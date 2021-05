Offerte Amazon 21 maggio fino al 67%: Xiaomi, iRobot, Amazfit, Hisense

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

EasyULT Adattatore USB C a USB 3.0 [4 Pezzi], Adattatore Tipo-C a USB A con OTG Connettore Alta velocità Compatible per Galaxy S8/LG Q8/OnePlus 5T/Honor 9 e Altri Dispositivi USB C (Nero)

In offerta a 2,99 € – invece di 4,99 €

sconto 40% – fino al 21 maggio

Click qui per approfondire

STN (16PCS Compatibile con Xiaomi Mi Band 5 Smart Strap,Cinturini di Ricambio in Silicone per Xiaomi Mi Band 5 Smart Bracelet Cinturino Display a Colori NFC

In offerta a 4,49 € – invece di 8,49 €

sconto 47% – fino al 21 maggio

Click qui per approfondire

Xiaomi Mi 10T Pro Smartphone 16.9 cm (6.67″), 8 GB + 256 GB, Dual SIM, 5G, USB Type-C, 5000 mAh, Argento (Lunar Silver) – Italia, Germania, F…

In offerta a 413,00 € – invece di 649,90 €

sconto 36% – fino al 21 maggio

Click qui per approfondire

Crucial BX500 240 GB CT240BX500SSD1 fino a 540 MB/s, SSD Interno, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici

In offerta a 32,50 € – invece di 40,25 €

sconto 19% – fino al 21 maggio

Click qui per approfondire

HAISSKY Fascia da Braccio con Borsa Airpods, Fascia Sportiva da Braccio Porta Cellulare Braccio Portacellulare Armband per iPhone 12 Pro/11 Pro/11/XR/XS/X Galaxy S20/S10/S9/S8 Fino a 6,5″

In offerta a 11,69 € – invece di 12,99 €

sconto 10% – fino al 21 maggio

Click qui per approfondire

[Nuovo]TP-Link M7000 Mobile WiFi 4G LTE Cat4, Velocità di Download 150Mbps, Modem WiFi con sim, Batteria Ricaricabile, Nessuna Configurazione Necessaria, Vincitore del premio red dot design

In offerta a 40,99 € – invece di 48,99 €

sconto 16% – fino al 21 maggio

Click qui per approfondire

WD 4TB Elements Portable, Hard Disk Esterno Portatile, USB 3.0

In offerta a 88,45 € – invece di 132,99 €

sconto 33% – fino al 21 maggio

Click qui per approfondire

Kingston DataTraveler 100 G3-DT100G3/128GB USB 3.0, PenDrive, 128 GB, 1 Pezzo, Nero

In offerta a 15,77 € – invece di 17,99 €

sconto 12% – fino al 21 maggio

Click qui per approfondire

TP-Link Telecamera Wi-Fi Interno, Videocamera sorveglianza 1080P, Visione Notturna, Audio Bidirezionale, Notifiche in tempo reale del sensore di movimento(Tapo C200)

In offerta a 29,99 € – invece di 39,90 €

sconto 25% – fino al 21 maggio

Click qui per approfondire

Hisense 40AE5500F Smart TV LED FULL HD 1080p 40″, Bezelless, USB Media Player, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2020]

In offerta a 289,00 € – invece di 349,00 €

sconto 17% – fino al 30 mag 2021

Click qui per approfondire

iRobot Roomba 605 Robot Aspirapolvere, Sistema di Pulizia ad Alte Prestazioni, Adatto a Pavimenti e Tappeti, Ottimo per i Peli degli Animali Domestici, 33 watt, Autonomia fino a 1 ora, Bianco

In offerta a 189,90 € – invece di 229,37 €

sconto 17% – fino al 23 mag 2021

Click qui per approfondire

Huawei Cp12S 12000 40W Supercharge Power Bank, Bianco

In offerta a 23,60 € – invece di 34,95 €

sconto 32% – fino al 30 mag 2021

Click qui per approfondire

Microsoft Wireless Mobile Mouse 4000, Accessori PC, Windows/Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Nero

In offerta a 28,99 € – invece di 34,90 €

sconto 17% – fino al 29 mag 2021

Click qui per approfondire

Cuffie Wireless Bluetooth Over-Ear Beoplay H9 3a Gen. Bang & Olufsen (Versione esclusiva Amazon) – Active Noise Cancellation, Transparency Mode, Bottone per Assistenti Vocali, Argilla Bright

In offerta a 425,00 € – invece di 500,00 €

sconto 15% – fino al 30 mag 2021

Click qui per approfondire

Cuffie Wireless Bluetooth Over-Ear Beoplay H9 3a Gen. Bang & Olufsen (Versione esclusiva Amazon) – Active Noise Cancellation, Transparency Mode, Bottone per Assistenti Vocali, Matte Black

In offerta a 425,00 € – invece di 500,00 €

sconto 15% – fino al 30 mag 2021

Click qui per approfondire

Amazfit T-Rex Smartwatch Braccialetto Orologio Sportivo Sonno Monitor Notifica Chiamata e Messaggio 14 modalità Sport per Andriod iOS

In offerta a 118,91 € – invece di 139,99 €

sconto 15% – fino al 23 mag 2021

Click qui per approfondire

YAMAY Smartwatch Orologio Fitness Donna Uomo Smart Watch Android iOS Contapassi Cardiofrequenzimetro da polso Orologio Sportivo Bluetooth Touch Conta Calorie Activity Tracker IP68 con Cronometri

In offerta a 33,99 € – invece di 59,99 €

sconto 43% – fino al 23 mag 2021

Click qui per approfondire

Lampada da Scrivania a LED TaoTronics, Lampada da Tavolo, Lampada per Ufficio Dimmerabile con Controllo Touch e 5 Modalità di Illuminazione, Bianco

In offerta a 20,39 € – invece di 29,99 €

sconto 32% – fino al 23 mag 2021

Click qui per approfondire

Trapano Avvitatore Batteria, TECCPO Avvitatore Batteria 180Nm Trapani Combinati 18V (2×2.0Ah Batteries+30min Caricatore Rapido+13mm Mandrino Metallico Autoserrante+35 Accessori)

In offerta a 135,99 € – invece di 199,99 €

sconto 32% – fino al 23 mag 2021

Click qui per approfondire

Seghetto Alternativo a Batteria, TECCPO 2 × 2.0Ah Batterie 18V, 1 Ora Ricarica Rapida, Illuminazione LED, 0~2300 RPM, Angolo di Taglio da ±45°, Sega Elettrico con 6 Lame, Scatola Rubusta – TDJA22P

In offerta a 92,64 € – invece di 149,99 €

sconto 38% – fino al 23 mag 2021

Click qui per approfondire

BONTEC Supporto Piedistallo TV per schermi LED LCD Plasma da 22-65 pollici, Supporto da Tavolo per TV Max. VESA 800 x400mm, Capacità massima di peso: 50kg

In offerta a 22,09 € – invece di 27,99 €

sconto 21% – fino al 23 mag 2021

Click qui per approfondire

BONTEC Braccio Monitor Singolo per Schermo LED LCD da 13 a 32 Pollici, Ergonomica Inclinazione e Rotazione Braccio Monitor Scrivania con Morsetto, Dimensioni VESA: 75×75-100×100 mm

In offerta a 28,89 € – invece di 35,99 €

sconto 20% – fino al 23 mag 2021

Click qui per approfondire

BONTEC Staffa TV a Parete per TV LCD LED plasma e Curvi da 37-70 pollici, Inclinabile Supporto da Parete per TV, Max VESA 600x400mm, Supporto Ultra Resistente 60 kg, con Cavo HDMI da 1,8m e Fascette

In offerta a 20,39 € – invece di 27,99 €

sconto 27% – fino al 23 mag 2021

Click qui per approfondire

TomTom Via 62 Navigatore Satellitare per Auto, Display da 6 Pollici, Mappe Europa 49, Chiamate in Vivavoce (Versione Italia), Nero/Antracite

In offerta a 129,90 € – invece di 199,90 €

sconto 35% – fino al 22 mag 2021

Click qui per approfondire

pandoo tazza da caffè da viaggio 100% biologica. Per caffè, bevande, in bambù. Sicura per gli alimenti, lavabile in lavastoviglie

In offerta a 6,79 € – invece di 11,99 €

sconto 43% – fino al 23 mag 2021

Click qui per approfondire

Medisana BS 445 Connect, Bilancia Digitale per Analisi Corporea 180 Kg, Bilancia Personale per La Misurazione del Grasso Corporeo, Acqua Corporea, Massa Muscolare e Peso Osseo con App

In offerta a 26,99 € – invece di 79,95 €

sconto 66% – fino al 28 mag 2021

Click qui per approfondire

Meliconi Facile 5.1 LED telecomando universale 5 in 1 con corpo in gomma e tastiera retroilluminata. Ideal eper Tv Smart. Assistenza telefonica. Aggiornabile via Web

In offerta a 18,10 € – invece di 26,24 €

sconto 31% – fino al 30 mag 2021

Click qui per approfondire

Cluedo Junior, Il caso del giocattolo rotto (gioco in scatola, Hasbro Gaming, Versione in Italiano)

In offerta a 17,60 € – invece di 22,99 €

sconto 23% – fino al 30 mag 2021

Click qui per approfondire

Hasbro Gaming Monopoly Arcade Pac-Man Gioco in scatola per bambini dagli 8 anni in su

In offerta a 26,30 € – invece di 39,99 €

sconto 34% – fino al 30 mag 2021

Click qui per approfondire

Hasbro Gaming Tiger Electronics – Transformers Generation 2, Console Videogame tascabile

In offerta a 19,80 € – invece di 24,90 €

sconto 20% – fino al 30 mag 2021

Click qui per approfondire

Cuffie da gioco Fnatic REACT + per esport con driver da 53 mm, audio surround 7.1 e scheda audio USB avanzata [Compatibile con Windows]

In offerta a 80,74 € – invece di 99,99 €

sconto 19% – fino al 23 mag 2021

Click qui per approfondire

Cuffie da gioco Fnatic REACT per PS4/PC con driver da 53 mm, audio stereo e controlli in linea, di tipo Over-Ear con padiglioni in Soft Memory, per PC/Xbox One/Disposotivi Mobili/Switch/Mac

In offerta a 64,99 € – invece di 84,99 €

sconto 24% – fino al 23 mag 2021

Click qui per approfondire

Tamron F053Sf Ob 35 Mm F2.8 di Iii Sony e

In offerta a 199,00 € – invece di 599,00 €

sconto 67% – fino al 17 lug 2021

Click qui per approfondire

Tamron, F051, 24mm F/2.8 Di III OSD M 1:2 (SONY E-MOUNT)

In offerta a 199,00 € – invece di 599,00 €

sconto 67% – fino al 17 lug 2021

Click qui per approfondire

HOMCOM Scrivania Computer con Libreria Salvaspazio Porta PC per Ufficio Studio in Legno120x55x120cm

In offerta a 71,16 € – invece di 79,95 €

sconto 11% – fino al 21 mag 2021

Click qui per approfondire

homcom Armadietto Angolare Bagno in Acciaio Anta a Specchio Chiusura Magnetica 3 Ripiani Salvaspazio 60x30x18.4cm

In offerta a 53,56 € – invece di 64,95 €

sconto 18% – fino al 21 mag 2021

Click qui per approfondire

homcom Cassettiera Cameretta Bambini, Mobile Porta Giocattoli con 3 Cassetti in Legno, Bianco e Rosa (90x42x80cm)

In offerta a 124,76 € – invece di 159,95 €

sconto 22% – fino al 21 mag 2021

Click qui per approfondire

Marchio Amazon – Movian Lijoki – Mobile TV, 185 x 42 x 31 cm (L x P x A), colore quercia e bianco

In offerta a 117,90 € – invece di 139,99 €

sconto 16% – fino al 30 mag 2021

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).