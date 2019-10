Offerte Amazon 21-10 fino al 46%: Philips Hue, D-Link, Logitech, HP, tado, Xiaomi per domotica e homekit

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon. La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Molte di queste sono compatibili Homekit e pure Alexa e Assistente Google come le lampade Hue Philips, gli accessori per la termoregolazione tado (si vedano le nostre guide su termostati e le migliori valvole termostatiche smart per comfort e massimo risparmio), le telecamere Arlo Pro, la lampada da comodino Xiaomi.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate

”

Philips Hue White and Color Ambiance Starter Kit con 2 Lampadine E27 e un Bridge, 9.5 wat In offerta a 79,70 euro sconto 25% Click qui per approfondire

”

Philips Hue 625856 Lighting Base LightStrip Plus Striscia LED, Dimmerabile, 16 milioni colori, Bianco, 2 m + 1 m In offerta a 78,68 euro sconto 25% Click qui per approfondire

Philips Hue White and Color Ambiance Starter Kit con 2 Lampadine E27 e un Bridge, 9.5 watt [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 74,90 euro sconto 50% Click qui per approfondire

D-Link DCS-8300LH Videocamera Grandangolare 137° , (Wi-Fi, Full HD, Audio a due vie, Slot per Micro SD, Registrazione Cloud Gratuita, Funziona con Alexa), visione notturna fino a 5 m, Bianco In offerta a 69,99 euro sconto 36% Click qui per approfondire

D-Link DSP-W118 Mini Presa Wi-Fi Smart Plug Compatibile con Alexa e Google Home, Controllo dei Dispositivi Ovunque Mediante App Gratuita mydlink In offerta a 29 euro Click qui per approfondire

Tecnoware Gruppo di Continuità UPS ERA PLUS 750, Potenza 750 VA, Autonomia fino a 10 min con 1 PC o 40 min con Modem Router, Stabilizzazione AVR In offerta a 32,49 euro sconto 46% Click qui per approfondire

Logitech 920-009021 Slim Folio Custodia con Tastiera Bluetooth Integrata per iPad, Nero (Carbon black) In offerta a 56,99 euro sconto 45% Click qui per approfondire

Logitech MX Master AMZ Mouse Wireless Bluetooth per Windows e Mac, Unifying e Bluetooth per Mac e Windows, Ricaricabile, Scroller Azionabile, Nero In offerta a 52,99 euro sconto 43% Click qui per approfondire

Logitech G502 Mouse da Gioco Proteus Spectrum con Regolazione RGB e 11 Pulsanti Programmabili, Nero In offerta a 49,99 euro sconto 46% Click qui per approfondire

HP 24FH Monitor 4HZ37AA, 24 Pollici, Tecnologia AMD FREESYNC, Display IPS Full HD, Risoluzione 1920 x 1080, Supporto Monitor Inclinabile e Altezza Regolabile, Argento In offerta a 109,99 euro sconto 39% Click qui per approfondire

Netgear Orbi RBK50 WiFi Mesh Ultra potente AC3000, 2 unità per case con muri spessi, copertura wifi fino a 350 mq In offerta a 299,99 euro sconto 38% Click qui per approfondire

Jabra Elite 65t Active Cuffie Auricolari True Wireless, 100% senza Fili, In-Ear, Bluetooth 5.0 con Custodia di Ricarica e Accesso One-Touch ad Amazon Alexa, Sport, Blu/Rame In offerta a 129,99 euro sconto 32% Click qui per approfondire

Philips Hue 625856 Lighting Base LightStrip Plus Striscia LED, Dimmerabile, 16 milioni colori, Bianco, 2 m + 1 m [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 74,90 euro sconto 29% Click qui per approfondire

tado° Termostato Intelligente, Prodotto Aggiuntivo per il Controllo Multi-Stanza, Gestione Intelligente del Riscaldamento In offerta a 104,99 euro sconto 19% Click qui per approfondire

tado° Testa Termostatica Intelligente- Duo Pack, prodotto aggiuntivo per il controllo multi-stanza, gestione intelligente del riscaldamento In offerta a 109,99 euro sconto 11% Click qui per approfondire

ARLO Pro VMS4530 Sistema di Videosorveglianza Wi-Fi, Kit Base con 5 Telecamere di Sicurezza, Audio a 2 Vie, HD, Visione Notturna, Interno/Esterno, Funziona con Alexa e Google Wifi In offerta a 619,99 euro sconto 45% Click qui per approfondire

tado° Termostato Intelligente Kit di Base V3+, Gestione Intelligente del Riscaldamento, Compatibile con Amazon Alexa, Apple HomeKit, Assistente Google, IFTTT In offerta a 139,99 euro sconto 30% Click qui per approfondire

tado° Termostato Intelligente, Prodotto Aggiuntivo per il Controllo Multi-Stanza, Gestione Intelligente del Riscaldamento In offerta a 104,99 euro sconto 19% Click qui per approfondire

tado° Testa Termostatica Intelligente- Duo Pack, prodotto aggiuntivo per il controllo multi-stanza, gestione intelligente del riscaldamento In offerta a 109,99 euro sconto 11% Click qui per approfondire

Xiaomi Lampada da Comodino Smart, Mi Bedside Lamp 2, 9W, Comandi Touch, 16 Milioni di Colori Selezionabili, Controllabile in Remoto, Bianco [Versione Italiana] [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 43,99 euro sconto 12% Click qui per approfondire

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte), RSS e altri aggregatori oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive.