Offerte Amazon 21 febbraio fino al 70% su Apple, Honor, Microsoft, OneOdio, Govee, ESR, Crockpot

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Nero siderale In offerta a 1229,99 € – invece di 1339,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro Max (128 GB) – Viola scuro In offerta a 1399,99 € – invece di 1489,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento In offerta a 1649,99 € – invece di 1879,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Pro con chip M2: display Retina 13″, 8GB di RAM, 256GB ​​di archiviazione ​​​​​SSD ​​​​​​​Touch Bar, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1299,99 € – invece di 1629,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core: display Liquid Retina XDR da 14″, 16GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD – Grigio siderale In offerta a 2302,74 € – invece di 2499,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 256GB SSD) In offerta a 599,99 € – invece di 669,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Pro 11″ (Wi-Fi, 128GB) – Argento (4ª generazione) In offerta a 949,00 € – invece di 1069,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Pro 12,9″ (Wi-Fi, 512GB) – Argento (6ª generazione) In offerta a 1615,39 € – invece di 1849,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 mini (128GB) – Azzurro In offerta a 790,00 € – invece di 839,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 939,99 € – invece di 1059,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 1049 € – invece di 1179,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Azzurro In offerta a 899,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 1029,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (512 GB) – Azzurro In offerta a 1299,00 € – invece di 1419,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm) Smartwatch con robusta cassa in titanio e Cinturino Ocean color mezzanotte. Fitness tracker, GPS di precisione, batteria a lunghissima durata In offerta a 929,99 € – invece di 1009,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS + Cellular, 44mm) con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 375,00 € – invece di 399,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 429,00 € – invece di 509,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 469,00 € – invece di 549,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular, 41mm) Smartwatch con cassa in acciaio inossidabile color argento con Loop in maglia milanese color argento Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 499,00 € – invece di 789,00 €

sconto 37% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag In offerta a 29,90 € – invece di 39,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 129,99 € – invece di 159,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore USB-C da 140W In offerta a 72,90 € – invece di 105,00 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Apple MagSafe Battery Pack (per iPhone 12 – iPhone 14) In offerta a 100,43 € – invece di 119,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Mouse In offerta a 69,00 € – invece di 85,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico (per Mac con chip Italiano – Argento In offerta a 159,00 € – invece di 185,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Razer Seiren BT – Microfono Bluetooth per lo streaming mobile, Nero

In offerta a 63,10 € – invece di 86,72 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Buds Air 3 Neo Galaxy White EU realme Headphones

In offerta a 29,99 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino a 28 feb 23

NETGEAR Switch Ethernet 24 porte Unmanaged JGS524, Switch Gigabit con opzioni di Montaggio desktop o su rack e assistenza limitata a vita

In offerta a 116,40 € – invece di 140,99 €

sconto 17% – fino a 4 mar 23

NETGEAR Switch PoE+ 5 porte Unmanaged GS305P, Switch Ethernet Gigabit con 4 PoE+ a 63 W, montaggio desktop o a parete

In offerta a 57,75 € – invece di 64,99 €

sconto 11% – fino a 4 mar 23

Microsoft 365 Family | fino a 6 persone | 1 abbonamento annuale |12+3 Mesi | PC/Mac | Codice d’attivazione via email + NORTON 360 Deluxe |15 Mesi – Codice d’attivazione via email

In offerta a 56,99 € – invece di 184,42 €

sconto 69% – fino a 24 feb 23

Microsoft 365 Family | fino a 6 persone | 1 abbonamento annuale |12+3 Mesi | PC/Mac | Codice via email + McAfee Total Protection 2022 | 6 Dispositivi | 1 Utente, 1 Anno | PC/Mac | Codice via email

In offerta a 56,99 € – invece di 184,42 €

sconto 69% – fino a 24 feb 23

Microsoft 365 Family | fino a 6 persone | 1 abbonamento annuale |12+3 Mesi | PC/Mac | Codice d’attivazione via email + NORTON 360 Deluxe |15 Mesi – Codice d’attivazione via email

In offerta a 56,99 € – invece di 184,42 €

sconto 69% – fino a 24 feb 23

Lamicall Supporto Telefono Regolabile, Dock Telefono – Universale Supporto Cellulare per iPhone 14 Pro Max Plus, 13 12 11 Pro Max, XS Max X XR 8 7 6, Samsung S10 S9 S8, Huawei, Altri Smartphone – Nero

In offerta a 12,99 € – invece di 17,99 €

sconto 28% – fino a 26 feb 23

Supporto Telefono Bicicletta, Lamicall Supporto Telefono Moto – 2022 Universale Manubrio Supporto Cellulare per iPhone 14 Pro Max, 13 12 11 Pro Max, Mini Xs X 8 7, Samsung S10 S9, 4.7-6.8″ Smartphones

In offerta a 15,99 € – invece di 23,99 €

sconto 33% – fino a 26 feb 23

Tastiera Bluetooth, Tastiera Ricaricabile Multi-Dispositivo Bluetooth 5.1 con Tappeto Numerico Dal Design Ergonomico di Dimensioni con Connessione Stabile Tastiera per Mac OS, Android, Windows

In offerta a 29,74 € – invece di 41,99 €

sconto 29% – fino a 26 feb 23

ICZI Hub USB C, 11 in 1 Adattatore Tipo C (Thunderbolt 3) con HDMI, VGA, PD 100W, Ethernet, Micro SD/TF, Audio, 4 Porte USB per MacBook Pro/Air, iMac, Surface Go, Chromebook, XPS ecc

In offerta a 44,79 € – invece di 61,99 €

sconto 28% – fino a 26 feb 23

Honor Pad 8 Tablet da 6GB 128GB, 12 pollici 2K Full View Screen, 8 altoparlanti, 7250mAh 22.5W Fast Charge, Snapdragon 680 Android 12 con Google Service WIFI Tablet, Blu

In offerta a 296,65 € – invece di 359,00 €

sconto 17% – fino a 26 feb 23

Honor Pad X8 Tablet 4GB 64GB, schermo da 10.1 pollici, Batteria da 5100 mAh, Ricarica cablata da 10W (Type-C), Magic UI 6.1, basata su Android 12, MediaTek MT8786, WIFI, con Google Service, Grigio

In offerta a 209,00 € – invece di 219,00 €

sconto 5% – fino a 26 feb 23

HONOR 70 Smartphone 5G, 8+128 GB, Display Curvo OLED da 6,67 Pollici 120 Hz, Tripla Fotocamera Posteriore da 54 MP con Android 12, Batteria da 4800 mAh + Ricarica Rapida da 66W, Midnight Black

In offerta a 390,15 € – invece di 699,90 €

sconto 44% – fino a 26 feb 23

Govee RGBIC Neon Strisica LED con Controllo App, Sincronizzazione di Musica, Striscia Luminosa Colorosa DIY, Funziona con Alexa e Google Assistant, 3m Neon Striscia Led per Cucina, Giochi

In offerta a 62,99 € – invece di 89,99 €

sconto 30% – fino a 26 feb 23

Govee Termometro Igrometro, Accurato Misuratore Interna con Intelligenti avvisi App e Dati Conservazioni Sensore di Monitoraggio Digitale LCD Bluetooth per Camera Serra Garage Cantina di Vini

In offerta a 14,44 € – invece di 16,99 €

sconto 15% – fino a 26 feb 23

Govee Striscia LED, Smart WiFi RGB Compatibile con Alexa e Google Assistant, App Controllato Musica, Multicolore per casa, Bar, Festa, 12V 5m

In offerta a 22,39 € – invece di 27,99 €

sconto 20% – fino a 26 feb 23

Govee Termometro Igrometro 2 Pezzi, Termoigrometro Interno Esterno Bluetooth Digitale con App, Ambiente Misuratore di umidità e Temperatura e Dati Conservazioni per Casa Camera Serra Garage

In offerta a 24,64 € – invece di 28,99 €

sconto 15% – fino a 26 feb 23

Govee LED Striscia, 5m RGB con 44 Tasti Telecomando IR, 20 Colori 6 Modalità, Luci Colorate per Decorazioni, Cucina, Bar, Festa, 12V, 1.5A

In offerta a 15,19 € – invece di 19,99 €

sconto 24% – fino a 26 feb 23

Govee RGBIC Neon Strisica LED con Controllo App, Sincronizzazione di Musica, Striscia Luminosa Colorosa DIY, Funziona con Alexa e Google Assistant, 5m Neon Striscia Led per Cucina, Giochi

In offerta a 110,49 € – invece di 129,99 €

sconto 15% – fino a 26 feb 23

Govee LED Striscia, 10m RGB con 44 Tasti Telecomando IR, 20 Colori 6 Modalità, Luci Colorate per Decorazioni, Cucina, Bar, Festa, 12V, 1.5A

In offerta a 19,59 € – invece di 28,99 €

sconto 32% – fino a 26 feb 23

Govee Smart LED Light Bars, WiFi RGBIC TV Retroilluminato con Fotocamera, Lampada da Gioco Sincronizza con la Musica, Funziona con Alexa Google Assistant, LED Play per PC TV 27-45 Pollici DreamView P1

In offerta a 66,39 € – invece di 82,99 €

sconto 20% – fino a 26 feb 23

EZVIZ C6N 4MP Smart Indoor Smart Security PT Cam with Motion Tracking – White

In offerta a 42,49 € – invece di 49,99 €

sconto 15% – fino a 26 feb 23

ESR Cavo da USB C a Lightning, (3 m, certificato MFi), Cavo intrecciato in nylon, Ricarica Veloce PD per iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max, iPhone serie 13/12/11/X/8, Cavo di Tipo-C, Nero

In offerta a 16,14 € – invece di 20,99 €

sconto 23% – fino a 26 feb 23

ESR Cover Magnetica Ibrida con HaloLock, Compatibile con iPhone 14 Pro e MagSafe, Protezione antiurto di livello militare, Retro resistente ai graffi, Serie Classic, Trasparente

In offerta a 15,19 € – invece di 22,99 €

sconto 34% – fino a 26 feb 23

ESR Cover Trasparente compatibile con iPhone 14 Pro, Custodia sottile in silicone e in TPU antiurto, Resistente all’ingiallimento, serie Project Zero, Trasparente

In offerta a 7,99 € – invece di 14,99 €

sconto 47% – fino a 26 feb 23

ESR Custodia Magnetica Ibrida con HaloLock, Compatibile con Cover iPhone 14 PRO, Compatibile con MagSafe, Protezione Anticaduta di Grado Militare, Impugnatura Liscia, Serie Classic, Nero

In offerta a 16,79 € – invece di 25,99 €

sconto 35% – fino a 26 feb 23

ESR Cover Magnetica Ibrida con HaloLock, Compatibile con iPhone 14 Pro e MagSafe, Protezione antiurto di livello militare, Retro resistente ai graffi, Serie Classic, Nero trasparente

In offerta a 17,84 € – invece di 25,99 €

sconto 31% – fino a 26 feb 23

ESR Cover Magnetica Ibrida con HaloLock, Compatibile con iPhone 14 Pro e MagSafe, Protezione antiurto di livello militare, Retro resistente ai graffi, Serie Classic, viola

In offerta a 20,99 € – invece di 25,99 €

sconto 19% – fino a 26 feb 23

ESR Custodia magnetica ibrida classica con HaloLock compatibile con MagSafe, compatibile con iPhone 13, antiurto, resistente all’ingiallimento, retro resistente ai graffi, trasparente

In offerta a 13,25 € – invece di 23,99 €

sconto 45% – fino a 26 feb 23

OneOdio A71 Hi-Res Cuffie Cablate Over Ear, Cuffie Musica con Audio Stereo e Shareport, Jack da 3,5 mm e 6,35 mm, Studio Registrazione, Monitoraggio Professionale e Mixaggio Cuffie Pieghevoli, Nero

In offerta a 32,18 € – invece di 39,99 €

sconto 20% – fino a 26 feb 23

Oster Aliado Frullatore, 900 W, 3 Velocità + Funzioni programmate, Lama 6 Punte Acciaio Inox, Bicchiere in Vetro Borosilicato da 1.5 L con Dosatore, All Metal Drive, Motore reversibile

In offerta a 79,99 € – invece di 109,90 €

sconto 27% – fino a 7 mar 23

Crock-Pot Pentola Per Cottura Lenta, Slow Cooker, Capienza 4.7 Lt, 2 Impostazioni Cottura E Funzione Mantenimento In Caldo Automatica, 220 W, Ceramica, Nero, ?35 x 30.99 x 26.01 cm; 5 Kg

In offerta a 69,99 € – invece di 99,99 €

sconto 30% – fino a 7 mar 23

Crockpot Pentola per Cottura Lenta, Slow Cooker, 5.7 lt, fino a 6-8 Persone, 2 Pale Automescolanti, Spegnimento Automatico, 2 Impostazioni Cottura e Funzione Warm automatica, 230 W, Ceramica, Argento

In offerta a 89,99 € – invece di 139,90 €

sconto 36% – fino a 7 mar 23

Crock-Pot Pentola Per Cottura Lenta, Slow Cooker, Capienza 2.4 Lt, 2 Impostazioni Cottura E Funzione Mantenimento In Caldo Automatica, 130 W, Ceramica, Nero, ?28.2 x 28.4 x 21.2 cm; 3.19 Kg

In offerta a 44,99 € – invece di 119,99 €

sconto 63% – fino a 7 mar 23

Contenitore per alimenti e marinate FoodSaver | 2,3 litri | Contenitore ermetico per alimenti senza BPA | A tenuta stagna | Lavabile in lavastoviglie

In offerta a 19,99 € – invece di 67,49 €

sconto 70% – fino a 7 mar 23

FoodSaver VS0100X Macchina Sottovuoto per Alimenti, Aspirazione + Sigillatura Automatica o solo Sigillatura, Tubo con Adattatore Salva Freschezza, Incluso 1 Rotolo 28cmx2,43 mt e 4 Sacchetti, Bianco

In offerta a 79,99 € – invece di 109,99 €

sconto 27% – fino a 7 mar 23

FoodSaver Contenitore Salva Freschezza per Sottovuoto da 700 ml, con Funzione Marinatura, BPA Free, Indicatore del Vuoto, Trasparente

In offerta a 9,99 € – invece di 11,99 €

sconto 17% – fino a 7 mar 23

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).