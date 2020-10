Offerte Amazon 20 ottobre fino al 63%: Netgear, iRobot, Otterbox, Oral-B, Rollei

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

YAMAY Smartwatch Orologio Fitness Uomo Donna Impermeabile IP68 Smart Watch Cardiofrequenzimetro da Polso Contapassi Smartband Activity Tracker Bambini Cronometro per Android Ios In offerta a 33,88 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino al 20 ottobre

ELEGIANT Luce per Selfie Foto, 10,2″ Luce ad Anello con Treppiede Telecomando 120 LED 3 modalità 11 Livelli per TikTok Youtube Instagram Vlog Video Trucco iPhone Samsung Huawei Motorola ECC In offerta a 16,99 € – invece di 19,99 €

sconto 15% – fino al 20 ottobre

JETech Pellicola Protettiva Compatibile con iPhone SE 2020/8 / 7 / 6s / 6, in Vetro Temperato, Pacco da 3 In offerta a 5,92 € – invece di 6,98 €

sconto 15% – fino al 20 ottobre

Tronsmart T6 Plus Upgraded Edition Cassa Bluetooth 40W, Altoparlante Waterproof IPX6 con Powerbank, 360° Suono Stereo TWS, 15 Ore di Riproduzione, Effetti Tri-Bass, Speaker con Bluetooth 5.0 e NFC In offerta a 59,49 € – invece di 69,99 €

sconto 15% – fino al 20 ottobre

Aspirapolvere Robot, ECOVACS DEEBOT OZMO 905, Laser, Aspira e Lava 2 in1, Incremento aspirazione, Barriere virtuali, modalità Personalizzata, Comando Tramite App e Alexa In offerta a 349,98 € – invece di 297,48 €

sconto -18% – fino al 20 ottobre

YI Home Camera 3,Videocamera Soverglianza Interno,Smart Camera Wifi 1080p con Funzione Intelligente Rilevamento Umano,Notifiche Push Tempo Reale,IR Visione Notturna,Audio-bidirezionale per Bambini In offerta a 27,19 € – invece di 34,99 €

sconto 22% – fino al 20 ottobre

Metro Laser 100m, DTAPE DT100 Telemetro Laser Distanziometro Laser Impugnatura Portatile Strumento di Misura Digitale Rilevatore di Portata Display LCD a 4 Righe Retroilluminato Grande IP54 Antiurto In offerta a 25,49 € – invece di 29,99 €

sconto 15% – fino al 20 ottobre

Compressore Aria Portatile Auto Oasser Pompa Elettrica Ricaricabile con Schermo LCD 23L/Min P2 In offerta a 39,99 € – invece di 59,99 €

sconto 33% – fino al 20 ottobre

Broadlink – RM4 Mini – Telecomando universale IR audio/video, hub remoto WiFi per la casa intelligente, compatibile con Alexa (RM4 mini) In offerta a 20,24 € – invece di 26,99 €

sconto 25% – fino al 20 ottobre

Belkin Supporto da Viaggio e di Ricarica per Apple Watch, con Modalità Notte, Cavo non Incluso, Compatibile con Apple Watch series 1, 2, 3, 4, 5, Nero In offerta a 13,99 € – invece di 21,89 €

sconto 36% – fino al 25 ottobre

Belkin Boostcharge Caricabatteria Wireless a Ricarica Rapida, con Certificazione Qi per dispositivi iPhone Samsung Google, da 10 W, Bianco In offerta a 19,99 € – invece di 24,99 €

sconto 20% – fino al 25 ottobre

Belkin SoundForm Auricolari Wireless, Controllo Touch, Custodia di Ricarica, 24 Ore di Riproduzione, Isolamento Rumori, Resistenti a Sudore, Nero In offerta a 49,99 € – invece di 69,50 €

sconto 28% – fino al 25 ottobre

Belkin PowerHouse Dock di Ricarica, per iPhone 11, 11 Pro/Pro Max, XS/XS Max, XR/X, SE, 8/8 Plus e Altri, Apple Watch Series 5, 4, 3, 2, 1 In offerta a 74,99 € – invece di 99,99 €

sconto 25% – fino al 25 ottobre

Belkin Splitter USB-C (Adattatore Audio + Ricarica) per Cuffie USB-C, Ricarica Rapida USB-C PD per Galaxy S20, S10, Note10, Pixel 4, iPad Pro e Altri In offerta a 27,99 € – invece di 34,99 €

sconto 20% – fino al 25 ottobre

smarthai SONOFF Micro mini Adattatore intelligente Wi-Fi 5V,interruttore per dispositivi USB Tipo A compatibile con Alexa/Google Home,attraverso APP controllo In offerta a 11,04 € – invece di 12,99 €

sconto 15% – fino al 25 ottobre

Rollei DF-S 310 SE – Scanner per Diapositive e Negativi 14 Megapixel – Nero In offerta a 112,02 – invece di 149,98

sconto 25% – fino al 20 ottobre 2020

RIWNNI [3 Pezzi Vetro Temperato per iPhone 11 PRO Max/XS Max, 9H Durezza Pellicola Protettiva Ultra Sottile Protezione Schermo [Cornice di Allineamento] per iPhone 11 PRO Max/XS Max 6.5? -Trasparente In offerta a 5,79 – invece di 5,79

sconto 0% – fino al 20 ottobre 2020

NETGEAR Orbi Pro SRK60 Sistema WiFi Mesh Potente, Router + Satellite, Copertura fino a 350 m2, Velocità AC3000 Triband In offerta a 399,9 – invece di 544,9

sconto 27% – fino al 16 novembre 2020

Netgear SRK60B05 Orbi Pro 5 unità WiFi Mesh, copertura negozi, bar e uffici fino a 875 mq e 200 dispositivi collegati, sostituisce gli AP In offerta a 869,9 – invece di 1381,59

sconto 37% – fino al 16 novembre 2020

Cocomii Geometric Marble Marmo AirPods Custodia, Sottile Magro Lucido Morbido TPU Silicone Gomma da Cancellare Gel Brillante Oro Rosa Strisce Case Bumper Cover Paraurti for AirPods (Pink/Glitter) In offerta a 7,38 – invece di 13,99

sconto 47% – fino al 20 ottobre 2020

KKmoon Caricabatteria Mantenitore 12V 10A Multi Protezioni Caricatore, Caricabatteria da auto con Schermo LCD, Avviatore Carica Batteria Smart Caricatore e Mantenitore di Carica In offerta a 19,92 – invece di 19,92

sconto 0% – fino al 20 ottobre 2020

iRobot Roomba 981 Robot aspirapolvere WiFi, Power-Lifting, 2 spazzole in gomma multi-superficie, Adatto per peli, Tecnologia Dirt Detect, pulizia a 3 fasi, programmabile con app, Compatibile Alexa In offerta a 499,99 – invece di 499,99

sconto 0% – fino al 20 ottobre 2020

Netgear GS305E Switch Ethernet 5 porte, Switch Gigabit Smat Plus, hub ethernet desktop in metallo, Nero In offerta a 24,49 – invece di 29,9

sconto 18% – fino al 26 ottobre 2020

NETGEAR Switch Unmanaged PoE+ Gigabit Ethernet 5 porte (GS305PP) – con 4 PoE a 83 W, desktop, design senza ventola in metallo robusto In offerta a 89,9 – invece di 119,9

sconto 25% – fino al 26 ottobre 2020

NETGEAR GS308PP Switch Unmanaged PoE+ Gigabit Ethernet, con 8 PoE+ a 83 W, Montaggio Desktop, a Parete, in Metallo Resistente In offerta a 99,9 – invece di 126,9

sconto 21% – fino al 26 ottobre 2020

NETGEAR GS308E Switch Ethernet 8 porte, Switch Gigabit Smat Plus, hub ethernet desktop in metallo, Nero In offerta a 32,9 – invece di 39,9

sconto 18% – fino al 2 novembre 2020

Netgear GS110MX Switch Ethernet 10 porte Gigabit/10G, Switch Unmanaged con 2 porte 10G/muti-gig, Struttura in metallo In offerta a 169,9 – invece di 209,9

sconto 19% – fino al 16 novembre 2020

Otterbox 77-62457 Defender Custodia Anti-Caduta Cover per iPhone 11, Nero In offerta a 25,9 – invece di 49,99

sconto 48% – fino al 22 ottobre 2020

OtterBox Defender Custodia Protezione Multistrato per Apple iPhone 7/8/SE 2020, Nero In offerta a 21,9 – invece di 42,99

sconto 49% – fino al 22 ottobre 2020

Otterbox Symmetry Custodia per iPhone 11 Anti-Caduta Sottile ed Elegante, Giallo In offerta a 14,9 – invece di 34,99

sconto 57% – fino al 22 ottobre 2020

LifeProof 77-60537 Custodia Serie Fre con Protezione IP-68 e MIL STD 810G-516 per Apple iPhone Xs, Nero In offerta a 29,9 – invece di 79,99

sconto 63% – fino al 22 ottobre 2020

OtterBox 77-52176 Serie Defender Custodia per Apple iPhone 6/6s, Nero In offerta a 23,9 – invece di 49,99

sconto 52% – fino al 22 ottobre 2020

Otterbox Strada Custodia per iPhone X/Xs Anti-Caduta in Vera Pelle Sottile ed Elegante, Nera In offerta a 12,9 – invece di 49,99

sconto 74% – fino al 22 ottobre 2020

OtterBox Sleek Case Custodia Trasparente, Sottile e Anti-Caduta per iPhone 7/8/SE 2020, Versione Senza Retail Package In offerta a 18,9 – invece di 24,99

sconto 24% – fino al 22 ottobre 2020

JETech Custodia per iPad Air 1a Edizione (Non per Air 2), Cover con Funzione di Supporto, Auto Svegliati/Sonno, Nero In offerta a 8,49 – invece di 9,99

sconto 15% – fino al 26 ottobre 2020

JETech Pellicola Protettiva Compatible iPad (9,7 Pollici, 2018/2017 Modello, 6/5 Generazione), Air 1 / Air 2 /PRO 9,7 Pollici, Vetro Temperato In offerta a 8,49 – invece di 9,99

sconto 15% – fino al 26 ottobre 2020

JETech Custodia Compatibile iPad Mini 1 2 3, Cover con Auto Svegliati/Sonno, Nero In offerta a 8,49 – invece di 9,99

sconto 15% – fino al 26 ottobre 2020

Oral-B Pulsonic Slim Luxe 4200 Reise-Edition – Spazzolino elettrico a ultrasuoni In offerta a 85,89 – invece di 92,99

sconto 8% – fino al 20 ottobre 2020

Aigostar BlueFire 30PKZ Fornello a induzione elettrico, piano cottura portatile con pannello touch. Fino a 2000W In offerta a 38,39 – invece di 45,99

sconto 17% – fino al 20 ottobre 2020

Rollei DF-S 310 SE – Scanner per Diapositive e Negativi 14 Megapixel – Nero In offerta a 112,02 – invece di 149,98

sconto 25% – fino al 20 ottobre 2020

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).