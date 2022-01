Offerte Amazon 20 gennaio fino al 51% su Apple, Arlo, Annke, iRobot, Asmodee, Seven

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

Su Amazon 4 euro di sconto per chi acquista un buono regalo da 50 euro (scade il 31 marzo)

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 378,48 € – invece di 389,00 €

sconto 3% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip Apple M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Grigio siderale In offerta a 1035,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Custodia trasparente (per iPhone 12 | iPhone 12 Pro) – 6.1 pollici In offerta a 27,49 € – invece di 55,00 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Galaxy A12, Smartphone, Display 6.5″ HD+, 4 Fotocamere Posteriori, 128 GB Espandibili, RAM 4 GB, Batteria 5000 mAh, 4G, Dual Sim, Android 10, 205 g, Ricarica Rapida [Versione Italiana], Bianco In offerta a 162,90 € – invece di 199,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Echo Dot (4ª generazione) – Altoparlante intelligente con Alexa – Bianco ghiaccio In offerta a 29,99 € – invece di 59,99 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

WD 5TB Elements Portable, Hard Disk Esterno Portatile, USB 3.0 In offerta a 100,99 € – invece di 171,99 €

sconto 41% – fino a scadenza sconosciuta

Sandisk Ultra Dual USB Drive Type-C 256 GB, USB 3.1 Type C, Nero/Argento In offerta a 36,15 € – invece di 38,16 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Ultra Dual Drive Go, Unità USB Flash Type-C, 128 GB, Nero In offerta a 21,97 € – invece di 36,99 €

sconto 41% – fino a scadenza sconosciuta

ORICO SSD Esterno 500GB Velocità di Lettura in Fino a 1000 MB/s NVMe USB 3.1 Gen2 Tipo-C interfaccia Portatile Unità Flash a Stato Solido per Laptop, Tablet, PC e Telefono Android(IV300 Nero) In offerta a 76,99 € – invece di 109,99 €

sconto 30% con Coupon Speciale = 3IFZ2BSV – fino a scadenza sconosciuta

Logitech C920S HD Pro Webcam, Videochiamata Full HD 1080p/30fps, Audio Stereo Chiaro, Correzione Luce HD, Privacy Shutter, Per Skype, Zoom, FaceTime, Hangouts, PC/Mac/Laptop/Tablet/XBox, Nero In offerta a 64,99 € – invece di 99,99 €

sconto 35% – fino a scadenza sconosciuta

TP-Link Telecamera Wi-Fi Interno, Videocamera sorveglianza 1080P, Visione Notturna, Audio Bidirezionale, Notifiche in tempo reale del sensore di movimento(Tapo C200) In offerta a 29,99 € – invece di 39,90 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

D-Link GO-SW-5E Switch Desktop, 5 Porte RJ45 Fast Ethernet 10/100Mbps, Plug & Play, Plastica In offerta a 7,99 € – invece di 9,90 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Fritz! repeater 2400 – wi-fi range extender 20002887 In offerta a 79,99 € – invece di 89,99 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

FRITZ!Box 7530 AX Wi-Fi 6 – dual-band – Modem incorporato per ADSL/Fibra In offerta a 162,89 € – invece di 179,99 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Adattatore HDMI a VGA, HDMI to VGA 1080p Full HD con Cavo di Audio e di Ricarica Micro USB, Adattatore HDMI VGA per PC, Portatili, HDTV, Apple TV, PS4/3, XBOX e altri Dispositivi HDMI (Nero) In offerta a 7,04 € – invece di 8,29 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Lamicall Supporto Tablet, Collo Oca Supporto Regolabile – Universale Supporto Stand per 2020 iPad PRO 10.5, iPro 9.7, iPad Air Mini 2 3 4, iPhone, Switch, Samsung Tab, Altri Tablets – Grigio In offerta a 19,99 € – invece di 24,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

UGREEN Cavo Ethernet Cat 8 Nylon 40Gbps 2000MHz Alta Velocità, FFTP, 1 Metro In offerta a 7,64 € – invece di 8,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

GIANAC Cavo USB C Lightning 2M, Cavo iPhone Tipo C [Certificato MFi] Power Delivery Carica Rapida USB C Lightning Compatibile con iPhone 12/12 Pro/11/11 Pro/11 Pro Max/XR/XS Max/XS/X/8 Plus/8-Grigio In offerta a 6,79 € – invece di 7,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

PIPIKA Cavo prolunga USB Cavo prolunga USB 3.0 da Maschio a Femmina con Eleganti connettori in Alluminio, Guaina in Nylon per Lettore di schede, Tastiera, Stampante, Scanner, Fotocamera (2M) In offerta a 5,94 € – invece di 6,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Amazon Basics – Carica batterie con porta USB per batterie Ni-MH AA e AAA In offerta a 13,71 € – invece di 13,71 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

HOME KOKO LOOK MEZORISON Mascherine Nere FFP2 Certificate CE BFE>95 Mascherina DPI conforme EN 149:2001+A1:2011 confezionata singolarmente In offerta a 26,99 € – invece di 26,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Angetube Full HD 1080p Webcam Luce ad Anello Regolabile Incorporata e Telecamera Web in Streaming con Messa a Fuoco Automatica Avanzata per Xbox One Gamer Facebook e Youtube Streamer In offerta a 50,99 € – invece di 90,99 €

sconto 44% – fino a 23 gen 22

Angetube Streaming HD Webcam 1080P con Anello di Luce, 967 USB PC autofocus Webcam con Doppio Microfono,videocamera per Mac Windows Portatile per conferenze e Giochi Xbox Skype OBS Twitch Youtube In offerta a 56,83 € – invece di 79,99 €

sconto 29% – fino a 23 gen 22

Arlo Ultra 2 Spotlight, 2 telecamere di videosorveglianza WiFi in 4K + base, con faro e allarme, Sensori movimento, audio, Visione 180° Diurna/Notturna, 90 giorni Arlo Secure inclusi, Nero In offerta a 559,99 € – invece di 699,99 €

sconto 20% – fino a 30 gen 22

Arlo Ultra 2 Spotlight, 3 telecamere di videosorveglianza WiFi in 4K + base, con faro e allarme, Sensori movimento, audio, Visione 180° Diurna/Notturna, 90 giorni Arlo Secure inclusi, Bianco In offerta a 719,99 € – invece di 899,99 €

sconto 20% – fino a 30 gen 22

Arlo Ultra 2 Spotlight, Sistema di Videosorveglianza WiFi esterna con 4 telecamere 4K, allarme casa, Visione Notturna, Audio 2 Vie, 180°,con 90 giorni di prova gratuita di Arlo Secure, Nero In offerta a 879,99 € – invece di 1099,99 €

sconto 20% – fino a 30 gen 22

Arlo Ultra 2 Spotlight, Telecamera aggiuntiva di videosorveglianza WiFI 4K, con faro e allarme, Sensori movimento, Visione notturna, audio, SmartHub richiesto, 90 giorni Arlo Secure inclusi, In offerta a 279,99 € – invece di 349,99 €

sconto 20% – fino a 30 gen 22

Arlo Ultra 2 Spotlight, Telecamera aggiuntiva di videosorveglianza WiFI 4K, con faro e allarme, Sensori movimento, Visione notturna, audio, SmartHub richiesto, 90 giorni Arlo Secure inclusi, Bianco In offerta a 279,99 € – invece di 349,99 €

sconto 20% – fino a 30 gen 22

Garmin Approach S12 (granite blue), Orologio Golf, GPS, 42.000 campi internazionali, Distanze colpi, green e ostacoli, Rilevamento statistiche personali In offerta a 156,50 € – invece di 199,99 €

sconto 22% – fino a 30 gen 22

Garmin Instinct Solar, Flame Red – Smartwatch Gps Ultra-Resistente con Ricarica Solare, Cardio, Pulseox, App Multisport, Rosso In offerta a 245,90 € – invece di 399,99 €

sconto 39% – fino a 30 gen 22

Garmin Swim 2 – Smartwatch, GPS Connesso per Nuoto e Piscina, in Acqua Libera, Nero In offerta a 190,00 € – invece di 249,99 €

sconto 24% – fino a 30 gen 22

iRobot Braava 390T Lavapavimenti 2 in 1, Pulizia a Secco e a Umido, Adatto per Pulire Stanze e Grandi Spazi, Fino a 92 Mq, con Panni Usa e Getta e Lavabili, Silenzioso, Bianco In offerta a 189,90 € – invece di 349,00 €

sconto 46% – fino a 23 gen 22

iRobot Roomba 692 Robot Aspirapolvere con Connessione Wi-Fi, Adatto a Pavimenti e Tappeti, Sistema di Pulizia ad Alte Prestazioni con Dirt Detect, Smart Home e Controllo con App, Grigio Scuro In offerta a 199,90 € – invece di 329,00 €

sconto 39% – fino a 30 gen 22

iRobot Roomba 971, Robot aspirapolvere WiFi, Power-Lifting, Dirt Detect, Adatto per peli di Animali Domestici, Tecnologia Imprint, Sistema Pulizia 3 Fasi, programmabile con App, Argento In offerta a 349,90 € – invece di 499,00 €

sconto 30% – fino a 30 gen 22

iRobot 4415866 Kit di Ricambi Roomba Serie 800 e 900 Parti Originali, 3 Filtri High Efficiency, 2 Spazzole Laterali, 1 Set in Gomma Multi-Superficie, Bianco/Nero In offerta a 44,99 € – invece di 55,00 €

sconto 18% – fino a 30 gen 22

iRobot 4419696 – Batteria Lunga Durata Xlife, Parti Originali, Compatibile con Roomba Serie 500/600/700 /800 + Scooba 450, Blu In offerta a 59,99 € – invece di 89,99 €

sconto 33% – fino a 30 gen 22

iRobot 4643570, Panni Lavabili 2X, Riutilizzabili, Parti Originali, Compatibili con Braava Jet Serie m, Grigio In offerta a 24,99 € – invece di 30,00 €

sconto 17% – fino a 30 gen 22

iRobot 820262 Kit di Ricambi Roomba Serie 600, Parti Originali, Setole, Gomma, Laterale, 3 Filtri AeroVac Blu, 1 Accessorio per la Pulizia delle Spazzole, Black In offerta a 34,99 € – invece di 45,00 €

sconto 22% – fino a 30 gen 22

iRobot Kit di Ricambi Roomba Serie e/I 4624878, 3 Filtri High Efficiency, 3 Spazzole Puliscibordi, 1 Set in Gomma Multi-Superficie, Parti Originali, Verde In offerta a 49,99 € – invece di 60,00 €

sconto 17% – fino a 30 gen 22

iRobot Roomba e6192 Aspirapolvere robot connesso, 2 spazzole in gomma multisuperficie, ideale per animali domestici, suggerimenti personalizzati, compatibile con gli assistenti vocali, nero In offerta a 289,90 € – invece di 499,00 €

sconto 42% – fino a 31 gen 22

KabelDirekt ? 15 m ? Cavo 8K HDMI 2.1 Ultra High Speed HDMI, Certificato (48G, [email protected] Hz, Ufficialmente omologato, Fibra Ottica Flessibile per Una Trasmissione Senza Perdita di qualità, Grigio/Nero) In offerta a 68,99 € – invece di 82,01 €

sconto 16% – fino a 2 feb 22

KabelDirekt ? 15m Cavo SAT Coassiale (Connettore F su Connettore F, Classe A, schermatura effettivo di 100 Db, per Trasmissione di segnali HD televisori, ricevitori), PRO Series In offerta a 18,04 € – invece di 24,59 €

sconto 27% – fino a 2 feb 22

KabelDirekt ? 20m Cavo SAT Coassiale (Connettore F su Connettore F, Classe A, schermatura effettivo di 100 Db, per Trasmissione di segnali HD televisori, ricevitori), PRO Series In offerta a 21,99 € – invece di 27,67 €

sconto 21% – fino a 2 feb 22

Bticino Livinglight L4301/10 ? Ll-Mag 1P + N 10 A 3 Ka 1 M Antr In offerta a 43,20 € – invece di 48,86 €

sconto 12% – fino a 30 gen 22

Azhien Lampada da Specchio a LED 10W 820LM Lampada da Bagno, Bianco Neutro Lampada da Parete a LED 4000K LED IP44 Lampada da Bagno a Specchio 230V 40cm In offerta a 22,39 € – invece di 32,99 €

sconto 32% – fino a 20 gen 22

Beyamz Lampada d’ingrandimento / Vetro reale a 5 diottrie da 105 mm / 3 modalità di colore / Dimmerabile a 10 livelli / Luci da 750 LM con 72 LED / Raggio di lavoro di 90 cm / Connessione USB In offerta a 36,79 € – invece di 56,00 €

sconto 34% – fino a 20 gen 22

Lampada da Scrivania Ingrandente 5 Diottrie, Lampada da Lavoro con Morsetto, Braccio Orientabile, 3 Modalità Colore, Dimmerabile per Lettura, Artigianato – Ingrandimento 5X In offerta a 43,34 € – invece di 69,00 €

sconto 37% – fino a 20 gen 22

ANNKE WLAN 2MP Full HD telecamera di sorveglianza esterna solo per set di telecamere di sorveglianza radio ANNKE In offerta a 67,99 € – invece di 99,99 €

sconto 32% – fino a 23 gen 22

ANNKE C800 Turret PoE 4K Ultra HD Telecamera di Sicurezza Microfono Audio Camera IP 8MP 100ft EXIR Visione Notturna IP67, Supporto per la Registrazione Scheda TF 256GB (Può Essere Utilizzato da Solo) In offerta a 99,98 € – invece di 142,99 €

sconto 30% – fino a 23 gen 22

Piano cottura a induzione, piano cottura a induzione singolo AMZCHEF, 2000W Max con 10 livelli di temperatura e potenza, portatile con timer, impostazione max e min, semplice controllo dei pulsanti In offerta a 41,64 € – invece di 58,99 €

sconto 29% – fino a 23 gen 22

Pannello Termoconvettore Riscaldamento Elettrico Triniti Radiatore In Vetro A Convezione 1000-2000 W Display Touch Telecomando 2 Regolazioni Timer 24h Antischizzi IP24 Montaggio A Parete Vetro Nero In offerta a 109,97 € – invece di 169,99 €

sconto 35% – fino a 27 gen 22

Asmodee – Su una Scala da Uno a T-Rex, Gioco di Carte, Party Game dai Creatori di Exploding Kittens, Edizione in Italiano, 8563 In offerta a 19,80 € – invece di 24,90 €

sconto 20% – fino a 30 gen 22

Asmodee – T.I.M.E Stories: Spedizione Endurance, Espansione Gioco da Tavolo, Edizione in Italiano, 8969 In offerta a 18,50 € – invece di 24,90 €

sconto 26% – fino a 30 gen 22

Asmodee Arkham Horror LCG – La Strada per Carcosa 9608 In offerta a 23,10 € – invece di 29,90 €

sconto 23% – fino a 30 gen 22

Asmodee Italia – Small World of Warcraft – Gioco da Tavolo, Edizione in Italiano (8817) In offerta a 43,70 € – invece di 59,90 €

sconto 27% – fino a 30 gen 22

Asmodee- Majesty Gioco da Tavolo in Italiano, 8755 In offerta a 23,10 € – invece di 29,90 €

sconto 23% – fino a 30 gen 22

Asmodee- Star Wars X-Wing Servi del Conflitto, Colore, 9954 In offerta a 33,80 € – invece di 39,90 €

sconto 15% – fino a 30 gen 22

Asmodee- Time of Crisis-Gioco da Tavolo Ergo Ludo Editions Edizione in Italiano, 0415 In offerta a 68,00 € – invece di 80,00 €

sconto 15% – fino a 30 gen 22

Hasbro Back to school Play-Doh Pasta da modellare E2544F03 In offerta a 27,30 € – invece di 32,99 €

sconto 17% – fino a 30 gen 22

IMusicPack Seven, Rosa, Con Cuffie Stereo incluse, Scuola e Tempo Libero In offerta a 29,60 € – invece di 59,90 €

sconto 51% – fino a 30 gen 22

Seven Big Trolley Frozen, Rosa e Viola, Scuola e Tempo Libero In offerta a 61,20 € – invece di 99,90 €

sconto 39% – fino a 30 gen 22

Sunnybag EXPLORER+ Zaino con Pannello Solare Integrato da 6 Watt | Impermeabile e Resistente | con porta USB per ricaricare cellulari, fotocamere, tablet, powerbank e altri dispositivi USB In offerta a 67,14 € – invece di 79,00 €

sconto 15% – fino a 23 gen 22

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).