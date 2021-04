Offerte Amazon 23 aprile fino al 54%: Crucial, Megagear, Realme, Taotronics

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

ancora in sconto

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Termometro Febbre Infrarossi, Termometro Digitale Aggiornato, Termometro Frontale con Modalità Fronte e Oggetto, Termometro Senza Contatto con Schermo LCD, Richiamo di Memoria, Allarme Febbre In offerta a 13,59 € – invece di 21,99 €

sconto 38% – fino al 23 aprile

50 Mascherine FFP2 Colorate Certificate CE Italia BFE ≥99%. Mascherina FFP2 Mix 7 Colori Nere, Blu Jeans Scuro, Azzurre Verdi Lavanda Grigie Scuro e Bianche. ISO dispositivi Medici Made in italy In offerta a 55,00 € – invece di 69,90 €

sconto 21% – fino al 23 aprile

Sony XAV-AX1005DB – SintoMonitor 2DIN, Ricezione DAB/DAB+, Display da 6.4”, Apple CarPlay, Controllo Vocale, Bluetooth, Microfono Esterno Incluso, 4x55W, USB iPhone/iPod In offerta a 276,90 € – invece di 350,00 €

sconto 21% – fino al 23 aprile

Seneo Caricabatterie Wireless, Caricatore Wireless Rapido Compatibile con Ricarica Mag-Safe, Pad di Ricarica Wireless per iPhone 12/12 mini/12 Pro/12 PRO Max/AirPods PRO, Cavo Porta USB da 3,3 Piedi In offerta a 12,99 € – invece di 16,99 €

sconto 24% con Coupon Speciale = checkbox – fino al 23 aprile

Crucial MX500 500GB CT500MX500SSD1(Z) SSD Interno-fino a 560 MB/s, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici, Metallico In offerta a 61,99 € – invece di 73,19 €

sconto 15% – fino al 23 aprile

Crucial P2 CT500P2SSD8 SSD Interno, 500GB, fino a 2400 MB/s, 3D NAND, NVMe, PCIe, M.2 In offerta a 55,20 € – invece di 62,21 €

sconto 11% – fino al 23 aprile

Bose Noise Cancelling Headphones 700 – Cuffie Over-Ear Bluetooth Wireless con Microfono Integrato per Chiamate Nitide e Controllo Vocale Alexa, Nero In offerta a 259,00 € – invece di 299,00 €

sconto 13% – fino al 23 aprile

Bosch MSM67170 ErgomMixx Mixer a Immersione, 750 W, 1 litro, 50 Decibel, Plastica, Nero/Grigio [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 49,99 € – invece di 89,90 €

sconto 44% – fino al 23 aprile

Crucial CT2000X6SSD9 X6 2TB Portable SSD, Fino a 540MB/s, USB 3.2, Unità a Stato Solido Esterno, USB-C In offerta a 208,99 – invece di 248,87

sconto 16% – fino al 1 mag 2021

MegaGear MG1091 Custodia per Fotocamera Canon PowerShot SX620 HS, SX610 HS, IXUS 360 HS, IXUS 190 IS, IXUS 180, IXUS 170 IS, Marrone Chiaro In offerta a 18,62 – invece di 23,99

sconto 22% – fino al 6 mag 2021

realme 8 Pro Smartphone, Ultra Quad Camera da 108 MP, Display Super AMOLED da 16,3 cm (6,4″), Ricarica SuperDart da 50W, Grande batteria da 4.500 mAh, Dual Sim, NFC, 6+128GB, Punk Black In offerta a 259,99 – invece di 279

sconto 7% – fino al 26 apr 2021

AUKEY Elite Knight Mouse da Gioco Wireless, RGB Mouse Gaming Wireless Doppia Modalità (Cablata e Wireless), 16000 DPI, Pulsante di Fuoco, 8 Pulsanti Programmabili, Effetti di Illuminazione RGB e Macro In offerta a 29,99 – invece di 64,99

sconto 54% – fino al 25 apr 2021

MegaGear MG1376 Custodia per Fotocamera Canon G1X Mark III, Nero In offerta a 18,63 – invece di 23,99

sconto 22% – fino al 6 mag 2021

MegaGear Sony Alpha A5100, A5000 Ever Ready Custodia metà copertura in ecopelle per Fotocamera con Tracolla – Marrone scuro – MG964 In offerta a 14,57 – invece di 19,99

sconto 27% – fino al 6 mag 2021

MegaGear MG1218 Nikon Coolpix A1000, A900 Custodia in Ecopelle per Fotocamera con Tracolla – Rosso In offerta a 18,04 – invece di 23,99

sconto 25% – fino al 6 mag 2021

MegaGear Custodia in Neoprene compatibilie con DJI Osmo Action, Sony RX0 II, GoPro Hero 7, Sony RX0 1.0, GoPro Hero 5 Black, Hero 6 Black (Grigio) In offerta a 12,1 – invece di 17,99

sconto 33% – fino al 6 mag 2021

Tractive Localizzatore GPS per cani. Il dispositivo leggero e impermeabile per ogni collare – Edizione XL In offerta a 47,69 – invece di 79,99

sconto 40% – fino al 6 mag 2021

Lampada da Scrivania a LED TaoTronics, Lampada da Tavolo, Lampada per Ufficio Dimmerabile con Controllo Touch e 5 Modalità di Illuminazione, Bianco In offerta a 20,39 – invece di 29,99

sconto 32% – fino al 25 apr 2021

Misuratore Di Consumo Dell’Energia Elettrica RCE PM600 – Il modello più evoluto – Strumento di precisione ad alta risoluzione in grado di misurare anche potenze di decimi di Watt In offerta a 20,73 – invece di 36,99

sconto 44% – fino al 6 mag 2021

iRobot Roomba 671 Robot aspirapolvere WiFi, Adatto a tappeti e Pavimenti, Tecnologia Dirt Detect, Sistema 3 Fasi, 58 dB, Pulizia programmabile, Grazie alla App, Compatibile con Alexa, Nero, 33w In offerta a 199,99 – invece di 349,9

sconto 43% – fino al 3 mag 2021

iRobot Braava Jet 250 Robot Lavapavimenti 3in1: Pulizia a Secco, a Umido e Lavaggio ad Acqua, Adatto a bagni e cucine, modalità Spot, Bianco/Blu In offerta a 179,99 – invece di 249

sconto 28% – fino al 3 mag 2021

ROIDMI Zero Storm-Aspirapolvere Senza Filo, 335W, 100.000 RPM, Batteria Fino a 60 Minuti, Serbatoio 0,65L, 300 W, Porpora In offerta a 237 – invece di 329,99

sconto 28% – fino al 25 apr 2021

TACKLIFE Telemetro Laser da Golf, Telescopio Monoculare Ingrandimento 7x24mm, Misura la Distanza Fino a 875yd / 800m, Misura la velocità, Misura l?Angolo di Inclinazione, MLR01 In offerta a 76,49 – invece di 129,99

sconto 41% – fino al 25 apr 2021

Umbra Otto 8.5oz (255ml) Dispenser automatico di sapone In offerta a 27,64 – invece di 45

sconto 39% – fino al 6 mag 2021

Ledvance Endura Flood Proiettore da Esterno 50W Luce Calda 3000K, Grigio Scuro In offerta a 20,1 – invece di 39,95

sconto 50% – fino al 2 mag 2021

Aigostar Ventilatore a Piantana Meccanico da 55 Watt e 3 Velocità. Diametro da 45 cm e Pali in Metallo ad Alta Velocità. Color Nero In offerta a 49,99 – invece di 83,99

sconto 40% – fino al 30 apr 2021

Misuratore di Pressione da Braccio Digitale, 1byone Sfigmomanometro da Braccio Pressione Arteriosa e Battito Cardiaco, Bracciale 22-42 cm, Schermo LCD, 2 * 99 Posizioni di Memoria, 4 Batterie incluse In offerta a 21,16 – invece di 39

sconto 46% – fino al 25 apr 2021

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).