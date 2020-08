Offerte Amazon 22 agosto fino al 55%: MacBook Pro, WD, Philips, DJI, Belkin, Xiaomi

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Treppiede, TACKLIFE MLT01 Treppiedi Flessibile Portatile 360 Gradi, Treppiedi Fotocamera, Treppiedi Livella Laser, Treppiede Leggero Estensibile Fino a 1,36 m, Supporto Telefono – In offerta a 18,05 € – invece di 39,99 €

sconto 55% – fino al 22 agosto 2020

AUKEY Caricabatteria da auto 24W / 4,8A Ultra Compatto Alimentatore da Auto per iPhone X / 8 / 8 Plus / 7, iPad Air / Pro, Samsung Galaxy, HTC, Nexus, LG G5 / G6, Tablets ecc. (Grigio) In offerta a 8,49 € – invece di 9,99 €

sconto 15% – fino al 22 agosto 2020

Tronsmart Cassa Bluetooth Impermeabile 40W, Altoparlante Bluetooth Senza Fili Portatile Speaker Waterproof IPX7,Effetti Tri-Bass, TWS & NFC, Tempo di Riproduzione di 15 Ore, per Smartphone, Computer In offerta a 43,34 € – invece di 59,99 €

sconto 28% – fino al 22 agosto 2020

Rhodesy RT-02 Supporto Stand a Treppiedi in Stile Octopus con Telecomando Bluetooth per Fotocamera, Gualsiasi Smartphone con Clip In offerta a 12,79 € – invece di 15,99 €

sconto 20% – fino al 22 agosto 2020

Montalatte Elettrico VAVA Schiumatore Acciaio Inox Caffè Latte Caldo Freddo Antiaderente Controllo Temperatura Strix Indicatore Livello,cappuccinatore(Nero) In offerta a 33,99 € – invece di 41,99 €

sconto 19% – fino al 22 agosto 2020

POSUGEAR USB 3.0 a SATA e IDE Adattatore, Convertitore da IDE/SATA a USB 3.0 per 2.5” e 3.5” IDE SATA Disco Rigido HDD SSD, Support 6TB, Incluso 12V 2 Adattatori, Cavo USB 3.0 e Cavo Sata di Alime In offerta a 19,54 € – invece di 23,89 €

sconto 18% – fino al 22 agosto 2020

JETech Cover Compatibile iPhone SE 2a Generazione, iPhone 7 e iPhone 8, Custodia con Paraurti Assorbimento Degli Urti e Anti-Graffio, HD Chiaro In offerta a 5,04 € – invece di 6,99 €

sconto 28% – fino al 22 agosto 2020

TACKLIFE SEB04A Estrattore di Viti Danneggiate, 4 Pezzi Estrattori di Vite con Custodia, in Acciaio ad Alta Velocità 6542#, Durezza 63-65HRC In offerta a 8,49 € – invece di 14,99 €

sconto 43% – fino al 22 agosto 2020

AUKEY Bluetooth 5.0 Trasmettitore Ricevitore 2-in-1, 50m Wireless Adattatore Audio con aptx-LL, Doppio-Link, Audio da 3,5 mm / RCA /Optical Cable per TV, PC, Impianto Stereo Domestico ecc In offerta a 39,99 € – invece di 51,99 €

sconto 23% – fino al 22 agosto 2020

Selvim Anello LED Selfie 6 Pollici con Supporto Flessibile,Ring Light con Pinza per Ripresa Video o Dirette su Tik Tok Youtube ecc, Adatto a Quasi Tutti Cellulari e Funziona con quasi tutte porte USB In offerta a 16,99 € – invece di 19,99 €

sconto 15% – fino al 22 agosto 2020

AUKEY Quick Charge 3.0 Caricabatterie USB da Muro 39W Due Porte Caricatore USB per Samsung Galaxy S8 / S8+/ Note 8, iPhone XS/XS Max/XR, HTC 10, LG G5 / G6 ECC. In offerta a 15,19 € – invece di 29,99 €

sconto 49% – fino al 22 agosto 2020

Piastra ad induzione,Amzchef piano Cottura a induzione elettrica con superficie in vetro cristallo nero lucido, design portatile ultrasottile, controllo touch sensor e blocco di sicurezza,2000W In offerta a 34,30 € – invece di 52,99 €

sconto 35% – fino al 22 agosto 2020

Amzchef Tritatutto elettrico per alimenti con motore robusto, 1.8L Ciotola in Acciaio Inox, 2 livelli di velocità | Tritatutto Cucina da 300 W per Frutta, Verdura,Carne,Spezie In offerta a 31,99 € – invece di 39,99 €

sconto 20% – fino al 22 agosto 2020

Bastone Selfie Treppiede -BlitzWolf 3 in 1 Estensibile Selfie Stick con Bluetooth Remote Shutter Asta per Selfie per iPhone X, Samsung Galaxy s7 e Android 3.5- 6 Pollici Smartphone Rotazione di 360° In offerta a 15,04 € – invece di 25,99 €

sconto 42% – fino al 22 agosto 2020

Striscia Led RGB Intelligente, Gosund 2.8M Retroilluminazione Impermeabile Nastro Luminoso LED Multicolor Compatibile con Alexa/Google Home, Nastro LED USB per HDTV da 40-60 Pollici con APP Control [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 14,44 € – invece di 16,99 €

sconto 15% – fino al 22 agosto 2020

Nuovo Apple MacBook Pro (13″, 8GB RAM, 256GB Memoria SSD, Magic Keyboard) – Grigio siderale In offerta a 1379,00 € – invece di 1529,00 €

sconto 10% – fino al 23 agosto 2020

WD My Cloud Home, Personal Cloud, 1 Bay, USB 3.0, 4 TB – In offerta a 157,51 € – invece di 269,90 €

sconto 42% – fino al 23 agosto 2020

Soundcore Icon Mini di Anker, Altoparlante Bluetooth impermeabile e suono super, resist. all’acqua IP67 per trekking, ciclismo, gioco ed esplorazioni, tascabile, 8 ore di riproduzione e mic. integrato In offerta a 14,99 € – invece di 29,99 €

sconto 50% – fino al 23 agosto 2020

Philips Hue White, Lampadine LED Intelligenti, con Bluetooth, Luce Bianca Calda, Attacco E27, 9 W, 3 Pezzi [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 38,99 € – invece di 49,80 €

sconto 22% – fino al 23 agosto 2020

Xiaomi Portable Air Pump, Compressore Digitale Portatile a Batteria con Sensore Pressione per Monopattini, Moto, Bici, Auto, Palloni In offerta a 39,99 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino al 23 agosto 2020

Razer Viper Ultimate Mouse Da Gaming Wireless Sensore Ottico 20K Razer Focus+, Solo 74 g, Fino a 70 Ore di Durata Della Batteria e Illuminazione RGB Chroma, Con Charging Dock, Nero In offerta a 114,99 € – invece di 169,99 €

sconto 32% – fino al 23 agosto 2020

DJI Mavic Mini Combo Drone Leggero e Portatile, Batteria 30 Minuti, Distanza 2 Km, Gimbal 3 Assi, 12 MP, Video HD 2.7K, EU Plug In offerta a 449,00 € – invece di 449,00 €

sconto 0% – fino al 23 agosto 2020

Belkin BSV804VF2M Surge Stripe Protezione dalle Sovracorrenti fino a 900 Joules con 8 Prese, Cavo da 2 m e 2 Porte di Ricarica Condivisa, USB da 2.4 A, Bianco [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino al 23 agosto 2020

Western Digital WD Elements Hard Disk Esterno, Desktop, USB 3.0, 10 TB, Nero In offerta a 197,99 € – invece di 281,90 €

sconto 30% – fino al 23 agosto 2020

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).