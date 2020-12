Offerte Amazon 23 dicembre fino al 76%: MacAfee, Philips, Samsung

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

”

McAfee Total Protection 2021, 5 Dispositivi, 1 Anno, Software Antivirus, Sicurezza Internet, Gestore delle Password, Sicurezza Mobile, Multi-Dispositivo PC/Mac/Android/Ios, Edizione Europea In offerta a 19,99 – invece di 59,99

sconto 67% – fino al 23 dic 20

Click qui per approfondire

McAfee Total Protection 2021, 1 Dispositivo, 1 Utente, 1 Anno, PC/Mac, Codice d’Attivazione via Email In offerta a 16,99 – invece di 69,95

sconto 76% – fino al 23 dic 20

Click qui per approfondire

McAfee SafeConnect VPN 2021, 5 Dispositivi, 1 Utente, 1 Anno, PC/Mac, Codice d’Attivazione via Email In offerta a 39,99 – invece di 47,99

sconto 17% – fino al 23 dic 20

Click qui per approfondire

McAfee Mobile Security With VPN 2021, 1 Dispositivo, 1 Anno, Mobile, Codice d’Attivazione via Email In offerta a 29,99 – invece di 39,96

sconto 25% – fino al 23 dic 20

Click qui per approfondire

Bakugan, Valigetta In offerta a 13,99 – invece di 19,99

sconto 30% – fino al 23 dic 20

Click qui per approfondire

McAfee Internet Security 2021 1 Dispositivo, 1 Anno, Software Antivirus, Gestore di Password, PC/Mac/Android/iOS, Edizione Europea, Codice d’Attivazione via Posta In offerta a 18,99 – invece di 59,95

sconto 68% – fino al 23 dic 20

Click qui per approfondire

McAfee Total Protection 2021, 1 Dispositivo, 1 Anno, Software Antivirus, Sicurezza Internet, Compatibile con PC/Mac/Android/iOS, Edizione Europea, Codice d’Attivazione via Posta In offerta a 16,99 – invece di 59,95

sconto 72% – fino al 23 dic 20

Click qui per approfondire

Philips Avent SCF330/13 Tiralatte Manuale – 3 Vasetti conservazione Latte e Tettarella Natural In offerta a 30,19 – invece di 55,99

sconto 46% – fino al 23 dic 20

Click qui per approfondire

Philips Avent SCF883/01 EasyPappa Plus 4 in 1 Cuocipappa Multifunzione, Cuoci a Vapore, Frulla, Scongela e Riscalda in un Recipiente, 400 W, 1 litro, Bianco/Grigio In offerta a 129,98 – invece di 199,9

sconto 35% – fino al 23 dic 20

Click qui per approfondire

Samsung Galaxy Tab A7 Tablet, Display 10.4″ TFT, 64GB Espandibili Fino a 1TB, RAM 3GB, Batteria 7.040 mAh, LTE, Android 10, Fotocamera Posteriore 8 MP, Dark Gray [Versione Italiana] In offerta a 299 – invece di 329,9

sconto 9% – fino al 23 dic 20

Click qui per approfondire

Samsung Galaxy Tab S7 Tablet S Pen, Snapdragon 865 Plus, Display 11.0″ WQXGA, 128GB Espandibili fino a 1TB, RAM 6GB, Batteria 8.000 mAh, LTE, Android 10, Mystic Black [Versione Italiana] In offerta a 729 – invece di 849

sconto 14% – fino al 23 dic 20

Click qui per approfondire

Samsung Galaxy Watch Active2 Smartwatch Bluetooth 40 mm in Alluminio e Cinturino Sport, con GPS, Sensore di Frequenza Cardiaca, Tracker Allenamento, IP68, Nero (Aluminium Black), Versione Italiana In offerta a 179,9 – invece di 299

sconto 40% – fino al 23 dic 20

Click qui per approfondire

Samsung Galaxy Buds+ Auricolari Wireless, Tre Microfoni, Controlli Touch, Ricarica Wireless, Suoni Ambientali, [Versione Italiana], Nero In offerta a 109,9 – invece di 169

sconto 35% – fino al 23 dic 20

Click qui per approfondire

Samsung Galaxy Buds+ Auricolari Wireless, Tre Microfoni, Controlli Touch, Ricarica Wireless, Suoni Ambientali, Autonomia 22 Ore, Auricolari 11 Ore e Custodia 11 Ore, Bianco In offerta a 109,9 – invece di 169

sconto 35% – fino al 23 dic 20

Click qui per approfondire

Samsung Galaxy Buds+ Auricolari Wireless, Tre Microfoni, Controlli Touch, Ricarica Wireless, Suoni Ambientali, Autonomia 22 Ore, Auricolari 11 Ore e Custodia 11 Ore, 2020 [Versione Italiana], Blue In offerta a 109,9 – invece di 169

sconto 35% – fino al 23 dic 20

Click qui per approfondire

SAMSUNG Galaxy Buds+ Auricolari Wireless, 3 Microfoni, Controlli Touch, Ricarica Wireless, Suoni Ambientali, Autonomia 22 Ore, Auricolari 11 Ore e Custodia 11 Ore, 2020 [Versione Italiana], Rosso In offerta a 109,9 – invece di 169

sconto 35% – fino al 23 dic 20

Click qui per approfondire

Samsung Galaxy M21, Smartphone, Display 6.4″ Super AMOLED, 3 Fotocamere Posteriori, 64GB Espandibili, RAM 4 GB, Batteria 6000 mAh, 4G, Dual Sim, Android 10, 188 g, [Versione Italiana], Blue In offerta a 209,9 – invece di 229

sconto 8% – fino al 23 dic 20

Click qui per approfondire

Samsung Galaxy M21, Smartphone, Display 6.4″ Super AMOLED, 3 Fotocamere Posteriori, 64GB Espandibili, RAM 4 GB, Batteria 6000 mAh, 4G, Dual Sim, Android 10, 188 g, [Versione Italiana], Black In offerta a 209,9 – invece di 229

sconto 8% – fino al 23 dic 20

Click qui per approfondire

Samsung Galaxy M51 – Smartphone, Display 6.7″ Super AMOLED Plus, 4 Fotocamere, 128GB Espandibili, RAM 6 GB, Batteria 7000 mAh, 4G, Dual Sim, Android 10, [Versione Italiana], Bianco, Esclusiva Amazon In offerta a 369,9 – invece di 389,9

sconto 5% – fino al 23 dic 20

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).