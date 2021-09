Offerte Amazon 20 settembre fino al 60%: Apple, Panasonic, Echo, Philips, Kenwood

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Ancora in sconto:

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Apple Alimentatore MagSafe In offerta a 30,48 € – invece di 45,00 €

sconto 32% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

KKM Supporto per Caricabatterie Magsafe, Supporto per Dock Di ricarica Magnetico Pieghevole, Compatibile con iPhone 12/12 Pro/12 12 Pro Max/12 Mini-Silver (Caricatore Mag-Safe non incluso) In offerta a 8,99 € – invece di 15,99 €

sconto 44% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

”

Apple Alimentatore USB‑C da 20W In offerta a 21,00 € – invece di 25,00 €

sconto 16% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

”

Decoder digitale terrestre DVB T2 HDMI 1080p SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA. HEVC riceve TUTTI i canali gratuiti, uscite USB, SCART, ETHERNET. REGISTRAZIONE PROGRAMMI TV SU CHIAVETTA USB. In offerta a 21,99 € – invece di 23,99 €

sconto 8% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Novità Apple AirTag In offerta a 33,99 € – invece di 35,00 €

sconto 3% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Digiquest twin tuner rec – Decoder digitale terrestre Full HD – Funzione di videoregistratore, Nero In offerta a 43,99 € – invece di 49,00 €

sconto 10% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Panasonic KX-TU150EXR Telefono Cellulare ad Utilizzo Facilitato, Pulsanti Grandi, Ampio Schermo da 2,4″ a Colori, Pulsante SOS, Compatibilità con Apparecchi Acustici, Rosso In offerta a 19,99 € – invece di 49,99 €

sconto 60% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Echo Dot (4ª generazione) – Altoparlante intelligente con Alexa – Antracite In offerta a 42,99 € – invece di 59,99 €

sconto 28% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Nuovo Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021), Bianco + LIFX Lampadina Connessa Bianca (E27), compatibile con Alexa In offerta a 70,98 € – invece di 100,98 €

sconto 30% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Echo Show 8, Tessuto antracite + Philips Hue White Lampadina Connessa (E27), compatibile con Alexa In offerta a 105,91 € – invece di 149,94 €

sconto 29% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

59S Sterilizzatore UV, 24 Perline della Lampada, Grande Capacità, UV Sterilizzatore Scatola LED, Lampade di Sterilizzatore Ultravioletta Professionale, per Telefoni Cellulari, Cura della Persona In offerta a 43,34 € – invece di 79,99 €

sconto 46% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Philips Luminaires Abelia Lampada da Tavolo da Esterno Senza Fili, LED Integrata, Nero, XL In offerta a 25,99 € – invece di 37,37 €

sconto 30% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

RAMPOW Adattatore USB C a USB 3.0, Adattatore USB C Femmina a USB A Maschio Adattatore Ricarica Veloce Compatibile con MacBook, iPad Pro, Samsung Galaxy, Huawei In offerta a 6,99 € – invece di 9,99 €

sconto 30% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Fellowes 58024 Tapettino per Mouse Soft in Blister, Nero In offerta a 2,90 € – invece di 4,17 €

sconto 30% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

4 Pack 2M Cavo iPhone Apple MFi certificati, Cavo Lightning Extra Lungo Cavo di Ricarica Rapida da 2 Metri per Apple iPhone12 / 12mini / iPhone 11/11 Pro / 11 Pro Max/X/XS/XR/XS Max / 8/8 Plus In offerta a 15,99 € – invece di 18,99 €

sconto 16% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Anpro Termometro Cucina Digitale – Termometri Pentole con Sonda Lunga e Schermo LCD per Alimenti, Carne, Olio, Latte, Vino, Barbecue Acqua In offerta a 7,99 € – invece di 9,99 €

sconto 20% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Dreame L10 PRO Robot Aspirapolvere, Aspirazione Potente 4000 Pa, Alexa, Wi-Fi, Runtime 150 min, Mappatura Multi Piano Laser Scopa Elettrica Che Aspira e Lava per Peli di Animali, Pavimenti(Bianco In offerta a 349,99 € – invece di 389,99 €

sconto 10% con Coupon Speciale = checkbox – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Kenwood CH580 Tritatutto Universale Elettrico, Sistema Mixer a 4 lame e Accessorio Maionese, 500 W, 500 ml, Plastica, Bianco In offerta a 26,99 € – invece di 45,00 €

sconto 40% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).