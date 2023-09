Offerte Amazon 22 settembre fino al 78% su Apple, Logitech, Transcend, Oral-B, TP-Link, Bluetti

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple iPhone 14 (128 GB) – Galassia In offerta a 799,00 € – invece di 879,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (256 GB) – Galassia In offerta a 899,00 € – invece di 1009,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 749 € – invece di 899,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 899,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 349,00 € – invece di 439,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro wireless bianco (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 239,99 € – invece di 299,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 125,00 € – invece di 159,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag In offerta a 29,90 € – invece di 39,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 68,99 € – invece di 85,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple USB-C Power Adapter 20W White In offerta a 19,99 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Altre Offerte

Logitech MX Master 3S-Mouse wireless ad alte prestazioni con scorrimento ultraveloce, ergonomico, 8K DPI, rilevamento del vetro, clic silenziosi, USB-C, Bluetooth, Windows, Linux, – Grigio scuro

In offerta a 82,99 € – invece di 134,99 €

sconto 39% – fino a scadenza sconosciuta

Transcend TS512GJDL330 JetDrive Lite 330 Carta di Espansione da 512 GB per MacBook Pro 2021, MacBook Pro (Retina) 13” Fine 2012 – Inizio 2015

In offerta a 56,22 € – invece di 114,99 €

sconto 51% – fino a scadenza sconosciuta

Transcend TS256GJDL330 JetDrive Lite 330 Carta di Espansione da 256 GB per MacBook Pro 2021, MacBook Pro (Retina) 13” Fine 2012 – Inizio 2015

In offerta a 37,00 € – invece di 63,07 €

sconto 41% – fino a scadenza sconosciuta

Hub USB C per iMac 24 pollici 2021, L’adattatore hub USB Minisopuru supporta SSD M.2 NVMe, hub USB iMac, accessori iMac 7 in 1 con USB C 10Gbps, USB A 3.2, SD/TF, SSD M.2 (non incluso), Giallo.

In offerta a 93,40 € – invece di 198,89 €

sconto 53% – fino a scadenza sconosciuta

ESR Cover Magnetica per iPhone 15 PRO, Compatibile con MagSafe, Custodia con HaloLock, Protezione di Livello Militare, Resistente all’ingiallimento, Retro Resistente ai Graffi,Trasparente

In offerta a 18,99 € – invece di 18,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

CIRYCASE Porta Cellulare Auto, [Aspirazione Ultra Potente & Universale] Supporto Telefono Auto, Flessibile Porta Telefono Auto con Una Sola Mano per Cruscotto e Parabrezza, Adatto a Telefoni da 4-7″

In offerta a 12,99 € – invece di 14,99 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Dreame L10s Ultra Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Stazione Autopulente (Svuota Polvere, Pulisce Asciuga Moci) Rilevamento ostacoli 3D, 5300Pa Tappeti Peli Animali, Batteria da 210 min

In offerta a 799,99 € – invece di 899,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 9N, Sensore di Pressione, Display Interattivo, Intelligenza Artificiale, 7 Modalità, 1 Testina, 1 Spazzolino, 1 Custodia da Viaggio, Blu, Idea Regalo

In offerta a 219,99 € – invece di 399,99 €

sconto 45% – fino a scadenza sconosciuta

TP-Link Tapo L610(2-pack) Lampadina Wi-Fi Base Lampada GU10, Controllo Vocale Tramite Amazon Alexa, 350 lumen, 3.5W, Giallo Caldo Dimmerabile Dall’ 1% al 100%, 2700 K, Confezione da 2 Pezzi [Classe di efficienza energetica D]

In offerta a 15,99 € – invece di 18,99 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

BLUETTI Centrale Elettrica Portatile EB3A, 268Wh LiFePO4 Batteria Backup 600W (1200W Picco) AC Uscita, Ricarica da 0-80% in 30 Minuti, Generatore Solare per Campeggio (Pannello Solare Opzionale)

In offerta a 279,00 € – invece di 279,00 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Philips Hue White and Color Ambiance Appear Lampada da Parete Smart per Esterni, Doppia Illuminazione Sopra/Sotto, LED Integrato, 8W, 2 Pezzi, Nero

In offerta a 128,00 € – invece di 159,99 €

sconto 20% – fino a 30 set 23

Aqara Camera Hub G2H Pro Sicurezza per Interni Zigbee, Videocamera HomeKit HD1080P, Visione Notturna, Audio Bidirezionale, Plug-in Compatibile con Alexa, Google Assistant, Funziona con IFTTT

In offerta a 51,67 € – invece di 78,99 €

sconto 35% – fino a 24 set 23

Aqara Sensore per Porte e Finestre, Richiede un Hub AQARA, Connessione Zigbee, Rilevatore Wireless per Sistema di allarme e Domotica Intelligente, Compatibile con Apple HomeKit, Alexa, IFTTT

In offerta a 15,32 € – invece di 19,99 €

sconto 23% – fino a 24 set 23

SAMSUNG Memorie 990 PRO M.2 2000 GB PCI Express 4.0 V-NAND MLC NVMe

In offerta a 155,51 € – invece di 259,99 €

sconto 40% – fino a 24 set 23

Samsung Monitor Gaming Odyssey G3 (S27AG322), Flat, 27″, 1920×1080 (Full HD), VA, 165 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Flicker Free, Eye Saver Mode

In offerta a 159,90 € – invece di 319,01 €

sconto 50% – fino a 24 set 23

Samsung Smart Monitor M5 (S27BM502), Flat 27”, 1920×1080 (Full HD), Piattaforma Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay, Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, IoT Hub, WiFi, HDMI

In offerta a 179,90 € – invece di 299,00 €

sconto 40% – fino a 24 set 23

Samsung Monitor Gaming Odyssey G7 (S32BG702), Flat, 32”, 3840×2160 (UHD 4K)

In offerta a 799,90 € – invece di 999,00 €

sconto 20% – fino a 24 set 23

Samsung Monitor HRM ViewFinity S50GC (S34C502), Flat, 34”, 3440×1440 (WQHD), 21:9, HDR10, VA, 100 Hz, 5 ms, FreeSync, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, PIP, PBP, Eye Saver Mode, Flicker Free

In offerta a 319,90 € – invece di 389,00 €

sconto 18% – fino a 24 set 23

Mini Smart Home Refoss WLAN Relè Interruttore, Compatibile con Apple HomeKit, Alexa e Google Home, Modulo Relè, Interruttore 1 Gang, Comando Vocale, 2.4GHz, 250V 10A, 2 Pezzi

In offerta a 55,65 € – invece di 65,99 €

sconto 16% – fino a 5 ott 23

Presa Intelligente con Monitoraggio Energia, Refoss Spina WiFi Controllo Remoto, Compatibile con Apple HomeKit, Alexa e Google Home, Funziona Timer, 3840W, 16A, 2.4GHz, 2 Pezzi

In offerta a 30,59 € – invece di 35,99 €

sconto 15% – fino a 5 ott 23

Refoss Presa WiFi Alexa, Presa Smart Mini con Telecomando, Presa Intelligente Domestica WiFi con Controllo vocale, Timer, Funziona con Alexa, Google Home, 2400W, 10A, 4 Pezzi

In offerta a 33,99 € – invece di 46,99 €

sconto 28% – fino a 5 ott 23

Livella Laser, Laser Autolivellante HYCHIKA 15m, Doppio Modulo Laser Commutabile Orizzontale/Verticale, Livello Laser Con Supporto, Borsa e 2 batterie AA

In offerta a 21,59 € – invece di 30,99 €

sconto 30% – fino a 28 set 23

COSORI Friggitrice ad Aria Smart da 3,8L, Cottura Multistadio Preimpostata, Air Fryer Risparmio Energetico, 75-230?, 1500W, 2-3 Porzioni, Ricette Online, Lavabile in Lavastoviglie, Amazon Exclusive

In offerta a 87,99 € – invece di 109,99 €

sconto 20% – fino a 5 ott 23

Cover OtterBox React Necklace con MagSafe per iPhone 14 Pro Max, Custodia Ultra sottile, antishock con cordone da collo, adattabile e intercambiabile, testata MIL STD 810G, Trasparente

In offerta a 24,90 € – invece di 44,99 €

sconto 45% – fino a 5 ott 23

Cover per iPhone 14 Pro OtterBox OtterGrip Symmetry con MagSafe, resistente a shock e cadute, con orotezione antimicrobica e con grip integrato, testata 3x norme MIL-STD 810G, Nero

In offerta a 25,90 € – invece di 49,99 €

sconto 48% – fino a 5 ott 23

Cover per iPhone 13 Pro Max/iPhone 12 Pro Max OtterBox Defender, resistente a shock e cadute, cover ultra robusta, testata 4x vs norme MIL-STD 810G,Nero

In offerta a 28,90 € – invece di 49,99 €

sconto 42% – fino a 5 ott 23

Cover per iPhone 14 Pro Max OtterBox Symmetry+ con MagSafe, resistente a shock e cadute;sottile, testata 3x vs le norme MIL-STD 810G, protezione antimicrobica, Feathers/Ferns

In offerta a 28,90 € – invece di 54,99 €

sconto 47% – fino a 5 ott 23

Cover per iPhone 13 Pro OtterBox Defender XT con MagSafe, resistente a shock e cadute, cover ultra robusta, testata 5x vs le norme anti caduta MIL-STD 810G,Nero, Versione No Pack Retail

In offerta a 11,90 € – invece di 54,99 €

sconto 78% – fino a 5 ott 23

OtterBox Cover per Google Pixel 6a Commuter, Resistente a Shock e Cadute, Testata 3X vs Le Norme Anti Caduta Mil-Std 810G, Protezione antimicrobica, Nero, 77-88019

In offerta a 21,90 € – invece di 34,99 €

sconto 37% – fino a 5 ott 23

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).