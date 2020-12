Offerte Amazon 22 dicembre, fino al 62%: Xbox, Segway, Samsung, Workx, Bosch, TCL

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

”

Abbonamento Xbox Game Pass per PC | 3 Mesi | Windows 10 – Download Code In offerta a 20,99 – invece di 29,99

sconto 30% – fino al 27 dic 20

roborock S5 max robot aspirapolvere con Funzione di Pulizia, 2000 Pa, Robot Aspirapolvere con Controllo APP per Peli di Animali, Moquette (nero) In offerta a 379 – invece di 679

sconto 44% – fino al 23 dic 20

NINEBOT BY SEGWAY Ninebot Air T15E, Monopattino Elettrico E Serie Unisex Adulto, Grigio In offerta a 649 – invece di 749,99

sconto 13% – fino al 22 dic 20

iRobot Roomba 971, Robot aspirapolvere WiFi, Power-Lifting, Dirt Detect, Adatto per peli di Animali Domestici, Tecnologia Imprint, Sistema Pulizia 3 Fasi, programmabile con App, Argento In offerta a 399,99 – invece di 499

sconto 20% – fino al 31 dic 20

iRobot 4419696 – Batteria Lunga Durata Xlife, Parti Originali, Compatibile con Roomba Serie 500/600/700 /800 + Scooba 450, Blu In offerta a 59,99 – invece di 89,99

sconto 33% – fino al 31 dic 20

Samsung LS05T The Sero, Smart TV 43″, 4K, Wi-Fi, 2020, Classe di Efficienza Energetica B, Blue In offerta a 999,99 – invece di 1499

sconto 33% – fino al 31 dic 20

TV TCL 50P616 50 pollici, 4K HDR, Ultra HD, Smart TV con sistema Android 9.0, Design senza bordi (Micro dimming PRO, Smart HDR, HDR 10, Dolby Audio, Compatibile con Google Assistant & Alexa) In offerta a 359,99 – invece di 399,99

sconto 10% – fino al 31 dic 20

TV TCL 43P616 43 pollici, 4K HDR, Ultra HD, Smart TV con sistema Android 9.0, Design senza bordi (Micro dimming PRO, Smart HDR, HDR 10, Dolby Audio, Compatibile con Google Assistant & Alexa) In offerta a 319,99 – invece di 349,99

sconto 9% – fino al 31 dic 20

TV TCL 55P616 55 pollici, 4K HDR, Ultra HD, Smart TV con sistema Android 9.0, Design senza bordi (Micro dimming PRO, Smart HDR, HDR 10, Dolby Audio, Compatibile con Google Assistant & Alexa) In offerta a 399,99 – invece di 449,98

sconto 11% – fino al 31 dic 20

HoMedics Mascherine Chirurgiche 50 Pezzi Mascherine Mediche Protettive Monouso a 3 Strati di Protezione, Clip Nasale Regolabile, Strato Esterno Antibatterico, Mascherine approvate CE In offerta a 16,9 – invece di 24,99

sconto 32% – fino al 25 dic 20

Bosch Home and Garden Trapano Avvitatore a Batteria EasyDrill 1200 (Batteria da 2.0 Ah, Sistema 12 Volt, Set di Bit per Foratura e Avvitamento, Custodia Morbida), Edizione Amazon In offerta a 76 – invece di 99,99

sconto 24% – fino al 22 dic 20

Bosch 06033C9000 Microsega con Microlama NanoBlade, 12 V, Verde, 1 Pezzo, 0 ? 4.100 giri/min In offerta a 111,87 – invece di 149,95

sconto 25% – fino al 22 dic 20

Bosch – Set da cacciavite a Batteria IXO (Testa ad Angolo, Testa Eccentrica, 10 cacciaviti, caricatore USB, scatola schiuma, 3,6 V, 1,5 Ah), Nero/Verde In offerta a 60,34 – invece di 79,95

sconto 25% – fino al 22 dic 20

Bosch Trapano a Batteria AdvancedDrill 18 (2 Batterie, Sistema da 18 Volt, in Valigetta) In offerta a 145,8 – invece di 153,99

sconto 5% – fino al 22 dic 20

Bosch Levigatrice e Lucidatrice a Batteria EasyCurvSander 12 (1 Batteria, Sistema Da 12 Volt, In Borsa) In offerta a 98,76 – invece di 129,95

sconto 24% – fino al 22 dic 20

Bosch Home and Garden Bosch UniversalDrill 18, 06039C8004,Trapano-Avvitatore, 1 Batteria al Litio, 18 V In offerta a 86,64 – invece di 119,99

sconto 28% – fino al 22 dic 20

Seghetto Alternativo 800W, TECCPO 0-3000SPM Seghe con Guida Laser, 6 Velocità Regolabili, Angolo di Taglio Inclinato da ±45°, 6 Lame, Valigetta, Cavo da 2m, Adatto a metallo e legno -TAJS01P In offerta a 33,99 – invece di 89,99

sconto 62% – fino al 22 dic 20

Braun Serie 5 50-W1500s Rasoio Elettrico Barba con Regolabarba Uomo, 100% impermeabile per uso Wet&Dry, Ricaricabile, Rasoio a Lamina Senza Fili, Bianco, Idea Regalo Natale In offerta a 84,99 – invece di 124,99

sconto 32% – fino al 22 dic 20

BaByliss C332E Pro 180 Large Ferro Arriccia Capelli, Satin Touch, 32 mm In offerta a 21,99 – invece di 34,9

sconto 37% – fino al 22 dic 20

Present Pets Cucciolo Rainbow Glitter In offerta a 38,99 – invece di 69,99

sconto 44% – fino al 23 dic 20

Worx WG284E Tagliasiepi Tosasiepi Elettrico da Giardino a Batteria 40V (2x20V), Diam. Taglio 27 mm In offerta a 179,5 – invece di 229,99

sconto 22% – fino al 22 dic 20

Worx WA3601 Kit 1 Carica Batteria Rapido + 1 Batteria Power Share 20V/2.0Ah agli Ioni di Litio In offerta a 47 – invece di 59,99

sconto 22% – fino al 22 dic 20

Worx WX373 Trapano Avvitatore con Percussione a Batteria 20V, Motore Brushless, Mandrino Autoserrante da 13mm in Metallo In offerta a 179 – invece di 249,99

sconto 28% – fino al 22 dic 20

Worx WX372.9 Trapano Avvitatore con Percussione a Batteria 20V, 13 mm Mandrino a Sgancio Rapido , Luce da Lavoro, senza batteria e caricabatteria – Solo Corpo Macchina In offerta a 68,9 – invece di 119,99

sconto 43% – fino al 22 dic 20

Worx Tagliaerba Robot da Giardino Landroid WR142E, Rasaerba Elettrico a Batteria 20 V, Tosaerba 3 Lame Mobili, Comando Wi-Fi In offerta a 719 – invece di 899

sconto 20% – fino al 22 dic 20

Worx WX373.9 Trapano Avvitatore a Percussione 20V, Motore Senza Spazzole, Mandrino 13 mm, fino a 2.000 giri/min, Stile Numero 32,000, Luce da Lavoro, 1 Pezzo – Senza Batteria, Caricatore e Accessori In offerta a 119,9 – invece di 159,99

sconto 25% – fino al 22 dic 20

Worx Tagliaerba Robot da Giardino Landroid WR130E, Rasaerba Elettrico a Batteria 20 V, Tosaerba 3 Lame Mobili, Comando Wi-Fi In offerta a 549 – invece di 699

sconto 21% – fino al 22 dic 20

Worx WG163E Decespugliatore Tagliabordi a Batteria 20V, stelo in Alluminio regolabile , Rasaerba Elettrico da Giardino, Diametro Taglio 30 cm e filo da 1.65 mm – 2 Batterie Incluse In offerta a 116,16 – invece di 129,99

sconto 11% – fino al 22 dic 20

Worx WX427 Sega Circolare Compatta ad Immersione, Potenza 710 W , Capacità di Taglio max 46 mm, con Guida Laser per un Taglio Sempre Preciso, In offerta a 103,9 – invece di 149,99

sconto 31% – fino al 22 dic 20

Worx WX678.9 – Multifunzione ad Oscillazione Sonicrafter a Batteria 20V, Velocità di Oscillazione 5.00-20.000/min., Angolo di Oscillazione 3.2° – Solo Corpo Macchina In offerta a 74,9 – invece di 99,99

sconto 25% – fino al 22 dic 20

Worx Tagliaerba Robot da Giardino Landroid WR155E, Rasaerba Elettrico a Batteria 20 V, Tosaerba 3 Lame Mobili, Comando Wi-Fi In offerta a 1338 – invece di 1499

sconto 11% – fino al 22 dic 20

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).

Qui sotto vi elenchiamo le pagine dedicate ai gruppi di prodotti più interessanti in sconto oggi e nei prossimi giorni.