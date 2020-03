Offerte Amazon 23 marzo fino al 50%: iPhone 11 Pro e XR, Xiaomi, Samsung, SanDisk, Crucial

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate”

Crucial MX500 CT500MX500SSD1(Z) SSD Interno, 500 GB, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici In offerta a 73,19 € – sconto

Ti presentiamo Echo Show 8 – Schermo intelligente HD da 8” con Alexa – Tessuto grigio chiaro In offerta a 79,99 € – sconto 38%

Chiavetta USB 128GB per iPhone,QARFEE USB Flash Stick 3.0 Flash Drive USB 4-in-1 Memoria USB Con design ad anello per Dispositivi con Apple/Android/iPad/USB/Micro USB/Tipo C Porta (128GB, grigio) In offerta a 34,82 € – sconto 19%

MOZA MINI-S Stabilizzatore Gimbal palmarea a 3 assi/Stabilizzatore Smartphone Pieghevole per Registrazione di Movimento In offerta a 63,00 € – sconto 29%

Syncwire Sdoppiatore Cuffie Doppio Jack – Audio Splitter Jack 3,5 mm Maschio a 2 Femmina Splitter Adattatore per Cuffia Auricolare, Smartphone, Tablet, Argento In offerta a 6,79 € – sconto 15%

Lauson Cassa Karaoke Altoparlante Bluetooth Portatile con Luci Multicolore con Microfono, carrello di trasporto facile, colore nero e azzurro (Trolley) (SS305) In offerta a 72,88 € – sconto 27%

MEATER 10m termometro a sonda senza fili perfetto per cotture in forno e BBQ. App Compatibile con iPhone, iPad, Android, Kindle Fire e Alexa Skill In offerta a 78,96 € – sconto 20%

AUKEY USB C 10000mAh Power Bank con 18W Power Delivery Compatibile con iPhone XS/XS Max/XR, Nintendo Switch Tablets ECC. In offerta a 19,99 € – sconto 33%

BENKS L18 Supporto da Tavolo V-Stand, Supporto da Tavolo Cell Phone Supporto da Scrivania per Telefoni iPhone X/XR/XS/XS Max / 8 7 Plus / 6 6s Plus [ Bianco ] – In offerta a 8,49 € – sconto 23%

KYG Telo Auto per Cani Impermeabile Copertura Universale per Bagagliaio Coprisedile Auto per Cani Bagagliaio Auto In offerta a 24,64 € – sconto 15%

Syncwire Pellicola Vetro Temperato iPhone X/XS/11 Pro – 3-Pezzi [Design Protettivo Compatibile con Face ID]HD 9H Vetro Temprato Protettiva per iPhone X/XS/11 Pro – [Senza Bolle, Facile da Installare] In offerta a 7,75 € – sconto 22%

RAVPOWER Caricatore da Muro USB, Multipresa USB 3 Porte USB e 1 Presa AC Caricatore da Muro USB Ruota di 180 Gradi Compatibile con MacBook PRO/Air iPad Lampada per Smartphone ECC-Bianco In offerta a 12,27 € – sconto 28%

SanDisk Ultra Scheda di Memoria MicroSDHC da 32 GB e Adattatore, con A1 App Performance, Velocità fino a 98 MB/sec, Classe 10, U1 (Nuova versione) In offerta a 9,99 € – sconto 50%

Samsung Galaxy A20e Display 5.8″, 32 GB Espandibili, RAM 3 GB, Batteria 3000 mAh, 4G, Dual SIM Smartphone, Android 9 Pie, (2019) [Versione Italiana], White In offerta a 147,90 € – sconto

Mattel UNO Gioco di Carte, W2087 In offerta a 9,90 € – sconto 10%

MIFA Soundbox Altoparlante Bluetooth Portatile 30W, Tutto in alluminio, Tecnologia TWS e DSP Suono Stereo & Bass, Litio Ricaricabile da 4.000 mAh, Microfono Integrato, Slot per Scheda TF, AUX-IN, Nero In offerta a 26,99 € – sconto 33%

Privise – Webcam Cover, Copertura Webcam, Camera Cover Ultra Sottile per Smartphone, Tablet e Laptop, Copri Webcam per Privacy, Fatto in Germania – Bianco, Confezione da 3 pz – In offerta a 8,40 € – sconto

Apple iPhone 6S 64GB Oro Rosa (Ricondizionato) In offerta a 179,00 € – sconto

Samsung Memorie MZ-76Q1T0 860 QVO SSD Interno da 1 TB, SATA, 2.5″ In offerta a 109,99 € – sconto 31%

Ariete 2761 Handy Force Scopa Elettrica con filo 2 in 1 Aspirapolvere e Aspira Briciole, Filtro HEPA, Tecnologia ciclonica, Senza sacco, Spazzola tradizionale, Tubo telescopico, Rosso/Nero [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 54,90 € – sconto 16%

Maxtor M3 HDD Esterno da 4TB, 2,5′, Nero/Antracite In offerta a 91,02 € – sconto 34%

Victoper Luce Notte LED, Luce LED Sensore di Movimento con Striscia Magnetica Adesiva, Ricaricabile Lampada Armadio USB, 3 modalità di Luce per Armadio, Scale, Corridoi, Cucina, Garage [2 Pezzi] [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 19,45 € – sconto

Xiaomi Mi Air Purifier 2H Purificatore d’Aria, Rimozione Polline Polveri e Peli degli Animali, Copertura 18 – 31 m², Compatibile con Google Assistance e Alexa, Modalità Notte, Bianco In offerta a 117,48 € – sconto 22%

Apple iPhone 11 Pro Max (64GB) – Oro In offerta a 999,00 € – sconto 22%

Apple iPhone XR 15,5 cm (6.1″) 64 GB Doppia SIM 4G Bianco In offerta a 615,90 € – sconto

