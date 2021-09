Offerte Amazon 21 settembre fino al 78% su Apple, Lacie, Wacom, Sandisk, WD, Shark, Huawei, Invicta

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Ancora in sconto:

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

2020 Apple MacBook Air con Chip Apple M1 (13″, 8GB RAM, 256GB SSD) – Grigio siderale

In offerta a 899,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 22% – fino al scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo

In offerta a 124,98 € – invece di 179,00 €

sconto 30% – fino al scadenza sconosciuta

Novità Apple AirTag

In offerta a 33,99 € – invece di 35,00 €

sconto 3% – fino al scadenza sconosciuta

Apple Cavo da Lightning a USB (2m)

In offerta a 18,98 € – invece di 35,00 €

sconto 46% – fino al scadenza sconosciuta

Apple Magic Keyboard – Italiano

In offerta a 71,80 € – invece di 109,00 €

sconto 34% – fino al scadenza sconosciuta

2020 Apple MacBook Air con Chip Apple M1 (13″, 8GB RAM, 256GB SSD) – Oro

In offerta a 1009,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 13% – fino al scadenza sconosciuta

LaCie Mobile Drive, 2 TB, Hard Disk Esterno Portatile, USB-C, USB 3.0, Moon Silver, 2 anni di servizi Rescue (STHG2000400)

In offerta a 59,99 € – invece di 134,99 €

sconto 56% – fino al scadenza sconosciuta

HUAWEI FreeBuds 4i Auricolari True Wireless Bluetooth cuffie In Ear con Cancellazione Intelligente del Rumore, con Adattatore Huawei AP52, Ceramic White

In offerta a 59,00 € – invece di 89,00 €

sconto 34% – fino al scadenza sconosciuta

Vancaly Powerbank 10000mAh Caricabatterie Portatile,Ultra-Compact Mini Batteria Esterna Carica Veloce Batteria Portatile con 2 USB Porte (rosso)

In offerta a 15,09 € – invece di 16,99 €

sconto 11% con Coupon Speciale = checkbox – fino al scadenza sconosciuta

UGREEN Caricatore USB C 20W Caricabatterie PD Quick Charge 4.0 Power Delivery 3.0 Compatibile con iPhone 12 11 Pro Galaxy S21 Ultra S20 iPad Pro/Air 2020 (Cavo di ricarica non incluso) (Bianco)

In offerta a 14,99 € – invece di 16,99 €

sconto 12% con Coupon Speciale = checkbox – fino al scadenza sconosciuta

Anker Caricatore Nano iPhone, 20 W PIQ 3.0, mini caricatore PowerPort III USB-C per iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max, Galaxy, Pixel 4/3, iPad Pro, AirPods Pro (cavo di ricarica non incluso)

In offerta a 16,99 € – invece di 19,99 €

sconto 15% – fino al scadenza sconosciuta

Interruttore Intelligente, SONOFF MINI R2-2PCS WiFi Smart Switch 2-Way, 2.4G WiFi, APP Control, Funziona con Alexa, Google Home Assistant …

In offerta a 20,39 € – invece di 23,99 €

sconto 15% – fino al scadenza sconosciuta

SanDisk Extreme Pro Scheda di Memoria microSDXC da 256 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 170 MB/sec, Classe 10, UHS-I, U3, V30

In offerta a 54,99 € – invece di 113,99 €

sconto 52% – fino al 26 set 21

SanDisk Extreme PRO scheda di memoria microSDXC da 1 TB + Adattatore SD, fino a 170 MB/sec, classe di velocità UHS 3 (U3), 4K UHD-ready, V30

In offerta a 242,99 € – invece di 623,99 €

sconto 61% – fino al 26 set 21

SanDisk Ultra Scheda di Memoria microSDXC con Adattatore SD, fino a 120 MB/s, Prestazioni dell’App A1, Clase 10, U1, 1 TB

In offerta a 181,99 € – invece di 254,99 €

sconto 29% – fino al 26 set 21

SanDisk Extreme Pro CompactFlash Scheda di Memoria 64 GB, 160 MB/s

In offerta a 71,99 € – invece di 84,99 €

sconto 15% – fino al 26 set 21

WD 500GB My Passport SSD portatile con tecnologia NVMe, USB-C, fino a 1.050 MB/s in lettura, fino a 1000MB/s in scrittura, Grigio

In offerta a 84,99 € – invece di 159,99 €

sconto 47% – fino al 26 set 21

WD_BLACK D30 2 TB Game Drive SSD – Velocità e capacità di archiviazione, compatibile con Xbox serie X|S e PlayStation 5

In offerta a 305,99 € – invece di 440,99 €

sconto 31% – fino al 26 set 21

Wacom Intuos S Tavoletta Grafica Portatile Nera con Penna per Dipingere, Disegnare ed Editare Foto con 1 Software Creativo Incluso da Scaricare, Adatta per l?Home Office e l?E-Learning

In offerta a 59,90 € – invece di 79,90 €

sconto 25% – fino al 3 ott 21

Wacom Intuos Pro Medium PTH-660 Tavoletta Grafica con penna sensibile alla pressione, Tasti di comando personalizzabili, Kit wireless incluso, Compatibile con Windows e Mac, Nero

In offerta a 299,90 € – invece di 379,90 €

sconto 21% – fino al 3 ott 21

Wacom Cintiq 16 ? Tavoletta Grafica con Schermo per Disegno Digitale, Penna Wacom Pen Pro 2, Full HD 1920 x 1080, Nero

In offerta a 499,90 € – invece di 599,90 €

sconto 17% – fino al 3 ott 21

Wacom Cintiq 22, Display Interattivo con Penna, Supporto Regolabile per Illustrare e Disegnare su Schermo, con Display full HD da 1.920 x 1.080, Colori Vivi e Penna di Precisione Wacom Pro Pen 2, comp

In offerta a 799,90 € – invece di 999,90 €

sconto 20% – fino al 3 ott 21

HUAWEI Band 6 Smart Band Fitness Tracker, Touchscreen AMOLED 1.47? a colori, Monitoraggio Battito Cardiaco, Sonno, Saturazione dell`Ossigeno, Resistente all?Acqua, Sakura Pink

In offerta a 39,00 € – invece di 59,90 €

sconto 35% – fino al 28 set 21

HUAWEI WATCH FIT ELEGANT Smartwatch, Display AMOLED da 1.64″, Animazioni Quick-Workout, Durata della Batteria 10 Giorni, GPS Integrato, 5ATM, Frosty White

In offerta a 89,00 € – invece di 129,90 €

sconto 31% – fino al 28 set 21

Shark Aspirapolvere a Mano [WV200EU] senza Fili con Batteria Singola, Grigio

In offerta a 78,99 € – invece di 129,99 €

sconto 39% – fino al 26 set 21

Shark Klik n’ Flip Smartronic Deluxe Scopa a Vapore, Bordeaux e Grigio Acciaio, One Size

In offerta a 81,99 € – invece di 129,99 €

sconto 37% – fino al 26 set 21

Shark S6003EUDB pulitore a Vapore, Nero Deluxe

In offerta a 96,99 € – invece di 129,99 €

sconto 25% – fino al 26 set 21

Shark Multiuso Scopa a Vapore Mano e per Pavimenti, Plastic, Bianco/Grigio

In offerta a 139,00 € – invece di 179,99 €

sconto 23% – fino al 26 set 21

Shark Anti Hair Wrap Scopa Elettrica con Filo con Flexology (HZ500EUT), Modello Pet, Oro Rosa

In offerta a 185,99 € – invece di 289,99 €

sconto 36% – fino al 26 set 21

Shark [NZ801EUT] Anti Hair Wrap Aspirapolvere con Filo con Tecnologia Powered Lift-Away e TruePet, Blu/Arancione

In offerta a 198,99 € – invece di 349,99 €

sconto 43% – fino al 26 set 21

Shark Scopa Elettrica senza Fili (IZ201EUT), con TruePet & Anti Hair Wrap, 40 Minuti, Accessorio per Peli di Animali, Batteria Singola, Turchese

In offerta a 208,00 € – invece di 379,99 €

sconto 45% – fino al 26 set 21

YM TAP100 Tapis Roulant Elettrico Pieghevole 10 km/h, App KINOMAP e ZWIFT Coaching Multiplayer, Sensore Cardio, 12 Programmi, Pulsanti Velocità Manubrio, Lubrificazione Automatica, 750W (2,5HP Picco)

In offerta a 299,97 € – invece di 449,99 €

sconto 33% – fino al 28 set 21

YM TAP100APP Tapis Roulant Elettrico Pieghevole 11 km/h App KINOMAP & ZWIFT Video/Coach, Sensore Cardio Inclinazione Regolabile, 12 Programmi, Lubrificazione Automatica, 750W (1800W – 2,5HP Picco)

In offerta a 329,97 € – invece di 499,99 €

sconto 34% – fino al 28 set 21

YM TAP120 Tapis Roulant Elettrico Pieghevole 12 km/h, Display Touchscreen, Bluetooth APP Kinomap e Zwift Coaching/Video, Inclinazione, Sensore Cardio, 12 Programmi, 1.5HP (3.5HP Picco) Speaker + Aux

In offerta a 399,97 € – invece di 599,99 €

sconto 33% – fino al 28 set 21

Invicta Pro Diver Orologio Uomo Automatico, 40mm, Blu, 8928OB

In offerta a 67,20 € – invece di 249,00 €

sconto 73% – fino al 15 ott 21

Invicta Specialty Orologio Uomo Quarzo, 45mm, Nero, 14878

In offerta a 69,58 € – invece di 229,00 €

sconto 70% – fino al 15 ott 21

Invicta Pro Diver Orologio Uomo Quarzo, 43mm, Blu, 1773

In offerta a 76,31 € – invece di 299,00 €

sconto 74% – fino al 15 ott 21

Invicta I-Force Orologio Uomo Quarzo, 48mm, Nero, 0764

In offerta a 57,41 € – invece di 169,00 €

sconto 66% – fino al 15 ott 21

INVICTA Orologio Analogico Quarzo Uomo con Cinturino in Acciaio Inox 22412

In offerta a 87,18 € – invece di 135,00 €

sconto 35% – fino al 15 ott 21

Invicta Pro Diver – SCUBA Orologio Uomo Quarzo, 48mm, Nero, 6977

In offerta a 95,34 € – invece di 329,00 €

sconto 71% – fino al 15 ott 21

Invicta Grand Diver Orologio Uomo Automatico, 47mm, Argento, 3050

In offerta a 116,13 € – invece di 526,32 €

sconto 78% – fino al 15 ott 21

Invicta Specialty Orologio Uomo Quarzo, 43mm, Argento, 29378

In offerta a 94,30 € – invece di 139,27 €

sconto 32% – fino al 15 ott 21

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).