Offerte Amazon 21 aprile fino al 74% su Apple, Meross, Oppo, TP-Link, Kesser, Raviad

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Apple 2023 Mac mini computer desktop con Chip M2 con CPU 8-core e GPU 10-core: 8GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet In offerta a 799,99 € – invece di 959,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 890,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1223,00 € – invece di 1529,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Pro con CPU 12-core e GPU 19‑core: display Liquid Retina XDR da 16″, 16GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD – Grigio siderale In offerta a 2599,00 € – invece di 3099,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1549,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte In offerta a 1223,99 € – invece di 1529,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Galassia In offerta a 1606,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 979,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Nero siderale In offerta a 1299,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Argento In offerta a 1179,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro Max (256 GB) – Viola scuro In offerta a 1449,00 € – invece di 1619,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Galassia In offerta a 1110,99 € – invece di 1309,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 999,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 mini (256GB) – Azzurro In offerta a 807,56 € – invece di 959,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Nero siderale In offerta a 1179,99 € – invece di 1339,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Air (Wi-Fi, 64GB) – viola (5a Generazione) In offerta a 649,00 € – invece di 789,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico (per Mac con chip Italiano – Nero ​​​​​​​ In offerta a 139,99 € – invece di 205,00 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 249,99 € – invece di 299,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 127 € – invece di 159,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica Lightning ​​​​​​​ In offerta a 169,99 € – invece di 209,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Auricolari EarPods con connettore Lightning In offerta a 15,56 € – invece di 19,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Adattatore da Lightning a jack cuffie (3,5 mm) In offerta a 8,00 € – invece di 10,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple MagSafe Battery Pack (per iPhone 12 – iPhone 14) In offerta a 99,99 € – invece di 119,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore MagSafe In offerta a 37,70 € – invece di 49,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag in confezione da 4 In offerta a 99,90 € – invece di 129,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Meross Presa WiFi Italiana 16A, Presa Smart Monitoraggio Energetico (Type L), Funzione Programma, Controllo Vocale e Telecomando, Compatibile con Alexa, Google Assistant, 3840W, 2 Pezzi

In offerta a 23,78 € – invece di 27,99 €

sconto 15% – fino a 4 mag 23

OPPO Enco X2 Auricolari True Wireless, Qualità by Dynaudio, Bluetooth 5.2, Ricarica Wireless, Controlli Touch, Cancellazione del rumore, 40h di Autonomia, Android e iOS, [Versione Italiana], Bianchi

In offerta a 129,99 € – invece di 199,99 €

sconto 35% – fino a 30 apr 23

OPPO Enco X – Auricolari True Wireless, Qualità Dynaudio, Ricarica Wireless, Bluetooth 5.2, 3 Microfoni, Controlli Touch, Cancellazione del rumore, Android e iOS, IP54, Bianchi [Versione Italiana]

In offerta a 89,99 € – invece di 179,99 €

sconto 50% – fino a 30 apr 23

OPPO Enco X – Auricolari True Wireless, Qualità Dynaudio, Ricarica Wireless, Bluetooth 5.2, 3 Microfoni, Controlli Touch, Cancellazione del rumore, Android e iOS, IP54, Neri [Versione Italiana]

In offerta a 89,99 € – invece di 179,99 €

sconto 50% – fino a 30 apr 23

OPPO EncoX2 Auricolari True Wireless, Qualità by Dynaudio, Bluetooth5.2, Ricarica Wireless, Controlli Touch, Cancellazione del rumore, 40h di Autonomia, Android e iOS, IP54, Nero [Versione Italiana]

In offerta a 129,99 € – invece di 199,99 €

sconto 35% – fino a 30 apr 23

OPPO RENO8 Pro Smartphone 5G, AI Tripla fotocamera 50+8+2MP, Selfie 32MP, Display 6.7? 120HZ AMOLED, 4500mAh, RAM 8GB (Esp. fino 13GB) + ROM 256GB, [Extra Garanzia 24+6Mesi], Colore Glazed Black

In offerta a 679,99 € – invece di 799,99 €

sconto 15% – fino a 30 apr 23

OPPO RENO8 Pro Smartphone 5G, AI Tripla fotocamera 50+8+2MP, Selfie 32MP, Display 6.7? 120HZ AMOLED, 4500mAh, RAM 8GB (Esp. fino 13GB) + ROM 256GB, [Extra Garanzia 24+6Mesi], Colore Glazed Green

In offerta a 679,99 € – invece di 799,99 €

sconto 15% – fino a 30 apr 23

OPPO Reno 8 RENO8 T Smartphone 4G, Fotocamera da 100MP+2+2MP, Selfie 32MP, Display 6.43? 60HZ AMOLED, 5000mAh, RAM 8GB(Esp 12GB/14GB/16GB), ROM 128GB Esp 1TB, (Versione Italia), Midnight Black

In offerta a 299,99 € – invece di 399,99 €

sconto 25% – fino a 30 apr 23

OPPO Reno 8 RENO8 T Smartphone 4G, Fotocamera da 100MP+2+2MP, Selfie 32MP, Display 6.43? 60HZ AMOLED, 5000mAh, RAM 8GB(Esp 12GB/14GB/16GB), ROM 128GB(Esp 1TB), 180g, (Versione Italia), Sunset Orange

In offerta a 299,99 € – invece di 399,99 €

sconto 25% – fino a 30 apr 23

RAVIAD Cavo iPhone 3M, [Certificato MFi] Caricatore iPhone Carica Rapida Nylon Cavo iPhone per iPhone 13 12 11 Pro Max Mini XR XS X 8 7 6 Plus 6s 6 SE 2020 5 5s 5c – Argento

In offerta a 6,99 € – invece di 11,99 €

sconto 42% – fino a 23 apr 23

RAVIAD Cavo USB Type-C [2Pezzi, 1m], Cavo USB C Nylon Intrecciato Rapida Ricarica USB C per Samsung Galaxy S21/S10/ S9/A30/A40/A50/A70/A20e, Huawei P30/P20/P10, OnePlus 6T/9, Google Pixel 5, Realme

In offerta a 5,94 € – invece di 8,99 €

sconto 34% – fino a 23 apr 23

RAVIAD Cavo iPhone Corto, [Certificato MFi] 30CM Caricabatterie iPhone Carica Rapida Nylon Cavo iPhone per iPhone 13/12/11/Pro/Pro Max/X/XS/XS Max/XR/8/8 Plus/7/7 Plus/6s/6s Plus/6/6 Plus/5c/5s/5

In offerta a 5,09 € – invece di 7,99 €

sconto 36% – fino a 23 apr 23

RAVIAD Cavo iPhone, 1M Caricabatterie iPhone [Certificato MFi] Carica Rapida Cavo iPhone Nylon Caricatore per iPhone 13 12 11 Pro Max XR XS Max X 8 Plus 8 7 Plus 7 6s Plus 6s 6 Plus 6 5c 5s 5 SE

In offerta a 5,94 € – invece di 7,99 €

sconto 26% – fino a 23 apr 23

RAVIAD Cavo USB C a iPhone 2M [Certificato MFi] Cavo iPhone USB Tipo C in Nylon Carica Rapida Caricatore per iPhone 11/12/13/13 Pro/13 Pro Max/12 Mini/11 Pro/11 Pro Max/11/SE 2020/XR/XS/X/8/8 Plus

In offerta a 8,49 € – invece di 11,99 €

sconto 29% – fino a 23 apr 23

RAVIAD Cavo USB C, [2Pezzi, 1m] Nylon Intrecciato Cavo USB Tipo C di Ricarica Rapida e Trasmissione per Samsung Galaxy S20/S10/ S9/ S8 Plus, Huawei P40/P30/ P20/ Mate20, Sony Xperia XZ (Argento)

In offerta a 5,94 € – invece di 8,99 €

sconto 34% – fino a 23 apr 23

TP-Link Telecamera Wi-Fi Interno, Videocamera sorveglianza 1080P, Visione Notturna, Audio Bidirezionale, Notifiche in tempo reale del sensore di movimento(Tapo C200)

In offerta a 25,49 € – invece di 39,99 €

sconto 36% – fino a 26 apr 23

TP-Link Tapo L900-5 Striscia LED Smart Wi-Fi 5m, Controllo Vocale Compatibile con Alexa e Google Assistant, Sync-to-Music, Luci LED per Casa, Bar, Festa, Accorciabile e Controllo dall’APP

In offerta a 19,99 € – invece di 29,99 €

sconto 33% – fino a 9 mag 23

TP-Link Tapo P110(2-pack) Presa Intelligente con Monitoraggio Energia, Smart Plug Compatibile con Alexa, Monitora il Consumo di Energia, Controllo Remoto Tramite Tapo, 16A 3680W, Confezione da 2 Pezzi

In offerta a 22,99 € – invece di 28,99 €

sconto 21% – fino a 1 mag 23

Tp-Link Tapo C420S2 Telecamera Wi-Fi Esterno Qhd 2K, Batteria Senza Fili, Allarme Con Rilevamento Del Movimento, Ai Detection, Ip65, 2 Vie Audio, 2 Fotocamera, Bianco, ?11.06 x 6.42 x 6.42 cm; 1.2 Kg

In offerta a 179,99 € – invece di 219,90 €

sconto 18% – fino a 1 mag 23

TP-Link Tapo L630 Lampadina WiFi Intelligente LED Smart GU10, RGBW Multicolore, 16 Milioni di Colori, Amazon Alexa, Google Assistant, 350 Lumen, 3.5W, Risparmio Energetico, Controllo Remoto

In offerta a 10,99 € – invece di 14,99 €

sconto 27% – fino a 1 mag 23

TP-Link Tapo L520E Lampadina Wi-Fi E27, Monitoraggio Energia, Funziona con Amazon Alexa e Google Home, Luce Diurna e Dimmerabile Dall’1% al 100%, 4000 K, 806 Lumen, 8W, Telecomando con APP, Bianco

In offerta a 8,99 € – invece di 10,99 €

sconto 18% – fino a 1 mag 23

TP-Link Tapo S200B Pulsante Intelligente Smart Button, Azioni Intelligenti, Controlla i Dispositivi Intelligenti con Il Pulsante, Allarme con Un Clic, Lunga Durata della Batteria, Hub Obbligatorio

In offerta a 14,99 € – invece di 19,99 €

sconto 25% – fino a 1 mag 23

Tp-Link Tapo C320Ws Telecamera Wi-Fi Esterno Qhd 4Mp, Telecamera Ip Di Sorveglianza, Visione Notturna A Full-Color E Starlight, Compatibile Con Alexa, ?Bianco, 20.15 x 18.95 x 9.25 cm; 490 grammi

In offerta a 49,99 € – invece di 69,99 €

sconto 29% – fino a 1 mag 23

TP-Link Mercusys Halo H90X(2-pack) WiFi 6 Mesh Router AX6000Mbps, 2,5 Gigabit Porta, Controllo Parental, Ripetitore e Access Point, Collega fino a 150 Dispositivi, 2 Pezzi con Copertura fino a 550 ?

In offerta a 199,99 € – invece di 249,99 €

sconto 20% – fino a 9 mag 23

TP-Link Ripetitore Wi-Fi Dual-Band AC1900Mbps, Porta Gigabit, WiFi Extender e Access Point, Amplificatore Segnale Wi-Fi, Compatibile con Modem Router, Mercusys ME50G

In offerta a 39,99 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino a 9 mag 23

TP-Link Deco M4 Wifi Mesh, Dual Band AC1200, 2 Porte Ethernet Gigabit, Unità aggiuntiva per una ottima copertura, Supporta fino a 10 unità in una casa

In offerta a 49,99 € – invece di 69,99 €

sconto 29% – fino a 2 mag 23

[Nuovo]TP-Link Deco S7 WiFi Mesh AC1900Mbps, 3 Porte Ethernet Gigabit, Modalità Router e Access Point, Parental Control, 3 Pezzi con Copertura fino a 520?, Compatibile con Amazon Alexa

In offerta a 129,99 € – invece di 169,99 €

sconto 24% – fino a 10 mag 23

TP-Link RE700X Ripetitore WiFi 6 Wireless, WiFi 6 Dual-Band AX3000Mbps, WiFi Extender e Access Point, 1 Porta Gigabit, MU-MIMO, Beamforming, Amplificatore Segnale Wi-Fi, TP-Link Onemesh

In offerta a 69,99 € – invece di 99,99 €

sconto 30% – fino a 9 mag 23

COSORI Friggitrice ad Aria Smart da 3,8L, Cottura Multistadio Preimpostata, Air Fryer Risparmio Energetico, 75-230?, 1500W, 2-3 Porzioni, Ricette Online, Lavabile in Lavastoviglie, Amazon Exclusive

In offerta a 87,99 € – invece di 109,99 €

sconto 20% – fino a 30 apr 23

Tognana Mythos Batteria 9 Pezzi, Alluminio, Nero, 24 cm

In offerta a 104,27 € – invece di 290,03 €

sconto 64% – fino a 22 apr 23

Tognana Servizio Tavola 18 Pezzi Art & Pepper, Stoneware, Multicolore

In offerta a 49,99 € – invece di 52,99 €

sconto 6% – fino a 22 apr 23

Tognana Cape Town, Servizio tavola 18 Pezzi, Ceramica, Multicolore

In offerta a 59,99 € – invece di 62,49 €

sconto 4% – fino a 22 apr 23

Tognana ME685015529 Linea Metropolis Graphic Set 6 tazze caffè con piattino, New Bone China, 80 cc, Bianco/Nero, Altezza 6 cm

In offerta a 20,90 € – invece di 34,30 €

sconto 39% – fino a 22 apr 23

Tognana V779116Grst Batteria 8 Pezzi Great Stone, Alluminio Forgiato, Trasparente, ?57.8 x 36.8 x 19.6 cm; 6.63 Kg

In offerta a 69,99 € – invece di 236,34 €

sconto 70% – fino a 22 apr 23

Tognana WR44333PROQ Teglia Pizza, 33 cm, Acciaio, Nero

In offerta a 10,30 € – invece di 14,60 €

sconto 29% – fino a 22 apr 23

Tognana Diamantea Batteria 10 Pezzi, Alluminio, Bronzo

In offerta a 91,12 € – invece di 351,80 €

sconto 74% – fino a 22 apr 23

Tognana Juliet Servizio Tavola 18 Pezzi, Porcellana, Nero

In offerta a 52,85 € – invece di 88,40 €

sconto 40% – fino a 22 apr 23

Tognana Margaret Servizio tavola 18 Pezzi, Porcellana, Bianco

In offerta a 66,30 € – invece di 113,10 €

sconto 41% – fino a 22 apr 23

Tognana Diamantea Grill Quadra, Alluminio, Bronzo antiaderente

In offerta a 22,10 € – invece di 21,99 €

sconto -1% – fino a 22 apr 23

Servizio Tavola 18 piatti

In offerta a 69,35 € – invece di 95,66 €

sconto 28% – fino a 22 apr 23

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).