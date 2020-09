Offerte Amazon 22 settembre fino al 43%: Apple, SanDisk, Bose, Sennheiser

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

SanDisk iXpand Go 128 GB Unità Flash USB per Backup di iPhone e iPad – In offerta a 52,99 – invece di 72,99

sconto 27% – fino al 27 set 20

Apple Smart Folio (per iPad Pro 12,9″ – 4ª generazione) – Cactus In offerta a 99 – invece di 119

sconto 17% – fino al 3 ott 20

Ultimate Ears Boom 3 Altoparlante Wireless Bluetooth, 90Hz – 20kHz, Impermeabile, Batteria di 15 Ore, Raggio 45 m, Rosa In offerta a 91,99 – invece di 154,99

sconto 41% – fino al 25 set 20

Ultimate Ears Boom 3 Altoparlante Wireless Bluetooth, Magic Button, Batteria 15 h, Raggio 45 m, Portabile con Power Up, Lagoon Blue In offerta a 109,99 – invece di 185

sconto 41% – fino al 25 set 20

Auricolari urBeats3 con connettore Lightning – Nero In offerta a 41,99 – invece di 64,95

sconto 35% – fino al 1 ott 20

urBeats3 Auricolari con filo e jack da 3,5mm ? Cavo antigroviglio, auricolari magnetici, controlli e microfono integrati ? Nero In offerta a 41,99 – invece di 64,95

sconto 35% – fino al 1 ott 20

urBeats3 Auricolari con filo e connettore Lightning ? Cavo antigroviglio, auricolari magnetici, controlli e microfono integrati ? Argento satinato In offerta a 41,99 – invece di 64,95

sconto 35% – fino al 1 ott 20

Sennheiser HD 300 Cuffia Circumaurale, 18?20,000 Hz (-10 dB), Leggera, Richiudibile, Nero In offerta a 42,27 – invece di 49,9

sconto 15% – fino al 24 set 20

Anker Soundcore Liberty Air 2 cuffie Bluetooth 5, driver ispirati ai diamanti, auricolari wireless con 4 microfoni, 28 ore, Suono personalizzato con eliminazione del rumore, ricarica wireless In offerta a 79,99 – invece di 99,99

sconto 20% – fino al 27 set 20

TaoTronics Bluetooth 5.0 Trasmettitore e Ricevitore 2 in 1 Adattatore Wireless Audio da 3.5mm A2DP/AVRCP Bassa latenza, Controllo del volume, Accoppia 2 contemporaneamente, per TV / AUTO / PC In offerta a 22,09 – invece di 29,99

sconto 26% – fino al 27 set 20

TaoTronics Altoparlante Bluetooth 5.0 Impermeabile da Doccia Casse Portatili IPX5 Vivavoce Forti Ventose A2DP / AVRCP Microfono Integrato per iPhone e Android Smartphone /Tablet/PC In offerta a 16,14 – invece di 19,99

sconto 19% – fino al 27 set 20

TaoTronics Altoparlante Bluetooth Impermeabile da Doccia Casse Portatili IPX 4 Vivavoce Forti Ventose A2DP / AVRCP Microfono Integrato per iPhone e Android Smartphone /Tablet/PC In offerta a 15,29 – invece di 17,99

sconto 15% – fino al 27 set 20

Tronsmart 40W Altoparlante Bluetooth 5.0 Cassa, Speaker Wireless,TWS & NFC, Pulsanti Touch, Subwoofer Speakers, Sound Digital 3D Riproduzione di 15 ore, per Telephone, Computer, Laptop In offerta a 42,1 – invece di 49,99

sconto 16% – fino al 27 set 20

Tronsmart T6 Plus Upgraded Edition Cassa Bluetooth 40W, Altoparlante Waterproof IPX6 con Powerbank, 360° Suono Stereo TWS, 15 Ore di Riproduzione, Effetti Tri-Bass, Speaker con Bluetooth 5.0 e NFC In offerta a 59,49 – invece di 69,99

sconto 15% – fino al 27 set 20

Tronsmart Cassa Bluetooth Impermeabile 40W, Altoparlante Bluetooth Senza Fili Portatile Speaker Waterproof IPX7,Effetti Tri-Bass, TWS & NFC, Tempo di Riproduzione di 15 Ore, per Smartphone, Computer In offerta a 50,99 – invece di 59,99

sconto 15% – fino al 27 set 20

Tronsmart Onyx Ace Cuffie Bluetooth 5.0, TWS Auricolari Senza Fili con 4 Microfoni, Qualcomm Chip QCC3020, Qualità Audio Aptx HD, Riproduzione 24h, Cancellazione del Rumore, Ricarica Rapida e IPX5 In offerta a 31,44 – invece di 36,99

sconto 15% – fino al 27 set 20

Inateck Kit montaggio telaio per HDD/SSD Hard Disk da 2.5 pollici a 3.5 pollici, include cavi dati SATA e cavi alimentazione (SA04002) In offerta a 7,63 – invece di 8,98

sconto 15% – fino al 27 set 20

Sony VCTSGR1 Shooting Grip con Impugnatura Ergonomica e Funzione Treppiedi per Fotocamere Digitali Compatte Sony, Ottimale per Video e Vlog, Nero – In offerta a 96,09 – invece di 119,99

sconto 20% – fino al 30 set 20

Eono By Amazon Supporto TV Parete Inclinabile, Staffa TV per Molti Televisori da 26-55 Pollici a LED, LCD, OLED e Plasma con VESA 75×75-400x400mm Fino a 40kg, Supporto TV Muro PL2268-MK In offerta a 20,39 – invece di 23,99

sconto 15% – fino al 27 set 20

Eono By Amazon – Supporto TV Parete Fisso, Staffa TV per Molti Televisori da 26-55 Pollici a LED, LCD, OLED e Plasma Fino a 45,5kg, Max. VESA 400x400mm, Con Tasselli Fischer, Supporto TV Muro PL2361-K In offerta a 18,69 – invece di 21,99

sconto 15% – fino al 27 set 20

Eono By Amazon – Supporto TV Parete Girevole Inclinabile, Staffa TV per Molti Televisori da 26-55 Pollici (66-140cm) a LED, LCD, OLED Fino a 27kg, Max. VESA 400x400mm, con Tasselli Fischer, PL2432 In offerta a 30,59 – invece di 35,99

sconto 15% – fino al 27 set 20

Bose SoundSport Custodia per il trasporto con funzione di ricarica, Nero In offerta a 42,29 – invece di 49,95

sconto 15% – fino al 26 set 20

Energizer Batterie Ricaricabili AAA, Recharge Extreme, Confezione da 4 In offerta a 11,19 – invece di 13,9

sconto 19% – fino al 30 set 20

Energizer Batterie Ricaricabili AA, Recharge Power Plus, Confezione da 8 In offerta a 16,66 – invece di 20,75

sconto 20% – fino al 30 set 20

eufy Robot Aspirapolvere RoboVac 11S (Slim), BoostIQ, Super-Sottile, Forte Aspirazione Fino a 1300Pa, Silenzioso, Autopulente, Pulisce Pavimenti e Tappeti di Media Altezza In offerta a 149,99 – invece di 179,99

sconto 17% – fino al 27 set 20

TACKLIFE T8 Avviatore Batteria Auto-18000mAh/800A Portatile Avviatore Emergenza per Auto, (Motori Fino a 7.0L Benzina/5.5L Diesel), con schermo LCD e caricatore rapido doppio USB In offerta a 59,06 – invece di 69,99

sconto 16% – fino al 27 set 20

TACKLIFE ACP1B Compressore Aria Portatile Auto 150PSI, Mini Pompa Elettrica con Protezione da surriscaldamento, Display LCD, Porta di uscita USB – Multifunzionale In offerta a 25,49 – invece di 29,99

sconto 15% – fino al 27 set 20

Bilancia Cucina Digitale di Precisione 0,1g/ 0,01oz, Etekcity Bilancia da Cucina Elettronica Ultra Sottile per Alimenti, Gioielli, Funzione Tare, Display LCD, Nero In offerta a 13,59 – invece di 16,99

sconto 20% – fino al 22 set 20

Etekcity Bilancia Pesapersone Digitale Bilancia Impedenziometrica Bluetooth Wireless con Display LED per iOS e Android con 13 Indici Misurazione di Peso, BMI, BMR, Massa Grassa, Massa Muscolare In offerta a 29,59 – invece di 36,99

sconto 20% – fino al 22 set 20

homcom Rastrelliera Portabiciclette Parcheggio per 6 Biciclette Acciaio 160×33×27cm Argento In offerta a 51,96 – invece di 64,95

sconto 20% – fino al 22 set 20

Aigostar Lava Pro – Griglia senza fumo, griglia per barbecue elettrica con piedini e tavolo da esterno. Antiaderente con vassoio rimovibile, lavabile in lavastoviglie In offerta a 39,99 – invece di 49,99

sconto 20% – fino al 22 set 20

XIAOKOA Fanale Posteriore per Bicicletta,Fanale Posteriore di Allarme Intelligente,Fanale Posteriore Impermeabile,Ricarica USB,Fanale Posteriore a LED con Telecomando In offerta a 20,39 – invece di 23,99

sconto 15% – fino al 27 set 20

XIAOKOA Fanali Posteriori per Biciclette,Fanale Posteriore Allarme Intelligente,USB Fanali Posteriori di Ricarica,Fanale Posteriore Impermeabile,con Telecomando Senza Fili In offerta a 24,64 – invece di 28,99

sconto 15% – fino al 27 set 20

YAMAY Braccialetto Fitness Tracker Orologio Cardiofrequenzimetro da polso Smartwatch Donna Uomo Impermeabile IP68 Schermo a Colori Smart Watch Activity Tracker Pedometro per iPhone Samsung Android iOS In offerta a 19,99 – invece di 24,99

sconto 20% – fino al 27 set 20

YAMAY Smartwatch Braccialetto Fitness Activity Tracker Smart Watch Android iOS Orologio Cardiofrequenzimetro da Polso Contapassi Calorie Notifiche Sport Donna Uomo Bambini per Samsung Xiaomi Huawei In offerta a 19,99 – invece di 24,99

sconto 20% – fino al 27 set 20

YAMAY Smartwatch Orologio Fitness Donna Uomo Smart Watch Android iOS Contapassi Cardiofrequenzimetro da polso ECG Orologio Sportivo Bluetooth Touch Conta Calorie Activity Tracker IP68 con Cronometri In offerta a 33,99 – invece di 59,99

sconto 43% – fino al 27 set 20

YAMAY Smartwatch Orologio Fitness Donna Uomo Smart Watch Android iOS Contapassi Cardiofrequenzimetro da polso ECG Orologio Sportivo Bluetooth Touch Conta Calorie Activity Tracker IP68 con Cronometri In offerta a 33,99 – invece di 39,99

sconto 15% – fino al 27 set 20

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).