Offerte Amazon 24 aprile fino al 77% su Apple, Meross, Philps Hue, Elgato, Fossil, Londo, LifeProof

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Ancora in sconto:

E pure:

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip Apple M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Grigio siderale In offerta a 945,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip Apple M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 512GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 1189,00 € – invece di 1429,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 8-core e GPU 14‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Argento In offerta a 2009,99 € – invece di 2349,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 899,00 € – invece di 1059,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Novità Apple AirPods (terza generazione) In offerta a 179,00 € – invece di 199,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Novità Apple AirTag In offerta a 33,27 € – invece di 35,00 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore MagSafe In offerta a 37,99 € – invece di 45,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

LG 32UN500 Monitor PC 32″ UltraHD 4K LED VA HDR 10, 3840×2160, 4ms, AMD FreeSync 60Hz, Speaker Stereo 10W, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, Porta AUX, Flicker Safe, Bianco In offerta a 349,99 € – invece di 499,00 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

meross Smart Lampada da Comodino a LED Intelligente, Compatibile con HomeKit, Alexa, Google e SmartThings, Luce Notturna Bambini Dimmerabile, per Camera da Letto, Soggiorno, con Cavo USB In offerta a 32,29 € – invece di 52,79 €

sconto 39% – fino a 5 mag 22

AIINO Sleeve – Custodia per Macbook 13 pollici Air, Pro, Pro Retina e iPad Pro I Cover imbottita e avvolgente I Accessorio per Laptop I Borsa da trasporto resistente con ceniera a scomparsa – Rosa In offerta a 11,9 – invece di 29,99

sconto 60% – fino a 24 apr 22

Philips Hue White Ambiance Lampadina Smart LED, Bluetooth, Dimmerabile, Controllo Vocale, E27, 8W, 1100lm In offerta a 27,6 – invece di 34,9

sconto 21% – fino a 24 apr 22

Philips Hue White Ambiance Lampadina Smart LED Smart, Bluetooh, Controllo Vocale E27, 13.5W, Dimmerabile, 1600 Lumen, Luce Bianca da Calda a Fredda, Bianco In offerta a 40,2 – invece di 49,9

sconto 19% – fino a 24 apr 22

Philips Hue White Ambiance Filament ST64, Lampadina a Filamento Connessa, Bluetooh, Controllo Vocale E27, Dimmerabile, 7 W, Luce Bianca da Calda a Fredda In offerta a 32,1 – invece di 39,9

sconto 20% – fino a 24 apr 22

Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen) Tablet – Display 10.1″ HD (Processore MediaTek Helio P22T, Storage 64 GB Espandibile fino ad 1 TB, RAM 4 GB, WIFI+Bluetooth 5.0, 4G LTE, 2 Speaker, Android 10) – Iron Grey In offerta a 149,00 € – invece di 199,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Philips Hue White Ambiance Runner, Faretto Led Smart, Lampadina GU10 Inclusa, Telecomando Dimmer Switch Incluso, Dimmerabile, Bluetooh, Controllo Vocale 5.5 W, Nero In offerta a 60,2 – invece di 84,9

sconto 29% – fino a 24 apr 22

Philips Hue White and Color Ambiance Lampadina LED Smart, 2 Pezzi, con Bluetooth, Attacco E14, 5W, Dimmerabile, Bianco In offerta a 74,4 – invece di 99,99

sconto 26% – fino a 24 apr 22

Elgato Wave:3 – Microfono USB a condensatore premium per streaming, podcast, registrazioni, gioco, home office e videoconferenze, plug&play, muto con tocco e software di mixaggio digitale per Mac, PC In offerta a 129,99 – invece di 169,99

sconto 24% – fino a 25 apr 22

Elgato Cam Link 4K, scheda di acquisizione esterna, streaming, registrazioni con DSLR, camcorder, webcam in 1080p60, 4K30 per videoconferenze, home office, gaming, su OBS, Zoom, Teams, PC/Mac In offerta a 105,99 – invece di 129,99

sconto 18% – fino a 25 apr 22

Elgato 4K60 Pro MK.2, scheda acquisizione interna, streaming e registrazione in 4K60 HDR10 con latenza molto bassa su PS5, PS4/Pro, Xbox Serie X/S, Xbox One X, in OBS, Twitch, YouTube, per PC In offerta a 199,99 – invece di 249,99

sconto 20% – fino a 25 apr 22

Elgato Ring Light – Luce premium, 2500 lumen, morsetto da tavolo e attacco a sfera per streaming, TikTok, Instagram, home office, temperatura e luminosità regolabili con app su Mac, PC, iOS, Android In offerta a 163,99 – invece di 199,99

sconto 18% – fino a 25 apr 22

Londo Aletta Parasole Organizer per Auto visiera in pelle In offerta a 14,27 – invece di 19,99

sconto 29% – fino a 25 apr 22

Londo Tappetino per Il Mouse XL in Pelle, Esteso Tappetino da scrivania, Extra Grandi, XL Tappetini Mouse Pad In offerta a 25,99 – invece di 35,99

sconto 28% – fino a 25 apr 22

Londo Porta Telecomandi con 5 scomparti – Per contenere telecomandi di TV, stereo, decoder, DVD, Blu-Ray – in Vera Pelle con fodera interna in suede. Adatto per salotto o camera da letto In offerta a 33,99 – invece di 39,99

sconto 15% – fino a 25 apr 22

Londo Vassoio Organizer in Pelle – Organizzatore – Pratico Contenitore per Portafogli, Orologi, Chiavi, Monete, Telefoni Cellulari e Attrezzature per Ufficio In offerta a 19,77 – invece di 24,99

sconto 21% – fino a 25 apr 22

Londo Borsa Donna Fatta a Mano in Vera Pelle ? Borsa Pelle Donna Stile Vintage ? Borsa PC Spaziosa Ideale come Borsa da Viaggio, Lavoro, Scuola, Università ? Per Laptop da 13?? In offerta a 127,48 – invece di 149,99

sconto 15% – fino a 25 apr 22

LONDO Borsa da Viaggio in Vera Pelle, Borsa per il trucco cosmetico, marsupio per toilette, bagno -Unisex In offerta a 43,35 – invece di 59,99

sconto 28% – fino a 25 apr 22

LONDO – Toiletry Bag Genuine Leather and Canvas Travel Toiletry Bag Dopp Kit – Unisex (Cammello) In offerta a 34,42 – invece di 44,99

sconto 23% – fino a 25 apr 22

Londo Vassoio Organizer in Vera Pelle – Organizzatore – Pratico Contenitore per Portafogli, Orologi, Chiavi, Monete, Telefoni Cellulari e Attrezzature per Ufficio In offerta a 22,81 – invece di 31,99

sconto 29% – fino a 25 apr 22

JOBY Treppiede GorillaPod Action, Mini Treppiede Flessibile con Attacco per GoPro, 360° e Altre Action Camera, Portata Max 500 g, JB01300-BWW In offerta a 27,8 – invece di 47,99

sconto 42% – fino a 24 apr 22

FITFIU Fitness RA-100 – Vogatore pieghevole, resistenza all’aria, sedile imbottito, vogatore per cardio e cross training a casa, peso massimo utente 110kg In offerta a 259,6 – invece di 319,99

sconto 19% – fino a 24 apr 22

Panasonic Everyday Power Batteria Alcalina AA, 40 per Pacco In offerta a 17,93 – invece di 25,61

sconto 30% – fino a 29 apr 22

LifeProof per Apple iPhone 11 Pro Max, Custodia resistente a cadute in plastica riciclata proveniente da oceani, gamma Wake, Grigio In offerta a 6,90 € – invece di 29,99 €

sconto 77% – fino a 24 apr 22

LifeProof per Apple iPhone 12/iPhone 12 Pro, Custodia resistente a cadute in plastica riciclata proveniente da oceani, gamma Wake, Blu In offerta a 7,90 € – invece di 29,99 €

sconto 74% – fino a 24 apr 22

LifeProof per Apple iPhone 11 Pro Max, Custodia resistente a cadute in plastica riciclata proveniente da oceani, gamma Wake, Blu In offerta a 6,90 € – invece di 29,99 €

sconto 77% – fino a 24 apr 22

LifeProof per Apple iPhone 12 mini, Custodia resistente a cadute in plastica riciclata proveniente da oceani, gamma Wake, Viola In offerta a 7,90 € – invece di 29,99 €

sconto 74% – fino a 24 apr 22

LifeProof per Apple iPhone 12 mini, Custodia resistente a cadute in plastica riciclata proveniente da oceani, gamma Wake, Grigio In offerta a 9,90 € – invece di 29,99 €

sconto 67% – fino a 24 apr 22

Lifeproof Slam, Custodia Antiribaltamento per iPhone 11 Pro Max, 1, Nero/Retro Trasparente In offerta a 9,90 € – invece di 34,99 €

sconto 72% – fino a 24 apr 22

LifeProof per Apple iPhone 12 Pro Max, Custodia sottile e trasparente resistente a cadute, Gamma SEE, Be Pacific – Trasparente/Verde In offerta a 12,90 € – invece di 34,99 €

sconto 63% – fino a 24 apr 22

Artemide Tolomeo Micro Lampada da Tavolo, Alluminio In offerta a 161,3 – invece di 220

sconto 27% – fino a 24 apr 22

Artemide Tolomeo Lampada Mini Parete, Alluminio, A005910+A025150 In offerta a 161,45 – invece di 260

sconto 38% – fino a 21 apr 22

Trolley Invicta, Wildflowers, Cross-Over System, Nero, 2 in 1 con Sallacci per uso Zaino, Viaggio & Scuola In offerta a 72,2 – invece di 89,9

sconto 20% – fino a 24 apr 22

LifeProof per Apple iPhone 12 mini, Custodia sottile resistente a cadute, polvere e neve, gamma Next , Trasparente/Nero In offerta a 14,90 € – invece di 49,99 €

sconto 70% – fino a 24 apr 22

LifeProof per Apple Watch Series 7/6/SE/5/4 (44/42mm), Cinturino in plastica riciclata da oceani, Verde In offerta a 17,90 € – invece di 29,99 €

sconto 40% – fino a 24 apr 22

LifeProof per iPhone 12, Custodia resistente a acqua e cadute, gamma Fre, Blu In offerta a 50,90 € – invece di 79,99 €

sconto 36% – fino a 24 apr 22

Scuderia Ferrari Orologio Analogico Quarzo Unisex con Cinturino in Silicone 0840005 In offerta a 81,2 – invece di 115

sconto 29% – fino a 30 apr 22

Skagen Freja Lille da donna, orologio a due lancette in acciaio inossidabile, D’argento In offerta a 78,7 – invece di 109

sconto 28% – fino a 30 apr 22

Skagen Freja Lille da donna, orologio a due lancette in acciaio inossidabile, D’oro In offerta a 50,2 – invece di 129

sconto 61% – fino a 30 apr 22

Tommy Hilfiger Orologio Analogico Quarzo da Donna con Cinturino in Acciaio Inox 1782157 In offerta a 74,5 – invece di 119

sconto 37% – fino a 30 apr 22

Fossil Jacqueline Orologio da Donna, Misura Cassa 36 mm, Movimento al quarzo con Cinturino in Pelle In offerta a 91,2 – invece di 129

sconto 29% – fino a 30 apr 22

Fossil Jacqueline Orologio da donna, misura cassa 36 mm, movimento al quarzo, cinturino in pelle In offerta a 70,7 – invece di 119

sconto 41% – fino a 30 apr 22

Fossil Jacqueline Orologio da Donna, Misura Cassa 36 mm, Movimento al Quarzo con Cinturino in Pelle In offerta a 58 – invece di 99

sconto 41% – fino a 30 apr 22

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).