Offerte Amazon 21 luglio fino al 52%: Hue, tado*, Eufy, iRobot, Ecovacs, Intex, Samsung

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

ancora in sconto

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Charmast Mini Power Bank 10000mAh Quick Charge 3.0 USB C Battery Pack PD 18W Power Delivery Caricatore Portatile USB C per Samsung Huawei In offerta a 13,00 € – invece di 24,99 €

sconto 48% con Coupon Speciale = checkbox – fino al 21 luglio

meross Smart Lampada 2020 da Comodino a LED Intelligente, Compatibile con Alexa, Google e SmartThings, Luce Notturna Bambini Dimmerabile, per Camera da Letto, Soggiorno, con Cavo USB, Senza Hub [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 14,49 € – invece di 28,99 €

sconto 50% con Coupon Speciale = checkbox – fino al 21 luglio

Samsung HW-S40T/ZF Soundbar da 100W, Bluetooth, 2.0 Canali, Smart Sound, Nero In offerta a 99,00 € – invece di 199,00 €

sconto 50% – fino al 21 luglio

Altoparlante da esterni Anker Soundcore Motion Boom con driver in titanio, tecnologia BassUp, impermeabile IPX7, riproduzione 24 h, altoparlante Bluetooth portatile per esterni, campeggio In offerta a 79,99 € – invece di 99,99 €

sconto 20% – fino al 21 luglio

Samsung UE65AU9079UXZT Smart TV 65″ Crystal UHD 4K, Processore Crystal 4K, HDR, OTS Lite, Multiview, Wi-Fi, AirSlim design, Nero, 2021, Alexa e Google Assistant integrati In offerta a 949,00 € – invece di 1199,00 €

sconto 21% – fino al 31/07/21

Philips Lighting Hue White Ambiance Lampadine LED Connesse, con Bluetooth, da Luce Bianca Calda a Fredda, Attacco E27, 8.5 W, 2 Pezzi, Dispositivo Certificato per gli umani In offerta a 35,28 € – invece di 44,90 €

sconto 21% – fino al 30/07/21

TP-Link Tapo C310 Telecamera Wi-Fi Esterno FHD 1296P, Telecamera IP di Sorveglianza, Notifiche in Tempo Reale, Visione Notturna fino 30m, Impermeabile IP66, 2 Vie Audio, Compatibile con Alexa In offerta a 36,90 € – invece di 44,90 €

sconto 18% – fino al 25/07/21

tado° Kit Base Termostato Intelligente Cablato V3+, Gestione smart del riscaldamento, Installazione fai-da-te, compatibile anche con impianto a pavimento idronico, con Alexa, Siri e Google Assistant In offerta a 149,99 € – invece di 199,99 €

sconto 25% – fino al 25/07/21

tado° Termostato Intelligente wireless Kit di Base V3+, Gestione intelligente del riscaldamento, Progettato in Germania, compatibile con Alexa, Siri & Assistente Google In offerta a 169,99 € – invece di 229,99 €

sconto 26% – fino al 25/07/21

tado° Controllo Climatizzazione Intelligente V3 + Supporto da Tavolo, Accessorio per il Termostato Intelligente Wireless, il Sensore di Temperatura Wireless o il Controllo Climatizzazione Intelligente In offerta a 89,99 € – invece di 124,98 €

sconto 28% – fino al 25/07/21

Nuki Combo 2.0 Smart Lock e Bridge Serratura elettronica bluetooth, sensor della porta, apriporta con wifi, semplice installazione, Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Home, Nuki Smart Home In offerta a 228,59 € – invece di 269,00 €

sconto 15% – fino al 25/07/21

Somfy 2401507 Indoor Camera, Telecamera di Sorveglianza Domestica Intelligente WiFi con Protezione Privacy, Compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant In offerta a 144,00 € – invece di 169,00 €

sconto 15% – fino al 25/07/21

NEBULA Anker Capsule, Mini-proiettore Portatile Wi-Fi Intelligente, 100 ANSI Lumen, Altoparlante 360°, proiettore cinematografico, Immagine da 100?, 4 Ore di Video, intrattenimento Domestico In offerta a 239,99 € – invece di 299,99 €

sconto 20% – fino al 26/07/21

Philips NPX442 NeoPix Easy 2+, Proiettore compatto Risoluzione HD 720p reale, Lettore multimediale, Correzioni di immagini multiple, HDMI e VGA, grigio In offerta a 127,99 € – invece di 149,99 €

sconto 15% – fino al 31/07/21

Philips PicoPix Max One, proiettore mobile, Ultra luminoso e portatile, LED 4 canali, Full HD, durata batteria 5 ore, Altoparlante incorporato, HDMI, USB-C, nero In offerta a 529,99 € – invece di 549,99 €

sconto 4% – fino al 31/07/21

iRobot Roomba i3152 Robot aspirapolvere connesso, due spazzole in gomma multisuperficie, suggerimenti personalizzati, compatibile con assistente vocale, tecnologia Imprint, grigio/blu In offerta a 399,99 € – invece di 449,00 €

sconto 11% – fino al 31/07/21

iRobot Roomba e5154 Robot Aspirapolvere, Sistema ad Alte Prestazioni con Dirt Detect e Spazzole Tangle-Free, per Pavimenti e Tappeti, Adatto per i Peli degli Animali Domestici, Wi-Fi, Argento In offerta a 269,99 € – invece di 499,00 €

sconto 46% – fino al 31/07/21

Robot Aspirapolvere ECOVACS DEEBOT OZMO920, 2-in-1 Aspira e Lava con Tecnologia Laser LDS Smart Navi 3.0, Mappatura Multi Piano, Barriere Virtuali, Controllo APP & Alexa In offerta a 297,48 € – invece di 349,98 €

sconto 15% – fino al 25/07/21

ECOVACS Robot Aspirapolvere Lavapavimenti DEEBOT N8+, Aspirapolvere Robot con Svuotamento Automatico, Navigazione Laser LDS, Mappatura Multilivello, Controllo App & Alexa, Pulizia Peli Animali In offerta a 509,98 € – invece di 599,98 €

sconto 15% – fino al 25/07/21

ECOVACS Deebot U2 Pro Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, accessorio per animali domestici incluso, fino a 150 min di attività, controllo tramite app, Alexa In offerta a 229,48 € – invece di 269,98 €

sconto 15% – fino al 25/07/21

Telecamera wifi esterno batteria eufy Security eufyCam 2C, 180 giorni di durata della batteria, HD 1080p, impermeabilità IP65, visione notturna, compatibile con Alexa, nessun costo mensile In offerta a 169,99 € – invece di 199,99 €

sconto 15% – fino al 25/07/21

Telecamera wi-fi interno eufy Security 2K, videosorveglianza domestica, AI per il riconoscimento di persone/animali, assistenza vocale, visione notturna, non richiede HomeBase, microSD non inclusa In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino al 25/07/21

EZVIZ C6CN Telecamera di Sorveglianza 1080p, Telecamera Wi-Fi Interno, Copertura visiva a 360°, Audio Bidirezionale, Maschera Intelligente della Privacy, Tracciamento del Movimento, Cloud, Alexa In offerta a 40,99 € – invece di 69,99 €

sconto 41% – fino al 25/07/21

EZVIZ C3WN Telecamera WiFi Esterno 1080p Nuova Versione Videocamera Sorveglianza da Esterno con Visione Notturna Fino a 30M, Doppia Antenna Wi-Fi, Notifiche in Tempo Reale, IP66, Compatibile con Alexa In offerta a 52,49 € – invece di 69,99 €

sconto 25% – fino al 25/07/21

EZVIZ ezTube Telecamera IP Wi-Fi da Esterno 1080p, Videocamera di Sorveglianza con Visione Notturna fino a 30 m, Sistema d’Allarme con Luce Stroboscopica e Sirena, Compatibile con Alexa In offerta a 50,99 € – invece di 99,99 €

sconto 49% – fino al 25/07/21

EZVIZ ezCube Pro Telecamera 1080p Videocamera Sorveglianza Interno Wifi ip Camera con Ottima Visione Notturna Avviso del Movimento Audio Bidirezionale Compatibile con Alexa Google Home In offerta a 31,49 € – invece di 50,00 €

sconto 37% – fino al 25/07/21

EZVIZ C6W Telecamera wi-fi interno 2K Telecamera Wi-Fi con obiettivo motorizzato 4MP, Visione panoramica a 360°, Visione notturna, Audio Bidirezionale, Compatibilie con Alexa, Rilevamento di persone In offerta a 78,99 € – invece di 99,99 €

sconto 21% – fino al 25/07/21

EZVIZ C1 Mini Telecamera di Sorveglianza 1080p, Telecamera WiFi Interno, Compatibile con Alexa, IP Camera per Bambini con Sensore Rilevamento Movimento, Audio Bidirezionale, Visione Notturna In offerta a 31,49 € – invece di 39,99 €

sconto 21% – fino al 25/07/21

EZVIZ C3A 1080p Telecamera di Videosorveglianza, Kit da 3 Telecamere a Batteria con Base W2D, Rilevamento di Movimento PIR, Audio 2 Vie, Visione Notturna, Impermeabile IP65, Compatibile con Alexa In offerta a 304,49 € – invece di 349,91 €

sconto 13% – fino al 25/07/21

EZVIZ C1 Mini Telecamera di Sorveglianza 720p,Telecamera WiFi Interno,Compatibile con Alexa,IP Camera per Bambini con Sensore Rilevamento Movimento,Audio Bidirezionale,Visione Notturna,Notifiche Push In offerta a 24,49 € – invece di 29,99 €

sconto 18% – fino al 25/07/21

EZVIZ LC1C Telecamera Wi-Fi di Sorveglianza con Luce per Esterno 1080p, Illuminazione Faretti LED 2000 Lumen, Sensore PIR, Audio Bidirezionale, Visione Notturna, Bianco In offerta a 133,99 € – invece di 169,99 €

sconto 21% – fino al 25/07/21

EZVIZ LC1C Telecamera Wi-Fi di Sorveglianza con Luce per Esterno 1080p, Illuminazione Faretti LED 2000 lumen, Sensore PIR, Audio Bidirezionale, Visione Notturna, Nero In offerta a 133,99 € – invece di 169,99 €

sconto 21% – fino al 25/07/21

Iotty I3 Interruttore Intelligente wifi Smart per luci e cancelli, compatibile con Google, Alexa, Siri e IFTTT, Controllo Remoto da App IOS e Android, placca touch in vetro temperato retroilluminato. In offerta a 63,90 € – invece di 84,24 €

sconto 24% – fino al 25/07/21

Iotty I3 Interruttore Intelligente wifi Smart per luci e cancelli, nero, compatibile con Google, Alexa, Siri e IFTTT, Controllo Remoto da App IOS e Android, placca touch in vetro retroilluminato. In offerta a 63,90 € – invece di 79,99 €

sconto 20% – fino al 25/07/21

ISE Tapis Roulant Pieghevole Elettrico, Motore DC 750W, 10 km/h , Salvaspazio, Silenzioso, ideale per Casa/Ufficio, SY-1001 In offerta a 239,90 € – invece di 299,99 €

sconto 20% – fino al 25/07/21

Avvitatore ad Impulsi, TECCPO 350Nm Avvitatori a Massa Battente 18V, 4.0Ah Batteria, 3x Chiavi A Bussola, Mandrino 13mm (1/2″), Impulsi/min 0-3000, con Valigetta Rigida In offerta a 101,13 € – invece di 209,99 €

sconto 52% – fino al 25/07/21

Intex 64765 Materasso Matrimoniale Gonfiabile, Blu, 152x203x25 cm In offerta a 27,50 € – invece di 35,48 €

sconto 22% – fino al 25/07/21

Intex 64412 Materasso Classic Singolo Comfort Plush Elevated, Bicolor, con Pompa Interna, 99 x 191 x 46 cm In offerta a 51,40 € – invece di 68,27 €

sconto 25% – fino al 25/07/21

Intex Airbed Materasso Deluxe Classic Matrimoniale Dura Beam con Tecnologia Fiber Tech, Tinta Unita, Multicolore, 152 x 203 x 25 cm In offerta a 16,50 € – invece di 33,99 €

sconto 51% – fino al 25/07/21

Intex 64126 Materasso Classic Matrimoniale Dura Beam, con Tecnologia Fiber Tech, Pompa Elettrica Incorporata, 152 x 203 x 46 cm In offerta a 44,20 € – invece di 62,00 €

sconto 29% – fino al 25/07/21

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).