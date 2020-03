Offerte Amazon 21 marzo fino al 63%: Lexar, Ecovacs, YI, Samsung, Apple, Philips

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Vi ricordiamo che sono ancora attive le offerte di martedì su Manfrotto, Sennheiser, LowePro, Apple, Fire TV, D-Link, quelle di giovedì su Ecovacs, DJI, Fritz!, Logitech, Zhiyun, Giochi di ruolo e quelle di venerdì su Kenwood, Corsair, Huawei, Samsung, Garmin, Olympus.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate”

Lexar LRW400CRBEU Professional Dual-Slot CF/SD USB 3.0 Reader In offerta a 35,92 € – sconto 14%

– fino al 21 marzo

Robot aspirapolvere ECOVACS DEEBOT OZMO920, 2-in-1 Aspira e Lava con tecnologia laser Smart Navi 3.0, Pulizia personalizzata, Mappatura multi piano, Barriere virtuali In offerta a 379,98 € – sconto 31%

– fino al 21 marzo

YI Smart Home Camera 3,Videocamera Sorveglianza Interno 1080p con Funzione AI Rilevamento Umano,Notifiche Push Tempo Reale,IR Visione Notturna,Audio-bidirezionale Telecamera Ip per Bambini Anziani In offerta a 31,99 € – sconto 29%

– fino al 21 marzo

YI 1080p Telecamera di Sorveglianza FHD per Esterno Compatibile con Alexa,IP65,Notifiche Push con Video Clip in Tempo Reale,Visione Notturna,Audio Bi-direzionale,App Yi Home per iOS,Android,Windows In offerta a 58,64 € – sconto 15%

– fino al 21 marzo

Hub USB C Multiporta NOVOO – Adattatore USB Tipo C Portatile con HDMI 4K, 2* USB 3.0, Lettore SD/Micro SD, per MacBook Pro,XPS,Surface Pro,Matebook etc. Grigio siderale In offerta a 15,97 € – sconto 24%

– fino al 21 marzo

JETech Cinturino di Ricambio Compatibile con Apple Watch 42mm e 44mm Series 1 2 3 4 5, Acciaio Inossidabile, Nero In offerta a 12,74 € – sconto 15%

– fino al 21 marzo

AUKEY Auricolari Bluetooth Sport, Key Series B60 Cuffie Wireless con Smart Switch, Resistenza all’acqua IPX6, Durata Della Batteria di 8 Ore, Microfono Incorporato, per Palestra, Allenamento e Jogging In offerta a 25,99 € – sconto 63%

– fino al 21 marzo

Speaker Bluetooth muzili Portable Outdoor Car Stereo Subwoofer Speaker con vivavoce/3,5 mm aux Port/U Disk/TF card slot In offerta a 14,44 € – sconto 15%

– fino al 21 marzo

AICOK Bollitore Elettrico Temperatura Regolabile con 6 Luci a Colori Variabili 1.7L Bollitore Elettrico in Acciaio Inossidabile, 2200W, Mantenere Caldo 120 Minuti, Arresto Automatico, BPA Free (Nero) – In offerta a 33,99 € – sconto 15%

– fino al 21 marzo

Presa Intelligente WiFi Smart Plug Spina Energy Monitor Compatibile con Google Home/Amazon Alexa,TECKIN Controllo Remoto Funzione di Temporizzazione Presa Wireless per iOS Android App (2pack) In offerta a 18,80 € – sconto 35%

– fino al 21 marzo

Samsung Memorie MZ-76E250 860 EVO SSD Interno da 250 GB, SATA, 2.5″ In offerta a 49,99 € – sconto 15%

– fino al 21 marzo

Edifier R1280T – Sistemi di altoparlanti marrone 2.0, 21W In offerta a 79,99 € – sconto

– fino al 22 marzo

Samsung HW-R530/ZF Soundbar da 290 W, 2.1 Canali, Nero In offerta a 179,00 € – sconto 36%

– fino al 22 marzo

Apple iPhone XS Max (64GB) – Grigio siderale In offerta a 769,00 € – sconto 4%

– fino al 22 marzo

HP 27w Monitor, Schermo 27 Pollici IPS Full HD, Risoluzione 1920 x 1080, Micro-Edge, Antiriflesso, Tempo di Risposta 5 ms, Comandi sullo Schermo, HDMI e VGA, Reclinabile, Nero In offerta a 129,99 € – sconto 13%

– fino al 22 marzo

TP-Link Telecamera Wi-Fi Interno, Videocamera sorveglianza 1080P, Visione Notturna, Audio Bidirezionale, Notifiche in tempo reale del sensore di movimento(Tapo C200) In offerta a 29,99 € – sconto 25%

– fino al 22 marzo

Philips 6800 series 55PUS6814/12 55″ 4K UHD Smart TV, Amazon Alexa built-in, Ambilight, HDR 10+, Dolby Vision, Dolby Atmos [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 499,00 € – sconto

– fino al 22 marzo

Crock-Pot Slow Cooker Pentola per Cottura Lenta, Capienza 2.4 l, Adatta fino a 2 Persone, con Funzione Mantenimento in Caldo, 180 W, Nero – In offerta a 34,99 € – sconto 30%

– fino al 22 marzo

Wenger Synergy Zaino Portacomputer, Nero/Grigio In offerta a 64,98 € – sconto

– fino al 22 marzo

