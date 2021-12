Offerte Amazon 24 dicembre fino al 53% su Invicta, Apple, America Tourister, Logitech, Amazon

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Apple Pencil (seconda generazione) In offerta a 109,00 € – invece di 135,00 €

sconto 26%

Click qui per approfondire

Novità Apple AirPods (terza generazione) In offerta a 179,90 € – invece di 199,00 €

sconto 10%

Click qui per approfondire

Auricolari Apple EarPods con connettore Lightning In offerta a 16,99 € – invece di 19,00 €

sconto 11%

Click qui per approfondire

Apple Magic Keyboard con tastierino numerico – Italiano – Color In offerta a 121,00 € – invece di 135,00 €

sconto 10%

Click qui per approfondire

Magic Trackpad In offerta a 118,99 € – invece di 132,53 €

sconto 10%

Click qui per approfondire

Apple Adattatore multiporta da USB‑C ad AV digitale In offerta a 62,99 € – invece di 79,00 €

sconto 20%

Click qui per approfondire

Apple Alimentatore MagSafe In offerta a 39,90 € – invece di 45,00 €

sconto 11%

Click qui per approfondire

Apple Alimentatore duo MagSafe In offerta a 120,92 € – invece di 149,00 €

sconto 19% –

Click qui per approfondire

Apple Custodia trasparente (per iPhone 12 Pro Max) – 6.68 pollici In offerta a 26,99 € – invece di 55,00 €

sconto 51% –

Click qui per approfondire