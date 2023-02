Offerte Amazon 22 febbraio fino al 51% su Apple, Anker, Neewer, Akaso, Ecovacs, Bontec, Nokia

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Nero siderale In offerta a 1229,99 € – invece di 1339,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro Max (128 GB) – Viola scuro In offerta a 1399,99 € – invece di 1489,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento In offerta a 1649,99 € – invece di 1879,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 PC Portatile MacBook Pro con chip M2: display Retina 13″, 8GB di RAM, 256GB ​​di archiviazione ​​​​​SSD ​​​​​​​Touch Bar, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1299,99 € – invece di 1629,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core: display Liquid Retina XDR da 14″, 16GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD – Grigio siderale In offerta a 2302,74 € – invece di 2499,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 256GB SSD) In offerta a 599,99 € – invece di 669,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 iPad Pro 11″ (Wi-Fi, 128GB) – Argento (4ª generazione) In offerta a 949,00 € – invece di 1069,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 iPad Pro 12,9″ (Wi-Fi, 512GB) – Argento (6ª generazione) In offerta a 1615,39 € – invece di 1849,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 13 mini (128GB) – Azzurro In offerta a 790,00 € – invece di 839,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 13 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 939,99 € – invece di 1059,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 1049 € – invece di 1179,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (128 GB) – Azzurro In offerta a 899,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 1029,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (512 GB) – Azzurro In offerta a 1299,00 € – invece di 1419,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm) Smartwatch con robusta cassa in titanio e Cinturino Ocean color mezzanotte. Fitness tracker, GPS di precisione, batteria a lunghissima durata In offerta a 929,99 € – invece di 1009,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS + Cellular, 44mm) con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 375,00 € – invece di 399,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 429,00 € – invece di 509,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 469,00 € – invece di 549,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular, 41mm) Smartwatch con cassa in acciaio inossidabile color argento con Loop in maglia milanese color argento Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 499,00 € – invece di 789,00 €

sconto 37% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirTag In offerta a 29,90 € – invece di 39,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 129,99 € – invece di 159,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Alimentatore USB-C da 140W In offerta a 72,90 € – invece di 105,00 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple MagSafe Battery Pack (per iPhone 12 – iPhone 14) In offerta a 100,43 € – invece di 119,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Magic Mouse In offerta a 69,00 € – invece di 85,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico (per Mac con chip Italiano – Argento In offerta a 159,00 € – invece di 185,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

bbb

LG OLED55B26LA Smart TV 4K 55″, TV OLED Serie B2 2022, Processore α7 Gen 5, Dolby Vision, Dolby Atmos, 2 HDMI 2.1 @48Gbps, VRR, Google Assistant e Alexa, Wi-Fi, webOS 22, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 1099,00 € – invece di 1199,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

LG OLED55G26LA Smart TV 4K 55″ TV OLED evo Gallery Edition Serie G2 2022, Gallery Design, Processore α9 Gen 5, Brightness Booster Max, Dolby Vision Precision Detail, Wi-Fi 6, 4 HDMI 2.1 @48Gbps [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 1637,14 € – invece di 2499,00 €

sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung TV OLED QE55S95BATXZT, Smart TV 55” Serie S95B, OLED, Alexa e Google Assistant Integrata, 2022, HDMI 2.1, DVB-T2, Argento (Eclipse Silver) [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 1228,57 € – invece di 2499,00 €

sconto 51% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

LG OLED55C26LD Smart TV 4K 55″, TV OLED evo Serie C2, Processore α9 Gen 5, Brightness Booster, Dolby Vision Precision Detail, 4 HDMI 2.1 @48Gbps, VRR, Google Assistant e Alexa, Wi-Fi [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 1559,21 € – invece di 2175,71 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung TV QLED QE55Q60BAUXZT, Smart TV 55″ Serie Q60B, QLED 4K UHD, Alexa e Google Assistant integrati, Black, 2022, DVB-T2 [Classe di efficienza energetica F] In offerta a 666,90 € – invece di 1252,88 €

sconto 47% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung TV QLED QE65Q60BAUXZT, Smart TV 65″ Serie Q60B, QLED 4K UHD, Alexa e Google Assistant integrati, Black, 2022, DVB-T2 [Classe di efficienza energetica F] In offerta a 958,80 € – invece di 1915,64 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

ccc

Datacolor SpyderX Elite – Calibrazione del monitor progettata per fotografi professionisti (SXE100)

In offerta a 139,00 € – invece di 279,00 €

sconto 50% – fino a 26 feb 23

Click qui per approfondire

Broadlink – RM4 Mini – Telecomando universale IR audio/video, hub remoto WiFi per la casa intelligente, compatibile con Alexa

In offerta a 28,04 € – invece di 32,99 €

sconto 15% – fino a 26 feb 23

Click qui per approfondire

Caricabatterie USB C GaN Anker 30W, Caricabatterie 511 (Nano 3), Caricabatterie rapido PPS PIQ 3.0 per iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/12, Galaxy, iPad (cavo non incluso), Bianco

In offerta a 20,99 € – invece di 24,99 €

sconto 16% – fino a 26 feb 23

Click qui per approfondire

Anker Caricabatterie Portatile Wireless Magnetico, Power Bank Wireless 5K Magnetico PowerCore con Cavo USB-C, compatibile con iPhone 14/ iPhone 13/iPhone 12 serie

In offerta a 29,99 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino a 26 feb 23

Click qui per approfondire

Anker Power Bank, caricatore portatile USB-C da 10000 mAh con alimentazione da 20 W, 523 Power Bank (PowerCore Slim 10 K PD) per iPhone 13 Series/iPhone 12 Series, S10, Pixel 4 e altri

In offerta a 33,99 € – invece di 69,99 €

sconto 51% – fino a 26 feb 23

Click qui per approfondire

Anker PowerCore Magnetic 5K with Bracket B2C – UN White Iteration 1

In offerta a 45,99 € – invece di 59,99 €

sconto 23% – fino a 26 feb 23

Click qui per approfondire

Hub USB 3.0 Anker a 4 porte con cavo da 61 cm per Macbook, iMac, computer, chiavette USB e altro

In offerta a 15,29 € – invece di 17,99 €

sconto 15% – fino a 26 feb 23

Click qui per approfondire

Anker Altoparlante Bluetooth SoundCore – Speaker Portatile Senza Fili con Microfono Incorporato e Doppia Cassa Audio di Alta Qualità e Autonomia di 24 Ore Per iphone X/8/8 Plus, iPad, Samsung e Altri

In offerta a 29,99 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino a 26 feb 23

Click qui per approfondire

AKASO Action Cam 4K 30FPS Impermeabile, WiFi Fotocamera Subacquea Stabilizzata Doppio Display 20MP, Action Camera Controllo Vocale 170° Grandangolare 2x1350mAh Batterie e Kits di Accessori (Brave 7)

In offerta a 159,99 € – invece di 229,99 €

sconto 30% – fino a 26 feb 23

Click qui per approfondire

AKASO Action Cam 4K 40M Fotocamera Subacquea, Videocamera 20MP WiFi 170° Grandangolare Doppio Schermo EIS Stabilizzazione, Touch Screen, 5x Zoom, 2x1350mAh Batterie, Kits di Accessori, Grigio

In offerta a 101,99 € – invece di 159,99 €

sconto 36% – fino a 26 feb 23

Click qui per approfondire

AKASO Action Cam Native 4K/60FPS 20MP WiFi con Touch Screen, Comandi Vocali, Stabilizzatore EIS, Fotocamera Subacquea 40M Impermeabile, 8xZoom, Angolo Variabile, Kit di Accessori (V50 Elite)

In offerta a 127,49 € – invece di 199,99 €

sconto 36% – fino a 26 feb 23

Click qui per approfondire

Charmast Power Bank 26800mAh, Caricatore Portatile USB C Powerbank Batteria con 3 Ingresso & 4 Uscita Compatibile con iPhone 12/11/XS/XR Samsung Huawei Xiaomi Smartphone Tablet (Nero)

In offerta a 31,27 € – invece di 39,99 €

sconto 22% – fino a 26 feb 23

Click qui per approfondire

Charmast Power Bank 26800mAh,18W PD QC 3.0 Powerbank USB C Ricarica Rapida Tipo C con 3 Ingresso 4 Uscita Compatibile con iPhone Samsung Huawei

In offerta a 34,39 € – invece di 42,99 €

sconto 20% – fino a 26 feb 23

Click qui per approfondire

Charmast Power Bank 26800mAh, Caricatore Portatile USB C Powerbank Batteria con 3 Ingresso & 4 Uscita Compatibile con iPhone 12/11/XS/XR Samsung Huawei Xiaomi Smartphone Tablet (Rosa)

In offerta a 31,99 € – invece di 39,99 €

sconto 20% – fino a 26 feb 23

Click qui per approfondire

Charmast 26800mAh Power Bank Caricatore Portatile USB Tipo C Powerbank Batteria con 3 Ingresso & 4 Uscita per MacBook Nintendo Switch iPhone iPad Nexus Samsung Huawei (Bianco)

In offerta a 31,99 € – invece di 39,99 €

sconto 20% – fino a 26 feb 23

Click qui per approfondire

NEEWER RL-12 LED Ring Light 14″ esterno/12″ al centro con supporto per luce, filtro colorato, supporto per telefono per trucco, YouTube, TikTok, riprese video con fotocamera/telefono

In offerta a 79,46 € – invece di 93,49 €

sconto 15% – fino a 26 feb 23

Click qui per approfondire

NEEWER 2pz Pannello Luce LED Dimmerabile 5600K a USB con Regolabile Stativo & Filtri Colorati per Riprese da Tavolo o Angolo Basso, Illuminazione a Colori, Foto di Prodotti/Personaggi & Youtube ecc.

In offerta a 47,16 € – invece di 55,49 €

sconto 15% – fino a 26 feb 23

Click qui per approfondire

Neewer® TT560 Flash Speedlite per Canon Nikon Sony Panasonic Olympus Fujifilm Pentax Sigma Minolta Leica e altre SLR Digitali SLR Film SLR Camere e Camere Digitali con singolo contatto caldo a slitta

In offerta a 50,14 € – invece di 58,99 €

sconto 15% – fino a 26 feb 23

Click qui per approfondire

ECOVACS DEEBOT N8+ Robot aspirapolvere 2-in-1 Aspira e Lava,con Stazione di Svuotamento Automatico?Modalità Max+,Pulizia personalizzata,Mappatura multilivello, Barriere virtuali, Controllo APP & Alexa

In offerta a 399,00 € – invece di 599,00 €

sconto 33% – fino a 26 feb 23

Click qui per approfondire

ECOVACS Robot aspirapolvere DEEBOT N8, 2-in-1 Aspira e Lava,modalità Max+,2300 Pa, Pulizia Personalizzata,Mappatura multilivello, Barriere virtuali, Controllo App & Alexa

In offerta a 269,00 € – invece di 399,00 €

sconto 33% – fino a 26 feb 23

Click qui per approfondire

BONTEC Staffa TV per Televisori LCD LED Plasma Curvo da 37-86 Pollici, Ultrasottile Inclinabile Supporto TV da Parete fino a 75kg, Max VESA 600 x 400mm, Supporto TV Muro con Fascette per Cavi

In offerta a 24,64 € – invece di 33,99 €

sconto 28% – fino a 26 feb 23

Click qui per approfondire

BONTEC Staffa TV per Televisori LCD LED Plasma Curvo da 37-86 Pollici, Ultrasottile Inclinabile Supporto TV da Parete fino a 75kg, Max VESA 600 x 400mm, Supporto TV Muro con Fascette per Cavi

In offerta a 24,64 € – invece di 33,99 €

sconto 28% – fino a 26 feb 23

Click qui per approfondire

BONTEC Supporto da Parete per TV da LED LCD 32-80 pollici, Staffa TV con Movimento Inclinabile ed Estendibile, Supporto TV per Muro Staffa Ultra Resistente a 60kg, Max VESA 600x400mm

In offerta a 44,19 € – invece di 63,99 €

sconto 31% – fino a 26 feb 23

Click qui per approfondire

BONTEC Supporto da Tavolo per TV da 26-55 Pollici, Regolabile in Altezza e Girevole Piedistallo per TV Max VESA 400×400 mm, che Regge fino a 45 kg

In offerta a 32,29 € – invece di 37,99 €

sconto 15% – fino a 26 feb 23

Click qui per approfondire

BONTEC Staffa TV per Televisori LCD LED Plasma Curvo da 26-65 Pollici, Ultrasottile Inclinabile Supporto TV da Parete fino a 55kg, Max VESA 400 x 400mm, Supporto TV Muro con Fascette per Cavi

In offerta a 20,39 € – invece di 34,99 €

sconto 42% – fino a 26 feb 23

Click qui per approfondire

BONTEC Supporto TV da Pavimento con 4 Ruote per Schermo 13-42 pollici LED LCD Plasma, Carrello Staffa Porta Mobile Supporto TV Fino a 20 kg, Max VESA 200 x 200 mm

In offerta a 52,69 € – invece di 65,99 €

sconto 20% – fino a 26 feb 23

Click qui per approfondire

Bialetti Cioccolatiera e Cappuccinatore, adatta per Cioccolate Calde e Cappuccini, Contenitore in Acciaio Inox lavabile in Lavastoviglie, Manico Antiscottatura, Fino a 300 ml

In offerta a 69,90 € – invece di 89,90 €

sconto 22% – fino a 7 mar 23

Click qui per approfondire

Bialetti Macchina da Caffè Espresso,1450W, Fucsia

In offerta a 49,90 € – invece di 69,90 €

sconto 29% – fino a 7 mar 23

Click qui per approfondire

Nokia Italia C2 2nd Edition Smartphone 4G 32GB, 2GB RAM, Display 5.7″, Camera 5 Mp, Batteria 2400 mAh, Dual Sim, Versione con Cavo Micro-USB Aggiuntivo (1mt), Grigio

In offerta a 89,90 € – invece di 109,99 €

sconto 18% – fino a 25 feb 23

Click qui per approfondire

Nokia 8210 – Telefono Cellulare 4G, Display 2.8″, Fotocamera, Bluetooth, Radio FM Wireless e lettore mp3, Interfaccia facile utilizzo, Ampia batteria, Dual Sim, Blue, Italia

In offerta a 67,70 € – invece di 79,99 €

sconto 15% – fino a 25 feb 23

Click qui per approfondire

Nokia C31 Smartphone 4G 128GB, 4GB RAM, Tripla Camera 13 Mp, Display HD+ da 6.74?, Android 12, Batteria da 5050 mAh, Dual Sim, Charcoal, Versione con Cavo Micro-USB Aggiuntivo 1m

In offerta a 149,99 € – invece di 179,99 €

sconto 17% – fino a 25 feb 23

Click qui per approfondire

Nokia 8210 – Telefono Cellulare 4G, Display 2.8″, Fotocamera, Bluetooth, Radio FM Wireless e lettore mp3, Interfaccia facile utilizzo, Ampia batteria, Dual Sim, Red, Italia

In offerta a 67,70 € – invece di 79,99 €

sconto 15% – fino a 25 feb 23

Click qui per approfondire

Nokia 8210 – Telefono Cellulare 4G, Display 2.8″, Fotocamera, Bluetooth, Radio FM Wireless e lettore mp3, Interfaccia facile utilizzo, Ampia batteria, Dual Sim, Sand, Italia

In offerta a 67,70 € – invece di 79,99 €

sconto 15% – fino a 25 feb 23

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).