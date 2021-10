Offerte Amazon 20 ottobre fino al 55% su TV LG, Honor, Ecovacs, Ezwiz, Dremel, Apple

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Ancora in sconto

E pure

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Novità Apple AirTag

In offerta a 29,00 € – invece di 35,00 €

sconto 17% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple iPad Pro (12,9″, Wi-Fi, 128GB) – Grigio siderale (5ª generazione)

In offerta a 999,00 € – invece di 1219,00 €

sconto 18% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple iPad Pro (12,9″, Wi-Fi, 256GB) – Grigio siderale (5ª generazione)

In offerta a 1193,99 € – invece di 1329,00 €

sconto 10% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Alimentatore USB‑C da 20W

In offerta a 24,99 € – invece di 24,99 €

sconto 0% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods Pro

In offerta a 199,00 € – invece di 259,00 €

sconto 23% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Batterie Alcaline AA 20 Pezzi 1.5V LR6, Lunga Durata 10 Anni, Adatte per Torce, Elettriche,Telecomandi, Giocattoli.

In offerta a 5,94 € – invece di 7,19 €

sconto 17% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

INIU 15W Caricatore Wireless, Ricarica Rapida Wireless con funzione Temp°Guard per iPhone 13 12 Pro Max Xr Xs X 8 Plus, Samsung Galaxy S21 S20 S10 S9 Note20 ultra 5G AirPods Huawei Xiaomi Google ECC.

In offerta a 12,73 € – invece di 14,98 €

sconto 15% con Coupon Speciale = checkbox – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Smart TV LG 24TN510SPZ 24′ HD Ready LED WiFi Nero [Classe di efficienza energetica F]

In offerta a 226,90 € – invece di 226,90 €

sconto 0% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Mcdodo Cavo USB Type-C a 90 Gradi [3 Pezzi 0,5+1.2+3m] 3,1A QC 3,0 Cavo USB C Rapida, Trasferimento Dati, Nylon Intrecciato Cavo Type C Dati compatibili con Samsung S21 S20 Xiaomi Huawei OPPO ECC.

In offerta a 7,37 € – invece di 9,37 €

sconto 21% con Coupon Speciale = checkbox – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsonite GuardIT 2.0 – Zaino Porta PC, 15.6 Pollici (44 cm – 22.5 L), Nero (Black)

In offerta a 39,99 € – invece di 69,00 €

sconto 42% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Echo Dot (3ª generazione) – Altoparlante intelligente con integrazione Alexa – Tessuto antracite

In offerta a 32,99 € – invece di 49,99 €

sconto 34% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Ferplast DOGVILLA 70 – Cuccia per cani in resina termoplastica con parete ribaltabile, 73 x 59 x 53 cm

In offerta a 69,00 € – invece di 96,90 €

sconto 29% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung Soundbar HW-A650/ZF da 430W, 3.1 Canali, Nero

In offerta a 199,00 € – invece di 299,00 €

sconto 33% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

LONZOTH Supporto per Cellulare, Cellulare Supporto a Collo di Cigno Supporto Universale per iPhone Smartphone Cellulare Tablet 360 Gradi Rotazione (Bianco) (Supporto per Telefono)

In offerta a 11,89 € – invece di 13,99 €

sconto 15% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

ESR Cover Compatibile con iPad 9/8/7 (10.2”, 2021/2020/2019), Custodia per iPad con Supporto per la Pencil, Supporto Trifold, modalità Automatica di Sospensione/Accensione, Serie Rebound, Nero

In offerta a 14,99 € – invece di 14,99 €

sconto 0% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Poly Pool PP2521 Presa Multipla SPAZIOZERO con Pedale, Spina 10 A Piccola E 4 Prese 10 A Piccole 2 m cavo Bianca

In offerta a 12,99 € – invece di 15,00 €

sconto 13% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Lexar SSD Interne 512GB Lexar NM620 M.2 2280 PCIe Gen3x4 NVMe, Fino a 3300MB/s in Lettura, per Amanti del PC e dei Videogiochi, LNM620X512G-RNNNG

In offerta a 60,50 € – invece di 71,16 €

sconto 15% – fino al 31 ott 21

Click qui per approfondire

Kingston KC2500 NVMe PCIe SSD – SKC2500M8/500G M.2 2280

In offerta a 60,10 € – invece di 112,99 €

sconto 47% – fino al 31 ott 21

Click qui per approfondire

iClever Tastiera e Mouse Wireless – Tastiera Wireless Ricaricabile Design Ergonomico con Tastierino Numerico, Connessione Stabile 2.4G Tastiera e Mouse Sottile per Windows, Computer Mac OS, grigio

In offerta a 26,34 € – invece di 41,99 €

sconto 37% – fino al 24 ott 21

Click qui per approfondire

Honor Scale 2-Pesapersone Impedenziometrica Intelligente Bilancia, 12 Indici di(BMI/Peso/Grasso Corporeo/Analisi Della Composizione Corporea), Bianca

In offerta a 26,26 € – invece di 59,00 €

sconto 55% – fino al 24 ott 21

Click qui per approfondire

HONOR Watch GS Pro – Smartwatch GPS Multisport con Corpo Robusto e Resistente, 25-Giorni Batteria Durata, 1,39 Pollici AMOLED, IP68, Frequenza Cardiaca 24-ore, compatibile con Android e iOS (Bianca)

In offerta a 143,65 € – invece di 157,95 €

sconto 9% – fino al 24 ott 21

Click qui per approfondire

Honor Magic Watch 2 Smartwatch,GPS 5ATM Impermeabile Orologio Bluetooth Smart Monitor di Frequenza Cardiaca, Stress e Spo2,Smart Watch Donne Uomo,Per Android (Marrone 46mm)

In offerta a 127,41 € – invece di 179,99 €

sconto 29% – fino al 24 ott 21

Click qui per approfondire

Honor Magic Watch 2 Smartwatch 42mm, GPS 5ATM Impermeabile Orologio Bluetooth Smart Monitor di Frequenza Cardiaca, Stress e Spo2,Smart Watch Donne Uomo,Per Android,Nero.

In offerta a 105,39 € – invece di 149,99 €

sconto 30% – fino al 24 ott 21

Click qui per approfondire

HONOR HES-B09 Watch ES Smartwatch Orologio Fitness Uomo Donna 95 modalità Allenamento, Monitoraggio SpO2 Frequenza Cardiaca e Stress,1.64?? AMOLED, 5ATM Impermeabile Contapassi Smart Watch, Nero

In offerta a 69,90 € – invece di 99,00 €

sconto 29% – fino al 24 ott 21

Click qui per approfondire

LG NanoCell 55NANO806PA Smart TV LED 4K Ultra HD 55? 2021 con Processore Quad Core 4K, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore

In offerta a 649,00 € – invece di 999,00 €

sconto 35% – fino al 24 ott 21

Click qui per approfondire

LG 65UP77006LB Smart TV LED 4K Ultra HD 65? 2021, Processore Quad Core 4K, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore, Grigio (Dark Iron Gray)

In offerta a 649,00 € – invece di 999,00 €

sconto 35% – fino al 24 ott 21

Click qui per approfondire

LG NanoCell 55NANO856PA Smart TV LED 4K Ultra HD 55? 2021 con Processore 4K ?7 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, Google Assistant e Alexa Integrati, 2 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore

In offerta a 779,00 € – invece di 1099,00 €

sconto 29% – fino al 24 ott 21

Click qui per approfondire

LG 70UP77006LB Smart TV LED 4K Ultra HD 70? 2021 con Processore Quad Core 4K, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore

In offerta a 799,00 € – invece di 1199,00 €

sconto 33% – fino al 24 ott 21

Click qui per approfondire

LG NanoCell 65NANO806PA Smart TV LED 4K Ultra HD 65? 2021 con Processore Quad Core 4K, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore

In offerta a 799,00 € – invece di 1299,00 €

sconto 38% – fino al 24 ott 21

Click qui per approfondire

LG 75UP75006LC Smart TV LED 4K Ultra HD 75? 2021 con Processore Quad Core 4K, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, Compatibile con Google Assistant e Alexa

In offerta a 949,00 € – invece di 1399,00 €

sconto 32% – fino al 24 ott 21

Click qui per approfondire

LG OLED48A16LA Smart TV 4K 48″, TV OLED Serie A1 2021, Processore ?7 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore

In offerta a 999,00 € – invece di 1499,00 €

sconto 33% – fino al 24 ott 21

Click qui per approfondire

LG OLED55A16LA Smart TV 4K 55″, TV OLED Serie A1 2021, Processore ?7 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore

In offerta a 1099,00 € – invece di 1599,00 €

sconto 31% – fino al 24 ott 21

Click qui per approfondire

LG OLED55C14LB Smart TV 4K 55″, TV OLED Serie C1 2021 con Processore ?9 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Google Assistant e Alexa Integrati, 4 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore

In offerta a 1399,00 € – invece di 2199,00 €

sconto 36% – fino al 24 ott 21

Click qui per approfondire

EZVIZ Telecamera IP Wi-Fi da Esterno 1080p Videocamera Sorveglianza Esterno con Visione Notturna Fino a 30m Protezione IP66 Sistema d’allarme con Luce Stroboscopica e Sirena Compatibile Con Alexa

In offerta a 59,99 € – invece di 99,99 €

sconto 40% – fino al 24 ott 21

Click qui per approfondire

EZVIZ Telecamera da Esterno con Visione Notturna a Colori 4MP, Videocamera di Sorveglianza con Intelligenza Artificiale Rilevamento di Persone, Zone di Rilevamento Personalizzabili Modello C3W Pro

In offerta a 104,99 € – invece di 149,98 €

sconto 30% – fino al 24 ott 21

Click qui per approfondire

EZVIZ Telecamera da Interno IP Camera WiFi 1080P Videocamera di Sorveglianza Interno Visione Notturna Avviso Movimento Audio ad Due Vie Grandangolare App Mobile Compatibile con Alexa Modello CTQ2C

In offerta a 29,99 € – invece di 49,99 €

sconto 40% – fino al 24 ott 21

Click qui per approfondire

ANNKE TVI 5MP 8 Canali Network Digital Video Recorder Video Sorveglianza Videoregistratore CCTV DVR TVI Sicurezza di Sistema P2P Email Allarme 3 Snapshot con 1TB HDD

In offerta a 132,59 € – invece di 179,99 €

sconto 26% – fino al 24 ott 21

Click qui per approfondire

Fnatic miniSTREAK Tastiera da Gioco Pro Esports Meccanica RGB Retroilluminata a LED Interruttori Cherry MX Silent Red Layout Tenkeyless Portatile Piccolo e Compatto (US Layout, QWERTY)

In offerta a 93,49 € – invece di 115,99 €

sconto 19% – fino al 24 ott 21

Click qui per approfondire

FNATIC STREAK65 – Compact RGB Gaming Mechanical Keyboard – Fnatic Linear Switches – 65% Layout (60 65 percent)- Low Profile – Esports Keyboard (Italian layout; QWERTY)

In offerta a 95,99 € – invece di 125,98 €

sconto 24% – fino al 24 ott 21

Click qui per approfondire

Fnatic miniSTREAK Tastiera da Gioco Pro Esports Meccanica RGB Retroilluminata a LED Interruttori Cherry MX Silent Red Layout Tenkeyless Portatile Piccolo e Compatto (IT, Layout italiano, QWERTY)

In offerta a 93,49 € – invece di 115,40 €

sconto 19% – fino al 24 ott 21

Click qui per approfondire

AGPTEK Lavalier Microfono per PC Smartphone con Clip e Un Parabrezza Incluso Adattatore Tipo-c Microfono Esterno Trust Ideale per Youtuber Intervista Conferenza Video Camera Podcast Cavo da 2M

In offerta a 13,57 € – invece di 21,99 €

sconto 38% – fino al 24 ott 21

Click qui per approfondire

LG OLED65C14LB Smart TV 4K 65″, TV OLED Serie C1 2021 con Processore ?9 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Google Assistant e Alexa Integrati, 4 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore

In offerta a 2099,00 € – invece di 2699,00 €

sconto 22% – fino al 24 ott 21

Click qui per approfondire

Aspirapolvere Shark ION Robot [RV750EU], Aspirapolvere robotizzato, Tappeti e pavimenti duri, App Wi-Fi, Peli di animali

In offerta a 249,99 € – invece di 299,99 €

sconto 17% – fino al 17 nov 21

Click qui per approfondire

iRobot Pro-Clean Reservoir Pad Piastra di Pulizia Multifunzione con Serbatoio

In offerta a 35,30 € – invece di 45,37 €

sconto 22% – fino al 31 ott 21

Click qui per approfondire

Robot aspirapolvere ECOVACS DEEBOT N8, 2-in-1 Aspira e Lava,Modalità Max+,2300 Pa, Pulizia personalizzata,Mappatura multilivello, Barriere virtuali, Controllo APP & Alexa

In offerta a 339,00 € – invece di 399,98 €

sconto 15% – fino al 24 ott 21

Click qui per approfondire

Robot aspirapolvere lavapavimenti Ecovacs Deebot OZMO T8 Pure dotato di navigazione con sensore laser D-ToF, mappatura multi-piano, barriere virtuali, Controllo APP & Alexa

In offerta a 467,00 € – invece di 549,98 €

sconto 15% – fino al 24 ott 21

Click qui per approfondire

Dremel 335 Complemento per Fresare a Tuffo, Fresatrice Verticale

In offerta a 28,50 € – invece di 39,95 €

sconto 29% – fino al 24 ott 21

Click qui per approfondire

Dremel 220 Work Station Complemento W, ork Station Supporto per Trapano , 1 Pezzo

In offerta a 47,10 € – invece di 69,95 €

sconto 33% – fino al 24 ott 21

Click qui per approfondire

Dremel F0138220JK Multiutensile Cordless al Litio 8220JK, 5 Complementi, 12 V, Nero, 65 Pezzi

In offerta a 139,20 € – invece di 209,95 €

sconto 34% – fino al 24 ott 21

Click qui per approfondire

Dremel Versatip 2000 Mini Saldatore a Butano, Tempo Massimo di Combustione 90 Minuti, 6 Accessori per Saldare, Pirografare e Tagliare a Caldo, Grigio (Noir, Gris)

In offerta a 34,90 € – invece di 49,95 €

sconto 30% – fino al 24 ott 21

Click qui per approfondire

Dremel Moto-Saw – Sega da traforo compatta con seghetto da traforo staccabile, Taglia svariati materiali (legno, plastica, laminati e metallo), 70 W, 5 lame, Complemento guida parallela, Valigetta

In offerta a 103,40 € – invece di 119,99 €

sconto 14% – fino al 24 ott 21

Click qui per approfondire

Dremel Stylo+ 2050 Incisore Utensile Multifunzione Rotativo per Decorazione, 15 Accessori per Intagliare, Incidere, Fresare, Tagliare, Levigare, Smerigliare, Lucidare e Pulire

In offerta a 48,00 € – invece di 59,95 €

sconto 20% – fino al 24 ott 21

Click qui per approfondire

Dremel Lite 7760 Cordless Utensile Multifunzione Rotativo, Batteria al Litio 3.6 V, Kit con 15 Accessori e Caricatore USB, 8.000-25.000 giri/min per Incidere, Tagliare, Levigare, Lucidare e Forare

In offerta a 60,00 € – invece di 74,95 €

sconto 20% – fino al 24 ott 21

Click qui per approfondire

Dremel Versa Spazzola Rotante Pulizia – Kit con 1 Utensile Rotativo, 9 Dischi, 1 Spazzola con Setole e 1 Paraspruzzi per Pulizia più Rapida e Semplice

In offerta a 60,00 € – invece di 74,99 €

sconto 20% – fino al 24 ott 21

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).