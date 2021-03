Offerte Amazon 23 marzo fino al 61%: Apple, Manfrotto, Amazon Echo, Amazon Kindle, Lexar, Meliconi, Netgear, Adobe

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Victure Webcam per PC con Microfono, 1080P Full HD Videocamera per PC, Desktop, Laptop, TV USB, Plug and Play per Lezioni, Lavoro Online, Conferenze, Registrazioni, Compatibile con Skype, Zoom In offerta a 25,49 € – invece di 29,99 €

sconto 15% – fino al 23 marzo

Click qui per approfondire

Cassa Bluetooth 60W, Tronsmart Mega Pro Cassa Altoparlante Speaker Bluetooth 5.0 con Deep Stereo, IPX5 Impermeabile, 10 Ore di Autonomia, Senza Fili Speaker NFC con Pannello Touch LED In offerta a 76,49 € – invece di 89,99 €

sconto 15% – fino al 23 marzo

Click qui per approfondire

Apple Magic Keyboard – Italiano In offerta a 83,81 – invece di 99

sconto 15% – fino al 3 apr 21

Click qui per approfondire

Case Logic Slrc-206 Zaino in Nylon per Fotocamera Reflex e Laptop, Nero In offerta a 66,7 – invece di 74,99

sconto 11% – fino al 3 apr 21

Click qui per approfondire

Manfrotto MFXLA67 Adattatore per Obiettivo Xume da 67 mm, Nero In offerta a 22,5 – invece di 32,49

sconto 31% – fino al 28 mar 21

Click qui per approfondire

Manfrotto MFXLA77 Adattatore per Obiettivo Xume da 77 mm, Nero In offerta a 23,5 – invece di 34,51

sconto 32% – fino al 28 mar 21

Click qui per approfondire

Manfrotto MFXLA62 Adattatore per Obiettivo Xume da 62 mm, Nero In offerta a 22,99 – invece di 30,45

sconto 24% – fino al 28 mar 21

Click qui per approfondire

CHOETECH Caricatore Wireless 10W Due Bobine Ricarica Wireless 7.5W per iPhone 12/12 Pro/11/11 Pro/XS Max/XR/XS/SE 2020/8 Plus,Caricabatterie Senza Fili 10W Samsung S20/Note 20/S10/S9/S8, Qi Abilitati In offerta a 14,44 – invece di 36,59

sconto 61% – fino al 28 mar 21

Click qui per approfondire

Supporto PC Portatile, Angolazione Regolabile Portatile Pieghevole PC Stand, Alluminio Ventilato Supporto per MacBook/PRO/Air/iPad Laptop/Huawei Matebook D/HP/Altri 10-15.6″ Laptop Tablet iPad-Argento In offerta a 16,14 – invece di 25,99

sconto 38% – fino al 28 mar 21

Click qui per approfondire

Jabra Elite Active 45e Auricolari Wireless, Cuffie Sportive con Funzione Bluetooth e Protezione dall’acqua, Chiamate e Musica Wireless, Blu Marino In offerta a 70,5 – invece di 99,99

sconto 29% – fino al 3 apr 21

Click qui per approfondire

INTERPHONE CellularLine MICINTERPHOF10 | Kit Audio aggiuntivo Active e Connect In offerta a 23,3 – invece di 29,99

sconto 22% – fino al 3 apr 21

Click qui per approfondire

HoMedics, Sterilizzatore UV Portatile per Smartphone, Ciuccio, Chiavi, Occhiali, Lampada UV Disinfettante, Uccide Fino al 99.9% di Virus e Batteri, Nero In offerta a 39,7 – invece di 99,99

sconto 60% – fino al 3 apr 21

Click qui per approfondire

Legrand Bticino UPS Gruppo di Continuità Keor DC, Spina Italiana, 25W, Bianco E Nero In offerta a 55,7 – invece di 65,7

sconto 15% – fino al 3 apr 21

Click qui per approfondire

Lexar Professional – Scheda 1667x 256GB SDXC UHS-II In offerta a 80,35 – invece di 100,69

sconto 20% – fino al 31 mar 21

Click qui per approfondire

Lexar Schede Professional 633x 512GB microSDXC UHS-I In offerta a 74,4 – invece di 93,03

sconto 20% – fino al 31 mar 21

Click qui per approfondire

Schede Lexar Professional 2000x 128GB SDXC UHS-II senza Lettore, Lettura Fino a 300MB/s (LSD2000128G-BNNAG) In offerta a 165,94 – invece di 177,48

sconto 7% – fino al 31 mar 21

Click qui per approfondire

Schede Lexar Professional 2000x 32GB SDHC UHS-II senza Lettore, Lettura Fino a 300MB/s (LSD2000032G-BNNAG) In offerta a 41,9 – invece di 50,27

sconto 17% – fino al 31 mar 21

Click qui per approfondire

Lexar Schede Professional 633x 1TB SDXC UHS-I In offerta a 168,83 – invece di 245,87

sconto 31% – fino al 31 mar 21

Click qui per approfondire

Meliconi CME EDR120 , Supporto TV con Doppio Braccio, Inclinabile, per TV 26?? – 32??, Nero, VESA 75 – 100 – 200 x 100 mm In offerta a 20,1 – invece di 44,9

sconto 55% – fino al 3 apr 21

Click qui per approfondire

Meliconi 480871 – Supporto TV da parete OLED SDR con Doppio Braccio per TV di ultima generazione da 40” a 82”, Portata max 25 kg, Foratura VESA 200 – 300 – 400×200, Easy Tilt Pro, Nero In offerta a 90,9 – invece di 147,53

sconto 38% – fino al 3 apr 21

Click qui per approfondire

Meliconi AT-52 Antenna da Interni Amplificata da 52 dB, Nero In offerta a 28,8 – invece di 44,99

sconto 36% – fino al 3 apr 21

Click qui per approfondire

Antenna per TV esterna One For All – Pronta per il DTT nel raggio di 25km-Antenna TV digitale HD – Resistente all’Acqua, nero In offerta a 37,52 – invece di 45,99

sconto 18% – fino al 3 apr 21

Click qui per approfondire

Striscia LED Intelligente meross 10M, Compatibile con HomeKit, Alexa, Google Home, RGB Luce Nastro Luminoso WiFi, Multicolore per Festa, Bar, Scrivania Gaming In offerta a 37,39 – invece di 65,99

sconto 43% – fino al 28 mar 21

Click qui per approfondire

NETGEAR Access Point WiFi 6 WAX214, Velocità WiFi Dual Band AX1800, 1 portA Ethernet 1G, protezione WPA3, creazioni di 4 reti wireless In offerta a 95,99 – invece di 119,99

sconto 20% – fino al 28 mar 21

Click qui per approfondire

Netgear Nighthawk Sistema WiFi 6 Mesh MK63, Router WiFi 6 + 2 Satelliti, Velocità AX1800, Copertura fino a 350 m² e Connettività per più di 30 Dispositivi In offerta a 239,99 – invece di 359,9

sconto 33% – fino al 4 apr 21

Click qui per approfondire

NETGEAR Nighthawk Sistema WiFi 6 Mesh MK62, Router WiFi 6 + 1 Satellite, Velocità AX1800, Copertura fino a 250 m² e Connettività per più di 25 Dispositivi In offerta a 189,99 – invece di 259,9

sconto 27% – fino al 4 apr 21

Click qui per approfondire

OnePlus NORD (5G) Smartphone Onyx Grey | 6.44? Fluid AMOLED Display 90Hz |8GB RAM + 128GB Storage | Quad Camera| Warp Charge 30T | Dual Sim | 5G |2 Years Warranty In offerta a 329 – invece di 399

sconto 18% – fino al 8 apr 21

Click qui per approfondire

OnePlus NORD (5G) 12GB RAM 256GB Smartphone with Quad Camera, Dual SIM. Now with Alexa built-in – 2 Years Warranty – Blue Marble In offerta a 399 – invece di 499

sconto 20% – fino al 8 apr 21

Click qui per approfondire

OnePlus N100 Midnight Frost | Display LCD HD + da 6,52 “| 4 GB di RAM + 64 GB di spazio di archiviazione | Tripla fotocamera | Batteria da 5000 mAh | Doppia SIM | 4G | 2 anni di garanzia In offerta a 139 – invece di 199

sconto 30% – fino al 8 apr 21

Click qui per approfondire

Ring Stick Up Cam Battery, videocamera di sicurezza in HD con sistema di comunicazione bidirezionale, compatibile con Alexa | Colore bianco In offerta a 79 – invece di 99

sconto 20% – fino al 6 apr 21

Click qui per approfondire

Ring Spotlight Cam Battery | Videocamera di sicurezza HD con faretto LED, allarme acustico, comunicazione bidirezionale, alimentata a batteria In offerta a 179 – invece di 229

sconto 22% – fino al 6 apr 21

Click qui per approfondire

Videocamera di sicurezza Ring Stick Up Cam Elite HD, con sistema di comunicazione bidirezionale, colore bianco, compatibile con Alexa In offerta a 149 – invece di 199

sconto 25% – fino al 6 apr 21

Click qui per approfondire

YAMAY Smartwatch Orologio Fitness Tracker Uomo Donna Pressione Sanguigna Smart Watch Cardiofrequenzimetro da Polso Contapassi Smartband Sportivo Activity Tracker per Android iOS In offerta a 21,99 – invece di 36,99

sconto 41% – fino al 28 mar 21

Click qui per approfondire

Vimar 0P32720 Avvolgicavo 5m con disgiuntore Termico di Protezione, riavvolgimento Automatico, 4 Prese universali, Spina 2P+T 16A Standard Italiano In offerta a 27 – invece di 41,05

sconto 34% – fino al 3 apr 21

Click qui per approfondire

Vimar 19592.B Arké Deviatore connesso VIEW Wireless con uscita a relè, per lampade, trasformatori e controllo da remoto, doppia tecnologia Bluetooth 5.0 e Zigbee 3.0 In offerta a 26,1 – invece di 33,5

sconto 22% – fino al 3 apr 21

Click qui per approfondire

Adobe Creative Cloud | Standard | 1 Anno | PC/Mac | Codice d’attivazione via email In offerta a 529,99 – invece di 772,85

sconto 31% – fino al 31 mar 21

Click qui per approfondire

Adobe Creative Cloud Photography Plan with 20GB | 1 Anno | PC/Mac | Codice d’attivazione via email In offerta a 92,99 – invece di 154,53

sconto 40% – fino al 31 mar 21

Click qui per approfondire

Adobe Creative Cloud | Student & Teacher | 1 Anno | PC/Mac | Codice d’attivazione via email In offerta a 199,99 – invece di 237,9

sconto 16% – fino al 31 mar 21

Click qui per approfondire

Presentiamo Fire TV Cube | Lettore multimediale per lo streaming con controllo vocale tramite Alexa e 4K Ultra HD In offerta a 69,99 – invece di 119,99

sconto 42% – fino al 1 apr 21

Click qui per approfondire

Nuovo Echo Dot (4ª generazione) – Altoparlante intelligente con Alexa – Antracite In offerta a 29,99 – invece di 59,99

sconto 50% – fino al 1 apr 21

Click qui per approfondire

Echo Dot (3ª generazione) – Altoparlante intelligente con integrazione Alexa – Tessuto antracite In offerta a 24,99 – invece di 49,99

sconto 50% – fino al 1 apr 21

Click qui per approfondire

Echo Studio – Altoparlante intelligente con audio Hi-Fi e Alexa In offerta a 169,99 – invece di 199,99

sconto 15% – fino al 1 apr 21

Click qui per approfondire

Echo Flex ? Controlla i dispositivi per Casa Intelligente con comandi vocali grazie ad Alexa In offerta a 19,99 – invece di 29,99

sconto 33% – fino al 1 apr 21

Click qui per approfondire

Kindle Paperwhite, resistente all’acqua, schermo ad alta risoluzione da 6″, 8 GB, con pubblicità In offerta a 99,99 – invece di 129,99

sconto 23% – fino al 1 apr 21

Click qui per approfondire

Kindle Paperwhite, resistente all?acqua, schermo ad alta risoluzione da 6″, 8 GB – Senza pubblicità In offerta a 109,99 – invece di 139,99

sconto 21% – fino al 1 apr 21

Click qui per approfondire

Kindle, ora con luce frontale integrata – Con pubblicità – Nero In offerta a 64,99 – invece di 79,99

sconto 19% – fino al 1 apr 21

Click qui per approfondire

Kindle Paperwhite, resistente all?acqua, schermo ad alta risoluzione da 6″, 32 GB – Senza pubblicità In offerta a 139,99 – invece di 169,99

sconto 18% – fino al 1 apr 21

Click qui per approfondire

Kindle, ora con luce frontale integrata – Nero In offerta a 74,99 – invece di 89,99

sconto 17% – fino al 1 apr 21

Click qui per approfondire

Kindle Oasis – Ora con tonalità della luce regolabile – Resistente all?acqua, 32 GB, Wi-Fi, Grafite In offerta a 219,99 – invece di 279,99

sconto 21% – fino al 1 apr 21

Click qui per approfondire

Kindle Oasis – Ora con tonalità della luce regolabile – Resistente all?acqua, 8 GB, Wi-Fi, Grafite In offerta a 189,99 – invece di 249,99

sconto 24% – fino al 1 apr 21

Click qui per approfondire

Kindle Oasis – Ora con tonalità della luce regolabile – Resistente all?acqua, 32 GB, Wi-Fi + connettività cellulare gratuita, Grafite In offerta a 279,99 – invece di 339,99

sconto 18% – fino al 1 apr 21

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).