offerta a 25,49 € – invece di 29,99 €

sconto 15% – fino a 26 feb 23

UGREEN Case SSD M.2 NVMe PCIe USB C 3.2 Gen 2 10Gbps UASP, Case per Disco Rigido 2TB M/M&B Key 2230/2242/2260/2280, Case Hard Disk con Cavo Compatibile con 970 Evo Plus 980 PRO WD SN770 Kingston Nero

In offerta a 25,49 € – invece di 29,99 €

sconto 15% – fino a 26 feb 23

Soundcore Auricolari Bluetooth Life A1 True Wireless Anker, potente audio personalizzato, 35h, ricarica wireless, ricarica rapida USB-C, grado IPX7, controllo pulsanti, auricolari Bluetooth

In offerta a 39,99 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino a 26 feb 23

Soundcore Cuffie bluetooth Anker Life P3, Cancellazione attiva rumore multim, Bassi potenti, 6 Mic, 35 Ore di ripr, Ricarica Wireless, App, Suono Personalizzato, Modalità Gioco

In offerta a 63,99 € – invece di 79,99 €

sconto 20% – fino a 26 feb 23

Soundcore Cuffie bluetooth Anker Life P3, Cancellazione attiva rumore multim, Bassi potenti, 6 Mic, 35 Ore di ripr, Ricarica Wireless, App, Suono Personalizzato, Modalità Gioco

In offerta a 59,99 € – invece di 79,99 €

sconto 25% – fino a 26 feb 23

Soundcore Anker Space A40 Auricolari Wireless Cancellazione Attiva Rumore Adattiva, Riproduzione 50 ore Totale/10 ore 1 Ricarica, Suono LDAC hi-res, Confortevoli, 6 Microfoni, Ricarica Wireless/Rapida

In offerta a 79,99 € – invece di 99,99 €

sconto 20% – fino a 26 feb 23

Soundcore Cassa Bluetooth Motion Boom Plus 80 W da Anker, 20 ore, Impermeabile IP67, Equalizzatore Personalizzato, Bluetooth 5.3, Altoparlante Bluetooth portatile per interni e esterni, campeggio

In offerta a 139,99 € – invece di 179,99 €

sconto 22% – fino a 26 feb 23

Miracase [2023-2a Generazione] Porta Cellulare Auto e Supporto Cellulare Flessibile , Per Presa D’aria Dell’Auto Porta Smartphone Universale Compatibile con iPhone 13/14 e Samsung Xiaomi

In offerta a 14,44 € – invece di 27,99 €

sconto 48% – fino a 26 feb 23

Miracase Porta Cellulare Auto Magnetico, Supporto Telefono Auto Calamita?Per Presa D’aria?Dell’Auto Porta Smartphone Universale, Compatibile con iPhone 14/iPhone 13 e Samsung e Xiaomi

In offerta a 14,10 € – invece di 22,99 €

sconto 39% – fino a 26 feb 23

Miracase Porta Cellulare Universale per Auto 4 in 1,?Stabile e Forte Aspirazione?, Grado Militare, Supporto Telefono Auto di Cruscotto, Parabrezza e Presa d’Aria, Compatibile con Tutti gli Telefoni

In offerta a 19,88 € – invece di 32,99 €

sconto 40% – fino a 26 feb 23

Miracase Porta Cellulare Auto [Design 3-Volte-Stabile] Per Presa D’aria Dell’Auto , Supporto Cellulare Auto Universale Compatibile con iPhone / Samsung /Xiaomi/HuaWei e Tutti i Telefoni da 4-7″

In offerta a 15,95 € – invece di 29,99 €

sconto 47% – fino a 26 feb 23

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).