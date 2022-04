Offerte Amazon 23 aprile fino al 72% su Apple, Sandisk, Crucial, iRobot, UGREEN, TP-Link, Oral-B, Whitings

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

Apple iPhone 13 (256 GB) – Mezzanotte

In offerta a 899,00 € – invece di 1059,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 256GB) – Grigio siderale (9ª generazione)

In offerta a 499,00 € – invece di 559,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Magic Mouse

In offerta a 69,99 € – invece di 85,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione)

In offerta a 128,99 € – invece di 149,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

OPPO Find X3 Neo Smartphone 5G, Qualcomm865, Display 6.55”FHD+AMOLED, 4 Fotocamere 50MP, RAM 12GB+ROM 256GB, 4500mAh,WiFi 6,Dual Sim, [Versione Italiana], Starlight Black

In offerta a 395,85 € – invece di 456,91 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Monitor LED T35F (F27T352), Flat, 27″, 1920×1080 (Full HD), IPS, Bezeless, Refresh Rate 75 Hz, Response Time 5 ms, FreeSync, HDMI, D-Sub, Eye Saver Mode, Dark Blue Grey

In offerta a 159,90 € – invece di 170,19 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Crucial P2 CT1000P2SSD8 SSD Interno, 1TB, fino a 2400 MB/s, 3D NAND, NVMe, PCIe, M.2

In offerta a 80,99 € – invece di 118,79 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Memorie T7 MU-PC1T0H SSD Esterno Portatile da 1 TB, USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, Tipo-C, Blu

In offerta a 109,99 € – invece di 121,99 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Memorie MZ-V8V500 980 SSD Interno da 500GB, PCIe NVMe M.2

In offerta a 62,99 € – invece di 66,16 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Extreme Da 500 GB Portatile, USB-C, Velocità Di Lettura Fino 1.050 MBs E Di Scrittura Fino A 1.000 MBs, Nero

In offerta a 79,99 € – invece di 159,99 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Extreme PRO Scheda Di memoria Da 128 GB SDXC Fino A 170 Mbs, Nero

In offerta a 40,94 € – invece di 56,99 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Ultra Fit Unità Flash, USB 3.1 da 128 GB con Velocità fino a 130 MB/sec,Tradizionale,Nero,128 GB

In offerta a 19,25 € – invece di 57,99 €

sconto 67% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi – Mi True Wireless Earphones 2 Basic, Auricolari Wireless Bluetooth, Controllo touch, Bluetooth 5.0, Stereo, Microfono dual, Riduzione del rumore di chiamata, Bianco

In offerta a 25,99 € – invece di 94,00 €

sconto 72% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech MX Master 3 Mouse Wireless Avanzato, Ricevitore Bluetooth o USB 2.4 GHz, Scorrimento Rapido, 4000 DPI Qualsiasi Superficie, Ergonomico, 7 Pulsanti, PC/Mac/Laptop/iPadOS, Grigio (Scuro)

In offerta a 76,99 € – invece di 114,99 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Masterizzatore DVD CD Externo, Cocopa Unità DVD Esterna USB 3.0 DVD/CD Drive DVD-R CD-RW Dispositivo Lettore di Schede Portatile Ultra Slim External Disc Per Windows 98/ME/ 2000/XP/Vista/7/8/10

In offerta a 19,11 € – invece di 25,99 €

sconto 26% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Raddy SW5 Radio Dinamo con Ricarica Manuale Powerbank da 5000mAh Radio Impermeabile IPX5 AM/FM Portatile di Emergenza ad Solare con Bussola, Torcia, Allarme SOS per Campeggio ed Escursioni …

In offerta a 49,99 € – invece di 54,99 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Striscia LED Auto con APP, Govee Luci LED Interne per Auto con 48 LEDs 9 Colori Multicolore Impermeabile, Musica sotto il cruscotto Kit di illuminazione, Controllo APP, DC 12V [Classe di efficienza energetica A]

In offerta a 20,39 € – invece di 23,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Bosch rasaerba elettrico ARM 3200 (1200 W, larghezza di taglio: 32 cm, con lama aggiuntiva inclusa, in confezione di cartone) – Amazon Edition

In offerta a 79,99 € – invece di 99,99 €

sconto 20% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Mini Motosega a Batteria, 6 Pollici Portatile Motosega Elettrica con 2 Batteria da 36VF, Motosega a mano per il Giardinaggio Potatura Albero Taglio del Legno (6 Pollici)

In offerta a 102,00 € – invece di 107,00 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

Bosch Idropulitrice EasyAquatak 100 Long Lance (1100 W, flessibile da 5 m, portata massima: 270 l/h, ugello con getto variabile, confezione in cartone)

In offerta a 89,90 € – invece di 89,90 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Idropulitrice Portatile, Bravolu 24V Max 430 PSI Idropulitrice a Batteria con Accessori, Lidropulitrice Portatile a Batteria con ugello Multifunzione, Tubo da 5m, Ideale per Auto Casa Giardino

In offerta a 84,99 € – invece di 109,99 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Einhell Twinpack Power X-Change Due Batterie Da 4,0 Ah, 12 x 7.5 x 7 cm

In offerta a 82,80 € – invece di 119,95 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Einhell TE-CD 18 Li E-Solo Trapano avvitatore a batteria Power X-Change (18V, frizione elettronica, 2 velocità, vel. 1 giri min. 0-400, vel. 2 giri min. 0-1400, senza batteria e caricabatteria)

In offerta a 57,53 € – invece di 59,95 €

sconto 4% – fino a scadenza sconosciuta

Einhell Utensile Multifunzionale a Batteria Varrito, Power X-Change (Li-Ion, 18 V, 11000-20000 min.-1, blocco rapido, portautensili regolabile in 12 posizioni, senza batteria e caricatore) Nero/Rosso

In offerta a 70,98 € – invece di 79,95 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Einhell GE-GS 18 Li – Solo Tagliarami a batteria Power X-Change (18V, archetto removibile, lungh. lama 150 mm, incl. lama, senza batteria e caricabatteria)

In offerta a 69,28 € – invece di 74,95 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Einhell GE-LC 18/25 Li-Solo Elettrosega A batteria Power X-Change, 23 x 48 x 25 cm

In offerta a 81,11 € – invece di 92,95 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

iRobot Roomba 971, Robot aspirapolvere WiFi, Power-Lifting, Dirt Detect, Adatto per peli di Animali Domestici, Tecnologia Imprint, Sistema Pulizia 3 Fasi, programmabile con App, Argento

In offerta a 349,9 – invece di 499

sconto 30% – fino a 28 apr 22

iRobot Roomba i7+ (i7556) Robot aspirapolvere WiFi, svuotamento automatico, adatto per chi ha animali domestici, memorizza la planimetria della casa, programmabile, contenitore lavabile, argento

In offerta a 699 – invece di 999

sconto 30% – fino a 6 giu 22

iRobot Roomba i7156 Robot Aspirapolvere, Memorizza la planimetria della tua casa, Adatto per Peli di Animali Domestici, spazzole in gomma, potente aspirazione, Wi-Fi, programmabile con App, argento

In offerta a 499 – invece di 699

sconto 29% – fino a 6 giu 22

iRobot Braava Jet m6 (6134), Robot lavapavimenti WiFi, Precision Jet Spray, Navigazione Intelligente, Mappa la casa, Lavaggio ad Acqua e a Secco, Si Ricarica automaticamente, Controllabile con App.

In offerta a 499 – invece di 699

sconto 29% – fino a 6 giu 22

iRobot Roomba e5154 Robot Aspirapolvere, Sistema ad Alte Prestazioni con Dirt Detect e Spazzole Tangle-Free + Kit di Ricambi Roomba Serie e/I 4624878, 3 Filtri High Efficiency, Wi-Fi

In offerta a 299,9 – invece di 559

sconto 46% – fino a 28 apr 22

UGREEN Cavo Audio RCA Jack Hi-Fi Sound Splitter, Cavo Adattatore 3,5 mm a 2 RCA Maschio in Lega Zinco, Cavo Aux RCA per Connessione tra Smartphone, MP3/4 Player, Tablet ad Altoparlante, HDTV ecc (2M)

In offerta a 32,79 – invece di 40,99

sconto 20% – fino a 23 apr 22

UGREEN Supporto Cellulare Auto Magnetico con Ricarica Wireless iPhone, Caricatore Wireless Auto Compatibile con iPhone 13 Pro Max Mini 12 Pro Max Mini, Supporta Solo iPhone Serie 12 e 13

In offerta a 28,79 – invece di 35,99

sconto 20% – fino a 23 apr 22

UGREEN Power Bank 10000mAh 20W PD QC 3.0 Batteria Esterna con Cavo Lightning Integrato Compatibile con iPhone 13/12 Pro Max Se 11 Redmi Note 10 9 Galaxy S21 S20 A12 A02s Mate 40 P40 iPad Pro/Air

In offerta a 31,99 – invece di 39,99

sconto 20% – fino a 23 apr 22

Western Digital WD 5 TB My Passport Ultra for Mac, Hard Disk Portatile, adatto per Time Machine, Protezione tramite Password, Argento

In offerta a 142,09 € – invece di 203,40 €

sconto 30% – fino a 1 mag 22

TP-Link Archer AX55 Router WiFi 6 Dual-Band AX3000Mbps, Router F (FTTH | FTTB | Ethernet) fino a 1Gbps, Tecnologia Beamforming, TP-Link HomeShield, OneMesh, Tether App, Compatibile con Alexa

In offerta a 87,77 – invece di 149,99

sconto 41% – fino a 28 apr 22

TP-Link RE650 AC2600 Ripetitore WiFi Wireless, WiFi Extender, Access Point, Velocità Dual Band 2600Mbps(fino a 1.733 MBit/s a 5GHz, 800MBit/s a 2,4 GHz), Porta Gigabit, Tecnologia 4 × 4 MU-MIMO

In offerta a 70,72 – invece di 99,9

sconto 29% – fino a 28 apr 22

TP-Link Ripetitore WiFi Wireless, Velocità Dual Band AC1750, WiFi Extender e Access Point, Compatibile con Modem Fibra e ADSL, 1 Porta Gigabit(RE450)

In offerta a 48,37 – invece di 59,9

sconto 19% – fino a 28 apr 22

TP-Link Ripetitore Mesh WiFi 6 (RE605X), Amplificatore WiFi AX1800, WiFi Extender, WiFi Booster, 1 Porta Gigabit Ethernet, Nuovo Prodotto con Tecnologia TP-Link Onemesh

In offerta a 74,62 – invece di 89,9

sconto 17% – fino a 28 apr 22

TP-Link Router WiFi 6 Archer AX53 Dual-Band AX3000, 2402Mbps su 5 GHz e 574 Mbps su 2,4 GHz, meno consumo energia, tecnologia TP-Link HomeShield, OneMesh, Compatibile con Alexa

In offerta a 77,64 – invece di 149

sconto 48% – fino a 28 apr 22

TP-Link Ripetitore Mesh WiFi 6, Amplificatore WiFi AX1800, WiFi Extender, WiFi Booster, 1 Porta Gigabit Ethernet, Compatibile con Tutti i Box Internet (RE600X)

In offerta a 69,22 – invece di 89,9

sconto 23% – fino a 28 apr 22

TP-Link Mesh Wi-Fi 6 Modem Router Deco X20-DSL, EVDSL fino a 350Mbps, Dual Band AX1800, 4 porte Ethernet Gigabit, Modem Router 35b e Wi-Fi Mesh in una sola unità Deco, Compatibile con Alexa

In offerta a 123,43 – invece di 149

sconto 17% – fino a 28 apr 22

TP-Link Mesh WiFi 6 Deco X50, Dual Band AX3000, 3 Porte Ethernet Gigabit, Modalità Router e Access Point, 3 Pezzi con Copertura fino a 600 m2

In offerta a 279 – invece di 399

sconto 30% – fino a 28 apr 22

Oral-B Cross Action Testine Spazzolino Elettrico, Confezione da 10 pezzi, con Tecnologia CleanMaximise, Pacco Adatto alla Buca delle Lettere, Bianco

In offerta a 23,99 – invece di 49,99

sconto 52% – fino a 28 apr 22

Oral-B Sensitive Clean Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico, Confezione da 10 Pezzi, Pacco Adatto alla Buca delle Lettere, Bianco

In offerta a 24,99 – invece di 49,99

sconto 50% – fino a 28 apr 22

Oral-B Pro 3-3000 Spazzolino Elettrico 3 Modalità di spazzolamento, Sensore di Pressione, 1 Testina, Batteria Litio, Idea Regalo, Blue

In offerta a 44,99 – invece di 89,9

sconto 50% – fino a 28 apr 22

Oral-B Pro 3-39 Spazzolino Elettrico 2 Spazzolini, Sensore di Pressione, Ideale per Denti Sensibili 2 Testine, Batteria Litio, Idea Regalo, Nero

In offerta a 59,99 – invece di 129,99

sconto 54% – fino a 28 apr 22

Oral-B Genius X Spazzolino Elettrico 6 Modalità di Spazzolamento, Protegge le Gengive, Azione Sbiancante, Intelligenza Artificiale, 1 Testina, Batteria Litio, Idea Regalo, Bianco

In offerta a 99,99 – invece di 199,99

sconto 50% – fino a 28 apr 22

Londo Vera Pelle Custodia per laptop borse compatibilie con MacBook Pro e MacBook Air – 15 pollici – 15,5 pollici – 16 pollici – Compatibile con i modelli M1 e 2020

In offerta a 42,07 – invece di 54,99

sconto 23% – fino a 25 apr 22

Londo – Custodia per tablet in vera pelle con due slot per schede e portapenne / portamatite Apple in pelle (Rosso, 11 Inch)

In offerta a 32,74 – invece di 39,99

sconto 18% – fino a 25 apr 22

Londo – Custodia per MacBook Pro in vera pelle a grana con tasca frontale e chiusura con patta (Cammello, 15 – 16 Pollici)

In offerta a 43,27 – invece di 54,99

sconto 21% – fino a 25 apr 22

Zaino Ufficio Invicta Easy Medium, Nero, 20 Lt, Porta Laptop fino a 15,6”

In offerta a 43,3 – invece di 69

sconto 37% – fino a 24 apr 22

Astuccio 3 Scomparti Invicta , Camo Shade, Verde, Completo di matite, penne, pennarelli?

In offerta a 23,8 – invece di 29,9

sconto 20% – fino a 24 apr 22

Trolley Invicta , Abstract Jungle, Blu, 2 in 1 con Spallacci per uso Zaino

In offerta a 63,7 – invece di 85,9

sconto 26% – fino a 24 apr 22

Trolley Invicta , Benin Eco-Material, Rosa, 2 in 1 con Spallacci per uso Zaino

In offerta a 67,2 – invece di 84,9

sconto 21% – fino a 24 apr 22

Trolley New Tech Invicta , Paisley, Rosa, 3 in 1 Zaino Sganciabile

In offerta a 88,2 – invece di 115,9

sconto 24% – fino a 24 apr 22

Trolley New Tech Invicta , Paisley, Nero, 3 in 1 Zaino Sganciabile

In offerta a 92,7 – invece di 109

sconto 15% – fino a 24 apr 22

Withings Body Bilancia Intelligente Wi-Fi con Monitoraggio dell’IMC, Pesapersone Digitale da Bagno e Sincronizzazione con l’App tramite Bluetooth o Wi-Fi, Bianco

In offerta a 47,95 € – invece di 59,95 €

sconto 20% – fino a 24 apr 22

Withings Body+ Bilancia Intelligente con Analisi della Composizione Corporea, Misurazione di IMC, Pesapersone Digitale da Bagno, Sincronizzazione dell’App tramite Bluetooth o Wi-Fi, Bianco

In offerta a 74,95 € – invece di 99,95 €

sconto 25% – fino a 24 apr 22

Withings Bpm Connect – Misuratore di Pressione da Braccio Digitale, Connessione Bluetooth e WiFi per App Health Mate

In offerta a 74,95 € – invece di 99,95 €

sconto 25% – fino a 24 apr 22

Withings Thermo: termometro temporale intelligente, adatto per neonati, lattanti, bambini e adulti, nessun contatto richiesto

In offerta a 74,95 € – invece di 99,95 €

sconto 25% – fino a 24 apr 22

Withings Sleep Analyzer: Dispositivo clinicamente testato per il monitoraggio del sonno, da posizionare sotto il materasso, con funzioni di rilevamento dell’apnea notturna

In offerta a 99,95 € – invece di 129,95 €

sconto 23% – fino a 24 apr 22

Withings Move ECG Tracker delle attività e del sonno con monitor ECG e connessione GPS, resistente all’acqua

In offerta a 89,95 € – invece di 129,95 €

sconto 31% – fino a 24 apr 22

Withings Move Unisex-Adult, Bianco & Corallo, 38mm

In offerta a 55,95 € – invece di 69,95 €

sconto 20% – fino a 24 apr 22

Withings Pulse HR Activity Tracker per Adulti, Nero, 18 mm

In offerta a 74,95 € – invece di 99,95 €

sconto 25% – fino a 24 apr 22

Withings Scanwatch 38 mm Bianco, Hybrid Smart Watch with ECG, Heart Rate Sensor And Oximeter, SpO2, Sleep Tracking + Bracialleto in Maglia Milanese, Unisex Adulto, Argento, 18 mm

In offerta a 229,90 € – invece di 269,90 €

sconto 15% – fino a 24 apr 22

Withings Scanwatch 38 mm Bianco, Hybrid Smart Watch with ECG, Heart Rate Sensor And Oximeter, SpO2, Sleep Tracking Unisex-Adult

In offerta a 199,95 € – invece di 279,95 €

sconto 29% – fino a 24 apr 22

Withings Scanwatch 38mm Oro Rosa/Bianco, Smartwatch Ibrido con ECG, Frequenza Cardiaca e Ossimetro Unisex-Adult, 38 mm

In offerta a 219,95 € – invece di 299,95 €

sconto 27% – fino a 24 apr 22

Withings Scanwatch 42 mm Bianco, Hybrid Smart Watch with ECG, Heart Rate Sensor And Oximeter, SpO2, Sleep Tracking Unisex-Adult

In offerta a 219,95 € – invece di 299,95 €

sconto 27% – fino a 24 apr 22

Withings Scanwatch 42 mm Nero, Hybrid Smart Watch with ECG, Heart Rate Sensor And Oximeter, SpO2, Sleep Tracking Unisex Adult + Braccialetti per Steel HR 40 mm, Steel HR Sport

In offerta a 249,90 € – invece di 289,90 €

sconto 14% – fino a 24 apr 22

Withings Steel HR Smartwatch ibrido, Tracker delle attività con GPS connesso, monitoraggio della frequenza cardiaca, rilevatore del sonno, resistenza all’acqua e autonomia di 25 giorni

In offerta a 129,95 € – invece di 189,95 €

sconto 32% – fino a 24 apr 22

Withings Steel HR Smartwatch ibrido, Tracker delle attività con GPS connesso, monitoraggio della frequenza cardiaca, rilevatore del sonno, resistenza all’acqua e autonomia di 25 giorni

In offerta a 139,95 € – invece di 219,95 €

sconto 36% – fino a 24 apr 22

Withings Steel HR Sport – Smartwatch ibrido multisport con GPS connesso, frequenza cardiaca, livello di fitness tramite il VO2 massimo, tracciamento delle attività e del sonno e notifiche

In offerta a 139,95 € – invece di 199,95 €

sconto 30% – fino a 24 apr 22

Withings Cinturini in PET Riciclato Intrecciato per ScanWatch, Steel HR, Steel HR Sport, Move ECG, Move e Steel [Amazon Exclusive]

In offerta a 29,95 € – invece di 35,95 €

sconto 17% – fino a 24 apr 22

Withings Cinturino in Metallo per ScanWatch, Steel HR, Steel HR Sport e Move [Amazon Exclusive]

In offerta a 39,95 € – invece di 49,95 €

sconto 20% – fino a 24 apr 22

Withings Cinturino in Metallo per ScanWatch, Steel HR, Steel HR Sport e Move [Amazon Exclusive]

In offerta a 69,95 € – invece di 89,95 €

sconto 22% – fino a 24 apr 22

Withings Cinturino in Pelle di Elevata Qualità per ScanWatch, Steel HR, Steel HR Sport, Move ECG, Move e Steel [Amazon Exclusive]

In offerta a 39,95 € – invece di 49,95 €

sconto 20% – fino a 24 apr 22

Withings Cinturino Sportivo di Elevata Qualità in Fluoroelastomeroper Scanwatch, Steel HR, Steel HR Sport, Move ECG, Move e Steel [Amazon Exclusive]

In offerta a 29,95 € – invece di 35,95 €

sconto 17% – fino a 24 apr 22

