Offerte Amazon 21 marzo fino al 50% su Apple, WD, DJI, Xiaomi, tado

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1559,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 899,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte In offerta a 1199,99 € – invece di 1529,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Galassia In offerta a 1199,99 € – invece di 1529,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Galassia In offerta a 1559,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 13 (512GB) – Rosa In offerta a 1069,42 € – invece di 1289,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Argento In offerta a 1179,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Galassia In offerta a 1109,99 € – invece di 1309,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 999,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Galassia In offerta a 999,99 € – invece di 1179,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 989,99 € – invece di 1179,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 889,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (512 GB) – Galassia In offerta a 1299,99 € – invece di 1419,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 iPad Pro 11″ (Wi-Fi, 128GB) – Grigio siderale (4ª generazione) In offerta a 969,00 € – invece di 1069,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm) Smartwatch con cassa in alluminio color galassia con Cinturino Sport color galassia – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 457,00 € – invece di 549,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 44mm) Smartwatch con cassa in alluminio color argento con Cinturino Sport bianco – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 299,99 € – invece di 349,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Pencil (seconda generazione) In offerta a 115,00 € – invece di 149,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods Pro (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 245,00 € – invece di 299,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Auricolari EarPods con connettore Lightning In offerta a 15,56 € – invece di 19,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

aaa

imuto Container-X Laptop Power Bank, Batteria Esterna da 26800 mAh, Caricatore Portatile con 4 Porte, 100 W di Uscita/Ingresso, Compatibile con Computer Portatile, Tablet, Telefono Cellulare

In offerta a 99,99 € – invece di 119,99 €

sconto 17% – fino a scadenza sconsciuta

Click qui per approfondire

WD Blue SN570 2TB High-Performance M.2 PCIe NVMe SSD, con velocità di lettura fino a 3500 MB/s

In offerta a 121,75 € – invece di 155,23 €

sconto 22% – fino a scadenza sconsciuta

Click qui per approfondire

DJI Mini 3 Fly More Combo – Mini drone con fotocamera leggero e pieghevole con video in 4K HDR, autonomia di 38 minuti, Riprese verticali native e funzioni intelligenti

In offerta a 658,00 € – invece di 778,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconsciuta

Click qui per approfondire

SteelSeries QcK Edge Mouse pad da gioco in tessuto, Bordi con impunturatura antisfilacciamento, Ottimizzato per sensori di gioco, Dimensioni M (320mm x 270mm x 2mm)

In offerta a 12,99 € – invece di 19,99 €

sconto 35% – fino a 29 mar 23

Click qui per approfondire

SteelSeries QcK Hard Mouse pad da gioco, Rugosità superficiale migliorata, Ottimizzato per sensori di gioco, Resistente struttura multistrato, Dimensioni M (320mm x 270mm x 3mm)

In offerta a 19,99 € – invece di 29,99 €

sconto 33% – fino a 29 mar 23

Click qui per approfondire

SteelSeries Sensei Ten Mouse da Gaming, Sensore Ottico Truemove Pro da 18.000 CPI, Design Ambidestro, 8 Pulsanti Programmabili, Cablata, Nero

In offerta a 39,99 € – invece di 79,99 €

sconto 50% – fino a 29 mar 23

Click qui per approfondire

SteelSeries Stratus+ Bluetooth Controller di gioco per Android e Windows – 90 ore di batteria – Grilletti a effetto Hall – Thumbstick ALPS

In offerta a 49,99 € – invece di 69,99 €

sconto 29% – fino a 29 mar 23

Click qui per approfondire

SteelSeries QcK Prism Cloth 3XL Mouse pad da gioco, Illuminazione RGB a 2 zone, Illuminazione in tempo reale, Ottimizzato per sensori di gioco, Dimensioni 3XL (1220mm x 590mm x 2mm)

In offerta a 79,99 € – invece di 109,99 €

sconto 27% – fino a 29 mar 23

Click qui per approfondire

Xiaomi Redmi Buds 3 Lite Auricolari – Cuffie Bluetooth 5.2 Wireless, Xiaomi Cuffiette in Ear Senza Fili Stereo Hi-Fi Riduzione del Rumore, Funzionament touch, Bassa Latenza di gioco,18 Ore

In offerta a 23,99 € – invece di 31,99 €

sconto 25% – fino a 26 mar 23

Click qui per approfondire

W-KING 100W Cassa Bluetooth Potente V5.3, IPX6 Cassa Bluetooth Portatile Grande per Feste Impermeabile Con Bassi Profondi/110dB Suono Enorme/DSP/Luci/Slot per Microfono e Chitarra/Adattatore Incluso

In offerta a 231,99 € – invece di 399,99 €

sconto 42% – fino a 26 mar 23

Click qui per approfondire

W-KING Cassa Bluetooth, 60W Casse Bluetooth Potente, 40 Ore di Riproduzione, Batteria ad alta capacità, impermeabile Speaker Bluetooth Portatile Microfono, Altoparlante Bluetooth, Carta di TF (D9-1)

In offerta a 89,99 € – invece di 139,99 €

sconto 36% – fino a 26 mar 23

Click qui per approfondire

W-KING Cassa Bluetooth, 70W Cassa Bluetooth Potente con LED, Bassi Profondi e Audio Stereo, 42 Ore Riproduzione/ IPX6 Impermeabile/Power Bank, Altoparlante Bluetooth per Microfono/Micro SD

In offerta a 118,99 € – invece di 179,99 €

sconto 34% – fino a 26 mar 23

Click qui per approfondire

tado° BASIC Testa Termostatica Intelligente, set da 3, Accessorio aggiuntivo per il controllo multi-stanza, Gestione intelligente del riscaldamento, Valvola termostatica wifi, Termovalvole wireless

In offerta a 148,80 € – invece di 199,99 €

sconto 26% – fino a 1 apr 23

Click qui per approfondire

TRYONE Porta Cellulare, Supporto Cellulare Letto – Collo Oca Supporto Regolabile per iPhone, Telefono, Samsung, Huawei, Switch, Google Pixel e Smartphone, Lunghezza Complessiva 90cm/35 Pollic

In offerta a 14,39 € – invece di 22,99 €

sconto 37% – fino a 26 mar 23

Click qui per approfondire

TRYONE Supporto Cellulare, Porta Cellulare da Tavolo Letto – Collo Oca Supporto Regolabile per iPhone, Telefono, Samsung, Huawei, Google Pixel e Altri Smartphone, Lunghezza Complessiva 90cm/35 Pollic

In offerta a 16,79 € – invece di 22,99 €

sconto 27% – fino a 26 mar 23

Click qui per approfondire

UGREEN Caricatore USB C 30W per Google Pixel 7 Pro Pixel 6a, Dji Mini 3, Caricabatterie USB C Retrocompatibile 25W/20W per iPad Pro/Air/Mini 2022, iPhone 14 Pro Max/13/12 SE 2022, Galaxy S23/S22

In offerta a 16,99 € – invece di 19,99 €

sconto 15% – fino a 22 mar 23

Click qui per approfondire

UGREEN Nexode 65W Caricatore USB C GaN Tech, Caricabatterie USB 3 Porte, Alimentatore USB C Compatibile MacBook Air, iPhone 14/13, iPad, Galaxy S23 Ultra/S23+/S22, Google Pixel 7 Pro, Steam Deck

In offerta a 42,49 € – invece di 49,99 €

sconto 15% – fino a 26 mar 23

Click qui per approfondire

BENFEI Adattatore da USB-C a VGA, Thunderbolt 3 (USB tipo C) a VGA maschio a femmina, compatibile con Apple New MacBook [2019,2018,2017,2016]

In offerta a 11,04 € – invece di 19,99 €

sconto 45% – fino a 26 mar 23

Click qui per approfondire

BENFEI Cavo da HDMI a VGA, cavo placcato oro 1,8 m Solo da HDMI di computer / laptop a monitor / TV VGA, non bidirezionale

In offerta a 8,67 € – invece di 15,45 €

sconto 44% – fino a 26 mar 23

Click qui per approfondire

BENFEI Cavo da USB C (Thunderbolt 3) a HDMI 4K, cavo 1,8 M USB-C a HDMI placcato in oro (solo compatto con dispositivi USB C che supportano la modalità DisplayPort Alt)

In offerta a 10,61 € – invece di 16,99 €

sconto 38% – fino a 26 mar 23

Click qui per approfondire

BENFEI Cavo DisplayPort a VGA 1,8 m, 2 Confezioni adattatore da porta display VGA da maschio a maschio, cavo placcato in oro per Lenovo, Dell, HP, ASUS e altri marchi

In offerta a 16,99 € – invece di 25,99 €

sconto 35% – fino a 26 mar 23

Click qui per approfondire

BENFEI Cavo DisplayPort a VGA 1,8 m, adattatore da porta display VGA da maschio a maschio, cavo placcato in oro per Lenovo, Dell, HP, ASUS e altri marchi

In offerta a 9,89 € – invece di 14,49 €

sconto 32% – fino a 26 mar 23

Click qui per approfondire

Cavo da SATA a USB, adattatore per driver rigido da USB 3.0 a SATA III compatibile per HDD e SSD da 2,5″

In offerta a 8,91 € – invece di 10,99 €

sconto 19% – fino a 26 mar 23

Click qui per approfondire

Beurer BF 720 – Bilancia Diagnostica Bluetooth

In offerta a 39,99 € – invece di 59,99 €

sconto 33% – fino a 27 mar 23

Click qui per approfondire

Beurer FT 09 Termometro Digitale a Contatto, Blu

In offerta a 6,48 € – invece di 7,99 €

sconto 19% – fino a 27 mar 23

Click qui per approfondire

Beurer UB 60, Coprimaterasso termico, scaldaletto Singolo, con 4 Livelli di Temperatura regolabili,riscaldamento rapido e sistema di sicurezza BSS dimensioni 150 x 80 CM

In offerta a 59,49 € – invece di 69,99 €

sconto 15% – fino a 27 mar 23

Click qui per approfondire

Beurer Bilancia da cucina KS 34, per una pesatura precisa fino a 15 kg, con funzione di pesatura Tara e display Magic LED, nera

In offerta a 25,49 € – invece di 29,99 €

sconto 15% – fino a 27 mar 23

Click qui per approfondire

Beurer Po 40 Saturimetro Per Il Monitoraggio Della Saturazione Di Ossigeno Nel Sangue, Grigio

In offerta a 35,99 € – invece di 70,99 €

sconto 49% – fino a 27 mar 23

Click qui per approfondire

Beurer BC 28 Misuratore di Pressione da Polso con 120 Posizioni di Memoria e Rilevazione Aritmie

In offerta a 25,99 € – invece di 44,99 €

sconto 42% – fino a 27 mar 23

Click qui per approfondire

WoodWick Candela profumata Hourglass media con stoppino crepitante | Focolare (Fireside) | Durata della fragranza: fino a 60 ore

In offerta a 19,99 € – invece di 25,90 €

sconto 23% – fino a 26 mar 23

Click qui per approfondire

Yankee Candle Candela profumata in giara media | Lavanda al limone | Durata Fino a 75 Ore

In offerta a 18,99 € – invece di 27,90 €

sconto 32% – fino a 26 mar 23

Click qui per approfondire

Yankee Candle Candela profumata in giara media | Calce alla vaniglia | Durata Fino a 75 Ore

In offerta a 18,99 € – invece di 27,90 €

sconto 32% – fino a 26 mar 23

Click qui per approfondire

Pigna 0089255D7 Portaprogetti con Elastico Piatto D7, Modelli Assortiti

In offerta a 8,54 € – invece di 11,49 €

sconto 26% – fino a 26 mar 23

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).