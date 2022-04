Offerte Amazon 22 aprile fino al 51% su Apple, Noco, Ariete, SanDisk, WD, Lenovo, LG – aggiornato

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Ancora in sconto:

E pure:

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip Apple M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Grigio siderale

In offerta a 945,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip Apple M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 512GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento

In offerta a 1189,00 € – invece di 1429,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Notebook Acer Silver new Athlon 3050u, ram 8 Gb Ddr4, SSD M.2 PCi da 256Gb, Display Full Hd da 15,6 pollici, web cam, usb, hdmi, bt, Win10 Pro, Libre Office,Pronto all’uso layout e Garanzia Italia

In offerta a 459,00 € – invece di 513,77 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 8-core e GPU 14‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Argento

In offerta a 2084,99 € – invece di 2349,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 881,80 € – invece di 1059,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Novità Apple AirPods (terza generazione) In offerta a 179,00 € – invece di 199,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Novità Apple AirTag In offerta a 33,27 € – invece di 35,00 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore MagSafe In offerta a 37,99 € – invece di 45,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen) Tablet – Display 10.1″ HD (Processore MediaTek Helio P22T, Storage 64 GB Espandibile fino ad 1 TB, RAM 4 GB, WIFI+Bluetooth 5.0, 4G LTE, 2 Speaker, Android 10) – Iron Grey In offerta a 149,00 € – invece di 199,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

LG 32UN500 Monitor PC 32″ UltraHD 4K LED VA HDR 10, 3840×2160, 4ms, AMD FreeSync 60Hz, Speaker Stereo 10W, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, Porta AUX, Flicker Safe, Bianco In offerta a 349,99 € – invece di 499,00 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

WD Blue SN570 500GB High-Performance M.2 PCIe NVMe SSD, con velocità di lettura fino a 3500 MB/s In offerta a 49,50 € – invece di 85,10 €

sconto 42% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Extreme Pro Scheda Di Memoria microSDXC Da 128 GB, Nero Rosso In offerta a 31,99 € – invece di 49,99 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Extreme SSD NVMe Portatile, USB-C, Velocità Di Lettura Fino A 1.050 MB/s E Di Scrittura Fino A 1.000 MB/s, Nero In offerta a 127,00 € – invece di 260,99 €

sconto 51% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Ultra Chiavetta USB 3.0 da 64 GB, fino a 130 MB/s In offerta a 14,99 € – invece di 14,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Lexar Chiavetta USB 64 GB, Pen Drive USB 2.0, USB Flash Drive Impermeabile, Metallo Memoria USB Stick per PC, Laptop, Computer, Auto, TV In offerta a 6,99 € – invece di 8,99 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Lexar Chiavetta USB 128 GB, Pen Drive USB 3.2 Gen 1, USB C & USB A, Velocità di Lettura Fino a 100 MB/s, Supporta OTG, Metallo Memoria USB Stick per PC, Laptop, Auto, TV, Smartphone Type C, Android In offerta a 22,09 € – invece di 25,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

JBL Flip Essential Speaker Bluetooth Portatile – Cassa Altoparlante Wireless Waterproof IPX7 – JBL Bass Radiator, Fino a 10h di Autonomia, Grigio In offerta a 59,98 € – invece di 84,99 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

TP-Link TL-SG108 Switch 8 Porte Gigabit, 10/100/1000 Mbps, Plug & Play, Nessuna Configurazione Richiesta, Struttura in Acciaio In offerta a 24,89 € – invece di 32,50 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

EPSON Expression Home XP-2150 stampante Multifunzione A4 (stampa, copia, scansione) USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, stampa da mobile, Epson Creative Print stampa da Facebook, inchiostro serie 603 In offerta a 69,90 € – invece di 79,99 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Syncwire Caricabatteria da auto USB-C, il più piccolo 30W PD e 30W QC3.0 caricatore adattatore per auto a doppia porta, compatibile con iPhone 13/12 Pro Max/X, Galaxy, Pixel, iPad, GPS, ecc In offerta a 16,99 € – invece di 19,99 €

sconto 15% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Amazon Brand – Eono Cover Compatibile con iPhone 12 e iPhone 12 PRO, Custodia Anti Ingiallimento, Anti Graffio, Custodie iPhone 12, iPhone 12 PRO – Trasparente In offerta a 8,49 € – invece di 10,99 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa | Lite (senza comandi per la TV), Streaming in HD In offerta a 29,99 € – invece di 29,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Huawei AP71 – Cavo dati Super Charge Protocol, Per dispositivi con connettore USB Type-C, Bianco, 1 m In offerta a 5,99 € – invece di 5,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Shadowhawk Torcia LED Potente Professionale, Ricaricabile Torce Led Alta Potenza 10000 Lumen XHP70.2, Torcia Tattica Militare, IP67 Impermeabile, Zoomabile, Campeggio Emergenza Regalo (6000mAh) [Classe di efficienza energetica A+++] In offerta a 27,19 € – invece di 31,99 €

sconto 15% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

SGILE Strumenti Kit di Rete Professionali, Pinza Crimpatrice rj45, Manutenzione del Computer Kit LAN Tester del Cavo 9 in 2 Strumenti di Riparazione In offerta a 23,99 € – invece di 31,99 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Mini Motosega Batteria Catena Sega: Motosega Elettrica Portatile a Batteria 6 Pollici con Caricatore e 2 Batterie Piccola Motosega a Batteria Una Mano Potatura di Rami Taglio di Legno In offerta a 69,00 € – invece di 79,99 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Rapid Perforatore Fmc25 Nero In offerta a 17,12 € – invece di 17,12 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Woowind Y02 Spolverino Elettrico Senza Fili, Filtro Aria Compressa Ricaricabile 50000 RPM 2 in 1 per PC, Tastiera del Computer, Pulizia del Divano, Borse sottovuoto In offerta a 47,19 € – invece di 59,99 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

NETUM – Lettore di codici a barre, connessioni 3 in 1, lettura da carta e schermo, NT-1228BC In offerta a 34,99 € – invece di 34,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Lampada con lente d’ingrandimento, 5X lente ingrandimento da tavolo con luce per scrivania illuminata a 3 colori, braccio orientabile regolabile lampada lente ingrandimento In offerta a 42,31 € – invece di 45,99 €

sconto 8% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

BTicino S3711DU Ciabatta Multipresa da Scrivania con Presa USB, 1.5A, Cavo da 2 m, Bianco [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 21,90 € – invece di 23,50 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Electraline 49026 Prolunga Elettrica con Avvolgicavo 10 mt, 4 Prese Polivalenti, Schuko + 10/16A, Spina 16A, Sezione Cavo 3G1,5 mm² In offerta a 19,90 € – invece di 23,09 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Pistola Colla a Caldo 100W Colla a Caldo Pistola a Caldo Professionale, Pistola Colla a Cald Pistole per Colla con 11mm Stick di Colla Pistole per Colla Glue Gun In offerta a 19,99 € – invece di 21,99 €

sconto 9% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Luce Solare Esterno morpilot, 214 Led Faretti Solari da Giardino, 4 Testa 360°Illuminazione Grandangolare, con Sensore di Movimento Lampada Solare, IP65 Impermeabile, adatto per Garage, Balcone In offerta a 13,99 € – invece di 19,99 €

sconto 30% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

meross Lampadine LED Alexa Intelligente WiFi E27 Dimmerabile Lampadina Smart A19 Smart Light RGBWW Equivalente 60W 2700K-6500K Compatibile con SmartThings, Amazon Alexa, Google Home, IFTTT, 4 pezzi In offerta a 31,99 € – invece di 43,99 €

sconto 27% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Osram Base CLAS a Lampada LED E27, 13 W, Luce Calda, 3 Lamp, 3 unità [Classe di efficienza energetica F] In offerta a 10,60 € – invece di 11,18 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

meross Smart Lampada da Comodino a LED Intelligente, Compatibile con HomeKit, Alexa, Google e SmartThings, Luce Notturna Bambini Dimmerabile, per Camera da Letto, Soggiorno, con Cavo USB In offerta a 32,29 € – invece di 52,79 €

sconto 39% – fino a 5 mag 22

NOCO Boost HD GB70, Avviamento di Emergenza Portatile 2000A 12V UltraSafe, Avviatore Booster al Litio Professionale e Cavi Batteria Auto per Motori Benzina fino a 8L e Motori Diesel fino a 6L In offerta a 181,00 € – invece di 255,95 €

sconto 29% – fino a 24 apr 22

NOCO Boost X GBX75, Avviamento di Emergenza Portatile 2500A 12V UltraSafe, Booster al Litio Professionale, Cavi Batteria Auto e Powerbank per Motori Benzina fino a 8.5L e Motori Diesel fino a 6.5L In offerta a 231,28 € – invece di 280,95 €

sconto 18% – fino a 24 apr 22

COSORI Friggitrice ad Aria Calda, 5.5L Friggitrice Senza Olio, Air Fryer con 11 Programmi, Funzione Keep Warm, LED Touch Screen, Tempo Temperatura Regolabili, 100 Ricette Cartacee 1700W, Rosso In offerta a 118,99 € – invece di 139,99 €

sconto 15% – fino a 28 apr 22

Ariete 4619, Friggitrice ad Aria Forno Elettrico, Frigge senza olio e grassi, 2000 Watt, 11 Litri, Temperatura max 200°, 3 Griglie, Cestello Girevole e Girarrosto, Luce Interna, Nero In offerta a 92,59 € – invece di 150,00 €

sconto 38% – fino a 25 apr 22

Ariete 149 Tostapane 2 fette Moderna con pinze, Espulsione Automatica, Cassetto raccogli briciole, Funzione scongelamento e riscaldamento, 6 livelli di doratura, 800 W, Bianco In offerta a 39,79 € – invece di 55,00 €

sconto 28% – fino a 25 apr 22

Ariete 1779 Robomix Metal – Robot da cucina multifunzione, Capacità tazza 2,1L, Set accessori per tritare, affettare, montare, impastare, emulsionare, Blender 1,75L, Bianco/Argento In offerta a 59,99 € – invece di 90,00 €

sconto 33% – fino a 25 apr 22

Ariete 887 Pimmy 700W, Frullatore a immersione, 700 W, Tripla lama, Funzione turbo, Arancione In offerta a 22,49 € – invece di 30,00 €

sconto 25% – fino a 25 apr 22

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).