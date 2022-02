Offerte Amazon 22 febbraio fino al 57% su Apple, WD, Belkin, Samsung

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

Apple iPhone 13 mini (512GB) – Azzurro

In offerta a 1099,43 € – invece di 1189,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione)

In offerta a 369,42 € – invece di 389,00 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple Watch SE (GPS) Cassa 40 mm in alluminio color oro con Cinturino Sport color galassia – Regular

In offerta a 269,00 € – invece di 309,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Novità Apple AirTag

In offerta a 29,90 € – invece di 35,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Crucial BX500 1 TB CT1000BX500SSD1 fino a 540 MB/s, SSD Interno, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici

In offerta a 81,59 € – invece di 101,71 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Bose QuietComfort 45 Bluetooth wireless Headphones con riduzione del rumore con microfono per chiamate, nero, Taglia unica

In offerta a 239,00 € – invece di 314,00 €

sconto 24% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Logitech MK220 Combo Tastiera e Mouse Wireless Compatti per Windows, 2,4 GHz Wireless con Ricevitore USB Unifying, Durata Batteria di 24 Mesi, Compatibile con PC, Laptop, Layout Italiano QWERTY – Nero

In offerta a 17,98 € – invece di 30,99 €

sconto 42% – fino a scadenza sconosciuta

Nuovi Echo Buds (2ª generazione) | Auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore e Alexa | Bianco ghiaccio

In offerta a 79,99 € – invece di 119,99 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

EUARY PowerBank 5000mAh – Caricabatteria Portatile Ultra Compatta con Uscita 2.0A- Batteria Esterna Power Bank Tascabile (bianca)

In offerta a 12,59 € – invece di 15,99 €

sconto 21% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Kit di Pulizia per Airpods Wilbeva, Penna per Pulizia Auricolari Bluetooth per Airpods Pro 1 2 3 Samsung MI Android, 3 in 1 Multifunzione Strumenti per la Pulizia Della Custodia

In offerta a 10,99 € – invece di 10,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

OMOTON Supporto Tablet Cellulare Pieghevole, Porta Tablet da Tavolo per iPad e iPhone con Doppie Aste, Stand, Dock Regolabile Altezza, Compatibile con iPad Air Mini (5-11 Pollici) , Samsung Tabs, Nero

In offerta a 5,99 € – invece di 9,99 €

sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

TRYONE Porta Cellulare, Supporto Cellulare Letto – Collo Oca Supporto Regolabile per iPhone, Telefono, Samsung, Huawei, Switch, Google Pixel e Smartphone, Lunghezza Complessiva 90cm/35 Pollic

In offerta a 14,44 € – invece di 16,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

UGREEN 2 Pezzi Caricatore USB C 20W Caricabatterie PD Quick Charge 4.0 Power Delivery 3.0 Ricarica Rapida Compatible with iPhone 13 12 11 PRO Max Galaxy S21 Ultra S20 S9 iPad PRO 2020 Honor (Bianco)

In offerta a 22,94 € – invece di 26,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Syncwire Caricabatteria da auto USB-C, il più piccolo 30W PD e 30W QC3.0 caricatore adattatore per auto a doppia porta, compatibile con iPhone 13/12 Pro Max/X, Galaxy, Pixel, iPad, GPS, ecc

In offerta a 15,99 € – invece di 19,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Luce Notturna Bambini, [2 Pezzi] Luce Notturna con Sensore di Movimento 3 Modalità Illuminazione, Luci Notturne Batteria a Magnete Incorporato per Armadio, Scale, Bagni, Corridoi, Cucina, Garage [Classe di efficienza energetica A++]

In offerta a 10,19 € – invece di 12,99 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Philips Lampadine LED Goccia, E27, 11 W Equivalenti a 75 W, 2700K (Bianco Caldo), Confezione da 6 [Classe di efficienza energetica F]

In offerta a 16,99 € – invece di 27,06 €

sconto 37% – fino a scadenza sconosciuta

Philips LED Faretto, Lampadina LED, Attacco GU10, 4.6 W, 355LM Equivalenti a 50 W, Luce Bianca Naturale Calda, Confezione di 6 pezzi [Classe di efficienza energetica F]

In offerta a 14,99 € – invece di 24,10 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

Philips Luminaires Faretto Kosipo, 1 Punto Luce, Attacco GU10, 10W, Nero

In offerta a 12,99 € – invece di 16,70 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Philips Luminaires Faretto Kosipo, 4 Punti Luce, Attacco GU10, 10W, Nero

In offerta a 39,99 € – invece di 54,75 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Philips Lampadine LED Oliva, E14, 5.5 W Equivalenti a 40 W, 2700K, Confezione da 6 [Classe di efficienza energetica A+]

In offerta a 17,99 € – invece di 22,03 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Avvitatore a Batteria 18V, TECCPO 60N.m Trapano Elettrico con Percussione, 30min Caricatore Rapido, 2 Batterie 2000mAh, 13 mm Metallo Autobloccante Mandrino, 21+3 Posizioni – TDHD01P

In offerta a 107,94 € – invece di 169,99 €

sconto 37% – fino a scadenza sconosciuta

Thlevel 4PCS Mini LCD Digitale Termometro con Sonda Esterna Impermeabile per Frigorifero, Congelatore, Acquario (2X Bianca, 2X Nero)

In offerta a 13,04 € – invece di 14,99 €

sconto 13% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Bosch Professional Sistema 12V Trapano Avvitatore GSR 12V-15 (incl. batteria 2×2,0 + caricabatterie, set accessori 39 pz., in borsa) – Amazon Exclusive Set

In offerta a 115,90 € – invece di 143,51 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Coprisedile Auto Cane XXL – Telo Imbottito con Protezioni Laterali 165 * 142 * 50 cm – Universale per Ogni Auto – Materiale Resistente – divisibile in Due + Ciotola Pieghevole per Cane e Spazzola

In offerta a 23,99 € – invece di 32,90 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

HORYDIA Pannolini Cane Femmina Lavabili Mutande per Cani Morbido e Confortevole Cotone Pannolini per Cani Riutilizzabili Mutande Cane Femmina Calore (Confezione da 3) .

In offerta a 13,37 € – invece di 17,94 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Belkin F2CU040btBLK Adattatore da USB-C a Gigabit Ethernet, Compatibile con iPad Pro

In offerta a 21,99 – invece di 34,99

sconto 37% – fino a 27 feb 22

Belkin Confezione da 2 Proteggi schermo TemperedGlass per iPhone 13 e iPhone 13 Pro, applicazione facile senza bolle con adesivi per l’installazione inclusi

In offerta a 11,99 – invece di 19,99

sconto 40% – fino a 27 feb 22

Belkin Confezione da 2 Proteggi schermo TemperedGlass per iPhone 13 Pro Max, applicazione facile senza bolle con adesivi per l’installazione inclusi

In offerta a 11,99 – invece di 19,99

sconto 40% – fino a 27 feb 22

Belkin OVA089zz, Confezione da 2 Proteggi schermo TemperedGlass per iPhone 13 mini, applicazione facile senza bolle con adesivi per l’installazione inclusi

In offerta a 11,99 – invece di 19,99

sconto 40% – fino a 27 feb 22

Belkin Proteggi Schermo TemperedGlass Privacy Antimicrobico per iPhone 12 Pro Max, Filtro Privacy per Schermo, Riduce i Batteri del 99%

In offerta a 17,5 – invece di 24,99

sconto 30% – fino a 6 mar 22

Mobvoi Home Tapis roulant, pieghevole, altoparlante Bluetooth integrato, telecomando, macchina per camminare e correre per esercizi di fitness da casa al coperto

In offerta a 382,49 – invece di 449,99

sconto 15% – fino a 28 feb 22

WD 12TB Elements Desktop, Hard Disk Esterno, USB 3.0

In offerta a 237,99 – invece di 321,99

sconto 26% – fino a 26 feb 22

WD 18TB Elements Desktop, Hard Disk esterno USB 3.0

In offerta a 357,99 – invece di 559,99

sconto 36% – fino a 26 feb 22

WD 2TB My Passport SSD portatile con tecnologia NVMe, USB-C, fino a 1.050 MB/s in lettura, fino a 1000MB/s in scrittura, Blu

In offerta a 245,99 – invece di 442,99

sconto 44% – fino a 26 feb 22

WD My Passport SSD portatile 1TB con tecnologia NVMe, USB-C, fino a 1.050 MB/s in lettura, fino a 1000MB/s in scrittura, Blu

In offerta a 135,99 – invece di 260,99

sconto 48% – fino a 26 feb 22

WD Elements SE 2 TB Portatile SSD, velocità di lettura fino a 400 MB/sec

In offerta a 206,99 – invece di 279,99

sconto 26% – fino a 26 feb 22

WD BLACK P50 Game Drive SSD 500GB, Prestazioni Ottimi per i Tuoi VideoGiochi, in Movimento, Compatibile con PC, X Box e Playstation

In offerta a 137,99 – invece di 211,99

sconto 35% – fino a 26 feb 22

WD_BLACK D30 500 GB Game Drive SSD – Velocità e capacità di archiviazione, compatibile con Xbox serie X|S e PlayStation 5

In offerta a 81,99 – invece di 109,99

sconto 25% – fino a 26 feb 22

Western Digital WD My Cloud PR4100 Serie Pro Server Multimediale con Transcodifica, NAS, 16 TB, Nero

In offerta a 899,99 – invece di 1067,99

sconto 16% – fino a 26 feb 22

Burton Distortion 2.0, Zaini Unisex Adulto, Gray Heather

In offerta a 47,2 – invece di 75

sconto 37% – fino a 6 mar 22

Burton Kilo 2.0, Zaino Unisex Adulto, Folkstone Gray/Kelp

In offerta a 27,8 – invece di 65

sconto 57% – fino a 6 mar 22

Protezione RFID per carte di credito JAIMIE JACOBS (blocco RFID, blocco NFC, carte di credito contactless) (Nero e bianco)

In offerta a 9,68 – invece di 19,9

sconto 51% – fino a 1 mar 22

JAIMIE JACOBS SLIMSTAR Portafoglio Uomo Piccolo con protezione RFID Porta Carte di Credito (Nero)

In offerta a 44,25 – invece di 99

sconto 55% – fino a 1 mar 22

Porta Carte di Credito BEWMER 2 Schermato | Portafoglio Slim da Uomo e Donna con Rfid Protection Anticlonazione | Porta Tessere e Soldi con Portamonete (Bianco Carbon)

In offerta a 28,79 – invece di 36,99

sconto 22% – fino a 7 mar 22

BREIL – Orologio da Donna Collezione NEW SNAKE WATCH TW1853 – Orologio da Polso in Maglia in Acciaio Lucido con Cinturino in Pelle – Doppio Cinturino – Acciaio Nero

In offerta a 122,32 – invece di 179,9

sconto 32% – fino a 28 feb 22

JAIMIE JACOBS ‘Nano Boy Pocket’ Mini Portafoglio uomo con Portamonete, Porta Carte di Credito dal design minimalista, Mini Wallet, Porta tessere slim tascabile (Vegan Grigio)

In offerta a 22,43 – invece di 39

sconto 42% – fino a 1 mar 22

JAIMIE JACOBS Portafoglio in vera pelle”Folder Boy” borsellino sottile con scomparti per monete banconote e 20 carte taccuino verticale da donna e da uomo con protezione RFID (Vegano Grigio)

In offerta a 51,75 – invece di 99

sconto 48% – fino a 1 mar 22

Portafoglio uomo JAIMIE JACOBS ‘Nano Boy’ portacarte dal design minimalista 100% vegan (Marrone)

In offerta a 18,68 – invece di 39

sconto 52% – fino a 1 mar 22

LEVOIT Purificatore d’Aria Smart con Filtro HEPA, Depuratore con APP e Alexa, CADR 170m³/h, Rimuove 99,97% di Allergeni Fumo Polvere Polline Dander di Pet Odore, 24dB Modalità di Sonno per Casa 35m²

In offerta a 84,99 – invece di 99,99

sconto 15% – fino a 28 feb 22

LEVOIT Umidificatore Ambiente Ultrasuoni 6L, Smart Controllo, Nebbia Calda e Fredda con Top-Fill Design, Timer, Modalità Sonno di 25 dB, Umidità Personalizzata, Aromaterapia per Casa fino a 40-70m²

In offerta a 84,99 – invece di 99,99

sconto 15% – fino a 28 feb 22

Samsung Elettrodomestici WW70TA026AE/ET Lavatrice 7 kg, Crystal Clean, 1200 Giri, Bianco

In offerta a 339 – invece di 649

sconto 48% – fino a 28 feb 22

Samsung Elettrodomestici RB34T603EEL/EF Frigorifero Combinato RB7300T, 340 L, Sabbia

In offerta a 499 – invece di 999

sconto 50% – fino a 28 feb 22

Samsung Elettrodomestici DV80TA220AE/ET Asciugatrice Crystal EcoDry, Front Load, 8 kg, Bianco, Oblò Nero

In offerta a 589 – invece di 999

sconto 41% – fino a 28 feb 22

Samsung Elettrodomestici WD90TA046BE/ET Lavasciuga 9 kg, 1400 Giri, Bianco

In offerta a 529 – invece di 899

sconto 41% – fino a 28 feb 22

Samsung Asciugatrice DV90T7240BH/S3 con AI Control, Asciugatura Rapida in 81 Minuti, Programma Igienizzante, Air Wash, Prevenzione Pieghe, Tecnologia Optimal Dry, Filtro 2 in 1, Bianco, Oblò Nero

In offerta a 809 – invece di 1299

sconto 38% – fino a 28 feb 22

Samsung Lavasciuga Slim Crystal Clean WD8NK52E0AW Ecolavaggio; Front Load, 8 kg; Bianco

In offerta a 649 – invece di 899

sconto 28% – fino a 28 feb 22

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).