Offerte Amazon 22 maggio fino al 59%: Apple, Vava, Netgear, LG, Tronsmart, Philips Hue

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Apple Magic Mouse 2 In offerta a 72,99 € – invece di 85,00 €

sconto 14% – fino al 22 maggio

Amazon Basics – Batterie alcaline AAA 1.5 Volt, Performance, confezione da 36 (l’aspetto potrebbe variare dall’immagine) In offerta a 9,54 € – invece di 16,77 €

sconto 43% – fino al 22 maggio

Crucial BX500 240 GB CT240BX500SSD1 fino a 540 MB/s, SSD Interno, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici In offerta a 31,00 € – invece di 40,25 €

sconto 23% – fino al 22 maggio

Bosch Avvitatore elettrico IXO Set con stazione di ricarica (6a generazione, verde, VELOCITÀ variabile, stazione di ricarica e cavo micro USB, in scatola di cartone) – Edizione Amazon In offerta a 64,99 € – invece di 64,99 €

sconto 0% – fino al 22 maggio

2020 Apple Mac mini con Chip Apple M1 (8GB RAM, 256GB SSD) In offerta a 762,80 € – invece di 819,00 €

sconto 7% – fino al 22 maggio

Apple Magic Keyboard – Italiano In offerta a 84,99 € – invece di 109,00 €

sconto 22% – fino al 22 maggio

Apple AirPods Pro In offerta a 199,00 € – invece di 279,00 €

sconto 29% – fino al 22 maggio

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo In offerta a 123,98 € – invece di 179,00 €

sconto 31% – fino al 22 maggio

Apple Pencil (seconda generazione) In offerta a 129,99 € – invece di 135,00 €

sconto 4% – fino al 22 maggio

Apple Lightning Digital AV Adapter In offerta a 46,99 € – invece di 55,00 €

sconto 15% – fino al 22 maggio

LG 27UN83A Monitor 27″ UltraHD 4K LED IPS HDR 400, 3840×2160, AMD FreeSync 60Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, USB-C, USB Hub, Speaker Stereo, Uscita Audio, Flicker Safe, Stand Pivot, Bianco In offerta a 449,99 € – invece di 599,00 €

sconto 25% – fino al 22 maggio

Hub USB C VAVA Adattatore USB C 9 in1 per MacBook Pro/Air con USB-C 4K HDMI 3.5mm Audio1Gbps Ethernet RJ45 USB 3.0 Lettore di Schede SD/TF,Power Delivery da 100W per iPad Pro/Dispositivi Type C In offerta a 36,54 € – invece di 49,99 €

sconto 27% – fino al 23 mag 2021

NETGEAR GS308PP Switch Unmanaged PoE+ Gigabit Ethernet, con 8 PoE+ a 83 W, Montaggio Desktop, a Parete, in Metallo Resistente In offerta a 94,49 € – invece di 119,99 €

sconto 21% – fino al 23 mag 2021

NETGEAR Switch PoE 5 porte GS305PP, Switch Ethernet con 4 PoE a 83 W, Switch Gigabit Desktop, Design Senza Ventola in Metallo Robusto In offerta a 89,99 € – invece di 119,90 €

sconto 25% – fino al 23 mag 2021

NETGEAR GS308E Switch Ethernet 8 porte, Switch Gigabit Smat Plus, hub ethernet desktop in metallo, Nero In offerta a 29,99 € – invece di 39,90 €

sconto 25% – fino al 30 mag 2021

NETGEAR Switch Ethernet Gigabit GS316, 16 Porte Gigabit Unmanaged, Hub Ethernet Plug-and-Play, Struttura in Metallo Senza Ventole In offerta a 51,68 € – invece di 89,90 €

sconto 43% – fino al 30 mag 2021

Netgear Nighthawk Sistema WiFi 6 Mesh MK63, Router WiFi 6 + 2 Satelliti, Velocità AX1800, Copertura fino a 350 m² e Connettività per più di 30 Dispositivi In offerta a 277,00 € – invece di 359,90 €

sconto 23% – fino al 30 mag 2021

NETGEAR Nighthawk Sistema WiFi 6 Mesh MK62, Router WiFi 6 + 1 Satellite, Velocità AX1800, Copertura fino a 250 m² e Connettività per più di 25 Dispositivi In offerta a 199,99 € – invece di 259,90 €

sconto 23% – fino al 30 mag 2021

Jabra Elite 45H Cuffie On-Ear Wireless Sovraurali Solide, Pieghevoli e con Autonomia della Batteria Pari a 50 Ore, 2 Microfoni per le Chiamate, Nero Ramato, Regolabile In offerta a 73,20 € – invece di 99,99 €

sconto 27% – fino al 30 mag 2021

Jabra Elite Active 45e Auricolari Wireless, Cuffie Sportive con Funzione Bluetooth e Protezione dall’acqua, Chiamate e Musica Wireless, Blu Marino In offerta a 68,20 € – invece di 99,99 €

sconto 32% – fino al 30 mag 2021

meross Lampadina Wifi Intelligente LED Dimmerabile Multicolore E27 9W Smart Light RGBCW Compatibile con Homekit, SmartThings, Amazon Alexa, Google Home, IFTTT, 2 pezzi In offerta a 28,04 € – invece di 49,99 €

sconto 44% – fino al 23 mag 2021

Presa Intelligente Compatibile con HomeKit, Presa WLAN meross, Spina Smart, Compatibile con Alexa, Google Assistant e SmartThings, Nessun Hub Richiesto, 16 A, 2,4 GHz, 2 Pezzi In offerta a 29,74 € – invece di 41,99 €

sconto 29% – fino al 23 mag 2021

UGREEN Caricatore USB C 65W Power Delivery, Alimentatore USB con GaN Technologia, 3xUSB C & 1xUSB-A Caricabatterie da Muro Compatibile with iPhone 12/iPad Pro/MacBook/P40 Pro/Galaxy S20/Tablet In offerta a 33,99 € – invece di 42,99 €

sconto 21% – fino al 23 mag 2021

Tronsmart Onyx Ace Cuffie Bluetooth 5.0, TWS Auricolari Senza Fili con 4 Microfoni, Qualcomm Chip QCC3020, Qualità Audio Aptx HD, Riproduzione 24h, Cancellazione del Rumore, Ricarica Rapida e IPX5 In offerta a 31,44 € – invece di 36,99 €

sconto 15% – fino al 23 mag 2021

Tronsmart Apollo Bold ANC Auricolari Bluetooth 5.0, Cancellazione attiva del rumore, Qualcomm Chip QCC5124, TWS Cuffie Wireless con 6 Microfoni, 30 ore di riproduzione, IP45 Waterproof, Latenza Bassa In offerta a 80,74 € – invece di 94,99 €

sconto 15% – fino al 23 mag 2021

Transcend Masterizzatore DVD Portatile TS8XDVDS-W In offerta a 20,10 € – invece di 27,90 €

sconto 28% – fino al 30 mag 2021

Mouse wireless Unicorns con ricevitore USB ? Mouse senza fili Originale Mr Wonderful, Tribe MSC03800 In offerta a 13,10 € – invece di 19,99 €

sconto 34% – fino al 30 mag 2021

Chiavetta USB 16 GB Batman Movie – Memoria Flash Drive 2.0 Originale DC Comics, Tribe FD033502 In offerta a 11,90 € – invece di 19,99 €

sconto 40% – fino al 30 mag 2021

Amazfit T-Rex Smartwatch Braccialetto Orologio Sportivo Sonno Monitor Notifica Chiamata e Messaggio 14 modalità Sport per Andriod iOS In offerta a 118,91 € – invece di 139,99 €

sconto 15% – fino al 23 mag 2021

A ADDTOP Caricabatterie Solare 25000mAh, Power Bank Impermeabile con 2 Porte USB Batteria Esterna Portabile 9 Luci LED per Huawei, Samsung, iPhone, LG e Altri In offerta a 33,99 € – invece di 49,99 €

sconto 32% – fino al 23 mag 2021

NINEBOT BY SEGWAY Ninebot Air T15E, Monopattino Elettrico E Serie Unisex Adulto, Grigio In offerta a 521,20 € – invece di 749,99 €

sconto 31% – fino al 30 mag 2021

Philips Hue White Ambiance, Lampadine LED Intelligenti, Attacco E27, 8.5W, 2 Pezzi [Classe di efficienza energetica A+] con Philips Hue Bridge, Controllo del sistema, bianco In offerta a 65,99 € – invece di 159,85 €

sconto 59% – fino al 23 mag 2021

Philips Lighting Hue Play Lampada LED Connessa, Unità Base con Alimentatore, 2 Pezzi, Bianco + Hue Bridge Controllo del Sistema In offerta a 132,99 € – invece di 139,99 €

sconto 5% – fino al 23 mag 2021

Philips Lighting Hue Play Lampada LED Connessa, Nero, 2 Pezzi + Hue Bridge Controllo del Sistema 2.0 In offerta a 132,99 € – invece di 139,99 €

sconto 5% – fino al 23 mag 2021

Philips Hue White Ambiance Faretti LED Connessi, Dimmerabili, Attacco GU10, 6 W, 2 Pezzi + Philips Hue Bridge 2.0 Controllo del Sistema, Bianco In offerta a 65,99 € – invece di 104,85 €

sconto 37% – fino al 23 mag 2021

iRig Pro Duo I/O – Mobile 2-channel audio/MIDI interface In offerta a 182,95 € – invece di 243,99 €

sconto 25% – fino al 29 mag 2021

Polti Vaporella Simply VS20.20 Ferro da Stiro Generatore di Vapore con Serbatoio Estraibile da 1,5 l, Max Pump 6,5 bar, Steam Boost 210 g/min, Funzione Eco, Riscaldamento 2 Minuti, Bianco/Nero In offerta a 89,00 € – invece di 139,00 €

sconto 36% – fino al 23 mag 2021

Reishunger Cuociriso Digitale (1.5l/860W/220V) bollitore multifunzione con 12 programmi, tecnologia a 7 fasi – Interno pentola, timer e funzione di riscaldamento – riso per un massimo di 8 persone In offerta a 99,99 € – invece di 169,99 €

sconto 41% – fino al 22 mag 2021

20 Mascherine FFP2 colorate BLU LAVANDA Certificate CE Italia BFE ?99% Made in Italy. Mascherina ffp2 Colorata italiana SANIFICATA e sigillata singolarmente Pluri certificata ISO 13485 e ISO 9001 In offerta a 19,95 € – invece di 40,00 €

sconto 50% – fino al 4 giu 2021

20 Mascherine FFP2 BLU JEANS Certificate CE Italia colorate. BFE ?99% Made in Italy Mascherina ffp2 Colorata BLU SCURO SANIFICATA e sigillata singolarmente. Pluricertificata ISO 13485 e ISO 9001 In offerta a 19,95 € – invece di 40,00 €

sconto 50% – fino al 4 giu 2021

50 Mascherine FFP2 BLU JEANS Certificate CE Italia colorate BFE ?99% Made in Italy Mascherina ffp2 Colorata BLU SCURO SANIFICATA e sigillata singolarmente. Pluri certificata ISO 13485 e ISO 9001 In offerta a 39,90 € – invece di 80,00 €

sconto 50% – fino al 4 giu 2021

10 Mascherine Protettive FFP2 con Valvola Certificate CE Made in Italy. BFE ?99% Mascherina sigillata singolarmente. Produzione 100% italiana ISO 13485 Medical Device. In offerta a 28,80 € – invece di 45,00 €

sconto 36% – fino al 4 giu 2021

Siero Antirughe Istantaneo Lifting Vovees Instant Impact – Viso, Contorno Occhi e Labbra – 30ml In offerta a 29,93 € – invece di 69,90 €

sconto 57% – fino al 22 mag 2021

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).