Offerte Amazon 20 maggio fino al 49%: Apple, Fire, DJI, Xiaomi

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate

Vi ricordiamo che potete abbonarvi gratuitamente per tre mesi ad Amazon Music e due mesi a Kindle Unlimited, guardare gratis per un mese tutti i film e le serie TV trasmesse su Amazon Prime Video e fare un regalo last-minute per la Festa della Mamma. Potete ancora approfittare anche delle offerte su Logitech, Honor, Bosch, Huawei, Aukey, oltre a quelle su Withings, AirPods, Xiaomi, Sennheiser, Seagate.

vankyo Proiettore 720P Native 5000 Lumen, Videoproiettore Display da 250” HiFi Speaker, 2 Porte HDMI, con Borsa Portatile, Design Compatto per iOS/Android TV Stick Home Cinema Regalo, Leisure 470C In offerta a 99,44 € – sconto 24%

– fino al 20 maggio

Adattatore RCA HDMI, Techole Convertitore da AV a HDMI Supporta 1080P, Convertitore VHS DVD in HDMI per Wii/ PC/ TV/ XBOX/ PS3 (Cavo RCA/CVBS e USB Inclusi) In offerta a 12,74 € – sconto 20%

– fino al 20 maggio

BEBONCOOL PS4 Controller Charger con LED Cavo USB Doppia Stazione di Ricarica Controller PS4 Caricabatterie Joystick PS4 Caricatore Dualshock 4 Base di Ricarica per Playstation 4 / PS4 Slim / PS4 Pro In offerta a 13,59 € – sconto 20%

– fino al 20 maggio

KKTICK Custodia iPhone SE 2020, Cover iPhone 8 Silicone Ultra Sottile e Anti-Graffio Anti Impronta Digitale Copertura Protettiva Case Cover Ultra Slim per iPhone 8 Bumper Case -Trasparente In offerta a 5,09 € – sconto 49%

– fino al 20 maggio

Kdely Cavo da micro USB a HDMI di tipo C, convertitore da MHL a HDMI, per prodotti Android, adattatore per display con risoluzione del telefono/proiettore/risoluzione 1080p per telefono a specchio In offerta a 14,44 € – sconto 20%

– fino al 20 maggio

ESR Cover per iPhone 11, Essential Zero Compatibile con iPhone 6.1 2019, TPU Morbido Trasparente, Custodia in Silicone Flessibile per iPhone 11 da 6.1 Pollici (2019), Cornice Oro Rosa In offerta a 7,64 € – sconto 30%

– fino al 20 maggio

DADYPET Fontanella per Gatti, Fontana per Gatti, Distributore di Acqua per Gatti, Grande capacità di Ricambio 2L, Automatiche e Silenzioso In offerta a 20,39 € – sconto 43%

– fino al 20 maggio

Luce Solare Led Esterno, Kilponen【Illuminazione a 6 Lati 1500LM】Lampada Solare Esterno con Sensore di Movimento 2200mAh Luci Esterno Energia Solare Impermeabile con 3 Modalità – 2 Pezzi In offerta a 20,35 € – sconto 15%

– fino al 20 maggio

Tacklife DM01M Multimetro Digitale Avanzato TRMS 6000 Conti Senza Contatto di Tensione, Rileva Amp Ohm Volt e Temperature, Filo Vivo, Test di Continuità con Display Retroilluminato [Classe di efficienza energetica A] – In offerta a 26,34 € – sconto 34%

– fino al 20 maggio

ESR Caricatore Wireless di Supporto (10W/7,5W/5W) Compatibile con iPhone SE 2020/11/11 Pro/11 Pro Max/XS/XR/X/8, Galaxy S20/S20+/S20 Ultra/Note 10/S10/S9/Note 9, Pixel 4 (Adattatore Non Incluso) Nero In offerta a 16,99 € – sconto 19%

– fino al 20 maggio

EZVIZ CTQ6C Telecamera Wi-Fi interno PTZ telecamera di sicurezza da interno 1080p compatibile con Alexa e Google Home, ottima visione notturna, tracciamento del movimento e audio bi-direzionale In offerta a 49,49 € – sconto 29%

– fino al 20 maggio

Xiaomi Desk Lamp 1S Lampada Smart a LED da Scrivania, 4 modalità di Luce, Temperatura Colore Regolabile, Controllabile in Remoto, Bianco [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 39,99 € – sconto 4%

– fino al 24 maggio

DJI Osmo Action Cam Camera Digitale con Doppio Display 11m Resistente all’Acqua 4K HDR-Video 12MP 145° Angolare Camera Nero In offerta a 249,00 € – sconto 20%

– fino al 24 maggio

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa | Lettore multimediale In offerta a 24,99 € – sconto 38%

– fino al 24 maggio

Apple iPhone XS (256GB) – Grigio Siderale In offerta a 779,00 € – sconto 37%

– fino al 24 maggio

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

