Offerte Amazon 21 gennaio fino al 58%: Apple, Epson, D-link, NetGear, Sandisk

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in offerta

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

”

Novità Apple iPhone 12 (128GB) – (PRODUCT)RED In offerta a 899,00 € – invece di 989,00 €

sconto 9% – fino al 21 gennaio

Novità Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular, 44 mm) Cassa in alluminio grigio siderale con Cinturino Sport nero In offerta a 499,00 € – invece di 569,00 €

sconto 12% – fino al 21 gennaio

Nuovo Apple MacBook Pro (16″, 16GB RAM, Archiviazione 512GB, Intel Core i7 a 2,6GHz) – Argento In offerta a 2299,00 € – invece di 2799,00 €

sconto 18% – fino al 21 gennaio

HUAWEI FreeBuds Pro con Adattatore Huawei AP52, Auricolari True Wireless Bluetooth con Cancellazione Intelligente del Rumore, Sistema a 3 Microfoni, Ricarica Wireless Rapida, Ceramic White In offerta a 139,00 € – invece di 179,99 €

sconto 23% – fino al 21 gennaio

Epson EcoTank ET-2720 Stampante Inkjet 3-in-1, Display LCD 3.7 cm, Stampa da Mobile, Riduci i Costi del 90%, Flaconi di Inchiostro ad Alto Rendimento In offerta a 219,99 € – invece di 300,99 €

sconto 27% – fino al 1 feb 2021

Epson EcoTank ET-16600, Stampante Multifunzione, Stampa, Scansione, Copia, Fax, Formato A3, ADF, 2 Vassoi Frontali da 250 Fogli, Wi-Fi, LCD da 10.9 cm In offerta a 879,99 € – invece di 1229,99 €

sconto 28% – fino al 1 feb 2021

Epson EcoTank ET-M1140, Stampante Bianco/Nero, Solo USB, Solo Stampante, Stampa fino a 11000 Pagine, Velocità di Stampa 20 ppm3, Vassoio da 250 Fogli, Risparmio Energetico, Flaconi Inchiostro Inclusi In offerta a 159,99 € – invece di 378,99 €

sconto 58% – fino al 1 feb 2021

OnePlus N100 Midnight Frost | Display LCD HD + da 6,52 “| 4 GB di RAM + 64 GB di spazio di archiviazione | Tripla fotocamera | Batteria da 5000 mAh | Doppia SIM | 4G | 2 anni di garanzia In offerta a 149,00 € – invece di 199,00 €

sconto 25% – fino al 31 gen 2021

D-Link DUB-M610 Hub USB di Tipo C 6 in 1, Adattatore USB C con HDMI 4K e 1080 p, 2 Porte USB 3.0 e USB 2.0, Lettore di Schede SD e MicroSD, Un USB C di Ricarica fino a 100 W In offerta a 43,80 € – invece di 54,90 €

sconto 20% – fino al 1 feb 2021

Netgear GS305E Switch Ethernet 5 porte, Switch Gigabit Smat Plus, hub ethernet desktop in metallo, Nero In offerta a 24,49 € – invece di 29,90 €

sconto 18% – fino al 31 gen 2021

NETGEAR Orbi Wifi 6 Mesh RBK753, Router Wifi 6 + 2 Satelliti, Copertura Fino a 525 m2 e 40 Dispositivi, Velocità AX4200 Triband In offerta a 629,99 € – invece di 699,90 €

sconto 10% – fino al 31 gen 2021

NETGEAR Orbi Wifi 6 Mesh RBK752, Router Wifi 6 + 1 Satellite, Copertura Fino a 350 m2 e 40 Dispositivi, Velocità AX4200 Triband In offerta a 449,99 € – invece di 499,90 €

sconto 10% – fino al 31 gen 2021

Netgear SRK60B05 Orbi Pro 5 unità WiFi Mesh, copertura negozi, bar e uffici fino a 875 mq e 200 dispositivi collegati, sostituisce gli AP In offerta a 869,99 € – invece di 1381,59 €

sconto 37% – fino al 31 gen 2021

SanDisk Ultra Chiavetta USB 3.0 da 64 GB, Fino a 130MB/s, Nero In offerta a 14,08 € – invece di 23,99 €

sconto 41% – fino al 30 gen 2021

APEMAN Action Cam A79, 4K 16MP Wi-Fi Impermeabile 40M con Telecomando e Microfono Esterno Fotocamera Subacquea Digitale, Anti-Shaking Stabilizzazione Videocamera, Time Lapse Slow Motion In offerta a 39,99 € – invece di 79,99 €

sconto 50% – fino al 24 gen 2021

CHOETECH Caricatore Wireless,Caricabatterie Wireless 7.5W Ricarica Wireless iPhone 12 Mini/12 PRO Max/11/11 PRO/XS/XR/X/8 Plus/SE 2,10W Samsung S20/S10/Note 20/S9/S8+/Note 8, 5W Airpods PRO/2,Huawei In offerta a 10,19 € – invece di 20,99 €

sconto 51% – fino al 24 gen 2021

Garmin Instinct Tactical Coyote Tan Sportwatch Ruged GPS con Funzioni Tattiche e Stealth, Schermo Alto Contrasto, Cardio al Polso, Profili Sport e Funzioni Smart, Marrone In offerta a 255,80 € – invece di 349,99 €

sconto 27% – fino al 1 feb 2021

Garmin 010-02036-10 Drive 52 EU LMT-S Navigatore 5″, Mappa Europa Completa, Aggiornamento a Vita e Servizi Live via Bluetooth, Infotraffico Live via Smartphone In offerta a 115,20 € – invece di 169,99 €

sconto 32% – fino al 1 feb 2021

Digitus DN91616U Pannello Patch 19″ Non Schermato UTP 16 Porte 8 Poli Rj45 per Reti Categoria 6, 1 Unità In offerta a 27,80 € – invece di 35,79 €

sconto 22% – fino al 1 feb 2021

Digitus DN91624SSLSH Pannello Patch 24 Porte Cat6 0,5 Unità Schermato In offerta a 55,00 € – invece di 90,48 €

sconto 39% – fino al 1 feb 2021

Zaino Extra Fit Seven Winged, 31 Lt, Blu, Doppio Scomparto, Scuola & Tempo Libero, 41 cm In offerta a 37,80 € – invece di 69,90 €

sconto 46% – fino al 1 feb 2021

Zaino Multifunzionale Jackpack, 32 Lt, Azzurro, 2in1 staccabile e indossabile, 40 cm In offerta a 37,20 € – invece di 64,90 €

sconto 43% – fino al 1 feb 2021

Zaino Estensibile SJ Gang, Facce da SJ, Rosa, Scuola Elementare e Medie In offerta a 35,20 € – invece di 69,90 €

sconto 50% – fino al 1 feb 2021

Panasonic KX-TU446EXR Telefono Cellulare Facilitato, Compatibile con Apparecchi Acustici, Ottimale per Anziani, Pulsanti Grandi Retroilluminati, Ampio Display, 600 Ore di Autonomia, Rosso In offerta a 63,00 € – invece di 89,99 €

sconto 30% – fino al 1 feb 2021

Eastpak Warehouse + Borsone, 81 cm, 135 L, Grigio (Sunday Grey) In offerta a 64,90 € – invece di 110,00 €

sconto 41% – fino al 1 feb 2021

Eastpak Container 65 + Borsone, 65 cm, 72 L, Grigio (Black Denim) In offerta a 84,50 € – invece di 120,00 €

sconto 30% – fino al 1 feb 2021

Eastpak Container 65 + Borsone, 65 cm, 72 L, Blu (Cloud Navy) In offerta a 73,00 € – invece di 120,00 €

sconto 39% – fino al 1 feb 2021

160 capsule compatibili Nescafè Dolce gusto CREMOSO più – 10 confezione da 16 capsule In offerta a 26,22 € – invece di 40,00 €

sconto 34% – fino al 21 gen 2021

Gillette Fusion 5 Lamette di Ricambio per Rasoio Uomo per una Rasatura Scorrevole, Confezione da 12 Lamette In offerta a 26,99 € – invece di 34,99 €

sconto 23% – fino al 21 gen 2021

Gillette Fusion5 Proglide Lamette di Ricambio per Rasoio, Confezione da 10 Lamette e 1 Manico Gratis In offerta a 24,99 € – invece di 31,99 €

sconto 22% – fino al 21 gen 2021

Gillette Fusion ProGlide Styler Rasoio Regolabarba 3 in 1, Confezione da 3 Lamette + 3 Regolatori di Lunghezza Intercambiabili, Regola, Rade e Rifinisce In offerta a 19,99 € – invece di 26,99 €

sconto 26% – fino al 21 gen 2021

Gillette Fusion5 Proshield Chill Lamette di Ricambio per Rasoio, 6 Lamette e 1 Manico Gratis In offerta a 24,99 € – invece di 31,99 €

sconto 22% – fino al 21 gen 2021

Gillette Sensor3 Confort Rasoi Uomo Usa e Getta, Maxi Formato da 30 Rasoi di cui 12 Gratis In offerta a 19,99 € – invece di 26,99 €

sconto 26% – fino al 21 gen 2021

Gillette Fusion5 ProGlide Rasoio Da Uomo Set Regalo Premium – 4 Lame + Supporto Magnetico – Imballaggio Riciclabile – Nero – Rasoio In Edizione Limitata Luxury, Idea Regalo S. Valentino In offerta a 19,99 € – invece di 29,99 €

sconto 33% – fino al 21 gen 2021

King C. Gillette Kit Regalo Rasoio di Sicurezza + 5 Lamette + Gel Trasparente 150ml + Detergente Viso E Barba 350ml, Idea Regalo S. Valentino In offerta a 29,99 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino al 21 gen 2021

Oral-B CrossAction Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico con Tecnologia CleanMaximiser, Confezione da 4 Pezzi In offerta a 14,50 € – invece di 19,99 €

sconto 27% – fino al 1 feb 2021

Oral-B CrossAction Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico Edizione Nera con Tecnologia CleanMaximiser, Confezione da 5 Pezzi In offerta a 18,60 € – invece di 24,99 €

sconto 26% – fino al 1 feb 2021

Oral-B Pro 2 2000 Spazzolino Elettrico Ricaricabile, Manico Bianco, 1 Testina Sensi UltraThin In offerta a 39,50 € – invece di 79,90 €

sconto 51% – fino al 1 feb 2021

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).