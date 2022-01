Offerte Amazon 21 gennaio fino al 56% su Apple, Manfrotto, D-link, Oral-B, Logitech

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

2021 Apple iPad Pro (11″, Wi-Fi, 1TB) – Grigio siderale (3ª generazione)

In offerta a 1399,00 € – invece di 1669,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iMac (24″, Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 7‑core, due porte, 8GB RAM, 256GB) – Argento

In offerta a 1398,99 € – invece di 1499,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 1TB SSD) – Argento

In offerta a 2699,00 € – invece di 2849,00 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (16″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 1TB SSD) – Grigio siderale

In offerta a 2979,00 € – invece di 3079,00 €

sconto 3% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione)

In offerta a 372,86 € – invece di 389,00 €

sconto 4% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Custodia trasparente (per iPhone 12 | iPhone 12 Pro) – 6.1 pollici

In offerta a 27,49 € – invece di 55,00 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (128 GB) – Mezzanotte

In offerta a 879,00 € – invece di 939,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Custodia MagSafe in Silicone (per iPhone 12 | iPhone 12 Pro), Nero

In offerta a 27,49 € – invece di 55,00 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Custodia in Silicone (per iPhone 11) – Nero – 6.06 pollici

In offerta a 22,49 € – invece di 45,00 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Lightning Digital AV Adapter

In offerta a 27,49 € – invece di 55,00 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

Ti presentiamo Echo Show 15 | Schermo intelligente Full HD da 15,6”, progettato per l’organizzazione della tua famiglia

In offerta a 249,99 € – invece di 249,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Echo Show 8 (1ª generazione, modello 2019) | Schermo intelligente con Alexa | Resta sempre in contatto con l’aiuto di Alexa | Antracite

In offerta a 64,99 € – invece di 109,99 €

sconto 41% – fino a scadenza sconosciuta

Supporto per Laptop Supporto per Tablet Portatile Regolabile Supporto per Laptop Pieghevole in Lega di Alluminio Compatibile MacBook Air Pro, Altri Laptop da 8-17.3 “

In offerta a 10,99 € – invece di 21,99 €

sconto 50% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Memorie MZ-77Q1T0BW 870 QVO SSD Interno, 1 TB, SATA, 2.5″

In offerta a 83,00 € – invece di 89,40 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

HCCH Antenna TV Interna, Antenna per DTT DVB-T/DVB-T 2 per TV Digitale con Amplificatore Segnale, 120 Miglia Gamma Antenna Support 4K HD VHF UHF FM

In offerta a 18,69 € – invece di 21,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech K380 Tastiera Bluetooth Multidispositivo per Windows, Apple iOS, Bluetooth Wireless, Design Compatto, PC/Mac/Laptop/Smartphone/Tablet, Layout Italiano QWERTY, Nero

In offerta a 29,99 € – invece di 46,99 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech C920 HD Pro Webcam, Videochiamata Full HD 1080p/30fps, Audio Stereo Chiaro, Correzione Luce HD, Funziona con Skype, Zoom, FaceTime, Hangouts, PC/Mac/Laptop/Tablet/Chromebook – Nero

In offerta a 66,99 € – invece di 103,99 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

MATEIN Zaino Uomo Zaino per PC Portatile, 15,6 Pollici Zaino Porta PC con Caricatore USB Zaino da Lavoro, Impermeabile Zaino per Laptop, Computer, Notebook, Scuola, Viaggio Regalo Uomo & Donna – Nero

In offerta a 29,74 € – invece di 39,99 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

BLACK+DECKER Punte Trapano, Set Titanium per Forare e Avvitare, 109 pezzi, A7200-XJ

In offerta a 20,90 € – invece di 24,95 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Luce Notturna LED, Luci Notturne Automatiche 5 Livelli Luminosità con Sensore di Luce, Luce Notturna da Presa per Camera dei Bambini, Bagno, Corridoio, Soggiorno, Cucina, Scale, Bianca Calda [Classe di efficienza energetica A+++]

In offerta a 10,19 € – invece di 11,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

ThiEYE Compressore Aria Portatile con Batteria Ricaricabile 2000mAh, per Auto Bici Moto,Torcia LED e Display Digitale, 120PSI,12V DC/AC

In offerta a 34,99 € – invece di 54,99 €

sconto 36% con Coupon Speciale = TIP3AFRL – fino a scadenza sconosciuta

Adattatore Auto USB per iPhone 12/11 – Baseus 24W 4.8A Accendisigari Dual USB Caricabatteria Auto, compatibile con iPhone 12/12 Pro/12 Pro Max/12 Mini/IPad Pro, Galaxy S21/S10, Huawei, XiaoMi

In offerta a 6,99 € – invece di 9,99 €

sconto 30% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

magriaid Mascherine FFP2 Certificati CE Alta Densità Filtrazione 5 Strati Sigillate Singolarmente ,CE 2834, BFE ≥99% (Nero, 20Pezzi)

In offerta a 16,99 € – invece di 16,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

iPiccoli Mascherine FFP2 Certificate CE, Mascherina FFP2 Sicura Bianca, Maschera FFP2, BFE≥95%, FFP2 10/25/50/100 Pezzi, RYK Mascherine FFP2, Morbide, Mascherina FFP2 Conforme a EN 149:2001+A1:2009

In offerta a 53,49 € – invece di 53,49 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

D-Link DCS-8635LH Videocamera Wi-Fi per esterni mydlink 2K QHD Pan & Zoom, visione notturna, registrazione cloud/SD, rilevamento persona/veicolo/rottura vetri basato su AI, sirena 90 dB, IP65

In offerta a 119,90 € – invece di 149,60 €

sconto 20% – fino a 30 gen 22

D-Link COVR-X1863 Sistema Wi-Fi 6 AX1800 Mesh per l’intera casa (confezione da 3), fino a 600 mq, 2 porte Gigabit, MU-MIMO, WPA3, Parental Control. Funziona con l’Assistente Alexa/Google.

In offerta a 189,90 € – invece di 249,90 €

sconto 24% – fino a 30 gen 22

D-Link DCH-S161 Rilevatore perdite acqua alimentato a batteria, Allarme integrato, Notifiche Push tramite App Gratuita

In offerta a 39,90 € – invece di 54,90 €

sconto 27% – fino a 30 gen 22

D-Link DCS-8000LHV2 Mini Telecamera Full HD con Intelligenza Artificiale, Wi-Fi, Visualizzazione Grandangolare 120°, 1080p

In offerta a 49,90 € – invece di 70,90 €

sconto 30% – fino a 30 gen 22

D-Link DCS-8325LH Telecamera Wi-Fi Smart, Full HD 1080p, Visione Notturna, Registrazione Video su Cloud, Rilevamento Multi-zona di persone/Confini, Compatibile con Alexa e Google Assistant

In offerta a 79,90 € – invece di 119,99 €

sconto 33% – fino a 30 gen 22

D-Link DCS-8600LH Telecamera di Sorveglianza da Esterno Full Hd, Audio Bidirezionale, Registrazione Cloud, Rileva Suoni e Movimenti

In offerta a 84,90 € – invece di 179,99 €

sconto 53% – fino a 30 gen 22

D-Link DGS-108 Switch 8 Porte Gigabit, Struttura in Metallo, Nero/Antracite

In offerta a 28,90 € – invece di 39,99 €

sconto 28% – fino a 30 gen 22

D-Link DIR-X1550 Router EXO AX1500 Wi-Fi 6 Mesh con porta WAN e 4 porte LAN, MU-MIMO, gestione della banda SmartConnect. Si integra con Amazon Alexa e Gooogle Assistant.

In offerta a 69,90 € – invece di 109,90 €

sconto 36% – fino a 30 gen 22

Manfrotto 394 Adattatore Universale e Piastra Rapida per Testa, Nero

In offerta a 57,30 € – invece di 82,99 €

sconto 31% – fino a 30 gen 22

Manfrotto LL LR822 Skylite Telaio in Alluminio

In offerta a 136,50 € – invece di 175,99 €

sconto 22% – fino a 30 gen 22

Manfrotto 209 Treppiede da Tavolo Senza Testa, Nero

In offerta a 25,50 € – invece di 31,99 €

sconto 20% – fino a 30 gen 22

Manfrotto Befree Advanced Twist, Kit Treppiede da Viaggio con Testa Fluida e Chiusura Twist, Portatile e Compatto, Treppiede in Carbonio per Fotocamere DSLR, Reflex, Mirrorless, Accessori Fotografia

In offerta a 215,60 € – invece di 330,99 €

sconto 35% – fino a 30 gen 22

Invision Supporto TV Parete per 37-65 Pollici Schermi, VESA 200x200mm a 400x400mm, Staffa TV Braccio Doppio Forte e Robusto Inclinabile Orientabile e Estensibile Funzione, Carico Max 45.5kg (EV600)

In offerta a 38,24 € – invece di 54,99 €

sconto 30% – fino a 23 gen 22

Oral-B Pro-Expert Clinic Line, 12 pezzi, Filo Interdentale per Denti Sensibili, 40 m

In offerta a 22,99 € – invece di 39,99 €

sconto 43% – fino a 3 feb 22

Oral-B Cross Action Testine Spazzolino Elettrico, Confezione da 8 pezzi, con Tecnologia CleanMaximise, Pacco adatto alla buca delle lettere Bianco

In offerta a 23,99 € – invece di 39,99 €

sconto 40% – fino a 3 feb 22

Oral-B Genius X Spazzolino Elettrico 6 Modalità di spazzolamento, Protegge le Gengive, Azione Sbiancante, Nettalingua, 1 Testina, Custodia Viaggio, Batteria Litio Idea Regalo, Bianco

In offerta a 119,99 € – invece di 199,99 €

sconto 40% – fino a 3 feb 22

Oral-B iO 8 Go Electric Spazzolino Elettrico Puizia professionale Profonda, Tecnologia Magnetica, Micro-Vibrazioni, 1 Testina, Custodia Viaggio, Batteria Litio, Idea Regalo, Special Edition, Nero

In offerta a 169,99 € – invece di 249,99 €

sconto 32% – fino a 3 feb 22

Oral-B Pro 2 2500 Spazzolino Elettrico 2 Modalità di Spazzolamento, 1 Testina, Batteria Litio, Idea Regalo, Design Special Edition, Bianco

In offerta a 39,99 € – invece di 79,99 €

sconto 50% – fino a 3 feb 22

Oral-B Pro 3-3900 Spazzolino Elettrico con 2 Spazzolini, 3 Modalità di spazzolamento, Elimina Batteri, Azione Sbiancante, Sensore di Pressione 2 Testine, Batteria Litio Idea Regalo, Bianco e Nero

In offerta a 64,99 € – invece di 129,99 €

sconto 50% – fino a 3 feb 22

Oral-B Sensitive Clean Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico, Confezione da 10 Pezzi, Pacco Adatto alla Buca delle Lettere

In offerta a 24,99 € – invece di 49,99 €

sconto 50% – fino a 3 feb 22

Oral-B Smart 4 4000N Spazzolino Elettrico Testine Oral B Cross Action, 3 Modalità di Spazzolamento, Bluetooth, 2 Testine, Azione Sbiancante Denti Batteria Litio, Idea Regalo, Black Special Edition

In offerta a 59,99 € – invece di 134,90 €

sconto 56% – fino a 3 feb 22

VITCOCO Striscia LED Bleutooth, Striscia LED Musica 15M 5050 RGB Controllata da Bluetooth+Tasti Telecomando+Interruttore, Luminosità Regolabile Nastri Led Retroilluminazione per Decorazione

In offerta a 23,99 € – invece di 39,99 €

sconto 40% – fino a 30 gen 22

Invicta Waist Bag 30 Solid Marsupio sportivo, 30 cm, 4 litri, Verde

In offerta a 21,00 € – invece di 35,00 €

sconto 40% – fino a 30 gen 22

Invicta Zaino Monviso 1 Zaino Casual, 50 cm, 34 litri, Nero

In offerta a 59,70 € – invece di 85,00 €

sconto 30% – fino a 30 gen 22

Zaino Invicta, Office Biz M, Porta Laptop 13”, Rosso, 20 Lt, Lavoro & tempo libero

In offerta a 36,70 € – invece di 66,00 €

sconto 44% – fino a 30 gen 22

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).