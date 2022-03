Offerte Amazon 21 marzo fino al 65% su Apple, Samsung, Xiaomi, SanDisk, WD, Sony, JBL

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Apple iPhone 13 Pro (256GB) – Grafite In offerta a 1207,52 € – invece di 1309,00 €

sconto 8% – fino al 20 Marzo

2021 Apple iPad Pro (11″, Wi-Fi, 256GB) – Grigio siderale (3ª generazione) In offerta a 902,21 € – invece di 1009,00 €

sconto 11% – fino al 20 Marzo

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip Apple M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Grigio siderale In offerta a 979,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 16% – fino al 20 Marzo

Apple iPhone 13 Pro Max (128GB) – Argento In offerta a 1249,00 € – invece di 1289,00 €

sconto 3% – fino al 20 Marzo

Apple iPhone 13 (128 GB) – verde In offerta a 829,00 € – invece di 939,00 €

sconto 12% – fino al 20 Marzo

Apple Alimentatore MagSafe In offerta a 37,99 € – invece di 45,00 €

sconto 16% – fino al 20 Marzo

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 256GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 505,79 € – invece di 559,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Smart Monitor M5 (S27AM502), Flat 27″, 16:9, 1920×1080 (Full HD), Piattaforma Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay, Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, WiFi, HDMI, USB In offerta a 209,90 € – invece di 279,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Monitor HRM U28E570DSL, Flat, 28″, 3840×2160 (UHD 4K), Pannello TN, 60 Hz, 1 ms, FreeSync, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, PIP PBP, Eye Saver Mode, Flicker Free, Nero In offerta a 219,90 € – invece di 329,00 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Monitor HRM S80UA (S27A80), Flat, 27″, 3840×2160 (UHD 4K), HDR10, IPS, Bezeless, 60 Hz, 5 ms, HDMI, USB Type C, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, PIP, PBP, Flicker Free. Eye Saver Mode In offerta a 429,00 € – invece di 589,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi MI-BHR4838GL Barra Luminosa da Monitor In offerta a 39,99 € – invece di 47,89 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Scheda di memoria Evo plus 64 GB microSD SDXC U1 classe 10 A1 130 MB/S con adattatore versione 2021 (MB-MC64KA/EU) In offerta a 9,99 € – invece di 9,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Extreme SSD NVMe Portatile, USB-C, Velocità di Lettura Fino a 1.050 MB/s e di Scrittura Fino a 1.000 MB/s, Resistente e Impermeabile (IP55), 1 TB In offerta a 139,90 € – invece di 260,99 €

sconto 46% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk MobileMate Lettore di MicroSD con Connettore USB 3.0 In offerta a 8,99 € – invece di 8,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

WD Elements Portable 3.0 HDD Esterno, 3.50 Pollici, USB 3.0, 1000 GB, Compatibilità Mac, Nero In offerta a 44,90 € – invece di 75,00 €

sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Ultra Fit Unità Flash, USB 3.1 da 128 GB con Velocità fino a 130 MB/sec,Tradizionale,Nero,128 GB In offerta a 20,50 € – invece di 57,99 €

sconto 65% – fino a scadenza sconosciuta

Sony MDR-ZX110 – Cuffie on-ear, Bianco In offerta a 9,99 € – invece di 15,00 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

JBL Tune500BT Cuffie Wireless Sovraurali con funzione Multipoint e Ricarica veloce – Cuffie On-Ear Bluetooth con connessione a Siri e Google – Fino a 16h di autonomia, Bianco In offerta a 28,99 € – invece di 49,99 €

sconto 42% – fino a scadenza sconosciuta

INIU Cavo USB Type-C, [2m] 100W PD 5A Ricarica Rapida Cavo type c to type c, QC4,0 Nylon di Tipo C a USB C compatibili con Samsung Galaxy S21 S20 Note 20 iPad MacBook Pro Huawei Xiaomi Nintendo Switch In offerta a 6,74 € – invece di 8,99 €

sconto 25% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Adattatore da USB tipo C a Jack per cuffie da 3,5mm,Adattatore Audio MOSWAG Cavo da USB C a Dongle Aux per Samsung Galaxy S21 S20 Ultra S20+ Note 20 10 S10 S9 Plus,Pixel 4 3 2 XL,ipad Pro e altro In offerta a 6,99 € – invece di 6,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Decoder DVB-T2 HD 1080p SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA Digitale terrestre Nuova Generazione HDMI HEVC Main 10 Bit H265 riceve TUTTI i canali gratuiti DOLBY-DIGITAL+ (GX1 (Senza Tasti sul display)) In offerta a 21,99 € – invece di 29,99 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

AVM FRITZ!Repeater 2400 International , ripetitore/estensore segnale Wi-Fi AC+N (Dual Band fino a 1.733 MBit/s a 5GHz + 600MBit/s a 2,4 GHz), Rete Mesh, 1x Gigabit-LAN, WPS, interfaccia in italiano In offerta a 77,50 € – invece di 89,99 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

spetseven Kit pulizia macchina fotografica, pulitore dello schermo Kit di pulizia dello schermo del PC portatile per fotocamere DSLR, laptop, tastiera, cuffie bluetooth, tablet, smartwatch In offerta a 15,28 € – invece di 16,98 €

sconto 10% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

2000 Watts Trasformatore 220V to 110V reversibile US 110V-220V EU Trasformatori 2000W 230 220 Volt a 110 Volt 120 per trasformare 220 Volt 2000 Watt In offerta a 119,99 € – invece di 119,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

BAKAJI Tavolino Vassoio Letto Divano Porta Notebook Pc Tablet con Gambe Pieghevole in Legno Bambu con Cassettino Portaoggetti e Portabicchierie Dimensione 60 x 30 x 25 cm Colore Bamboo Naturale In offerta a 29,90 € – invece di 34,90 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Osram LED Star Line 118 150 R7S, Lampada tubolare, plastica, 17.5 W/2700 Bianco, 1 pezzo [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 17,49 € – invece di 24,99 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Vimar FP33101 Luce notturna a LED 2 pezzi, accensione e spegnimento automatico, crepuscolare incorporato, alimentazione 220-230 V~ 50/60Hz In offerta a 8,40 € – invece di 9,39 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Luce Solare LED Esterno, Rluobo Lampada Solare con Sensore di Movimento cavo 16 piedi 100 LED Luce da Esterno, 270° Di Illuminazione con 3 Modalità, Impermeabile IP65 per cortile, giardino In offerta a 20,89 € – invece di 22,99 €

sconto 9% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Lampada da scrivania LED, lampada da tavolo con ricarica wireless e porta di ricarica USB, 5 modalità di illuminazione 6 livelli di luminosità, protegge l’occhio, pieghevole, controllo touch, timer [Classe di efficienza energetica A+++] In offerta a 27,19 € – invece di 31,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

BTicino S3610GKIT 3 Pezzi di Adattatore Tris con 1 Presa Tedesca, 2 Prese Piccole 10A, 1500 W, 250 V, Antracite In offerta a 4,27 € – invece di 10,99 €

sconto 61% – fino a scadenza sconosciuta

GBL Ruote per Mobili con 2 Freni + Viti – 50mm Portata Max 200kg – 4 Rotelle Antigraffio con Freno – Rotelle Pivotanti per Carrello con Perno Industriali – Nero In offerta a 17,99 € – invece di 17,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Pattex RE-NEW, sigillante bagno e cucina per rinnovo fughe, silicone SIGILLANTE bianco per rinnovare le fughe ed eliminare la muffa, applicazione facile e veloce, 1x80ml In offerta a 5,90 € – invece di 9,99 €

sconto 41% – fino a scadenza sconosciuta

TP-Link Tapo P100 – Smart Socket 2990 W (wireless, Bluetooth/Wi-Fi, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), interno, stato) Bianco In offerta a 19,82 € – invece di 19,82 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

[Amazon Exclusive] Zafferano Poldina Pro Black Limited Edition con caricatore Aiino Dual USB per Ricarica Simultanea Lampada/Smartphone, LED Dimmerabile Touch, Base di Ricarica a Contatto, H38cm, Nero In offerta a 129,00 € – invece di 129,00 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).