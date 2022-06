Offerte Amazon 22 giugno fino al 56% su Apple, Sandisk, Realme, Philips Hue, Xiaomi Crucial – in aggiornamento

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

Spigen OneTap Supporto Cellulare Auto Progettato per Magsafe Compatibile con iPhone 13 Pro Max, 13 Pro, 13, 13 mini, iPhone 12 Pro Max, 12 Pro, 12, 12 mini In offerta a 35,99 € – invece di 39,99 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi Smart Band 7, Schermo AMOLED 1.62”, Monitoraggio Sonno, SpO2, Frequenza Cardiaca, VO2max, Resistenza all’Acqua 5 ATM, 110+ modalità sportive, Durata Batteria 14 giorni, Versione Italiana In offerta a 49,99 € – invece di 59,99 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Catena Luminosa Esterno Solare BrizLabs 9.9m G40 Luci Giardino Lampadine 25+1 LED USB Ricaricabile Impermeabile IP65 Lucine Solari Decorative per Terrazzo Matrimonio Festa Natale, Bianco Caldo [Classe di efficienza energetica A+++] In offerta a 37,39 € – invece di 43,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Nuovo Apple AirPods Max – Verde In offerta a 399,99 € – invece di 629,00 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Nuovo Apple AirPods Max – Rosa In offerta a 466,50 € – invece di 629,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Portafoglio MagSafe in pelle (per iPhone) – Ciliegia Scuro In offerta a 50,99 € – invece di 65,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SanDisk SSD Portatile, Velocità Di Lettura Fino A 520 MB/s, 1 TB, Nero In offerta a 95,99 € – invece di 106,99 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Magic Keyboard con Touch ID (per Mac con chip Apple) – Italiano – Argento In offerta a 111,99 € – invece di 159,00 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico (per Mac con chip Apple) – Italiano – Argento In offerta a 129,00 € – invece di 185,00 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip Apple M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 979,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 13 (128 GB) – Galassia In offerta a 789,00 € – invece di 939,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 256GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 489,00 € – invece di 559

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular) Cassa 41 mm in acciaio inossidabile color argento con Cinturino Sport color galassia – Regular In offerta a 558,98 € – invece di 739,00 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Magic Mouse In offerta a 68,99 € – invece di 85,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi Redmi 10 – Smartphone 64GB, 4GB RAM, 6.5″ FHD+ DotDisplay, MediaTek Helio G88, 50MP AI Quad Camera, Dual SIM, Grigio In offerta a 143,90 € – invece di 149,00 €

sconto 3% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung Galaxy Tab A7 Lite Tablet, 8.7 Pollici, Wi-Fi, RAM 3 GB, Memoria 32 GB, Tablet Android 11, Grigio [Versione italiana] 2021 In offerta a 129,00 € – invece di 169,00 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Crucial Bx500 240 Gb Ct240Bx500Ssd1 Fino A 540 Mb/S, Ssd Interno, 3D Nand, Sata, 2.5 Pollici, Nero In offerta a 33,99 € – invece di 34,99 €

sconto 3% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Crucial Bx500 240 Gb Ct240Bx500Ssd1 Fino A 540 Mb/S, Ssd Interno, 3D Nand, Sata, 2.5 Pollici, Nero In offerta a 33,99 € – invece di 34,99 €

sconto 3% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung Memorie Bar Plus USB Flash Drive, USB 3.1, Type-A, Velocità di Lettura Fino a 300 MB/s, 64 GB, Argento (MUF-64BE3) In offerta a 14,99 € – invece di 27,29 €

sconto 45% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Crucial P2 CT1000P2SSD8 SSD Interno, 1TB, fino a 2400 MB/s, 3D NAND, NVMe, PCIe, M.2 In offerta a 89,45 € – invece di 122,45 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro Ripetitore Wireless, Velocità 300 Mbps, Prolunga Del Segnale Wi-Fi, Nero In offerta a 10,98 € – invece di 14,99 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

JBL T110 Cuffie In Ear con Microfono, Cavo Piatto Antigroviglio, Comando a un pulsante, JBL Pure Bass Sound, Bianco In offerta a 8,99 € – invece di 9,99 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

INIU Caricabatterie Auto USB, [USB C 30W+USB A 30W] 5A PD QC3.0 Ricarica rapida USB C presa usb auto, Caricatore Auto interamente in metallo per iPhone13 12 Samsung S20 Huawei iPad MacBook AirPods In offerta a 8,99 € – invece di 11,99 €

sconto 25% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

TP-Link M7000 Mobile WiFi 4G LTE Cat4, Velocità di Download 150Mbps, Modem WiFi con Sim, Batteria Ricaricabile, Nessuna Configurazione Necessaria, Vincitore del Premio Red Dot Design In offerta a 46,98 € – invece di 48,99 €

sconto 4% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

GL.iNET GL-MT300N-V2 (Mango) Mini portabile router da viaggio VPN, Mobile Hotspot in tasca, ripetitore bridge, range extender, OpenVPN Client, 300Mbps Wireless ad alte prestazioni, 128MB RAM In offerta a 28,90 € – invece di 34,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

TESSAN Adattatore Universale da Viaggio, Adattatore Presa Inglese Tedesca con 2 USB 2.4A, Adattatore di Presa di Corrente per l’Irlanda Gran Bretagna, Presa di Corrente Adattatore Inglese In offerta a 18,04 € – invece di 18,99 €

sconto 5% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Adattatore per treppiede per iPad e telefono con testa a sfera, supporto per iPad per treppiede, supporto per tablet ruotabile a 360 per iPad Pro 12.9, Galaxy Tab, Surface, selfie stick (5.3-10.6”) In offerta a 19,99 € – invece di 19,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3.5L Friggitrice ad Aria Intelligente, Controllo Tramite App, Display OLED, Temperatura di Cottura tra 40°/200° C, Doppio Spazio di Cottura, Versione Italiana In offerta a 79,00 € – invece di 119,99 €

sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Kesser® Frigorifero 32 Litri | Raffreddamento e Riscaldamento | Frigorifero termoelettrico 12 Volt e 230 Volt | Minifrigo | per Auto e Campeggio | EEK A++ | Grigio In offerta a 94,80 € – invece di 99,80 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Enisina Presa accendisigari DC 12V-24V 120W per Barca, Auto, motocicletta, impermeabile, con cavo di connessione da 0.6m In offerta a 7,64 € – invece di 8,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Govee Striscia LED Auto con APP, 4pcs 22cm Luci LED Interne per Auto con 9 Colori Multicolore Due linee Design, Musica sotto il cruscotto Kit di illuminazione, DC 12V [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 19,79 € – invece di 21,99 €

sconto 10% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Heldenwerk Protezione bagagliaio auto per cani universale – Copri baule auto per cani impermeabile – Telo bagagliaio auto per cani In offerta a 25,45 € – invece di 31,95 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Leonardo trasportino per gatto e cane 42cm x 30cm x 30cm, borsa pieghevole da trasporto per cani, gatti e animali domestici, traspirante e resistente In offerta a 21,17 € – invece di 24,90 €

sconto 15% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

EasyAcc Ventilatore da Tavola, Mini Ventilatore USB Portatile Silenzioso Scrivania Personale Portable Ventola Doppia Lama con Interruttore Tattile Regolabile Utilizzato de Viaggi Casa Esterno Ufficio In offerta a 9,30 € – invece di 14,99 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

iVoler Cinturino Mi Band 3 / Mi Band 4, [20 Colori] Bracciale Cinturini di Ricambio per Xiaomi Mi Band 3/ Mi Band 4 Cinturino di Ricambio Morbido, Traspirante, Resistente al Sudore e Multicolore In offerta a 9,34 € – invece di 20,99 €

sconto 56% – fino a 26 giu 22

Click qui per approfondire

iVoler Porta Cellulare da Auto [2 Pezzi] Supporto Smartphone per Auto Porta Cellulare Auto Supporto Auto Smartphone per Samsung Huawei ASUS Zenfone – Argento In offerta a 9,34 € – invece di 20,99 €

sconto 56% – fino a 26 giu 22

Click qui per approfondire

iVoler Supporto Cellulare Auto Magnetico Porta Cellulare da Auto, Universale Calamita per Cellulare Auto per iPhone 13 Pro Max 12 Samsung Galaxy Xiaomi e Altro Smartphone o Dispositivo GPS – Nero In offerta a 9,34 € – invece di 19,99 €

sconto 53% – fino a 26 giu 22

Click qui per approfondire

RAVIAD Cavo USB C [2Pezzi, 2m] Cavo USB Tipo C Nylon Intrecciato Cavo USB Type-C Ricarica Rapida Caricatore per Samsung S21/S20/S10/S9/S8/A12/A52/A51/A71, Huawei P40/P30/P20, Mi 11 10, OnePlus, Sony In offerta a 6,79 € – invece di 13,99 €

sconto 51% – fino a 26 giu 22

Click qui per approfondire

RAVIAD Cavo USB C, [2Pezzi, 1m] Nylon Intrecciato Cavo USB Tipo C di Ricarica Rapida e Trasmissione per Samsung Galaxy S20/S10/ S9/ S8 Plus, Huawei P40/P30/ P20/ Mate20, Sony Xperia XZ (Argento) In offerta a 5,94 € – invece di 10,99 €

sconto 46% – fino a 26 giu 22

Click qui per approfondire

Kensington Braccio per Monitor Singolo con Piastra Vesa, Salvaspazio, Altezza Regolabile, per l’home Office, Nero (K55512WW) In offerta a 55,60 € – invece di 74,42 €

sconto 25% – fino a 3 lug 22

Click qui per approfondire

Philips Hue White Ambiance Adore, 3 Faretti da Bagno Smart, Bluetooh, Controllo Vocale 5.5 W, Bianco, Telecomando Dimmer Switch Incluso In offerta a 138,40 € – invece di 199,99 €

sconto 31% – fino a 3 lug 22

Click qui per approfondire

Philips Hue White Ambiance Adore, Faretto da Bagno Smart, Bluetooh, Controllo Vocale 5.5 W, Bianco, Telecomando Dimmer Switch Incluso In offerta a 58,10 € – invece di 89,99 €

sconto 35% – fino a 3 lug 22

Click qui per approfondire

Philips Hue White Ambiance Aurelle, Plafoniera LED Smart, con Bluetooth, 24.5 W, Rotonda, Bianco, Telecomando Dimmer Switch incluso In offerta a 131,00 € – invece di 149,90 €

sconto 13% – fino a 3 lug 22

Click qui per approfondire

realme Narzo 50A Prime-4+64GB smartphone Display Full HD+ da 6,6”, Tripla fotocamera con AI da 50 MP, Batteria da 5.000 mAh, Potente processore Unisoc T612, Flash blu, caricabatteria non incluso In offerta a 159,99 € – invece di 169,99 €

sconto 6% – fino a 1 lug 22

Click qui per approfondire

realme 8i Smartphone, realme X processore MediaTeK Helio G96, Display ultra fluido a 120Hz da 6.6″, Tripla fotocamera con AI da 50MP, Grande batteria da 5000mAh, Dual Sim, NFC, 4+128GB, Nero spaziale In offerta a 179,99 € – invece di 219,00 €

sconto 18% – fino a 1 lug 22

Click qui per approfondire

realme 8 Smartphone, Quad camera da 64 MP con AI, Display Super AMOLED da 6.4?, Ricarica rapida da 30W, Grande batteria da 5.000mAh, Dual Sim, NFC, 8+128GB, Cyber Silver (6941399044760) In offerta a 209,99 € – invece di 259,00 €

sconto 19% – fino a 1 lug 22

Click qui per approfondire

realme Narzo 50 5G-6+128 GB Smartphone, Mega batteria da 5.000 mAh, Processore Dimensity 810 5G, Ricarica rapida Dart da 33 W, Display Ultra Smooth da 90 Hz, NFC, Dual Sim, Android 12, Hyper Black In offerta a 219,99 € – invece di 259,99 €

sconto 15% – fino a 1 lug 22

Click qui per approfondire

realme GT Master Edition Smartphone, Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Samsung AMOLED Fullscreen 120Hz, Ricarica SuperDart da 65W, Fotocamera principale da 64MP, Dual Sim, NFC, 6+128GB, Luna White In offerta a 279,99 € – invece di 349,00 €

sconto 20% – fino a 1 lug 22

Click qui per approfondire

Realme GT Master Edition Smartphone, Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Samsung AMOLED Fullscreen 120Hz, Ricarica SuperDart 65W, Fotocamera principale 64MP, Dual Sim, NFC, 8+256GB, Grigio (Voyager Grey) In offerta a 329,99 € – invece di 399,00 €

sconto 17% – fino a 1 lug 22

Click qui per approfondire

JOOLA Set da Tennis da Tavolo Duo PRO, 2 Racchette da Ping-Pong + 3 Palline + 1 Borsa Portatile, Rosso/Nero, 6 Parti In offerta a 22,21 € – invece di 39,90 €

sconto 44% – fino a 5 lug 22

Click qui per approfondire

Coway Airmega 300S purificatore d’Aria con WiFi, Funziona con Dash Replenishment, Bianco, Unica In offerta a 349,30 € – invece di 699,00 €

sconto 50% – fino a 23 giu 22

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).