Offerte Amazon 21 ottobre fino al 47%: Xiaomi, Sonoff, PS4, Sharp, LG OLED

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

LG OLED TV AI ThinQ OLED55BX6LB, Smart TV 55”, Processore α7 Gen3 con Dolby Vision IQ / Dolby Atmos, Compatibile NVIDIA G-Sync™, Google Assistant e Alexa integrati [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 1199,99 € – invece di 1300,65 €

sconto 8% – fino al 21 ottobre

Libratone ZIPP MINI 2 Smart Wireless Speaker senza fili con Alexa – Rosso In offerta a 99,99 € – invece di 99,99 €

sconto 0% – fino al 21 ottobre

Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro Ripetitore Wireless, Velocità 300 Mbps, Prolunga del Segnale Wi-Fi, 2 Antenne, Massimo 64 Dispositivi In offerta a 13,99 – invece di 17,99

sconto 22% – fino al 23 ottobre 2020 23:59

Xiaomi Mi TV Stick In offerta a 36,19 – invece di 36,19

sconto 0% – fino al 28 ottobre 2020 00:59

VANKYO Proiettore WiFi, Videoproiettore Supporta 1080P 5500 Lumen con Display da 250?, HiFi Speaker, 2 Porte HDMI, con Borsa Portatile, per TV Stick Chromecast PC iPhone Android, Leisure 470 In offerta a 110,49 – invece di 129,99

sconto 15% – fino al 26 ottobre 2020 00:45

Tronsmart T6 Plus Upgraded Edition Cassa Bluetooth 40W, Altoparlante Waterproof IPX6 con Powerbank, 360° Suono Stereo TWS, 15 Ore di Riproduzione, Effetti Tri-Bass, Speaker con Bluetooth 5.0 e NFC In offerta a 59,49 – invece di 69,99

sconto 15% – fino al 26 ottobre 2020 00:45

Tronsmart Cassa Bluetooth Waterproof IPX7, Riproduzione di 24 Ore con Basso, TWS Stereo Suono 360°, Altoparlante Bluetooth Portatile 5.0 per Casa, Festa, Auto, Viaggio, Spiaggia, Piscina In offerta a 24,64 – invece di 28,99

sconto 15% – fino al 26 ottobre 2020 00:45

Tronsmart Cuffie da Gioco-Suono Surround 7.1-Cuffie Gaming per PS4-Glary-Cancellazione del Rumore Cuffie Over-ear con Microfono,Grandi Altoparlanti da 50mm/Cancellazione Rumore/ Suono Stereo In offerta a 30,59 – invece di 35,99

sconto 15% – fino al 26 ottobre 2020 00:45

PlayStation 4 Slim 500GB F Chassis, Jet Black + 2° Dualshock 4 [Esclusiva Amazon.it] In offerta a 279,99 – invece di 329,99

sconto 15% – fino al 4 novembre 2020 00:59

Sony PS4 PRO PlayStation Gamma Chassis + PS Live Card 20?, 4K HDR, 1 TB [Esclusiva Amazon.it] In offerta a 299,99 – invece di 419,99

sconto 29% – fino al 4 novembre 2020 00:59

Sonoff Mini 3PCS Interruttore WiFi Fai-da-Te Smart Switch Piccolo Corpo Telecomando Interruttore WiFi Supporto Interruttore Esterno Funziona con Google Home/Nest IFTTT e Alexa In offerta a 21,66 – invece di 29,99

sconto 28% – fino al 26 ottobre 2020 00:45

Sonoff Mini 6PCS Interruttore Fai-da-Te Smart Switch Piccolo Corpo Telecomando Interruttore WiFi Supporto Interruttore Esterno Funziona con Google Home/Nest IFTTT e Alexa In offerta a 48,44 – invece di 56,99

sconto 15% – fino al 26 ottobre 2020 00:45

Sonoff Mini 5PCS Interruttore Fai-da-Te Smart Switch Piccolo Corpo Telecomando Interruttore WiFi Supporto Interruttore Esterno Funziona con Google Home/Nest IFTTT e Alexa In offerta a 40,79 – invece di 48,99

sconto 17% – fino al 26 ottobre 2020 00:45

Sonoff Mini 4PCS Interruttore Fai-da-Te Smart Switch Piccolo Corpo Telecomando Interruttore WiFi Supporto Interruttore Esterno Funziona con Google Home/Nest IFTTT e Alexa In offerta a 33,14 – invece di 38,99

sconto 15% – fino al 26 ottobre 2020 00:45

TACKLIFE Levigatrice Orbitale, 13000 RPM 6 Velocità Variabili Levigatrice, 10 pezzi carte abrasive e 3 pezzi kit di lucidatura, 280W 125mm Levigatrice Elettrica con Scatola di Raccolta Polvere PRS02A In offerta a 38,24 – invece di 44,99

sconto 15% – fino al 26 ottobre 2020 00:45

Severin Bollitore WK 3360 1000 W, Colore Bianco In offerta a 15,1 – invece di 17,9

sconto 16% – fino al 1 novembre 2020 01:00

Sharp EL-W531XGYR calcolatrice In offerta a 24,52 – invece di 29,55

sconto 17% – fino al 30 ottobre 2020 00:59

Cavo Micro USB [ 1M – 2Pezzi ] Rampow Trasferimento Dati e Ricarica Rapida, Antigroviglio Nylon, Cavo USB Micro USB Compatibile per Samsung S7/S6, Xiaomi, Huawei – Grigio siderale In offerta a 5,77 – invece di 6,79

sconto 15% – fino al 26 ottobre 2020 00:45

Rampow Cavo Micro USB [1m/3.3ft – 2 Pezzi ] Carica Rapida Antigroviglio Nylon Ricarica – Garanzia A Vita – Caricatore Compatibile per Android, Samsung, Nexus, Huawei, LG, Sony – Rosso In offerta a 6,79 – invece di 7,99

sconto 15% – fino al 26 ottobre 2020 00:45

Rampow – Cavo Lightning a USB [Certificato Apple MFi] Compatibile con iPhone XR/ XS/ X/ 8/ 8P/ 7/ 7P/ 6S/ 6SP/ 6P/ 6/ SE/ 5s/ 5c/ 5 / iPad / iPod, Bianco, 2 Metri In offerta a 8,49 – invece di 15,99

sconto 47% – fino al 26 ottobre 2020 00:45

RAMPOW Cavo Lightning a USB [ Certificato Apple MFi ] Cavo iPhone Compatibile con Apple iPhone 11/XS/Max/XS/XR/X/8/7/6 – Grigio 1M In offerta a 7,21 – invece di 8,49

sconto 15% – fino al 26 ottobre 2020 00:45

Cavo Lightning, RAMPOW [ Certificato Apple MFi ] Cavo iPhone Compatibile per iPhone XR / XS / X / 8 / 7 / 6, Nylon intrecciato – Oro Rosa [1M/3.3ft] In offerta a 11,04 – invece di 12,99

sconto 15% – fino al 26 ottobre 2020 00:45

BONTEC Supporto TV da Pavimento con Ruote Carrello, Staffa Porta Mobile Supporto per Schermi 23″-55″ Plasma/LCD/LED, Con portata max. 25 kg In offerta a 51,19 € – invece di 82,99 €

sconto 38% – fino al 21 ottobre

AUKEY Hub USB C MacBook PRO (7 in 1) con 4K HDMI, Thunderbolt 3, 2 Porte USB 3.0, Porta Dati USB-C, Lettore di Schede SD/Micro SD Adattatore USB C per MacBook Air 2018/2019 e MacBook PRO 2019-2016 In offerta a 23,99 € – invece di 29,99 €

sconto 20% con Coupon Speciale Macitynet = 4ZOCXG9F – fino al 21 ottobre

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).