Offerte Amazon 20 marzo fino al 73%: Apple, Wacom, iRobot, Hisense, Netgear, Panasonic

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Bomaker Soundbar TV, Potenza 80W 120dB, Barra Soundbar 2.0 Canali Bluetooth 5.0, Altoparlante Hi-Fi Suono Surround 3D per Home Cinema, 4 Modalità di Audio EQ, Ottico/Aux/USB, ODINE Ⅰ

In offerta a 87,99 € – invece di 129,99 €

sconto 32% – fino al 20 marzo

Click qui per approfondire

Nokia 2.4 Smartphone 4G Dual Sim, Display 6.5” HD+, 64GB, 3GB RAM, Dual Camera, Android 10, Batteria 4500mAh, Blue Fiordo [Italia]

In offerta a 157,98 € – invece di 157,98 €

sconto 0% – fino al 20 marzo

Click qui per approfondire

Proiettore WiFi,WiMiUS 7200 Lumen Videoproiettore Full HD Nativa 1920x1080P LED Proiettore Supporto 4K Schermo 300″ per Home Cinema Theater Compatibile con Smartphone,Fire Stick,TV Stick, PC,XBox,PS4

In offerta a 179,89 € – invece di 279,99 €

sconto 36% – fino al 20 marzo

Click qui per approfondire

Novità Apple MacBook Air (13″, Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 8‑core, 8GB RAM, 512GB SSD) – Grigio siderale

In offerta a 1299,00 € – invece di 1429,00 €

sconto 9% – fino al 20 marzo

Click qui per approfondire

Novità Apple MacBook Air (13″, Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 7‑core, 8GB RAM, 256GB SSD) – Grigio siderale

In offerta a 1051,85 € – invece di 1159,00 €

sconto 9% – fino al 20 marzo

Click qui per approfondire

iRobot Roomba i7+ (i7556) Robot aspirapolvere WiFi, svuotamento automatico, adatto per chi ha animali domestici, memorizza la planimetria della casa, programmabile, contenitore lavabile, argento

In offerta a 799,00 € – invece di 1199,00 €

sconto 33% – fino al 28 marzo 2021

Click qui per approfondire

iRobot Roomba i7156 Robot Aspirapolvere, Memorizza la planimetria della tua casa, Adatto per Peli di Animali Domestici, spazzole in gomma, potente aspirazione, Wi-Fi, programmabile con App, argento

In offerta a 599,00 € – invece di 899,00 €

sconto 33% – fino al 28 marzo 2021

Click qui per approfondire

iRobot Braava Jet m6 (6134), Robot lavapavimenti WiFi, Precision Jet Spray, Navigazione Intelligente, Mappa la casa, Lavaggio ad Acqua e a Secco, Si Ricarica automaticamente, Controllabile con App

In offerta a 599,00 € – invece di 699,00 €

sconto 14% – fino al 28 marzo 2021

Click qui per approfondire

NETGEAR Orbi Wifi 6 Mesh RBK753, Router Wifi 6 + 2 Satelliti, Copertura Fino a 525 m2 e 40 Dispositivi, Velocità AX4200 Triband

In offerta a 594,98 € – invece di 699,99 €

sconto 15% – fino al 28 marzo 2021

Click qui per approfondire

Netgear Modem 4G con slot sim, Backup automatico linea fissa, 2 Porte gigabit WAN (LB2120)

In offerta a 126,99 € – invece di 159,90 €

sconto 21% – fino al 31 marzo 2021

Click qui per approfondire

Wacom One Creative Tavoletta Display con Software Inclusi per Schizzi e Disegni su Schermo, Display da 13.3″ Full Hd 1920 x 1080, Colori Vivi, Penna Precisa – Adatta per l’Home Office e l’E-Learning

In offerta a 359,00 € – invece di 409,90 €

sconto 12% – fino al 31 marzo 2021

Click qui per approfondire

Wacom Intuos S Tavoletta Grafica Bluetooth, Wireless, con Penna per Dipingere, Disegnare ed Editare Foto con 2 Software Scaricabili, Windows & Mac, Nero – Adatta per L’Home Office e L’E-Learning

In offerta a 84,00 € – invece di 99,90 €

sconto 16% – fino al 31 marzo 2021

Click qui per approfondire

Wacom Intuos M CTL-6100WLK-S Tavoletta Grafica Bluetooth Nera con Penna per Dipingere, Disegnare ed Editare Foto con 3 Software Creativi Inclusi da Scaricare – Adatta per l’Home Office e l’E-Learning

In offerta a 169,90 € – invece di 199,90 €

sconto 15% – fino al 31 marzo 2021

Click qui per approfondire

Wacom Intuos Pro S Tavoletta Grafica, Inclusa Penna Wacom Pro Pen 2 con Punte di Ricambio, Windows e Apple – Adatta per l’Home Office e l’E-Learning

In offerta a 195,00 € – invece di 229,90 €

sconto 15% – fino al 31 marzo 2021

Click qui per approfondire

Bosch Elettrodomestici SMS46NW03E, Lavastoviglie Serie 4, Libero posizionamento, 14 coperti, Classe A++, 44 Decibel

In offerta a 499,00 € – invece di 649,00 €

sconto 23% – fino al 10 aprile 2021

Click qui per approfondire

Bosch WAN28268II Lavatrice Carica Frontale, Libera Installazione, 8 kg, 1400 Giri, Classe A+++

In offerta a 489,99 € – invece di 649,99 €

sconto 25% – fino al 10 aprile 2021

Click qui per approfondire

Candy CMXG20DW Microonde con Grill e App Cook-in, 20 Litri, 1.000 watt, Bianco

In offerta a 79,99 € – invece di 109,00 €

sconto 27% – fino al 10 aprile 2021

Click qui per approfondire

Candy DiVino CWC 021 EM Cantinetta Vino Compatta, 21 Bottiglie, 70 x 55 x 40 cm

In offerta a 179,00 € – invece di 249,99 €

sconto 28% – fino al 10 aprile 2021

Click qui per approfondire

Candy CS4 1272DE/1-S, Lavatrice Slim a Carica Frontale, 7 Kg, 1200 RPM, Profondità 40 cm, Connettività NFC, Bianco [Classe di efficienza energetica D]

In offerta a 289,99 € – invece di 399,99 €

sconto 28% – fino al 10 aprile 2021

Click qui per approfondire

Candy CCTOS Frigorifero da Tavolo 502WH, 84 Litri, 40 dB, Bianco, 840x500x560 mm

In offerta a 179,99 € – invece di 209,00 €

sconto 14% – fino al 10 aprile 2021

Click qui per approfondire

Candy CFO 050 E Frigorifero, 43 Litri, 41 dB, 45 x 47 x 51.5 cm, Bianco

In offerta a 99,99 € – invece di 129,00 €

sconto 22% – fino al 10 aprile 2021

Click qui per approfondire

Candy DIVO CKRTOS 544WH Frigorifero Tavolo, 124 Litri, A+, 960x545x615 mm, 40 dB(A), Bianco

In offerta a 399,00 € – invece di 599,00 €

sconto 33% – fino al 10 aprile 2021

Click qui per approfondire

Candy Brava CDPH 2L1049W Lavastoviglie da Accosto Slim 45 cm, 10 coperti, Classe energetica A++

In offerta a 329,00 € – invece di 399,00 €

sconto 18% – fino al 10 aprile 2021

Click qui per approfondire

Hisense RT267D4AWF Frigorifero Doppia Porta a Libera Installazione Modello 2021, 205 L, Bianco

In offerta a 204,99 € – invece di 259,00 €

sconto 21% – fino al 31 marzo 2021

Click qui per approfondire

Hisense RT267D4ADF Frigorifero Doppia Porta a Libera Installazione Modello 2021, 205 L, Grigio

In offerta a 214,99 € – invece di 269,00 €

sconto 20% – fino al 31 marzo 2021

Click qui per approfondire

Hisense Rr220D4Ayf Frigorifero Monoporta Comscomparto Congelatore, 164 L, Crema

In offerta a 229,00 € – invece di 299,00 €

sconto 23% – fino al 31 marzo 2021

Click qui per approfondire

Hisense RT267D4ABF Frigorifero Doppia Porta a Libera Installazione Modello 2021, 205 L, Nero

In offerta a 229,00 € – invece di 599,00 €

sconto 62% – fino al 31 marzo 2021

Click qui per approfondire

Hisense WFGE8014V Lavatrice Freestanding a Carica Frontale, Capacità 8 Kg, 2000 W, 1400 giri, Bianco, 60 x 54.5 x 85 cm

In offerta a 299,00 € – invece di 399,00 €

sconto 25% – fino al 31 marzo 2021

Click qui per approfondire

Hisense BSA5211BX Forno Multifunzione con Vapore Add Steam, Termo Ventilato, Cavità 71 L, 11 Funzioni tra cui Riscaldamento Rapido, Classe A, Display Led Touch Control, Acciaio Inox

In offerta a 269,00 € – invece di 429,00 €

sconto 37% – fino al 31 marzo 2021

Click qui per approfondire

Hisense FC499D4AW1 Congelatore Orizzontale, 384 L, Bianco

In offerta a 349,00 € – invece di 399,00 €

sconto 13% – fino al 31 marzo 2021

Click qui per approfondire

Hisense Forno Microonde Elettronico, Capacità 23 L, Potenza 800 W, Grill Potenza 1000 W, Display Led con Comandi Touch, Nero

In offerta a 121,49 € – invece di 449,00 €

sconto 73% – fino al 31 marzo 2021

Click qui per approfondire

Hisense WFGE80141V Lavatrice, 8 Kg, 1400 Giri, Inverter, Bianco

In offerta a 359,99 € – invece di 379,00 €

sconto 5% – fino al 31 marzo 2021

Click qui per approfondire

Panasonic NN-E20JWMEPG Forno a Microonde, 20 Litri, diametro del piatto: 25 cm, 800 W, 46 Decibel, Bianco 26x44x44cm

In offerta a 62,99 € – invece di 99,99 €

sconto 37% – fino al 31 marzo 2021

Click qui per approfondire

Panasonic MJ-L501KXE Slow Juicer, Estrattore di Succo Senza Lame, Design Salvaspazio Sottile ed Elegante, Elevata silenziosità, Finitura Soft, 150 W, 63 Decibel, Nero

In offerta a 149,99 € – invece di 219,99 €

sconto 32% – fino al 31 marzo 2021

Click qui per approfondire

Panasonic MJ-L700KXE Slow Juicer, Estrattore di Succo Senza Lame, Accessorio Sorbetti, Imbocco Largo per Frutta/Verdura Intera, Design Salvaspazio, 150W, Nero

In offerta a 189,99 € – invece di 279,99 €

sconto 32% – fino al 31 marzo 2021

Click qui per approfondire

Panasonic NN-K35HWMEBG Forno a Microonde Combinato con Grill, 11 Programmi Automatici, Quick Start 30 Secondi, Sicurezza Bambini, 800 W, 23 Litri, 63 Decibel, Acciaio/plastica, 5 velocità, Bianco

In offerta a 89,99 € – invece di 149,99 €

sconto 40% – fino al 31 marzo 2021

Click qui per approfondire

Panasonic SD-ZP2000WXE Macchina per il Pane Automatica “Croustina”, Pane Croccante, 18 programmi, Rivestimento Cestello in Ceramica, Bianco

In offerta a 179,00 € – invece di 329,99 €

sconto 46% – fino al 31 marzo 2021

Click qui per approfondire

Panasonic NN-J19KSMEPG Forno a Microonde Combinato con Grill, 9 Programmi Automatici, Quick Start 30 Secondi, Sicurezza Bambini, 800 W, 20 Litri, 46 Decibel, Acciaio, 5 velocità, Finitura Esterna Inox

In offerta a 89,99 € – invece di 129,99 €

sconto 31% – fino al 31 marzo 2021

Click qui per approfondire

Philips HP8232/00 ThermoProtect Ionic Asciugacapelli, 2200 W, Bianco

In offerta a 23,99 € – invece di 36,99 €

sconto 35% – fino al 3 aprile 2021

Click qui per approfondire

Philips Sonicare HX6064/10 Pack da 4 Testine di Ricambio W2 Optimal White Standard per Spazzolino Elettrico Sonico, con RFID, Per Denti Bianchi, Bianco

In offerta a 19,99 € – invece di 27,99 €

sconto 29% – fino al 3 aprile 2021

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).