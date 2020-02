Offerte Amazon 21 febbraio fino al 50%: Microsoft, Arlo, Huawei, tado, Philips

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Vi ricordiamo che sono ancora attive alcune offerte selezionate di martedì su diversi prodotti Arlo, Belkin, Logitech, Aukey, Anker, Acer oltre agli sconti di mercoledì su vari prodotti Belkin, FIFA, Netgear, Logitech, House of Marley, Otterbox.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate

ARLO Pro VMS4130 Sistema di Videosorveglianza Wi-Fi, Kit Base con 1 Telecamera di Sicurezza, Audio a 2 Vie, HD, Visione Notturna, Interno/Esterno, Funziona con Alexa e Google Wi-Fi In offerta a 169,99 € – sconto 50%

– fino al

Microsoft Office Home & Student 2019 | il pagamento avviene una sola volta | si installa su un solo dispositivo PC (Windows 10) o Mac | 1 licenza | scatola In offerta a 102,99 € – sconto 25%

– fino al

Microsoft Office 2019 | Home & Student | PC/Mac | Codice d'attivazione via email In offerta a 102,99 € – sconto

– fino al

Huawei P smart 2019 15,8 cm (6.21″) 3 GB 64 GB Dual SIM ibrida 4G Blu 3400 mAh In offerta a 139,98 € – sconto 6%

– fino al

Telecamera di sicurezza wireless eufy Security eufyCam E, durara batteria 1 anno, 1080 p, allarme 100 dB, microSD 16 GB, audio a 2 vie, impermeabile IP65, compatibile con Alexa, per interno ed esterno In offerta a 265,99 € – sconto 33%

– fino al

Tado° Termostato Intelligente Kit di Base V3+ – Gestione intelligente del riscaldamento, compatibile con Amazon Alexa, Apple HomeKit, Assistente Google, IFTTT In offerta a 119,99 € – sconto 40%

– fino al

tado° Testa Termostatica Intelligente – prodotto aggiuntivo per il controllo multi-stanza, gestione intelligente del riscaldamento, Bianco In offerta a 49,99 € – sconto 37%

– fino al

RAVPower IT RP-TL001 Coltello Tascabile Multifunzione 5-in-1 con Utensili in Acciaio Inossidabile Brunito, Pinza Multiuso (Fodero per la Cintura In offerta a 18,69 € – sconto 15%

– fino al

TACKLIFE Utensile Multifunzione, 200W Display LCD Utensile Rotante Ad Alte Prestazioni, 40,000 Giri/Min Strumento Multifunzione Alta velocità, Utilizzando Per Fai Da Te, Incisione e Così Via, RTD37AC – In offerta a 39,99 € – sconto 34%

– fino al

Honeywell T6 Termostato Programmabile Intelligente Wi-Fi, per dispositivi di tipo ON/OFF (24V e 230V) o di tipo OpenTherm In offerta a 141,60 € – sconto 29%

– fino al

Philips 328E1CA Gaming Monitor Curvo con Adaptive-Sync, 32″, 4K UHD 3840 x 2160, LED VA, Ultrawide Color, Display Port, 2 HDMI, Speakers Integrati, Flicker Free, Low Blue Mode, Vesa In offerta a € 349,90 – sconto 11%

– fino al 23-feb-20

Philips Monitor 243V5LHSB Gaming Monitor per PC Desktop 23.6″ LED Full HD, 1920 x 1080, 250 cd/m², 1 ms, HDMI, DVI, VGA, Attacco VESA, Nero In offerta a € 131,07 – sconto 6%

– fino al 23-feb-20

Philips Monitor Gaming 271E1SCA Monitor, Adaptive Sync 75 Hz, VA LED 27″, FHD, 4 ms, HDMI, VGA, Casse Integrate, Flicker Free, Low Blue Light, VESA, Nero In offerta a € 179,99 – sconto 28%

– fino al 23-feb-20

PlayStation 4 – Dualshock 4 Controller Wireless V2, Verde (Green Camo) In offerta a € 74,99 – sconto 35%

– fino al 31-mar-20

Soundbar da 2.1 canali integrati Soundcore Infini Pro con Dolby Atmos e subwoofer incorporati, impianto TV surround con pass-through HDR a 4K, HDMI ARC e streaming musicale wireless con Bluetooth 5 In offerta a € 199,99 – sconto 29%

– fino al 23-feb-20

Star Wars Battlefront II – PlayStation 4 [Italiani] In offerta a € 49,99 – sconto

– fino al 1-mar-20

Star Wars Jedi Fallen Order – PlayStation 4 In offerta a € 69,99 – sconto

– fino al 1-mar-20

SUAOKI 16W 18V Pannello Solare Portatile Caricabatterie Solare, con Presa Accendisigari, Pinza a Coccodrillo, Diodo di Blocco Incorporato e 2 Ganci Moschettone, per Auto, Moto, ECC. In offerta a € 26,09 – sconto 25%

– fino al 23-feb-20

SUAOKI 21W Solare Portatile Pannello Caricabatterie Solare Pieghevole con Amperometro, TIR-C, 2 Uscite USB 2.0, Cavo USB e 4 Ganci Moschettone per Smartphone, Tablet – In offerta a € 42,29 – sconto 42%

– fino al 23-feb-20

Tecnoware Alimentatore per PC Game Core HE 650 W 80+, PFC Attivo, Ventola 12 cm, 6 x SATA, 4 x PCI-E 6+2, 1 x 24 Poli, 1 x 12 V 4+4 Poli, 3 x Molex, 1 x Floppy In offerta a € 91,50 – sconto 10%

– fino al 15-mar-20

TECNOWARE Gruppo di Continuità UPS ERA PLUS 1600. Potenza 1600 VA, Doppia Batteria, Autonomia fino a 10 min. con 2 PC – Stabilizzazione AVR – USB e Software per UPS TecnoManager Win/Mac. In offerta a € 303,78 – sconto

– fino al 1-mar-20

Tecnoware UPS ERA PLUS STRIP 1500, Gruppo di Continuità, Potenza 1500 VA, per PC, Registratore di Cassa, Stabilizzazione AVR, Autonomia fino a 20 min, USB e Software per UPS TecnoManager Win/Mac In offerta a € 230,00 – sconto

– fino al 1-mar-20

TomTom Start 52 GPS per Auto, Mappe a vita Europa 49 Paesi, Display da 5 Pollici, Indicatore di Corsia Avanzato, 3 Mesi Tutor & Autovelox, Aggiornamenti Software Gratuiti, Standard In offerta a € 159,90 – sconto 39%

– fino a 23-feb-20

TomTom Via 53 Europa 45 GPS per Auto, Display da 5″, Mappe a Vita, Aggiornamento Tramite Wi-Fi, Nero In offerta a € 199,90 – sconto 18%

– fino a 23-feb-20

TomTom Via 62 Europa 48 GPS per Auto, Display da 6″, Mappe a Vita, Chiamate in Vivavoce, Nero/Antracite [Versione Italia] In offerta a € 209,90 – sconto

– fino al 23-feb-20

Tronsmart Spunky Beat Cuffie Bluetooth senza fili 5.0, Supporto Qualità Audio Aptx HD, Riproduzione 24h, Cancellazione del rumore CVC 8.0, Touch control e Microfono Integrato, Ricarica Rapida e IPX5 In offerta a € 26,99 – sconto

– fino al 23-feb-20

Trust Gxt 248 Luno Microfono Streaming USB In offerta a € 59,99 – sconto

– fino al 23-feb-20

Tucano Idea Borsa slim per Ultrabook 15″ e notebook 15.6″, Nero In offerta a € 20,50 – sconto 32%

– fino al 23-feb-20

Tucano Tugò, Zaino per Notebook da 15.6″, Medio (20 litri), Blu In offerta a € 43,27 – sconto 13%

– fino al 23-feb-20

Urban Armor Gear Civilian Apple iPhone 11 Pro Max (6.5″) Cover Protettiva Rugged Custodia (Compatibile Con il Qi Wireless, Ultra Slim Protezione Case, Antiurto) – blu ardesia In offerta a € 44,99 – sconto

– fino al 29-feb-20

Urban Armor Gear Metropolis Apple iPhone 11 Pro Max (6.5″) Cover Protettiva Rugged Custodia (Compatibile Con il Qi Wireless, Ultra Slim Protezione Case, Antiurto) – nero In offerta a € 34,99 – sconto

– fino al 29-feb-20

Urban Armor Gear Monarch Apple iPhone 11 Pro Max (6.5″) Cover Protettiva Rugged Custodia (Compatibile Con il Qi Wireless, Ultra Slim Protezione Case, Antiurto, Cuoio) – nero In offerta a € 54,99 – sconto

– fino al 29-feb-20

Urban Armor Gear Pathfinder Apple iPhone 11 Pro Max (6.5″) Cover Protettiva Rugged Custodia (Compatibile Con il Qi Wireless, Ultra Slim Protezione Case, Antiurto) – bianco (Camo) In offerta a € 44,99 – sconto

– fino al 29-feb-20

Urban Armor Gear Civilian Apple iPhone 11 Pro Max (6.5″) Cover Protettiva Rugged Custodia (Compatibile Con il Qi Wireless, Ultra Slim Protezione Case, Antiurto) – verde scuro In offerta a € 44,99 – sconto

– fino al 29-feb-20

Urban Armor Gear Plasma Apple iPhone 11 Pro Max (6.5″) Cover Protettiva Rugged Custodia (Compatibile Con il Qi Wireless, Ultra Slim Protezione Case, Antiurto) – rosso In offerta a € 34,99 – sconto

– fino al 29-feb-20

Urban Armor Gear Plyo Apple iPhone 11 Pro Max (6.5″) Cover Protettiva Rugged Custodia (Compatibile Con il Qi Wireless, Ultra Slim Protezione Case, Antiurto) – grigio In offerta a € 34,99 – sconto

– fino al 29-feb-20

Videoproiettore 6500 Lumen, VANKYO Proiettore 1080P Full HD, 300" Display ±50° Correzione 2 HDMI Support 4K per Smartphone TV Stick Home

– fino al 23-feb-20

Wacom Intuos M Tavoletta Bluetooth con Penna, Wireless, Nero In offerta a € 199,90 – sconto 23%

– fino al 1-mar-20

Wacom Intuos Pro Medium PTH-660 Tavoletta Grafica con penna sensibile alla pressione, Tasti di comando personalizzabili, Kit wireless incluso, Compatibile con Windows e Mac, Nero In offerta a € 379,90 – sconto 21%

– fino al 1-mar-20

Wacom Intuos S Tavoletta Bluetooth Pistacchio con Penna – Tavoletta Grafica Wireless per dipingere, disegnare ed editare foto con 2 software creativi inclusi da scaricare *, Windows & Mac compatibile In offerta a € 99,90 – sconto 19%

– fino al 1-mar-20

Wacom Intuos S Tavoletta Nera con Penna – Tavoletta Grafica Portatile Nera per dipingere, disegnare ed editare foto con 1 software creativo incluso da scaricare, compatibile con Windows Mac In offerta a € 79,90 – sconto 24%

– fino al 1-mar-20

Wacom Intuos S, Tavoletta Bluetooth Nera con Penna – Tavoletta Grafica Wireless per dipingere, disegnare ed editare foto con 2 software creativi inclusi da scaricare *, compatibile con Windows & Mac In offerta a € 99,90 – sconto 21%

– fino al 1-mar-20

Tecnoware Generatore Elettrico, Monofase 230 Vac, 50 Hz, Motore a Scoppio, Capacità Serbatoio 15 l, 3.200 VA In offerta a € 319,00 – sconto

– fino al 1-mar-20

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte), oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive.