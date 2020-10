Offerte Amazon 23 ottobre fino al 64%: Apple, Sony, Honor, Fujifilm, realme

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Apple Custodia MagSafe in silicone (per iPhone 12 | iPhone 12 Pro) – nero In offerta a 39,99 € – invece di 55,00 €

sconto 27% – fino al 23 ottobre

Apple iPhone 11 Pro (256GB) – Argento In offerta a 1072,00 € – invece di 1210,00 €

sconto 11% – fino al 23 ottobre

realme 7 Pro, Display Super AMOLED 6.4″, Processore Otto – Core Snapdragon 720G, 8 GB RAM + 128 GB ROM, Fotocamera Quadrupla Sony da 64 MP + Fotocamera Selfie 32 MP, Argento In offerta a 288,00 € – invece di 300,90 €

sconto 4% – fino al 23 ottobre

Sony MDR-RF811RK – Cuffie TV wireless over-ear, Portata 100 metri, Batteria fino a 13 ore, Nero In offerta a 44,99 € – invece di 60,00 €

sconto 25% – fino al 23 ottobre

sconto 15% – fino al 23 ottobre

UNIQO Powerbank a ricarica rapida da 10000 mAh con 2 porte USB, ricarica 4 volte lo smartphone, 4 indicatori di stato a LED, cavo di ricarica incluso In offerta a 14,90 € – invece di 19,99 €

sconto 25% – fino al 23 ottobre

HOMCOM Bongo Professionale in Legno e Pelle con 2 Tamburi Φ20cm e Φ18cm, Borsa di Trasporto Nera Inclusa In offerta a 33,56 € – invece di 41,95 €

sconto 20% – fino al 23 ottobre

homcom Rastrelliera Portabiciclette Parcheggio per 4 Biciclette Acciaio 95×33×27cm Argento In offerta a 30,36 € – invece di 37,95 €

sconto 20% – fino al 23 ottobre

homcom Porta da Calcio per Adulti e Bambini, Rete con Bersaglio Centrale e Pali in Tessuto Oxford Giallo, 186x62x123cm In offerta a 39,96 € – invece di 49,95 €

sconto 20% – fino al 23 ottobre

HONOR Smartwatch Magic Watch 2 (42mm), Orologio Fitness Tracker Uomo Donna Smart Watch, 5 ATM Smart Watch Cardiofrequenzimetro da Polso Pressione Smartband, 1.20 Pollice Schermo a Colori,Matte Black In offerta a 101,99 € – invece di 129,90 €

sconto 21% – fino al 23 ottobre

BONTEC Supporto Cantilever in Vetro per Televisione con Staffa Girevole per 30″-65″ Plasma, LCD, LED, 3D TV In offerta a 61,19 € – invece di 76,99 €

sconto 21% – fino al 23 ottobre

AUKEY Quick Charge 3.0 Caricabatterie USB da Muro 42W 4 Porte Caricatore USB per Samsung Galaxy S9 / S8+ / Note 8, LG G5 / G6, Nexus 5X / 6, HTC 10, iPhone XS / XS Max / XR, iPad Pro / Air ecc. In offerta a 16,46 € – invece di 23,99 €

sconto 31% – fino al 23 ottobre

Duronic SPS1022 /80 Supporti per casse acustiche – Altoparlanti da terra – 80 cm di altezza – Riempimento con sabbia – Supporto antivibrazione – Ideale per impianti Hi-Fi/Stereo/Home Cinema 5.1 In offerta a 53,99 € – invece di 53,99 €

sconto 0% – fino al 23 ottobre

HYLOGY Misuratore Pressione da Braccio Digitale, Sfigmomanometro da Braccio Pressione Arteriosa, Grande Schermo LCD, 2 * 90 Posizioni di Memoria (grigio) (GRIGIO) In offerta a 19,41 – invece di 26,98

sconto 28% – fino al 26 ottobre 2020 00:45

iDiskk Unità Flash per iPhone iPad 128GB [MFi Certificato] Chiavetta USB iPhone 3.0,Pendrive iPhone Memoria USB OTG a Superspeed per Trasferimento più Lungo, per iPad, iPad, Macbook In offerta a 41,64 – invece di 48,99

sconto 15% – fino al 26 ottobre 2020 00:45

Fujifilm Instax Mini Film, Pellicola istantanea per fotocamere Instax Mini, Confezione da 40 foto, Formato foto 46 x 62 mm In offerta a 41,69 – invece di 50,84

sconto 18% – fino al 27 ottobre 2020 00:59

JETech Custodia Compatibile iPad PRO 12,9 Pollici (1a e 2a Generazione, Modello 2015 e 2017), Cover con Auto Svegliati/Sonno, Nero In offerta a 10,19 – invece di 11,99

sconto 15% – fino al 26 ottobre 2020 00:45

JETech Custodia Compatibile iPad Air 10,5 (2019) / PRO 10,5 (2017), Cover con Funzione di Supporto, Auto Svegliati/Sonno, Nero In offerta a 8,35 – invece di 9,99

sconto 16% – fino al 26 ottobre 2020 00:45

JETech Pellicola Protettiva Compatibile con iPhone SE 2020/8 / 7 / 6s / 6, in Vetro Temperato, Pacco da 3 In offerta a 5,92 – invece di 6,98

sconto 15% – fino al 26 ottobre 2020 00:45

Lamicall Supporto Tablet, Supporto Regolabile – Universale Stand Dock per 2020 iPad PRO 10.5, PRO 9.7, PRO 12.9, iPad Mini 2 3 4, iPad Air, Air 2, iPhone, Samsung Tab, Altri Tablets – Argento In offerta a 17,84 – invece di 20,99

sconto 15% – fino al 26 ottobre 2020 00:45

Lamicall Supporto Tablet, Collo Oca Supporto Regolabile – Universale Supporto Stand per 2020 iPad PRO 10.5, iPro 9.7, iPad Air Mini 2 3 4, iPhone, Switch, Samsung Tab, Altri Tablets – Grigio In offerta a 19,99 – invece di 24,99

sconto 20% – fino al 26 ottobre 2020 00:45

Baseus, dispenser automatico di sapone senza contatto con sensore di movimento a infrarossi regolabilevolume in schiuma per adulti e bambini, adatto per bagno, cucina, hotel, ristorante In offerta a 10,43 € – invece di 28,99 €

sconto 64% con Coupon Speciale Macitynet = NRC73Y7T – fino al 23 ottobre

sconto 64% con Coupon Speciale Macitynet = NRC73Y7T – fino al 23 ottobre

Oral-B PRO 3000 Kit per L?Igiene Orale Spazzolino Elettrico e Idropulsore Oxyjet con 4 Testine Oxyjet e 6 Testine di Ricambio per Spazzolino, Bianco / Blu In offerta a 114,3 – invece di 142,5

sconto 20% – fino al 1 novembre 2020 01:00

