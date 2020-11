Offerte Amazon 21 novembre, fino al 60%: Belkin, Tado, Yamaha, JBL, Marshall, Logitech

Amazon inizia il mese di Novembre continuando la sua lunga rincorsa verso il Black Friday 2020 di fine mese. Per chi vuole ottenere sconti sui prodotti senza il patema della giornata dedicata alle offerte di fine anno si prosegue con il Black Friday in anticipo e con una settimana di grandi occasioni su tanti marchi top e con prezzi ribassati anche per un solo giorno.

Qui sotto trovate le offerte valide per oggi e per pochi giorni ancora:



Belkin Supporto da Viaggio per Apple Watch Series SE, 6, 5, 4, 3, 2, 1, (Cavo di Ricarica Venduto Separatamente)

In offerta a 11,99 – invece di 29,99

sconto 60% – fino al 30/11/20

Belkin Dock di Ricarica PowerHouse per Apple Watch + iPhone (Base di Ricarica per iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 12 mini e Versioni Precedenti, e Apple Watch Series SE, 6, 5, 4, 3, 2, 1), Nero

In offerta a 69,99 – invece di 99,99

sconto 30% – fino al 30/11/20

Belkin Altoparlante Intelligente Hi-Fi + Caricabatteria Wireless SoundForm Elite (Alexa, Bluetooth, AirPlay2, Acustica Devialet), Nero

In offerta a 229,99 – invece di 299,99

sconto 23% – fino al 30/11/20

Belkin Altoparlante Intelligente Hi-Fi + Caricabatteria Wireless SoundForm Elite (Alexa, Bluetooth, AirPlay2, Acustica Devialet), Bianco

In offerta a 229,99 – invece di 299,99

sconto 23% – fino al 30/11/20

Marley Get Together Mini Casse Bluetooth Portatili, Doppio Altoparlante senza Fili in Bambù e Alluminio Riciclabile, Autonomia Batteria 10 Ore, con Subwoofer da 2,5 Pollici e Funzione Vivavoce, Nero

In offerta a 79,99 – invece di 124,9

sconto 36% – fino al 30/11/20

JBL Xtreme 2 – Altoparlante Bluetooth singolo con batteria ricaricabile – Impermeabile – Cinghia di trasporto inclusa – Blu

In offerta a 159,9 – invece di 299

sconto 47% – fino al 30/11/20

Marshall Uxbridge Altoparlante Bluetooth, Nero

In offerta a 170 – invece di 199,99

sconto 15% – fino al 30/11/20

Sony SRS-XB33 – Speaker bluetooth waterproof, cassa portatile con autonomia fino a 24 ore e effetti luminosi (Taupe)

In offerta a 99,9 – invece di 150

sconto 33% – fino al 30/11/20

Yamaha MusicCast 20 Diffusore Bluetooth ? Speaker wireless multi-room per l’ascolto di musica in streaming ? WiFi dual band integrato, Bluetooth Ver. 4.2 + EDR / A2DP, AVRCP, bianco

In offerta a 159,56 – invece di 229

sconto 30% – fino al 30/11/20

Yamaha MusicCast 20 Diffusore Bluetooth, Speaker Wireless Multi-Room per l’Ascolto di Musica in Streaming, WiFi Dual Band Integrato, Bluetooth 4.2+ EDR / A2DP, AVRCP, Design Contemporano, Colore Nero

In offerta a 165 – invece di 229

sconto 28% – fino al 30/11/20

Trapano Avvitatore Batteria, POPOMAN Brushless Trapano avvitatore Kit, Coppia Max 220Nm, 3 Velocità, 2 Batterie 2.0Ah, Caricatore Rapido, 35 Accessori – MTD680B

In offerta a 130,04 – invece di 219,99

sconto 41% – fino al 21/11/20

Presa Intelligente Compatibile con HomeKit, Presa WLAN meross, Spina Smart, Compatibile con Alexa, Google Assistant e SmartThings, Nessun Hub Richiesto, 16 A, 2,4 GHz, 2 Pezzi

In offerta a 24,49 – invece di 41,99

sconto 42% – fino al 21/11/20

Luce Notturna di Ambiente Wifi Intelligente Dimmerabile Lampada Multicolori, Funzione Timer, APP Controllo Remoto, Compatibile con SmartThings, Amazon Alexa, Google Home e IFTTT, MSL420 meross

In offerta a 20,29 – invece di 25,99

sconto 22% – fino al 21/11/20

Nest T3030EX Termostato 3A Generazione, Bianco

In offerta a 199,99 – invece di 249

sconto 20% – fino al 02/12/20

Nest Termostato 3A Generazione, Nero

In offerta a 199,99 – invece di 249

sconto 20% – fino al 02/12/20

Nest T3031EX Termostato 3A Generazione, Rame

In offerta a 199,99 – invece di 249

sconto 20% – fino al 02/12/20

Poly Pool PP0379.30 Prolunga da Giardino Con Pratico Supporto Spina Grande 16 A, Presa Pluristandard Sezione Cavo 3 x 1,5 mm² Arancio, 30 Meter

In offerta a 23,13 – invece di 35,9

sconto 36% – fino al 30/11/20

tado° Testa Termostatica Intelligente, Duo Pack, Prodotto Aggiuntivo per il Controllo Multi-Stanza, Gestione Intelligente del Riscaldamento, Facile Installazione fai da Te

In offerta a 89,9 – invece di 149,99

sconto 40% – fino al 30/11/20

tado° Termostato Intelligente Cablato Kit di Base V3+, Gestione Intelligente del Riscaldamento, Facile Installazione Fai da Te, Progettato in Germania

In offerta a 109,9 – invece di 199,99

sconto 45% – fino al 30/11/20

tado° Testa Termostatica Intelligente, Prodotto Aggiuntivo per il Controllo Multi-Stanza, Gestione Intelligente del Riscaldamento, Facile Installazione fai da Te

In offerta a 49,9 – invece di 79

sconto 37% – fino al 30/11/20

tado° Testa Termostatica Intelligente, Quattro Pack, Prodotto Aggiuntivo per il Controllo Multi-Stanza, Gestione Intelligente del Riscaldamento, Facile Installazione fai da Te

In offerta a 169,9 – invece di 279,99

sconto 39% – fino al 30/11/20

tado° Termostato Intelligente Kit di base V3+ con 2 Teste Termostatiche Intelligenti, per Controllo Multi-Stanza, Facile Installazione fai da Te, Progettato in Germania

In offerta a 189,9 – invece di 349,99

sconto 46% – fino al 30/11/20

tado° Termostato Intelligente Cablato, Prodotto Aggiuntivo per il Controllo Multi-Stanza, Gestione Intelligente del Riscaldamento, Facile Installazione fai da Te

In offerta a 79,9 – invece di 129,99

sconto 39% – fino al 30/11/20

tado° Sensore di Temperatura Wireless, Accessorio per Teste Termostatiche Intelligenti, Facile Installazione fai da Te

In offerta a 59,9 – invece di 79,99

sconto 25% – fino al 30/11/20

Logitech G29 Driving Force Volante da Corsa con Pedali Regolabili, Ritorno di Forza Reale, Comandi Cambio in Acciaio Inossidabile, Volante in Pelle, Spina EU, PS4 S3 C/Mac – Nero

In offerta a 199,99 – invece di 409,99

sconto 51% – fino al 30/11/20

Logitech K280e Pro Business Tastiera Cablata per Windows/Linux/Chrome, USB Plug-and-?Play, Layout Standard, Anti Schizzi, PC/Laptop, Layout Italiano ?QWERTY, Nero

In offerta a 17,99 – invece di 35,79

sconto 50% – fino al 30/11/20

Logitech G920 Driving Force Racing Wheel Volante da Corsa, Pedali Regolabili, Ritorno di Forza Reale, ?Comandi Cambio in Acciaio Inossidabile, Volante in Pelle, Spina EU, Xbox Series X/S PC/Mac, Nero

In offerta a 199,99 – invece di 409

sconto 51% – fino al 30/11/20

Logitech MX Master Mouse Wireless Amz, Bluetooth/2.4 GHz Con Mini Ricevitore USB Unifying, ?Tracciamento Laser 1000 DPI Qualsiasi Superficie, 5 Pulsanti, Versione Amazon, PC/Mac/Laptop, ?Nero Grafite

In offerta a 49,9 – invece di 92,99

sconto 46% – fino al 30/11/20

Logitech M590 Mouse Wireless Silenzioso, Multidispositivo, Bluetooth o Wireless 2.4 GHz ?con Ricevitore USB Unifying, Rilevamento Ottico 1000 DPI, Durata Batteria 2 anni, ?PC/Mac/Laptop, Nero

In offerta a 26,99 – invece di 51,99

sconto 48% – fino al 30/11/20

Logitech G502 Mouse Gaming Wireless LIGHTSPEED, Sensore HERO 16K, 16000 DPI, RGB, Design Leggero, 11 Pulsanti Programmabili, Batteria Lunga Durata, Memoria Integrata, Compatibile PC/Mac/Laptop, Nero

In offerta a 84,99 – invece di 154,99

sconto 45% – fino al 30/11/20

Logitech G502 HERO Special Edition Mouse Gaming dalle Prestazioni Elevate, Sensore HERO 16K, 16000 DPI, RGB, Pesi Regolabili, 11 Pulsanti Programmabili, Memoria Integrata, Mano destra, Bianco/Nero

In offerta a 35,99 – invece di 89,99

sconto 60% – fino al 30/11/20

Wacom Tavoletta con Penna Intuos S, tavoletta Grafica per Pittura, Schizzi e fotoritocco con 5 Download di Software Creativo, Rosa Lampone ? Ideale per Il Lavoro da casa e per l’apprendimento remoto

In offerta a 75 – invece di 99,99

sconto 25% – fino al 30/11/20

Tavoletta con penna Wacom Intuos M, tavoletta grafica per pittura, schizzi e fotoritocco con 5 download di software creativo, rosa lampone ? ideale per il lavoro da casa e per l’apprendimento remoto

In offerta a 149,9 – invece di 199,99

sconto 25% – fino al 30/11/20

Linksys LGS116P-EU Gigabit Unmanaged Switch a 16 Port 8x PoE+, Velocità fino a 1000 Mbps, Connessione Plug&Play, QoS, Conformità Standard EEE

In offerta a 109,99 – invece di 149,99

sconto 27% – fino al 30/11/20

Linksys Router WiFi 5 Tri-Band Mesh MR9000 AC3000, Compatibile con il Sistema WiFi Mesh per Tutta la Casa Linksys, 4 Porte Gigabit Ethernet, Filtro Famiglia tramite l?App Linksys

In offerta a 149,99 – invece di 199,99

sconto 25% – fino al 30/11/20

Linksys WRT1900ACS Router Wi-Fi AC 1900 Gigabit Dual Band, Processore Dual-Core da 1.6 GHz, 512 MB RAM, Mappa di Rete per Dispositivi Connessi, Nero, V2

In offerta a 159,99 – invece di 229,99

sconto 30% – fino al 30/11/20

Linksys Tri-Band Velop MX5300 Sistema Wi-Fi 6 Mesh, Copertura Fino a 260 mq, 1 Terminale Fino a 5.3 Gbps, Bianco

In offerta a 559,99 – invece di 749,99

sconto 25% – fino al 30/11/20

HyperX Impact DDR4 HX426S16IB2/16 Memoria SODIMM 16GB 2666MHz CL16

In offerta a 57,6 – invece di 77,99

sconto 26% – fino al 30/11/20

HyperX FURY HX434C17FB4/16 Memoria 16GB 3466MHz DDR4 CL17 DIMM Nero

In offerta a 79,59 – invece di 99,99

sconto 20% – fino al 30/11/20

Oral-B PRO 2 2950N CrossAction Spazzolino Elettrico Ricaricabile con 2 Manici Connessi, di cui 1 Rosa e 1 Nero, 2 Testine di Ricambio e 2 Modalità, tra cui Protezione Gengive, Idea Regalo Natale

In offerta a 56,99 – invece di 134,9

sconto 58% – fino al 21/11/20

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire visitando la pagina dedicata o seguendoci con(canale offerte).