Offerte Amazon 24 gennaio fino al 55% su Apple, Razer, OnePlus, Anker, Asus

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Novità Apple AirTag In offerta a 29,90 € – invece di 39,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione)

In offerta a 124,99 € – invece di 159,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1549,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – viola In offerta a 899,99 € – invece di 1029,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 1067,99 € – invece di 1179,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (128GB) – Azzurro In offerta a 807,00 € – invece di 939,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (512 GB) – Azzurro In offerta a 1299,00 € – invece di 1419,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte In offerta a 1269,00 € – invece di 1529,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte In offerta a 1269,00 € – invece di 1529,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Pro con chip M2: display Retina 13″, 8GB di RAM, 256GB ​​di archiviazione ​​​​​SSD ​​​​​​​Touch Bar, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1349,99 € – invece di 1629,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 8-core e GPU 14‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Argento In offerta a 1.999,99 € – invece di 2349,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento In offerta a 1269,00 € – invece di 1529,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Pro 11″ (Wi-Fi, 512GB) – Grigio siderale (4ª generazione) In offerta a 1299,99 € – invece di 1449,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple iPad Air (Wi-Fi + Cellular, 64GB) – Grigio siderale (5a Generazione) In offerta a 845,98 € – invece di 989,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple iPad Air (Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (5a Generazione) In offerta a 669,99 € – invece di 789,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 349,00 € – invece di 439,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm) Smartwatch con robusta cassa in titanio e Alpine Loop verde – Small. Fitness tracker, GPS di precisione, tasto Azione, batteria a lunghissima durata In offerta a 899,99 € – invece di 1009,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore USB-C da 140W In offerta a 72,90 € – invece di 105,00 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Cavo da USB‑C a Lightning (1 m) In offerta a 19,99 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple MagSafe Battery Pack (per iPhone 12 – iPhone 14) In offerta a 99,00 € – invece di 119,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 Mac mini computer desktop con Chip M2 con CPU 8-core e GPU 10-core: 8GB di Memoria unificata, 256GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet In offerta a 729,00 € – invece di 729,00 €

sconto 0% – fino a ordinabili da subito – pagamento a rate

Apple 2023 Mac mini computer desktop con Chip M2 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core: 16GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet In offerta a 1579,00 € – invece di 1579,00 €

sconto 0% – fino a ordinabili da subito

Apple 2023 MacBook Pro ortatile con Chip M2 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core: display Liquid Retina XDR da 14″, 16GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD – Argento In offerta a 2499,00 € – invece di 2499,00 €

sconto 0%

Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Pro con CPU 12-core e GPU 19‑core: display Liquid Retina XDR da 14″, 16GB di Memoria unificata, 1TB di archiviazione SSD – Argento In offerta a 3099,00 € – invece di 3099,00 €

sconto 0%

Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Max con CPU 12-core e GPU 30‑core: display Liquid Retina XDR da 14″, 32GB di Memoria unificata, 1TB di archiviazione SSD – Argento In offerta a 3799,00 € – invece di 3799,00 €

sconto 0%

Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Pro con CPU 12-core e GPU 19‑core: display Liquid Retina XDR da 16″, 16GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD – Argento In offerta a 3099,00 € – invece di 3099,00 €

sconto 0% –

Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Pro con CPU 12-core e GPU 19‑core: display Liquid Retina XDR da 16″, 16GB di Memoria unificata, 1TB di archiviazione SSD – Argento In offerta a 3329,00 € – invece di 3329,00 €

sconto 0%

Razer Orochi V2, il Mouse Wireless da Gaming Compatto e Leggero, Nero

In offerta a 44,99 € – invece di 84,99 €

sconto 47% – fino a scadenza sconosciuta

Ultra Eco USB 3.2 Gen 1 128GB 100MB/s

In offerta a 23,39 € – invece di 36,99 €

sconto 37% – fino a scadenza sconosciuta

Caricatore Mag-Safe,Hohosb Caricatore Wireless 3 in 1,Caricabatterie Wireless Magnetico pieghevole per i-Phone14/13/12 Serie,AirPods 3/Pro/2,iWatch Ultra/8/7/6/SE/5/4/3/2-Nero(adattatore 18W incluso)

In offerta a 40,00 € – invece di 47,00 €

sconto 15% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Anker Mouse Verticale Wireless – Mouse Senza Fili Con Impugnatura Verticale e Design Ergonomico, Nero

In offerta a 21,99 – invece di 25,99

sconto 15% – fino a 29 gen 23

Broadlink – RM4 Mini – Telecomando universale IR audio/video, hub remoto WiFi per la casa intelligente, compatibile con Alexa

In offerta a 28,04 – invece di 32,99

sconto 15% – fino a 29 gen 23

OnePlus Nord 2 5G 8GB RAM 128GB ROM Smartphone con Tripla Fotocamera e Warp Charge 65W, Grey Sierra

In offerta a 299,9 – invece di 399

sconto 25% – fino a 24 gen 23

OnePlus Nord 2 5G 12GB RAM 256GB Smartphone con Tripla Fotocamera e Warp Charge 65W, Grey Sierra

In offerta a 349,9 – invece di 499

sconto 30% – fino a 24 gen 23

OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition, 12 GB RAM, 256 GB Smartphone con Tripla Fotocamera e Warp Charge 65 W, Argento (Silver Pac-Man Limited Edition), [Esclusiva Amazon]

In offerta a 429,9 – invece di 529

sconto 19% – fino a 24 gen 23

OnePlus 9 Pro 5G Smartphone con Fotocamera Hasselblad, 8 GB RAM + 128 GB, Verde (Pine Green)

In offerta a 519 – invece di 919

sconto 44% – fino a 24 gen 23

OnePlus 9 Pro 5G Smartphone con Fotocamera Hasselblad, 12 GB RAM + 256 GB, Grigio (Morning Mist)

In offerta a 629 – invece di 999

sconto 37% – fino a 24 gen 23

OnePlus 9 Pro 5G Smartphone con Fotocamera Hasselblad, 12 GB RAM + 256 GB, Verde (Pine Green)

In offerta a 699 – invece di 999

sconto 30% – fino a 24 gen 23

ASUS TUF Gaming VG27AQL1A Gaming Monitor, 27″ WQHD (2560 x 1440), IPS, 170 Hz (above 144Hz), ELMB SYNC, Adaptive-sync, G-Sync compatible ready, 1 ms (MPRT), 130 % sRGB, HDR

In offerta a 419,99 – invece di 624,9

sconto 33% – fino a 25 gen 23

ASUS TUF Gaming VG259QR Monitor Gaming 24.5?, FullHD (1920×1080), 165Hz, Tempo di Risposta 1ms, G-SYNC, Extreme Low Motion Blur, Flicker Free, Riduzione Luce Blu, Funzione GamePlus, Regolabile, Nero

In offerta a 249,99 – invece di 425

sconto 41% – fino a 25 gen 23

ASUS ZenBook 14 UM5401QA#B09R29N43B, Notebook in alluminio con Monitor 14″ OLED 2,8K Glossy, AMD Ryzen 7 5800H, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE, Windows 11 Home, Jade Black, custodia inclusa

In offerta a 899 – invece di 1199

sconto 25% – fino a 30 gen 23

ASUS ZenBook Pro 15 UM535QE#B09L82FSCL, Notebook in alluminio 15,6″ Touchscreen OLED FHD Glossy, AMD Ryzen 7 5800H, RAM 16GB, 512GB SSD PCIE, NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4GB GDDR6, Win 11 Home, Grigio

In offerta a 1299 – invece di 1699

sconto 24% – fino a 30 gen 23

Asus Vivobook 15 Notebook Con Monitor 15,6″ Fhd Anti-Glare, Intel Core 11Ma Gen I7-1165G7, Ram 8Gb, 512Gb Ssd Pcie, Grafica Intel Iris Xe, Windows 11 Home, Argento, ?35.9 x 23.5 x 1.99 cm; 1.8 Kg

In offerta a 699 – invece di 949

sconto 26% – fino a 30 gen 23

Asus Zenbook Duo 14 Notebook Con Doppio Schermo FHD Touch + Asus Pen, Intel Core i7-1195G7, RAM 16GB. 1TB SSD PCIE, scheda grafica NVIDIA GeForce MX450 2GB GDDR6, Windows 11

In offerta a 1449 – invece di 1799

sconto 19% – fino a 30 gen 23

ASUS Desktop Tower S500TC#B09P4131TW, Intel Core i3-10105, RAM 8GB DDR4, 512GB SSD PCIE, DVD Writer, Tastiera e Mouse USB, Windows 11 Home, Nero

In offerta a 529 – invece di 599

sconto 12% – fino a 31 gen 23

ASUS Desktop Tower S500TC#B09P41XXWX, Intel Core di 11ma generazione i7-11700, RAM 8GB DDR4, 512GB SSD PCIE, Grafica NVIDIA GeForce GT1030 2GB, DVD Writer, Tastiera e Mouse USB, Windows 11 Home, Nero

In offerta a 799 – invece di 899

sconto 11% – fino a 31 gen 23

Aigostar – Faretto led esterno con pannello solare?200W? luce bianca 6500k. Super luminosa faro con pannello solare. Grado di Protezione IP65/IK08? Faretto solare con telecomando è funzione timer.

In offerta a 49,58 – invece di 95,99

sconto 48% – fino a 6 feb 23

Aigostar – T9 Lampadina Fluorescente Attacco G10q, 40W 2800lm 40cm, Luce Bianca Fredda 6500K, Circolare, Vetro [Classe di efficienza energetica A].

In offerta a 14,44 – invece di 31,99

sconto 55% – fino a 6 feb 23

Trapano Avvitatore Batteria 12V, HYCHIKA Trapano a Batteria Con 2 x 1.5 Ah Batterie al Litio, 30N.m Max 2 Velocità, Ricarica Rapida in 1 Ora, 22 Accessori Inclusi

In offerta a 55,99 – invece di 69,99

sconto 20% – fino a 28 gen 23

Aigostar Thomas 30RGX ? Spremiagrumi elettrico 40 Watt con controllo della polpa regolabile. 2 Coni Intercambiabili e capacità da 1 Litro. BPA FREE.

In offerta a 22,94 – invece di 46,99

sconto 51% – fino a 6 feb 23

Nautilus Cyclette Ergometro U627

In offerta a 379 – invece di 699,99

sconto 46% – fino a 4 feb 23

Nautilus Cyclette U626, bluetooth APP

In offerta a 420 – invece di 699

sconto 40% – fino a 4 feb 23

Schwinn 700IC Macchina per esercizi cardio da allenamento per ciclismo indoor

In offerta a 529 – invece di 749,99

sconto 29% – fino a 4 feb 23

Schwinn Fitness Tapis Roulant elettrico 510T, nero/rosso, Taglia unica

In offerta a 799 – invece di 1199

sconto 33% – fino a 4 feb 23

Serie di biciclette reclinabili Schwinn Fitness, 510R

In offerta a 480 – invece di 699

sconto 31% – fino a 4 feb 23

Schwinn Bicicletta Ellittica Ultra Compatto collegato 510e

In offerta a 559 – invece di 899

sconto 38% – fino a 4 feb 23

Schwinn Fitness, Schwinn Airdyne AD6 Unisex-Adult, Nero, Taglia unica

In offerta a 599 – invece di 799

sconto 25% – fino a 4 feb 23

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).